Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Матч возобновится спорным мячом

90' Ох, нехорошо это выглядит. Мэддисон Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Мэддисон Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Агер Наиф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Агер Наиф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Агер Наиф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Иверсен Даниэль взял и забрал мяч на выходе

83' Удар от ворот произведет Лестер

83' Корне Максвелл нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

82' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Эмерсон Палмиери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Г О О О О Л - Форнальс Пабло забивает ударом с правой ноги!

79' Ингс Дэнни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Тилеманс Юри навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Тилеманс Юри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Ихеаначо Келечи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Удар от ворот произведет Лестер

75' Ингс Дэнни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Агер Наиф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Тактическая замена. Кирнан Дьюсбери-Холл уходит с поля и его заменяет Менди Нампали

70' Мэддисон Джеймс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Кирнан Дьюсбери-Холл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Цоуфал Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Лестер

69' Оооо... вот это был удар! Ингс Дэнни должен был забить с этой позиции.

69' Боуэн Джаррод создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Хорошую попытку сделал Боуэн Джаррод . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Хорошую попытку сделал Мэддисон Джеймс . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Боуэн Джаррод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Ингс Дэнни получил желтую карточку от судьи

66' Тилеманс Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Эванс Джонни получил желтую карточку от судьи

64' Удар от ворот произведет Лестер

62' Тилеманс Юри из команды Лестер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

60' ШТАНГА! Так было близко к голу - Бенрахма Саид нанес удар в каркас ворот!

56' Крессуэлл Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Антонио Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Кастань Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Крессуэлл Аарон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Крессуэлл Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Крессуэлл Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Фас Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Фас Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Керер Тило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.