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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Марринер Андре
Арсенал
2:0
Первый тайм: 16'
Вулверхэмптон
0'
1:0
11' Гол
Джака Гранит
2:0
14' Гол
Джака Гранит

Ход матча

11'
Джака Гранит
(Жезус Габриэл)
1:0
14'
Джака Гранит
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 117
Арсенал 95.7% (112)
X 3.4% (4)
Вулверхэмптон 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Вулверхэмптон
6.35
9.80
9.90
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремсдейл
Аарон
5
Парти
Томас
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
15
Кивёр
Якуб
8
Эдегор
Мартин
20
Жоржиньо
II
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэл
19
Троссар
Леандро
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
4
Коллинз
Натан
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
27
Луис
Матеус
II
5
Лемина
Марио
35
Гомес
Жоао
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
11
Хи-Чан
Хван
Арсенал
4-3-3
Вулверхэмптон
4-3-3

История личных встреч

Арсенал
Вулверхэмптон

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

15 матчей

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

9
16

Голов в среднем за матч

1.29
2

Среднее время на гол

70
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.86

Среднее время на гол

120
105

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1
1.47

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

90
61

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Мартин 15 0.39
Мартинелли Габриэл 15 0.39
Сака Букайо 13 (2) 0.34
Жезус Габриэл 10 (1) 0.26
Джака Гранит 5 0.13
Нкетиа Эдди 4 0.11
Нелсон Райс 3 0.08
Парти Томас 3 0.08
Габриэль дос Сантос 3 0.08
Уайт Бен 2 0.05
Салиба Вильям 2 0.05
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 0.03
Холдинг Роб 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Тирни Киран 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Смит-Роу Эмил 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Невеш Рубен 6 (3) 0.16
Поденсе Даниэл 6 0.16
Хи-Чан Хван 3 0.08
Траоре Адама 2 0.05
Кунья Матеус 2 0.05
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Доусон Крэйг 1 0.03
Хонни Кастро 1 0.03
Гомес Жоао 1 0.03
Аит-Нури Раян 1 0.03
Гомеш Тоти 1 0.03
Моутинью Жоау 0 0
Хименес Рауль 0 0
Лемина Марио 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Буэно Уго 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэл 6 0
Сака Букайо 6 0
Парти Томас 5 0
Уайт Бен 5 0
Габриэль дос Сантос 5 0
Джака Гранит 4 0
Эдегор Мартин 4 0
Салиба Вильям 4 0
Зинченко Александр 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Артета Микель 2 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Нелсон 11 1
Невеш Рубен 12 0
Коста Диего 5 1
Гомеш Тоти 6 0
Поденсе Даниэл 5 0
Гомес Жоао 5 0
Хонни Кастро 3 1
Лемина Марио 3 1
Доусон Крэйг 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Луис Матеус II 2 1
Коллинз Натан 2 1
Сарабия Пабло 3 0
Моутинью Жоау 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Килман Макс 3 0
Траоре Адама 2 0
Са Жозе 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Нету Педру 1 0
Кунья Матеус 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Буэно Уго 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Ходж Джозеф 1 0

Результаты матчей

Арсенал
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Вулверхэмптон
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

5
9
Арсенал
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
21% (4)
21% (4)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Вулверхэмптон
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
17% (3)
67% (12)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

10
7

Волевые победы

9
18

Волевые поражения

29
13
Арсенал
54.8%
45.2%
17 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (12)
30% (11)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
27% (10)
30% (11)
Вулверхэмптон
31%
69%
9 побед 20 поражений
Первый тайм
16% (6)
41% (15)
43% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
19% (7)
49% (18)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

11
16

Волевые победы

23
21

Волевые поражения

34
22

Голы по времени матча

Забито

49
12
18 В 1-м тайме 6
31 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
21 Не забивали 27
2
4%
3
25%
1-15
7
14%
2
17%
16-30
9
18%
1
8%
31-45
12
24%
1
8%
46-60
9
18%
2
17%
61-75
10
20%
3
25%
76-90

Пропущено

24
33
8 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
3
13%
3
9%
1-15
3
13%
5
15%
16-30
2
8%
6
18%
31-45
5
21%
7
21%
46-60
7
29%
29%
7
21%
61-75
4
17%
5
15%
76-90

Забито

31
17
19 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 9
20 Не забивали 24
8
26%
3
18%
1-15
7
23%
1
6%
16-30
4
13%
5
29%
29%
31-45
6
19%
2
12%
46-60
4
13%
4
24%
61-75
2
6%
2
12%
76-90

Пропущено

22
22
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
3
14%
6
27%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
5
23%
1
5%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
5
23%
4
18%
61-75
5
23%
6
27%
76-90

Забито

80
29
37 В 1-м тайме 15
43 Во 2-м тайме 14
23 Забивали первыми 14
4 Не забивали 14
10
13%
6
21%
1-15
14
18%
3
10%
16-30
13
16%
6
21%
31-45
18
23%
3
10%
46-60
13
16%
6
21%
61-75
12
15%
5
17%
76-90

Пропущено

46
55
17 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 28
6
13%
9
16%
1-15
4
9%
7
13%
16-30
7
15%
7
13%
31-45
8
17%
10
18%
46-60
12
26%
11
20%
61-75
9
20%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1
Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0

Результаты матчей

Арсенал
Вулверхэмптон

Точный счет

3:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
6 раз 32%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 39%
4
4 раза 22%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Точный счет

0:2
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:3
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
2 раза 11%

Точный счет

0:2
4 раза 11%
0:3
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
4:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:4
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
1:1
6 раз 16%
2:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 27%
1
8 раз 22%
2
8 раз 22%
4
6 раз 16%
0
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
16 раз 43%
0
14 раз 38%
2
6 раз 16%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
6
14
4
1.5
5
14
12
6
2.5
1
18
5
13
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
10
8
11
8
1.5
2
16
5
14
2.5
2
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
4
0.5
Больше Меньше
23
14
25
12
1.5
7
30
17
20
2.5
1
36
7
30
3.5
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 38 28 6 4 94 - 32 90
2.
Арсенал
 2:0 Заявка 38 26 6 6 85 - 43 84
3.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 38 20 13 5 68 - 32 73
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 38 22 7 9 56 - 42 73
5.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 38 20 9 9 73 - 43 69
6.
Брайтон
 0:1 Заявка 38 18 8 12 71 - 52 62
7.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 38 18 7 13 50 - 45 61
8.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 38 18 6 14 67 - 62 60
9.
Брентфорд
 0:0 Заявка 38 14 15 9 57 - 46 57
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 38 15 8 15 54 - 51 53
11.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 38 11 12 15 39 - 48 45
12.
Челси
 0:1 Заявка 38 11 10 17 37 - 47 43
13.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 38 11 8 19 41 - 53 41
14.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 38 11 8 19 31 - 55 41
15.
Борнмут
 0:0 Заявка 38 11 7 20 37 - 70 40
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 38 9 11 18 37 - 67 38
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 38 7 13 18 33 - 57 34
18.
Лестер
 0:0 Заявка 38 8 8 22 49 - 67 32
19.
Лидс
 0:1 Заявка 38 7 10 21 47 - 75 31
20.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 38 6 6 26 32 - 71 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 19 17 1 1 60 - 17 52
2.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 14 4 1 34 - 9 46
3.
Арсенал
 2:0 Заявка 19 14 3 2 50 - 25 45
4.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
5.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 11 6 2 36 - 14 39
6.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 19 12 2 5 32 - 20 38
7.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
8.
Брентфорд
 0:0 Заявка 19 9 8 2 34 - 18 35
9.
Брайтон
 0:1 Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
10.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
11.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
12.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 19 7 7 5 20 - 22 28
14.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 19 8 4 7 26 - 24 28
15.
Челси
 0:1 Заявка 19 6 6 7 19 - 19 24
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 0:1 Заявка 19 5 7 7 25 - 34 22
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 5 4 10 15 - 27 19
19.
Лестер
 0:0 Заявка 19 4 5 10 21 - 26 17
20.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 19 2 4 13 15 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2:0 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 19 11 5 3 34 - 15 38
3.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 9 7 3 32 - 18 34
4.
Брайтон
 0:1 Заявка 19 8 4 7 34 - 31 28
5.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 19 7 4 8 27 - 26 25
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 7 3 9 23 - 22 24
8.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
9.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 6 5 8 30 - 37 23
10.
Брентфорд
 0:0 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
11.
Челси
 0:1 Заявка 19 5 4 10 18 - 28 19
12.
Борнмут
 0:0 Заявка 19 5 3 11 17 - 42 18
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
14.
Лестер
 0:0 Заявка 19 4 3 12 28 - 41 15
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
16.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
17.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 19 3 4 12 15 - 29 13
18.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 19 2 5 12 12 - 35 11
19.
Лидс
 0:1 Заявка 19 2 3 14 22 - 41 9
20.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 19 1 5 13 10 - 43 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (8)
Тоттенхэм Кейн Гарри 29 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (12)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Очередная остановка в нашей игре. Луис в столкновении с Джакой получил повреждение и нуждается в медицинской помощи.
  • 15'
    Сместился с левого фланга к штрафной соперника Троссар и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • 2 гола - дубль!
    14'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Гранит Джака! Вот это да, быстрый дубль оформил футболист "Арсенала"! Ушел от соперника по флангу Сака и покатил в штрафную на Эдегора, который красиво пяткой скинул в центр, где в окружении двоих защитников Джака смог отправить сферу в дальний нижний угол ворот.
  • 13'
    Диагональ исполнял Лемина на правый фланг, куда забегал Траоре, но не удалось ему сохранить сферу в пределах поля.
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Гранит Джака! Смогли открыть счет в матче хозяева. Убежал по правой бровке Жезус, накрутил финтами соперника и подал точно на линию вратарской, где выиграл верх Джака и головой вколотил снаряд в сетку.
  • 10'
    В центре поля получил по ногам Эдегор в борьбе против Луиса. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 9'
    Еще одна пауза в нашем поединке. В прошлом эпизоде получил повреждение Сака. Без помощи медиков не обойтись.
  • 8'
    Убегал по флангу Сака на скорости, но получил по ногам в борьбе против Гомеса. Штрафной удар исполнят лондонцы.
  • 7'
    С угла поля навесил Гомес на дальнюю штангу, но здесь вынес сферу спокойно в центр поля головой Габриэль.
  • Угловой
    6'
    Со штрафного Луис навесил на ближнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Жезус и головой вынес его на угловой.
  • 5'
    На фланге Хван получил по ногам в силовой борьбе против Парти. Штрафной удар исполнять будут игроки "Вулверхэмптона".
  • 4'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Эдегор на Жезуса, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
  • 3'
    Сразу первая пауза в нашем поединке. В столкновении с соперником получил повреждение Луис. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе оранжево-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Вулверхэмптона"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 2:0 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Арсенал
    95.7% (111)
    Ничья
    3.4% (4)
    Вулверхэмптон
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (56)
    Меньше
    49.09% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    43.64% (48)
    Нет
    56.36% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    34.5% (40)
    2:1 Арсенал
    28.4% (33)
    1:0 Арсенал
    10.3% (12)
    3:0 Арсенал
    8.6% (10)
    3:1 Арсенал
    7.8% (9)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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    Вулверхэмптон
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