Первый тайм

16' Один из игроков команды "Ньюкасл" получил повреждение, ему оказывают медицинскую помощь. По всем видимости игроку разбили нос.

14' Холл выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге, мяч полетел на дальнюю штангу, под подачу подстроился Силва, который своим ударом принёс неприятность голкиперу, но всё же мяч был отбит за лицевую линию ворот!

13' Исак выполнил хороший удар издали, мяч полетел с линии штрафной в дальний угол, но получилось совсем немного неточно!

11' "Ньюкасл" продолжает проявлять активность у ворот соперника. Алмирон нанёс удар по воротам из-за пределов штрафной, голкипер поймал мяч намертво!

10' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Гордон!

Мэтт выполнил подачу с фланга поля, мяч полетел с левой стороны поля, точно на ногу Гордона, тот в одно касание отправил мяч в сетку!

8' Холл выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге. Мяч полетел на ближнюю штангу на Чалобу, но у него не получилось правильно подстроится под мяч.