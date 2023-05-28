Первый тайм

16' Очередная остановка в нашей игре. Луис в столкновении с Джакой получил повреждение и нуждается в медицинской помощи.

15' Сместился с левого фланга к штрафной соперника Троссар и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

14' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Гранит Джака! Вот это да, быстрый дубль оформил футболист "Арсенала"! Ушел от соперника по флангу Сака и покатил в штрафную на Эдегора, который красиво пяткой скинул в центр, где в окружении двоих защитников Джака смог отправить сферу в дальний нижний угол ворот.

13' Диагональ исполнял Лемина на правый фланг, куда забегал Траоре, но не удалось ему сохранить сферу в пределах поля.

11' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Гранит Джака! Смогли открыть счет в матче хозяева. Убежал по правой бровке Жезус, накрутил финтами соперника и подал точно на линию вратарской, где выиграл верх Джака и головой вколотил снаряд в сетку.

10' В центре поля получил по ногам Эдегор в борьбе против Луиса. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.