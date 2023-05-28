Тур: 38. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Хупер Саймон
0'
1:0
34' ГолБарнс Харви
2:0
62' ГолФас Ваут
66' Желтая карточкаЭванс Джонни
67' Желтая карточкаИнгс Дэнни
2:1
79' ГолФорнальс Пабло
90'+7
Ход матча
34'
1:0
62'
2:0
66'
67'
79'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
532 Количество передач 549
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
3
Фас
Ваут
33
Томас
Люк
24
Керер
Тило
27
Агер
Наиф
12
Даунс
Флинн
41
Райс
Деклан
11
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Смитис АлексВратарь
-
15 Суттар ГарриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
-
20 Дака ПатсонПолузащитник
-
37 ТетеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
18 Ингс ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лестер
Вест Хэм
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.7
Среднее время на гол
60
52
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.9
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
34
32
Голов в среднем за матч
1.7
1.6
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
Среднее время на гол
52
56
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барнс Харви
|13
|0.34
|Мэддисон Джеймс
|10 (1)
|0.26
|Ихеаначо Келечи
|5 (1)
|0.13
|Дака Патсон
|4
|0.11
|Варди Джейми
|3
|0.08
|Тилеманс Юри
|3 (1)
|0.08
|Кастань Тимоти
|2
|0.05
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0.05
|Фас Ваут
|1
|0.03
|Рикарду Перейра II
|1
|0.03
|Олбрайтон Марк
|1
|0.03
|Менди Нампали
|1
|0.03
|Прат Деннис
|1
|0.03
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|Тете
|1
|0.03
|Перес Айосе
|0
|0
|Суттар Гарри
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|6 (1)
|0.16
|Бенрахма Саид
|6 (4)
|0.16
|Антонио Майкл
|5
|0.13
|Пакета Лукас
|4 (1)
|0.11
|Райс Деклан
|4
|0.11
|Форнальс Пабло
|3
|0.08
|Скамакка Джанлука
|3
|0.08
|Соучек Томаш
|2
|0.05
|Ингс Дэнни
|2
|0.05
|Зума Курт
|2
|0.05
|Агер Наиф
|2
|0.05
|Лансини Мануэль
|1
|0.03
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Керер Тило
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|10
|0
|Сумаре Бубакари
|9
|0
|Фас Ваут
|5
|1
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|4
|1
|Тилеманс Юри
|4
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Кастань Тимоти
|3
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Барнс Харви
|3
|0
|Рикарду Перейра II
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|Суттар Гарри
|2
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Кристиансен Виктор
|2
|0
|Эванс Джонни
|1
|0
|Менди Нампали
|1
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цоуфал Владимир
|5
|0
|Пакета Лукас
|5
|0
|Райс Деклан
|5
|0
|Керер Тило
|4
|0
|Агер Наиф
|4
|0
|Крессуэлл Аарон
|3
|0
|Соучек Томаш
|3
|0
|Скамакка Джанлука
|3
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Даунс Флинн
|2
|0
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Вест Хэм
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
9
9
Лестер
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Вест Хэм
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
34
17
Волевые поражения
15
24
Лестер
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (13)
35% (13)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
30% (11)
43% (16)
Вест Хэм
33.3%
66.7%
10 побед 20 поражений
Первый тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
10
15
Волевые победы
37
18
Волевые поражения
24
33
Голы по времени матча
Забито
20
14
14 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
27 Не забивали 29
0
0%
3
21%
1-15
5
25%
1
7%
16-30
9
45%
4
29%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
3
15%
5
36%
61-75
1
5%
0
0%
76-90
Пропущено
27
30
16 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
6
22%
2
7%
1-15
5
19%
8
27%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
3
11%
7
23%
46-60
3
11%
6
20%
61-75
5
19%
4
13%
76-90
Забито
32
27
17 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
8
25%
1
4%
1-15
1
3%
7
26%
16-30
8
25%
7
26%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
7
22%
5
19%
76-90
Пропущено
37
23
16 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
6
16%
6
26%
1-15
6
16%
6
26%
16-30
4
11%
3
13%
31-45
7
19%
1
4%
46-60
9
24%
3
13%
61-75
5
14%
4
17%
76-90
Забито
52
41
31 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 14
12 Не забивали 14
8
15%
4
10%
1-15
6
12%
8
20%
16-30
17
33%
11
27%
31-45
6
12%
4
10%
46-60
7
13%
9
22%
61-75
8
15%
5
12%
76-90
Пропущено
64
53
32 В 1-м тайме 28
32 Во 2-м тайме 25
24 Пропускали первыми 23
30 Не пропускали 28
12
19%
8
15%
1-15
11
17%
14
26%
16-30
9
14%
6
11%
31-45
10
16%
8
15%
46-60
12
19%
9
17%
61-75
10
16%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ньюкасл - Лестер 0:0 Лестер - Ливерпуль 0:3 Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2
Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1
Результаты матчей
Лестер
Вест Хэм
Точный счет
0:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 32%
1
10 раз 27%
2
10 раз 27%
4
4 раза 11%
3
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
13 раз 35%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Лестер
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
154
711
712
216
316
216
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
99
811
315
316
216
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2512
Больше Меньше
2413
1522
1027
532
532
433
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|38
|28
|5
|5
|94 - 33
|89
|2.
|Заявка
|38
|26
|6
|6
|88 - 43
|84
|3.
|Заявка
|38
|23
|6
|9
|58 - 43
|75
|4.
|Заявка
|38
|19
|14
|5
|68 - 33
|71
|5.
|Заявка
|38
|19
|10
|9
|75 - 47
|67
|6.
|Заявка
|38
|18
|8
|12
|72 - 53
|62
|7.
|Заявка
|38
|18
|7
|13
|51 - 46
|61
|8.
|Заявка
|38
|18
|6
|14
|70 - 63
|60
|9.
|Заявка
|38
|15
|14
|9
|58 - 46
|59
|10.
|Заявка
|38
|15
|7
|16
|55 - 53
|52
|11.
|Заявка
|38
|11
|12
|15
|40 - 49
|45
|12.
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|38 - 47
|44
|13.
|Заявка
|38
|11
|8
|19
|31 - 58
|41
|14.
|Заявка
|38
|11
|7
|20
|42 - 55
|40
|15.
|0:1 Заявка
|38
|11
|6
|21
|37 - 71
|39
|16.
|Заявка
|38
|9
|11
|18
|38 - 68
|38
|17.
|1:0 Заявка
|38
|8
|12
|18
|34 - 57
|36
|18.
|Заявка
|38
|9
|7
|22
|51 - 68
|34
|19.
|Заявка
|38
|7
|10
|21
|48 - 78
|31
|20.
|Заявка
|38
|6
|7
|25
|36 - 73
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|60 - 17
|52
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|36 - 10
|48
|3.
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|53 - 25
|45
|4.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|5.
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 14
|39
|6.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|33 - 21
|38
|7.
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|35 - 18
|37
|8.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|9.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 21
|34
|10.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|11.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 23
|28
|14.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 24
|28
|15.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 19
|25
|16.
|0:1 Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 37
|22
|18.
|1:0 Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 27
|21
|19.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|23 - 27
|19
|20.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|19 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|34 - 16
|37
|3.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|32 - 19
|32
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|35 - 32
|28
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 30
|23
|7.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|8.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|33 - 38
|23
|9.
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|24 - 24
|23
|10.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|11.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 28
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|13.
|0:1 Заявка
|19
|5
|2
|12
|17 - 43
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|28 - 41
|15
|15.
|1:0 Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|16.
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|16 - 31
|12
|18.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|12 - 38
|11
|19.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|22 - 41
|9
|20.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|11 - 44
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (8)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|30 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (13)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|14
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10