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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Челси
0:1
Первый тайм: 16'
Ньюкасл
0'
0:1
9' Гол
Гордон Энтони

Ход матча

9'
0:1
Гордон Энтони
(Андерсон Эллиот)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 121
Челси 27.3% (33)
X 40.5% (49)
Ньюкасл 32.2% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ньюкасл
3.00
3.92
3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
6
Силва
Тьяго
14
Чалоба
Трево
67
Холл
Льюис
5
Фернандес
Энцо
12
Лофтус-Чик
Рубен
31
Мадуэке
Нони
23
Галлахер
Конор
17
Стерлинг
Рахим
29
Хаверц
Кай
1
Дубравка
Мартин
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
13
Таргетт
Мэтт
8
Гордон
Энтони
39
Гимараэс
Бруно
32
Андерсон
Эллиот
24
Альмирон
Мигель
14
Исак
Александр
10
Сен-Максимен
Аллан
Челси
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Челси
Ньюкасл

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

29 матчей

58.6%
13.8%
27.6%
17 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

34.5%
51.7%
13.8%
10 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КC
3:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

2.07
1.43

Среднее время на гол

43
63

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.14
0.8

Среднее время на гол

78
112

Всего голов

47
32

Голов в среднем за матч

1.62
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

55
81

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 7 (1) 0.18
Стерлинг Рахим 6 0.16
Фелиш Жоау 4 0.11
Маунт Мэйсон 3 0.08
Галлахер Конор 3 0.08
Чилуэлл Бен 2 0.05
Кулибали Калиду 2 0.05
Жоржиньо II 2 (2) 0.05
Ковачич Матео 1 0.03
Пулишич Кристиан 1 0.03
Джеймс Рис II 1 0.03
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.03
Бадьяшиль Бенуа 1 0.03
Мадуэке Нони 1 0.03
Фофана Уэсли 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Зиеш Хаким 0 0
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Мудрик Михаил 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Канте Н'Голо 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 18 (3) 0.47
Альмирон Мигель 11 0.29
Исак Александр 10 (2) 0.26
Жоэлинтон 6 0.16
Гимараэс Бруно 4 0.11
Мёрфи Джейкоб 4 0.11
Уиллок Джо 3 0.08
Вуд Крис 2 (1) 0.05
Триппьер Киран 1 0.03
Сен-Максимен Аллан 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Шёр Фабиан 1 0.03
Бёрн Дэн 1 0.03
Гордон Энтони 1 0.03
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 10 1
Ковачич Матео 8 0
Кулибали Калиду 6 1
Хаверц Кай 5 0
Жоржиньо II 4 0
Стерлинг Рахим 4 0
Чалоба Трево 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Джеймс Рис II 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Фофана Уэсли 3 0
Фернандес Энцо 3 0
Фелиш Жоау 1 1
Томас Тухель 1 1
Силва Тьяго 2 0
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Холл Льюис 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 12 0
Шёр Фабиан 7 0
Гимараэс Бруно 7 0
Триппьер Киран 5 0
Бёрн Дэн 5 0
Поуп Ник 3 1
Уилсон Каллум 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Исак Александр 3 0
Альмирон Мигель 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Ботман Свен 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Уиллок Джо 1 0

Результаты матчей

Челси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Ньюкасл
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

9
5
Челси
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Ньюкасл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

21
3

Волевые поражения

13
33
Челси
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (11)
49% (18)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Ньюкасл
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

23
11

Волевые поражения

22
38

Голы по времени матча

Забито

20
30
6 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
1
5%
5
17%
1-15
3
15%
1
3%
16-30
2
10%
10
33%
31-45
6
30%
3
10%
46-60
2
10%
5
17%
61-75
6
30%
6
20%
76-90

Пропущено

17
19
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
1
6%
3
16%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
8
47%
3
16%
61-75
4
24%
6
32%
76-90

Забито

20
34
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
25 Не забивали 22
4
20%
4
12%
1-15
3
15%
6
18%
16-30
4
20%
4
12%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
5
25%
8
24%
76-90

Пропущено

26
16
17 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
4
15%
3
19%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
8
31%
2
13%
31-45
1
4%
4
25%
46-60
5
19%
3
19%
61-75
3
12%
2
13%
76-90

Забито

40
64
17 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 17
13 Не забивали 10
5
13%
9
14%
1-15
6
15%
7
11%
16-30
6
15%
14
22%
31-45
8
20%
9
14%
46-60
4
10%
11
17%
61-75
11
28%
14
22%
76-90

Пропущено

43
35
21 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 23
5
12%
6
17%
1-15
6
14%
4
11%
16-30
10
23%
5
14%
31-45
2
5%
6
17%
46-60
13
30%
6
17%
61-75
7
16%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3
Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2
Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1

Результаты матчей

Челси
Ньюкасл

Точный счет

2:2
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:4
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
0:0
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:4
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
1:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 38%
1
12 раз 32%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%
0
11 раз 30%
1
8 раз 22%
2
7 раз 19%
4
5 раз 14%
3
3 раза 8%
5
2 раза 5%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Челси
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
5
7
11
1.5
9
10
1
17
2.5
6
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
12
6
4
15
1.5
9
9
2
17
2.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
14
0.5
Больше Меньше
26
11
11
26
1.5
18
19
3
34
2.5
11
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 38 28 6 4 94 - 32 90
2.
Арсенал
 2:0 Заявка 38 26 6 6 85 - 43 84
3.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 38 20 13 5 68 - 32 73
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 38 22 7 9 56 - 42 73
5.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 38 20 9 9 73 - 43 69
6.
Брайтон
 0:1 Заявка 38 18 8 12 71 - 52 62
7.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 38 18 7 13 50 - 45 61
8.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 38 18 6 14 67 - 62 60
9.
Брентфорд
 0:0 Заявка 38 14 15 9 57 - 46 57
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 38 15 8 15 54 - 51 53
11.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 38 11 12 15 39 - 48 45
12.
Челси
 0:1 Заявка 38 11 10 17 37 - 47 43
13.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 38 11 8 19 41 - 53 41
14.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 38 11 8 19 31 - 55 41
15.
Борнмут
 0:0 Заявка 38 11 7 20 37 - 70 40
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 38 9 11 18 37 - 67 38
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 38 7 13 18 33 - 57 34
18.
Лестер
 0:0 Заявка 38 8 8 22 49 - 67 32
19.
Лидс
 0:1 Заявка 38 7 10 21 47 - 75 31
20.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 38 6 6 26 32 - 71 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 19 17 1 1 60 - 17 52
2.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 14 4 1 34 - 9 46
3.
Арсенал
 2:0 Заявка 19 14 3 2 50 - 25 45
4.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
5.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 11 6 2 36 - 14 39
6.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 19 12 2 5 32 - 20 38
7.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
8.
Брентфорд
 0:0 Заявка 19 9 8 2 34 - 18 35
9.
Брайтон
 0:1 Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
10.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
11.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
12.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 19 7 7 5 20 - 22 28
14.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 19 8 4 7 26 - 24 28
15.
Челси
 0:1 Заявка 19 6 6 7 19 - 19 24
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 0:1 Заявка 19 5 7 7 25 - 34 22
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 5 4 10 15 - 27 19
19.
Лестер
 0:0 Заявка 19 4 5 10 21 - 26 17
20.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 19 2 4 13 15 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2:0 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 19 11 5 3 34 - 15 38
3.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 9 7 3 32 - 18 34
4.
Брайтон
 0:1 Заявка 19 8 4 7 34 - 31 28
5.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 19 7 4 8 27 - 26 25
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 7 3 9 23 - 22 24
8.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
9.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 6 5 8 30 - 37 23
10.
Брентфорд
 0:0 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
11.
Челси
 0:1 Заявка 19 5 4 10 18 - 28 19
12.
Борнмут
 0:0 Заявка 19 5 3 11 17 - 42 18
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
14.
Лестер
 0:0 Заявка 19 4 3 12 28 - 41 15
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
16.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
17.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 19 3 4 12 15 - 29 13
18.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 19 2 5 12 12 - 35 11
19.
Лидс
 0:1 Заявка 19 2 3 14 22 - 41 9
20.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 19 1 5 13 10 - 43 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (8)
Тоттенхэм Кейн Гарри 29 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (12)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    16'
    Один из игроков команды "Ньюкасл" получил повреждение, ему оказывают медицинскую помощь. По всем видимости игроку разбили нос.
  • Опасный момент
    14'
    Холл выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге, мяч полетел на дальнюю штангу, под подачу подстроился Силва, который своим ударом принёс неприятность голкиперу, но всё же мяч был отбит за лицевую линию ворот!
  • Опасный момент
    13'
    Исак выполнил хороший удар издали, мяч полетел с линии штрафной в дальний угол, но получилось совсем немного неточно!
  • 11'
    "Ньюкасл" продолжает проявлять активность у ворот соперника. Алмирон нанёс удар по воротам из-за пределов штрафной, голкипер поймал мяч намертво!
  • Описание гола
    10'

    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Гордон!
    Мэтт выполнил подачу с фланга поля, мяч полетел с левой стороны поля, точно на ногу Гордона, тот в одно касание отправил мяч в сетку!

  • Угловой
    8'
    Холл выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге. Мяч полетел на ближнюю штангу на Чалобу, но у него не получилось правильно подстроится под мяч.
  • Фол, нарушение
    7'
    Галлахер нарушил правила в центральной части поля. Игрок "Челси" ввёл борьбу за верховой мяч и слишком сильно толкнул своего оппонента.
  • Угловой
    5'
    После подачи с углового стандарта на правом фланге поля, Аррисабалага уверенно вышел из ворот и отбил мяч кулаком подальше от своих ворот.
  • 4'
     Исак выполнил первый удар по воротам соперника! Сен-Максимен создал прекрасный момент для удара своему партнёру, но переиграть голкипера не получилось, мяч выбит на угловой.
  • 2'
    Хозяева играют в синих цветах, а гостям достался комплект чёрно-белого цвета. "Ньюкасл" ввёл мяч с центра поля и первым номером начал игру с первых минут.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал, игра началась. Поехали!
  • Первый тайм
  • 17'
    Аспиликуэта Сесар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 17'
    Ньюкасл начинает контратаку
  • 17'
    Шёр Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 17'
    Стерлинг Рахим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 17'
    Ботман Свен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 17'
    Хаверц Кай создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Угловой
    16'
    Lewis Hall из команды Челси подал угловой справа.
  • 16'
    Эллиот Андерсон успешно блокирует удар.
  • 16'
    Мадуэке Нони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 16'
    Таргетт Мэтт из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    16'
    Lewis Hall навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 15'
    Гордон Энтони из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    15'
    Энцо Фернандес из команды Челси разыграл угловой с левого угла.
  • 15'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Контроль мяча: Челси: 49%, Ньюкасл: 51%.
  • Травма, повреждение
    14'
    Таргетт Мэтт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Силва Тьяго нанес удар головой, но Мартин Дубравка спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    13'
    Lewis Hall из команды Челси подал угловой справа.
  • 12'
    Таргетт Мэтт из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 12'
    Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Челси
  • 11'
    Исак Александр из команды Ньюкасл наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 11'
    Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 11'
    Хорошую попытку сделал Альмирон Мигель. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 10'
    Ньюкасл начинает контратаку
  • 10'
    Сен-Максимен Аллан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 10'
    Контроль мяча: Челси: 49%, Ньюкасл: 51%.
  • 9'
    Сен-Максимен Аллан сделал ключевой пас для гола!
  • 9'
    Эллиот Андерсон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О О Л - Гордон Энтони из команды Ньюкасл легко посылает мяч в пустые ворота правой! Гордон Энтони легко с этим справился!
  • 9'
    Таргетт Мэтт из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 9'
    Ньюкасл пытается что-то создать.
  • 9'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 8'
    Ботман Свен из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    8'
    Lewis Hall навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 8'
    Триппьер Киран ослабляет давление, выбив мяч.
  • 8'
    Стерлинг Рахим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 8'
    Челси идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 7'
    Челси пытается что-то создать.
  • 7'
    Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 7'
    Энцо Фернандес ослабляет давление, выбив мяч.
  • 7'
    Ньюкасл пытается что-то создать.
  • 6'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 6'
    Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 5'
    Таргетт Мэтт успешно блокирует удар.
  • 5'
    Чалоба Трево оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Угловой
    5'
    Lewis Hall из команды Челси подал угловой справа.
  • 5'
    Контроль мяча: Челси: 50%, Ньюкасл: 50%.
  • 5'
    Таргетт Мэтт из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 4'
    Челси пытается что-то создать.
  • 4'
    Конор Галлахер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Фол, нарушение
    4'
    Конор Галлахер наказан за толчок Гимараэс Бруно
  • 4'
    Челси контролирует мяч.
  • 3'
    Аррисабалага Кепа взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Хаверц Кай из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 3'
    Аррисабалага Кепа из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    3'
    Триппьер Киран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 2'
    Хорошую попытку сделал Исак Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 2'
    Сен-Максимен Аллан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 2'
    Ньюкасл начинает контратаку
  • 2'
    Гордон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 2'
    Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Челси пытается что-то создать.
  • 2'
    Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 2'
    Чалоба Трево выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Ньюкасл пытается что-то создать.
  • 1'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 1'
    Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Ньюкасл начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Челси 0:1 Ньюкасл

Исход игры
Челси
27.3% (33)
Ничья
40.5% (49)
Ньюкасл
32.2% (39)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
81.98% (91)
Нет
18.02% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.8% (36)
1:2 Ньюкасл
20.7% (25)
2:1 Челси
14.9% (18)
2:2 Ничья
7.4% (9)
1:0 Челси
5.8% (7)
0:1 Ньюкасл
5% (6)
2:0 Челси
3.3% (4)
1:3 Ньюкасл
1.7% (2)
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Челси
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