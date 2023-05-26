Тур: 38. Стадион: Стэмфорд Бридж.
История личных встреч
Челси
Ньюкасл
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
29 матчей
58.6%
13.8%
27.6%
17 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
34.5%
51.7%
13.8%
10 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
2.07
1.43
Среднее время на гол
43
63
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.14
0.8
Среднее время на гол
78
112
Всего голов
47
32
Голов в среднем за матч
1.62
1.1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
55
81
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|7 (1)
|0.19
|Стерлинг Рахим
|6
|0.16
|Фелиш Жоау
|4
|0.11
|Маунт Мэйсон
|3
|0.08
|Галлахер Конор
|3
|0.08
|Чилуэлл Бен
|2
|0.05
|Кулибали Калиду
|2
|0.05
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.05
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|Пулишич Кристиан
|1
|0.03
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.03
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0.03
|Мадуэке Нони
|1
|0.03
|Фофана Уэсли
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Мудрик Михаил
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Канте Н'Голо
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|18 (3)
|0.49
|Альмирон Мигель
|11
|0.3
|Исак Александр
|10 (2)
|0.27
|Жоэлинтон
|6
|0.16
|Гимараэс Бруно
|4
|0.11
|Мёрфи Джейкоб
|4
|0.11
|Уиллок Джо
|3
|0.08
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.05
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Шёр Фабиан
|1
|0.03
|Бёрн Дэн
|1
|0.03
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|10
|1
|Ковачич Матео
|8
|0
|Кулибали Калиду
|6
|1
|Хаверц Кай
|5
|0
|Жоржиньо II
|4
|0
|Стерлинг Рахим
|4
|0
|Чалоба Трево
|4
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|Джеймс Рис II
|4
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Фофана Уэсли
|3
|0
|Фернандес Энцо
|3
|0
|Фелиш Жоау
|1
|1
|Томас Тухель
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Мудрик Михаил
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|12
|0
|Шёр Фабиан
|7
|0
|Гимараэс Бруно
|7
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Бёрн Дэн
|5
|0
|Поуп Ник
|3
|1
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Исак Александр
|3
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Уиллок Джо
|1
|0
Результаты матчей
Челси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Ньюкасл
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
9
5
Челси
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Ньюкасл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
21
3
Волевые поражения
13
33
Челси
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (11)
49% (18)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Ньюкасл
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
23
11
Волевые поражения
22
38
Голы по времени матча
Забито
20
30
6 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
1
5%
5
17%
1-15
3
15%
1
3%
16-30
2
10%
10
33%
31-45
6
30%
3
10%
46-60
2
10%
5
17%
61-75
6
30%
6
20%
76-90
Пропущено
17
19
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
1
6%
3
16%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
8
47%
3
16%
61-75
4
24%
6
32%
76-90
Забито
20
34
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
25 Не забивали 22
4
20%
4
12%
1-15
3
15%
6
18%
16-30
4
20%
4
12%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
5
25%
8
24%
76-90
Пропущено
26
16
17 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
4
15%
3
19%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
8
31%
2
13%
31-45
1
4%
4
25%
46-60
5
19%
3
19%
61-75
3
12%
2
13%
76-90
Забито
40
64
17 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 17
13 Не забивали 10
5
13%
9
14%
1-15
6
15%
7
11%
16-30
6
15%
14
22%
31-45
8
20%
9
14%
46-60
4
10%
11
17%
61-75
11
28%
14
22%
76-90
Пропущено
43
35
21 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 23
5
12%
6
17%
1-15
6
14%
4
11%
16-30
10
23%
5
14%
31-45
2
5%
6
17%
46-60
13
30%
6
17%
61-75
7
16%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3
Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2
Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1
Результаты матчей
Челси
Ньюкасл
Точный счет
2:2
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:4
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
0:0
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:4
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
1:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 38%
1
12 раз 32%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%
0
11 раз 30%
1
8 раз 22%
2
7 раз 19%
4
5 раз 14%
3
3 раза 8%
5
2 раза 5%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Челси
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
145
711
910
117
613
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
126
415
99
217
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2314
Больше Меньше
2611
1126
1819
334
1126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|28
|5
|4
|94 - 32
|89
|2.
|Заявка
|37
|25
|6
|6
|83 - 43
|81
|3.
|Заявка
|37
|22
|6
|9
|56 - 42
|72
|4.
|Заявка
|37
|19
|13
|5
|67 - 32
|70
|5.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|71 - 43
|66
|6.
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|71 - 51
|62
|7.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|49 - 45
|58
|8.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|66 - 62
|57
|9.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|57 - 46
|56
|10.
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|54 - 51
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|39 - 48
|44
|12.
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|37 - 46
|43
|13.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|31 - 53
|41
|14.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|41 - 53
|40
|15.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|37 - 70
|39
|16.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|37 - 67
|37
|17.
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|33 - 57
|33
|18.
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|49 - 67
|31
|19.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|47 - 74
|31
|20.
|Заявка
|37
|6
|6
|25
|32 - 69
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|60 - 17
|52
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 9
|45
|3.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|4.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|48 - 25
|42
|5.
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 14
|39
|6.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 21
|34
|10.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|11.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 24
|28
|14.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 26
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 15
|37
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|34 - 30
|28
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|8.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 26
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|11.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 28
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|28 - 41
|15
|15.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|16.
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|22 - 41
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (8)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|28 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (12)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
Прогнозы на матч Челси - Ньюкасл
Исход игры
Челси
40.4% (19)
Ничья
38.3% (18)
Ньюкасл
21.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
48.89% (22)
Меньше
51.11% (23)
Обе команды забьют
Да
75.56% (34)
Нет
24.44% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.5% (12)
2:1 Челси
23.4% (11)
1:2 Ньюкасл
10.6% (5)
2:2 Ничья
10.6% (5)
1:0 Челси
8.5% (4)
2:0 Челси
6.4% (3)
0:1 Ньюкасл
6.4% (3)
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