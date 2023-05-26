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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Челси
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 47
Челси 40.4% (19)
X 38.3% (18)
Ньюкасл 21.3% (10)
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Челси
Ничья
Ньюкасл
3.00
3.76
3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Челси
Ньюкасл

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

29 матчей

58.6%
13.8%
27.6%
17 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

34.5%
51.7%
13.8%
10 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КC
3:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

2.07
1.43

Среднее время на гол

43
63

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.14
0.8

Среднее время на гол

78
112

Всего голов

47
32

Голов в среднем за матч

1.62
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

55
81

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 7 (1) 0.19
Стерлинг Рахим 6 0.16
Фелиш Жоау 4 0.11
Маунт Мэйсон 3 0.08
Галлахер Конор 3 0.08
Чилуэлл Бен 2 0.05
Кулибали Калиду 2 0.05
Жоржиньо II 2 (2) 0.05
Ковачич Матео 1 0.03
Пулишич Кристиан 1 0.03
Джеймс Рис II 1 0.03
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.03
Бадьяшиль Бенуа 1 0.03
Мадуэке Нони 1 0.03
Фофана Уэсли 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Зиеш Хаким 0 0
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Мудрик Михаил 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Канте Н'Голо 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 18 (3) 0.49
Альмирон Мигель 11 0.3
Исак Александр 10 (2) 0.27
Жоэлинтон 6 0.16
Гимараэс Бруно 4 0.11
Мёрфи Джейкоб 4 0.11
Уиллок Джо 3 0.08
Вуд Крис 2 (1) 0.05
Триппьер Киран 1 0.03
Сен-Максимен Аллан 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Шёр Фабиан 1 0.03
Бёрн Дэн 1 0.03

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 10 1
Ковачич Матео 8 0
Кулибали Калиду 6 1
Хаверц Кай 5 0
Жоржиньо II 4 0
Стерлинг Рахим 4 0
Чалоба Трево 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Джеймс Рис II 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Фофана Уэсли 3 0
Фернандес Энцо 3 0
Фелиш Жоау 1 1
Томас Тухель 1 1
Силва Тьяго 2 0
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Холл Льюис 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 12 0
Шёр Фабиан 7 0
Гимараэс Бруно 7 0
Триппьер Киран 5 0
Бёрн Дэн 5 0
Поуп Ник 3 1
Уилсон Каллум 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Исак Александр 3 0
Альмирон Мигель 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Ботман Свен 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Уиллок Джо 1 0

Результаты матчей

Челси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Ньюкасл
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

9
5
Челси
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Ньюкасл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

21
3

Волевые поражения

13
33
Челси
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (11)
49% (18)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Ньюкасл
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

23
11

Волевые поражения

22
38

Голы по времени матча

Забито

20
30
6 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
1
5%
5
17%
1-15
3
15%
1
3%
16-30
2
10%
10
33%
31-45
6
30%
3
10%
46-60
2
10%
5
17%
61-75
6
30%
6
20%
76-90

Пропущено

17
19
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
1
6%
3
16%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
8
47%
3
16%
61-75
4
24%
6
32%
76-90

Забито

20
34
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
25 Не забивали 22
4
20%
4
12%
1-15
3
15%
6
18%
16-30
4
20%
4
12%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
5
25%
8
24%
76-90

Пропущено

26
16
17 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
4
15%
3
19%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
8
31%
2
13%
31-45
1
4%
4
25%
46-60
5
19%
3
19%
61-75
3
12%
2
13%
76-90

Забито

40
64
17 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 17
13 Не забивали 10
5
13%
9
14%
1-15
6
15%
7
11%
16-30
6
15%
14
22%
31-45
8
20%
9
14%
46-60
4
10%
11
17%
61-75
11
28%
14
22%
76-90

Пропущено

43
35
21 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 23
5
12%
6
17%
1-15
6
14%
4
11%
16-30
10
23%
5
14%
31-45
2
5%
6
17%
46-60
13
30%
6
17%
61-75
7
16%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3
Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2
Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1

Результаты матчей

Челси
Ньюкасл

Точный счет

2:2
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:4
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
0:0
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:4
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
1:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 38%
1
12 раз 32%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%
0
11 раз 30%
1
8 раз 22%
2
7 раз 19%
4
5 раз 14%
3
3 раза 8%
5
2 раза 5%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Челси
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
5
7
11
1.5
9
10
1
17
2.5
6
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
12
6
4
15
1.5
9
9
2
17
2.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
14
0.5
Больше Меньше
26
11
11
26
1.5
18
19
3
34
2.5
11
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 37 28 5 4 94 - 32 89
2.
Арсенал
 Заявка 37 25 6 6 83 - 43 81
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 37 22 6 9 56 - 42 72
4.
Ньюкасл
 Заявка 37 19 13 5 67 - 32 70
5.
Ливерпуль
 Заявка 37 19 9 9 71 - 43 66
6.
Брайтон
 Заявка 37 18 8 11 71 - 51 62
7.
Астон Вилла
 Заявка 37 17 7 13 49 - 45 58
8.
Тоттенхэм
 Заявка 37 17 6 14 66 - 62 57
9.
Брентфорд
 Заявка 37 14 14 9 57 - 46 56
10.
Фулхэм
 Заявка 37 15 7 15 54 - 51 52
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 11 11 15 39 - 48 44
12.
Челси
 Заявка 37 11 10 16 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 11 8 18 31 - 53 41
14.
Вест Хэм
 Заявка 37 11 7 19 41 - 53 40
15.
Борнмут
 Заявка 37 11 6 20 37 - 70 39
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 9 10 18 37 - 67 37
17.
Эвертон
 Заявка 37 7 12 18 33 - 57 33
18.
Лестер
 Заявка 37 8 7 22 49 - 67 31
19.
Лидс
 Заявка 37 7 10 20 47 - 74 31
20.
Саутгемптон
 Заявка 37 6 6 25 32 - 69 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 19 17 1 1 60 - 17 52
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 14 3 1 34 - 9 45
3.
Ливерпуль
 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Ньюкасл
 Заявка 19 11 6 2 36 - 14 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
12.
Фулхэм
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Вест Хэм
 Заявка 19 8 4 7 26 - 24 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 18 11 4 3 34 - 15 37
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 18 8 4 6 34 - 30 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
8.
Брентфорд
 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
9.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
10.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
11.
Челси
 Заявка 19 5 4 10 18 - 28 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
13.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
14.
Лестер
 Заявка 19 4 3 12 28 - 41 15
15.
Эвертон
 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
16.
Саутгемптон
 Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 19 2 3 14 22 - 41 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (8)
Тоттенхэм Кейн Гарри 28 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (12)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 38 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Челси.
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    • Прогнозы 47
    Челси 40.4% (19)
    X 38.3% (18)
    Ньюкасл 21.3% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ньюкасл
    3.00
    3.76
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Челси - Ньюкасл

    Исход игры
    Челси
    40.4% (19)
    Ничья
    38.3% (18)
    Ньюкасл
    21.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.89% (22)
    Меньше
    51.11% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    75.56% (34)
    Нет
    24.44% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.5% (12)
    2:1 Челси
    23.4% (11)
    1:2 Ньюкасл
    10.6% (5)
    2:2 Ничья
    10.6% (5)
    1:0 Челси
    8.5% (4)
    2:0 Челси
    6.4% (3)
    0:1 Ньюкасл
    6.4% (3)
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