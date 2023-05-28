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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Лестер
2:1
Конец матча
Вест Хэм
0'
1:0
34' Гол
Барнс Харви
2:0
62' Гол
Фас Ваут
66' Желтая карточка
Эванс Джонни
67' Желтая карточка
Ингс Дэнни
2:1
79' Гол
Форнальс Пабло
90'+7

Ход матча

34'
Барнс Харви
(Ихеаначо Келечи)
1:0
62'
Фас Ваут
(Тилеманс Юри)
2:0
62'
 
Ингс Дэнни
Антонио Майкл
62'
 
Боуэн Джаррод
Бенрахма Саид
66'
Эванс Джонни
 
67'
 
Ингс Дэнни
71'
 
Эмерсон Палмиери
Крессуэлл Аарон
71'
 
Корне Максвелл
Пакета Лукас
71'
Менди Нампали
Дьюсбери-Холл Кирнан
 
77'
Варди Джейми
Ихеаначо Келечи
 
79'
2:1
Форнальс Пабло
(Ингс Дэнни)
86'
 
Лансини Мануэль
Даунс Флинн
90'
Рикарду Перейра
Кастань Тимоти
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 532 Количество передач 549
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 112
Лестер 71.4% (80)
X 12.5% (14)
Вест Хэм 16.1% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Иверсен
Даниэль
27
Кастань
Тимоти
3
Фас
Ваут
6
Эванс
Джонни
33
Томас
Люк
42
Сумаре
Бубакари
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
10
Мэддисон
Джеймс
8
Тилеманс
Юри
7
Барнс
Харви
14
Ихеаначо
Келечи
1
Фабьянски
Лукаш
24
Керер
Тило
5
Цоуфал
Владимир
27
Агер
Наиф
3
Крессуэлл
Аарон
12
Даунс
Флинн
41
Райс
Деклан
22
Бенрахма
Саид
11
Пакета
Лукас
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
Лестер
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Лестер
Вест Хэм

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
КЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
Ч
1:2
Ч
3:2

Голы

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.7

Среднее время на гол

60
52

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.9
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

1.7
1.6

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15

Среднее время на гол

52
56

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 13 0.34
Мэддисон Джеймс 10 (1) 0.26
Ихеаначо Келечи 5 (1) 0.13
Дака Патсон 4 0.11
Варди Джейми 3 0.08
Тилеманс Юри 3 (1) 0.08
Кастань Тимоти 2 0.05
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.05
Фас Ваут 1 0.03
Рикарду Перейра II 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Менди Нампали 1 0.03
Прат Деннис 1 0.03
Сёюнджю Чаглар 1 0.03
Тете 1 0.03
Перес Айосе 0 0
Суттар Гарри 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 6 (1) 0.16
Бенрахма Саид 6 (4) 0.16
Антонио Майкл 5 0.13
Пакета Лукас 4 (1) 0.11
Райс Деклан 4 0.11
Форнальс Пабло 3 0.08
Скамакка Джанлука 3 0.08
Соучек Томаш 2 0.05
Ингс Дэнни 2 0.05
Зума Курт 2 0.05
Агер Наиф 2 0.05
Лансини Мануэль 1 0.03
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Керер Тило 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 10 0
Сумаре Бубакари 9 0
Фас Ваут 5 1
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 1
Тилеманс Юри 4 0
Ндиди Уилфред 4 0
Кастань Тимоти 3 0
Томас Люк 3 0
Барнс Харви 3 0
Рикарду Перейра II 2 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Суттар Гарри 2 0
Дака Патсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Кристиансен Виктор 2 0
Эванс Джонни 1 0
Менди Нампали 1 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоуфал Владимир 5 0
Пакета Лукас 5 0
Райс Деклан 5 0
Керер Тило 4 0
Агер Наиф 4 0
Крессуэлл Аарон 3 0
Соучек Томаш 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Антонио Майкл 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Эмерсон Палмиери 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Даунс Флинн 2 0
Фабьянски Лукаш 1 0
Ингс Дэнни 1 0

Результаты матчей

Лестер
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Вест Хэм
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

9
9
Лестер
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Вест Хэм
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

34
17

Волевые поражения

15
24
Лестер
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (13)
35% (13)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
30% (11)
43% (16)
Вест Хэм
33.3%
66.7%
10 побед 20 поражений
Первый тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

10
15

Волевые победы

37
18

Волевые поражения

24
33

Голы по времени матча

Забито

20
14
14 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
27 Не забивали 29
0
0%
3
21%
1-15
5
25%
1
7%
16-30
9
45%
4
29%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
3
15%
5
36%
61-75
1
5%
0
0%
76-90

Пропущено

27
30
16 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
6
22%
2
7%
1-15
5
19%
8
27%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
3
11%
7
23%
46-60
3
11%
6
20%
61-75
5
19%
4
13%
76-90

Забито

32
27
17 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
8
25%
1
4%
1-15
1
3%
7
26%
16-30
8
25%
7
26%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
7
22%
5
19%
76-90

Пропущено

37
23
16 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
6
16%
6
26%
1-15
6
16%
6
26%
16-30
4
11%
3
13%
31-45
7
19%
1
4%
46-60
9
24%
3
13%
61-75
5
14%
4
17%
76-90

Забито

52
41
31 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 14
12 Не забивали 14
8
15%
4
10%
1-15
6
12%
8
20%
16-30
17
33%
11
27%
31-45
6
12%
4
10%
46-60
7
13%
9
22%
61-75
8
15%
5
12%
76-90

Пропущено

64
53
32 В 1-м тайме 28
32 Во 2-м тайме 25
24 Пропускали первыми 23
30 Не пропускали 28
12
19%
8
15%
1-15
11
17%
14
26%
16-30
9
14%
6
11%
31-45
10
16%
8
15%
46-60
12
19%
9
17%
61-75
10
16%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ньюкасл - Лестер 0:0 Лестер - Ливерпуль 0:3 Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2
Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1

Результаты матчей

Лестер
Вест Хэм

Точный счет

0:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 32%
1
10 раз 27%
2
10 раз 27%
4
4 раза 11%
3
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
13 раз 35%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Лестер
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
15
4
7
11
1.5
7
12
2
16
2.5
3
16
2
16
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
9
9
8
11
1.5
3
15
3
16
2.5
2
16
2
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
12
0.5
Больше Меньше
24
13
15
22
1.5
10
27
5
32
2.5
5
32
4
33
3.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 38 28 5 5 94 - 33 89
2.
Арсенал
 Заявка 38 26 6 6 88 - 43 84
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 38 23 6 9 58 - 43 75
4.
Ньюкасл
 Заявка 38 19 14 5 68 - 33 71
5.
Ливерпуль
 Заявка 38 19 10 9 75 - 47 67
6.
Брайтон
 Заявка 38 18 8 12 72 - 53 62
7.
Астон Вилла
 Заявка 38 18 7 13 51 - 46 61
8.
Тоттенхэм
 Заявка 38 18 6 14 70 - 63 60
9.
Брентфорд
 Заявка 38 15 14 9 58 - 46 59
10.
Фулхэм
 Заявка 38 15 7 16 55 - 53 52
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 38 11 12 15 40 - 49 45
12.
Челси
 Заявка 38 11 11 16 38 - 47 44
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 38 11 8 19 31 - 58 41
14.
Вест Хэм
 Заявка 38 11 7 20 42 - 55 40
15.
Борнмут
 0:1 Заявка 38 11 6 21 37 - 71 39
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 38 9 11 18 38 - 68 38
17.
Эвертон
 1:0 Заявка 38 8 12 18 34 - 57 36
18.
Лестер
 Заявка 38 9 7 22 51 - 68 34
19.
Лидс
 Заявка 38 7 10 21 48 - 78 31
20.
Саутгемптон
 Заявка 38 6 7 25 36 - 73 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 19 17 1 1 60 - 17 52
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 15 3 1 36 - 10 48
3.
Арсенал
 Заявка 19 14 3 2 53 - 25 45
4.
Ливерпуль
 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
5.
Ньюкасл
 Заявка 19 11 6 2 36 - 14 39
6.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 2 5 33 - 21 38
7.
Брентфорд
 Заявка 19 10 7 2 35 - 18 37
8.
Тоттенхэм
 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
9.
Брайтон
 Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
12.
Фулхэм
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 7 7 5 21 - 23 28
14.
Вест Хэм
 Заявка 19 8 4 7 26 - 24 28
15.
Челси
 Заявка 19 6 7 6 20 - 19 25
16.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 Заявка 19 5 7 7 26 - 37 22
18.
Эвертон
 1:0 Заявка 19 6 3 10 16 - 27 21
19.
Лестер
 Заявка 19 5 4 10 23 - 27 19
20.
Саутгемптон
 Заявка 19 2 5 12 19 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 19 11 4 4 34 - 16 37
3.
Ньюкасл
 Заявка 19 8 8 3 32 - 19 32
4.
Брайтон
 Заявка 19 8 4 7 35 - 32 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Ливерпуль
 Заявка 19 6 5 8 29 - 30 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
8.
Тоттенхэм
 Заявка 19 6 5 8 33 - 38 23
9.
Фулхэм
 Заявка 19 7 2 10 24 - 24 23
10.
Брентфорд
 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
11.
Челси
 Заявка 19 5 4 10 18 - 28 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
13.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 5 2 12 17 - 43 17
14.
Лестер
 Заявка 19 4 3 12 28 - 41 15
15.
Эвертон
 1:0 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
16.
Саутгемптон
 Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 19 3 3 13 16 - 31 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 2 5 12 12 - 38 11
19.
Лидс
 Заявка 19 2 3 14 22 - 41 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 1 5 13 11 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (8)
Тоттенхэм Кейн Гарри 30 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (13)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 14
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Удар от ворот произведет Лестер
    • 93'
      Форнальс Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 93'
      Ингс Дэнни создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Вест Хэм пытается что-то создать.
    • 93'
      Вест Хэм контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      92'
      Мэддисон Джеймс возвращается на поле.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Вест Хэм
    • 92'
      Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Эмерсон Палмиери ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Лестер 71.4% (80)
    X 12.5% (14)
    Вест Хэм 16.1% (18)
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