Тур: 38. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Марринер Андре
2:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
11'
1:0
14'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Уайт
Бен
15
Кивёр
Якуб
20
Жоржиньо
II
34
Джака
Гранит
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
35
Гомес
Жоао
37
Траоре
Адама
11
Хи-Чан
Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Виейра ФабиуНападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Гомес ЖоаоПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
- Запасные игроки
-
12 Кунья МатеусВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
59 Ходж ДжозефПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арсенал
Вулверхэмптон
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
15 матчей
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
16
Голов в среднем за матч
1.29
2
Среднее время на гол
70
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.75
0.86
Среднее время на гол
120
105
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
1
1.47
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
90
61
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдегор Мартин
|15
|0.39
|Мартинелли Габриэл
|15
|0.39
|Сака Букайо
|13 (2)
|0.34
|Жезус Габриэл
|10 (1)
|0.26
|Джака Гранит
|5
|0.13
|Нкетиа Эдди
|4
|0.11
|Нелсон Райс
|3
|0.08
|Парти Томас
|3
|0.08
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.08
|Уайт Бен
|2
|0.05
|Салиба Вильям
|2
|0.05
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1
|0.03
|Холдинг Роб
|1
|0.03
|Жоржиньо II
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Невеш Рубен
|6 (3)
|0.16
|Поденсе Даниэл
|6
|0.16
|Хи-Чан Хван
|3
|0.08
|Траоре Адама
|2
|0.05
|Кунья Матеус
|2
|0.05
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|Луис Матеус II
|1
|0.03
|Коста Диего
|1
|0.03
|Сарабия Пабло
|1
|0.03
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Хонни Кастро
|1
|0.03
|Гомес Жоао
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|Гомеш Тоти
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Хименес Рауль
|0
|0
|Лемина Марио
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэл
|6
|0
|Сака Букайо
|6
|0
|Парти Томас
|5
|0
|Уайт Бен
|5
|0
|Габриэль дос Сантос
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Эдегор Мартин
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Зинченко Александр
|3
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Артета Микель
|2
|0
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Нелсон
|11
|1
|Невеш Рубен
|12
|0
|Коста Диего
|5
|1
|Гомеш Тоти
|6
|0
|Поденсе Даниэл
|5
|0
|Гомес Жоао
|5
|0
|Хонни Кастро
|3
|1
|Лемина Марио
|3
|1
|Доусон Крэйг
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Луис Матеус II
|2
|1
|Коллинз Натан
|2
|1
|Сарабия Пабло
|3
|0
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Траоре Адама
|2
|0
|Са Жозе
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
|Ходж Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Вулверхэмптон
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
5
9
Арсенал
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
21% (4)
21% (4)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Вулверхэмптон
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
17% (3)
67% (12)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
10
7
Волевые победы
9
18
Волевые поражения
29
13
Арсенал
54.8%
45.2%
17 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (12)
30% (11)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
27% (10)
30% (11)
Вулверхэмптон
31%
69%
9 побед 20 поражений
Первый тайм
16% (6)
41% (15)
43% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
19% (7)
49% (18)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
11
16
Волевые победы
23
21
Волевые поражения
34
22
Голы по времени матча
Забито
49
12
18 В 1-м тайме 6
31 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
21 Не забивали 27
2
4%
3
25%
1-15
7
14%
2
17%
16-30
9
18%
1
8%
31-45
12
24%
1
8%
46-60
9
18%
2
17%
61-75
10
20%
3
25%
76-90
Пропущено
24
33
8 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
3
13%
3
9%
1-15
3
13%
5
15%
16-30
2
8%
6
18%
31-45
5
21%
7
21%
46-60
7
29%
29%
7
21%
61-75
4
17%
5
15%
76-90
Забито
31
17
19 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 9
20 Не забивали 24
8
26%
3
18%
1-15
7
23%
1
6%
16-30
4
13%
5
29%
29%
31-45
6
19%
2
12%
46-60
4
13%
4
24%
61-75
2
6%
2
12%
76-90
Пропущено
22
22
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
3
14%
6
27%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
5
23%
1
5%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
5
23%
4
18%
61-75
5
23%
6
27%
76-90
Забито
80
29
37 В 1-м тайме 15
43 Во 2-м тайме 14
23 Забивали первыми 14
4 Не забивали 14
10
13%
6
21%
1-15
14
18%
3
10%
16-30
13
16%
6
21%
31-45
18
23%
3
10%
46-60
13
16%
6
21%
61-75
12
15%
5
17%
76-90
Пропущено
46
55
17 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 28
6
13%
9
16%
1-15
4
9%
7
13%
16-30
7
15%
7
13%
31-45
8
17%
10
18%
46-60
12
26%
11
20%
61-75
9
20%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1
Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0
Результаты матчей
Арсенал
Вулверхэмптон
Точный счет
3:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
6 раз 32%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 39%
4
4 раза 22%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
0:2
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:3
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
2 раза 11%
Точный счет
0:2
4 раза 11%
0:3
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
4:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:4
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
1:1
6 раз 16%
2:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 27%
1
8 раз 22%
2
8 раз 22%
4
6 раз 16%
0
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
16 раз 43%
0
14 раз 38%
2
6 раз 16%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
136
144
514
126
118
513
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
108
118
216
514
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
334
Больше Меньше
2314
2512
730
1720
136
730
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|38
|28
|6
|4
|94 - 32
|90
|2.
|2:0 Заявка
|38
|26
|6
|6
|85 - 43
|84
|3.
|1:0 Заявка
|38
|20
|13
|5
|68 - 32
|73
|4.
|0:0 Заявка
|38
|22
|7
|9
|56 - 42
|73
|5.
|2:0 Заявка
|38
|20
|9
|9
|73 - 43
|69
|6.
|0:1 Заявка
|38
|18
|8
|12
|71 - 52
|62
|7.
|1:0 Заявка
|38
|18
|7
|13
|50 - 45
|61
|8.
|1:0 Заявка
|38
|18
|6
|14
|67 - 62
|60
|9.
|0:0 Заявка
|38
|14
|15
|9
|57 - 46
|57
|10.
|0:0 Заявка
|38
|15
|8
|15
|54 - 51
|53
|11.
|0:0 Заявка
|38
|11
|12
|15
|39 - 48
|45
|12.
|0:1 Заявка
|38
|11
|10
|17
|37 - 47
|43
|13.
|0:0 Заявка
|38
|11
|8
|19
|41 - 53
|41
|14.
|0:2 Заявка
|38
|11
|8
|19
|31 - 55
|41
|15.
|0:0 Заявка
|38
|11
|7
|20
|37 - 70
|40
|16.
|0:0 Заявка
|38
|9
|11
|18
|37 - 67
|38
|17.
|0:0 Заявка
|38
|7
|13
|18
|33 - 57
|34
|18.
|0:0 Заявка
|38
|8
|8
|22
|49 - 67
|32
|19.
|0:1 Заявка
|38
|7
|10
|21
|47 - 75
|31
|20.
|0:2 Заявка
|38
|6
|6
|26
|32 - 71
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|19
|17
|1
|1
|60 - 17
|52
|2.
|0:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|34 - 9
|46
|3.
|2:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|50 - 25
|45
|4.
|2:0 Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|5.
|1:0 Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 14
|39
|6.
|1:0 Заявка
|19
|12
|2
|5
|32 - 20
|38
|7.
|1:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|8.
|0:0 Заявка
|19
|9
|8
|2
|34 - 18
|35
|9.
|0:1 Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 21
|34
|10.
|0:2 Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|11.
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|12.
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|20 - 22
|28
|14.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 24
|28
|15.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 19
|24
|16.
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|0:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 34
|22
|18.
|0:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 27
|19
|19.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|21 - 26
|17
|20.
|0:2 Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|0:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 15
|38
|3.
|1:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|32 - 18
|34
|4.
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|34 - 31
|28
|5.
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|2:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 26
|25
|7.
|0:0 Заявка
|19
|7
|3
|9
|23 - 22
|24
|8.
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|9.
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|30 - 37
|23
|10.
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|11.
|0:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 28
|19
|12.
|0:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 42
|18
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|14.
|0:0 Заявка
|19
|4
|3
|12
|28 - 41
|15
|15.
|0:0 Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|16.
|0:2 Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|15 - 29
|13
|18.
|0:2 Заявка
|19
|2
|5
|12
|12 - 35
|11
|19.
|0:1 Заявка
|19
|2
|3
|14
|22 - 41
|9
|20.
|0:0 Заявка
|19
|1
|5
|13
|10 - 43
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (8)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|29 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (12)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал 2:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Арсенал
95.7% (111)
Ничья
3.4% (4)
Вулверхэмптон
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (56)
Меньше
49.09% (54)
Обе команды забьют
Да
43.64% (48)
Нет
56.36% (62)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
34.5% (40)
2:1 Арсенал
28.4% (33)
1:0 Арсенал
10.3% (12)
3:0 Арсенал
8.6% (10)
3:1 Арсенал
7.8% (9)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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