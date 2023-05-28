  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Лидс
0:1
Первый тайм: 15'
Тоттенхэм
0'
0:1
2' Гол
Кейн Гарри
9' Желтая карточка
Стрёйк Паскаль

Ход матча

2'
0:1
Кейн Гарри
(Хын-Мин Сон)
9'
Стрёйк Паскаль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 116
Лидс 16.4% (19)
X 22.4% (26)
Тоттенхэм 61.2% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Тоттенхэм
5.30
4.60
4.05
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Роблес
Жоэль
25
Кристенсен
Расмус
39
Вебер
Максимилиан
6
Купер
Лиам
2
Эйлинг
Люк
21
Стрёйк
Паскаль
28
Маккенни
Уэстон
4
Форшоу
Адам
5
Кох
Робин
11
Харрисон
Джек
19
Морено
Родриго
20
Форстер
Фрейзер
12
Эмерсон
Жуниор
6
Санчес
Давинсон
34
Ленгле
Клеман
33
Дэвис
Бен
23
Порро
Педро
38
Биссума
Ив
4
Скипп
Оливер
7
Хын-Мин
Сон
21
Кулушевски
Деян
10
Кейн
Гарри
Лидс
5-4-1
Тоттенхэм
4-4-2

История личных встреч

Лидс
Тоттенхэм

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
4:3
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
2:1
К
1:3
К
2:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.75
2.25

Среднее время на гол

32
40

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

2.13
1.88

Тотал матчей

3.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
48

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 13 (1) 0.34
Синистерра Луис 5 0.13
Харрисон Джек 4 0.11
Бэмфорд Патрик 4 0.11
Саммервилл Крисенсио 4 0.11
Кристенсен Расмус 3 0.08
Ньонто Вильфред 2 0.05
Эйлинг Люк 2 0.05
Стрёйк Паскаль 2 0.05
Ааронсон Бренден 1 0.03
Рока Марк 1 0.03
Гринвуд Сэм 1 0.03
Фирпо Жуниор 1 0.03
Купер Лиам 1 0.03
Гелхардт Джо 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 29 (5) 0.76
Хын-Мин Сон 10 0.26
Бентанкур Родриго 5 0.13
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.11
Кулушевски Деян 2 0.05
Дэвис Бен 2 0.05
Порро Педро 2 0.05
Дайер Эрик 2 0.05
Эмерсон Жуниор 2 0.05
Сессеньон Райан 2 0.05
Перишич Иван 1 0.03
Ришарлисон 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Скипп Оливер 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Ленгле Клеман 0 0
Ромеро Кристиан 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 6 1
Кох Робин 7 0
Рока Марк 7 0
Маккенни Уэстон 7 0
Ньонто Вильфред 7 0
Адамс Тайлер 5 1
Морено Родриго 6 0
Стрёйк Паскаль 5 0
Купер Лиам 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Саммервилл Крисенсио 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Эйлинг Люк 3 0
Бэмфорд Патрик 3 0
Мелье Иллан 3 0
Клих Матеуш 2 0
Харрисон Джек 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Роблес Жоэль 1 0
Льоренте Диего 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 10 1
Бентанкур Родриго 8 0
Скипп Оливер 7 0
Перишич Иван 6 0
Кейн Гарри 6 0
Биссума Ив 6 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
Дэвис Бен 4 0
Дайер Эрик 4 0
Сессеньон Райан 4 0
Эмерсон Жуниор 2 1
Антонио Конте 2 1
Ленгле Клеман 3 0
Ришарлисон 3 0
Хын-Мин Сон 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Стеллини Кристиан 0 1
Лукас Моура 0 1
Мэйсон Райан 1 0
Форстер Фрейзер 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Хиль Бриан 1 0

Результаты матчей

Лидс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

14
17
Лидс
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Тоттенхэм
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

34
13

Волевые поражения

9
31
Лидс
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (10)
51% (19)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
32% (12)
24% (9)
Тоттенхэм
35.5%
64.5%
11 побед 20 поражений
Первый тайм
30% (11)
35% (13)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
27% (10)
49% (18)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

40
15

Волевые поражения

23
48

Голы по времени матча

Забито

25
28
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
2
8%
2
7%
1-15
6
24%
1
4%
16-30
4
16%
6
21%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
5
20%
9
32%
61-75
5
20%
6
21%
76-90

Пропущено

33
38
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
9%
8
21%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
8
24%
2
5%
31-45
6
18%
8
21%
46-60
7
21%
5
13%
61-75
6
18%
8
21%
76-90

Забито

21
37
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 12
24 Не забивали 19
5
24%
6
16%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
3
14%
4
11%
31-45
3
14%
7
19%
46-60
1
5%
7
19%
61-75
7
33%
9
24%
76-90

Пропущено

42
25
14 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 13
3
7%
5
20%
1-15
7
17%
0
0%
16-30
4
10%
9
36%
31-45
7
17%
3
12%
46-60
11
26%
3
12%
61-75
10
24%
5
20%
76-90

Забито

46
65
22 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 42
16 Забивали первыми 20
10 Не забивали 4
7
15%
8
12%
1-15
8
17%
5
8%
16-30
7
15%
10
15%
31-45
6
13%
11
17%
46-60
6
13%
16
25%
61-75
12
26%
15
23%
76-90

Пропущено

75
63
28 В 1-м тайме 31
47 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 17
32 Не пропускали 27
6
8%
13
21%
1-15
10
13%
7
11%
16-30
12
16%
11
17%
31-45
13
17%
11
17%
46-60
18
24%
8
13%
61-75
16
21%
13
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вест Хэм - Лидс 3:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Борнмут - Лидс 4:1
Лидс - Лестер 1:1 Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3

Результаты матчей

Лидс
Тоттенхэм

Точный счет

2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 16%
2:2
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
4:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
4:3
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 35%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лидс
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
17
2
8
10
1.5
11
8
2
16
2.5
4
15
1
17
3.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
16
2
6
13
1.5
8
10
2
17
2.5
4
14
1
18
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
33
4
14
23
1.5
19
18
4
33
2.5
8
29
2
35
3.5
4
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 38 28 6 4 94 - 32 90
2.
Арсенал
 2:0 Заявка 38 26 6 6 85 - 43 84
3.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 38 20 13 5 68 - 32 73
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 38 22 7 9 56 - 42 73
5.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 38 20 9 9 73 - 43 69
6.
Брайтон
 0:1 Заявка 38 18 8 12 71 - 52 62
7.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 38 18 7 13 50 - 45 61
8.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 38 18 6 14 67 - 62 60
9.
Брентфорд
 0:0 Заявка 38 14 15 9 57 - 46 57
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 38 15 8 15 54 - 51 53
11.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 38 11 12 15 39 - 48 45
12.
Челси
 0:1 Заявка 38 11 10 17 37 - 47 43
13.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 38 11 8 19 41 - 53 41
14.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 38 11 8 19 31 - 55 41
15.
Борнмут
 0:0 Заявка 38 11 7 20 37 - 70 40
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 38 9 11 18 37 - 67 38
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 38 7 13 18 33 - 57 34
18.
Лестер
 0:0 Заявка 38 8 8 22 49 - 67 32
19.
Лидс
 0:1 Заявка 38 7 10 21 47 - 75 31
20.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 38 6 6 26 32 - 71 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 19 17 1 1 60 - 17 52
2.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 14 4 1 34 - 9 46
3.
Арсенал
 2:0 Заявка 19 14 3 2 50 - 25 45
4.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
5.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 11 6 2 36 - 14 39
6.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 19 12 2 5 32 - 20 38
7.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
8.
Брентфорд
 0:0 Заявка 19 9 8 2 34 - 18 35
9.
Брайтон
 0:1 Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
10.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
11.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
12.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 19 7 7 5 20 - 22 28
14.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 19 8 4 7 26 - 24 28
15.
Челси
 0:1 Заявка 19 6 6 7 19 - 19 24
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 0:1 Заявка 19 5 7 7 25 - 34 22
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 5 4 10 15 - 27 19
19.
Лестер
 0:0 Заявка 19 4 5 10 21 - 26 17
20.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 19 2 4 13 15 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2:0 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 19 11 5 3 34 - 15 38
3.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 9 7 3 32 - 18 34
4.
Брайтон
 0:1 Заявка 19 8 4 7 34 - 31 28
5.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 19 7 4 8 27 - 26 25
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 7 3 9 23 - 22 24
8.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
9.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 6 5 8 30 - 37 23
10.
Брентфорд
 0:0 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
11.
Челси
 0:1 Заявка 19 5 4 10 18 - 28 19
12.
Борнмут
 0:0 Заявка 19 5 3 11 17 - 42 18
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
14.
Лестер
 0:0 Заявка 19 4 3 12 28 - 41 15
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
16.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
17.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 19 3 4 12 15 - 29 13
18.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 19 2 5 12 12 - 35 11
19.
Лидс
 0:1 Заявка 19 2 3 14 22 - 41 9
20.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 19 1 5 13 10 - 43 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (8)
Тоттенхэм Кейн Гарри 29 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (12)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    18'
    Жоэль Роблес вышел на середину своей половины поля на левом фланге, чтобы подальше забросить мяч со штрафного. Форстер через мгновение вступил в игру сам.
  • 17'
    Многие говорят, что "Лидс" сегодня встанет костьми, чтобы сохранить прописку, но где была когда, которая проигрывала почти что прямым конкурентам - "Борнмуту" и "Вест Хэму"?
  • Желтая карточка
    15'
    Вебер понимал, что был отрезан пасом от мяча, поэтому сбил оппонента. Кулушевски пострадал, с ним всё в порядке, а пот Максимилиан получил "горчичник".
  • 14'
    Биссума грамотно отработал в обороне, выбив мяч на угловой. После подачи у футболистов "Лидса" снова не получилось развить впереди что-то, зато снова могли контратаку пропустить. 
  • 12'
    "Тоттенхэм" явно не ожидал такой плотной игры от соперника. Для "шпор" сегодня решается судьба еврокубков, да - третьего по силам, но почему бы и нет? Надо же где-то побеждать. 
  • Желтая карточка
    10'
    Ещё один момент был у "Лидса" - последовал удар из пределов штрафной, игрок "шпор" подставил ногу. Угловой ничего не дал, а Стрёйку пришлось срывать атаку, придётся ответить за это жёлтой карточкой.
  • Опасный момент
    9'
    Робин Кох сейчас был один перед воротами, едва не сравнял счёт после того, как головой обязан был прошивать кипера, но сыграл роль последнего защитника. 
  • 7'
    Угловой подали хозяева поля, зацепиться за мяч никто не сумел, но атака "Лидса" продолжилась, правда, также беззубо.
  • Травма, повреждение
    6'
    Кейн получил повреждение в центре поля, ему оказали помощь врачи и отправили его за кромку поля. 
  • 5'
    "Лидс" пока в самом тяжёлом состоянии, не всё зависит от них, но даже минимум они не выполняют.
  • 4'
    Долгая проверка ВАР была сейчас, но не очень понятно - что там проверять, потому что никаких спорных моментов перед взятием ворот точно не было.
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! КЕЙН!!! Кейна оставили одного на линии штрафной, где ему отдал передачу Сон Хын-Мин, стянувший всех оппонентов на себя. Капитан "Тоттенхэма" отправил мяч чётко в сетку, голкипер не успел среагировать. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Начался первый тайм!
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Кулушевски Деян из команды Тоттенхэм поставил подножку. Пострадал Кох Робин
  • 15'
    Контроль мяча: Лидс: 60%, Тоттенхэм: 40%.
  • Желтая карточка
    14'
    Вебер Максимилиан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Вебер Максимилиан из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Кулушевски Деян
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Стрёйк Паскаль из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Эмерсон Жуниор
  • 13'
    Тоттенхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 13'
    Санчес Давинсон из команды Тоттенхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    13'
    Форшоу Адам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 12'
    Лидс пытается что-то создать.
  • 12'
    Форшоу Адам выиграл воздушное противоборство у Биссума Ив.
  • 11'
    Тоттенхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 10'
    Тоттенхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Лидс: 60%, Тоттенхэм: 40%.
  • Желтая карточка
    9'
    Стрёйк Паскаль получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    9'
    Стрёйк Паскаль из команды Лидс заходит слишком далеко, он валит Ленгле Клеман.
  • Угловой
    9'
    Харрисон Джек навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 9'
    Стрёйк Паскаль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Кох Робин выиграл воздушное противоборство у Биссума Ив.
  • 9'
    Лидс пытается что-то создать.
  • 8'
    Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 8'
    Удар от ворот произведет Тоттенхэм
  • 8'
    Шанс! Кох Робин из команды Лидс пробил головой, но мимо
  • 8'
    Эйлинг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 7'
    Эйлинг Люк из команды Лидс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 7'
    Лидс пытается что-то создать.
  • 7'
    Биссума Ив ослабляет давление, выбив мяч.
  • 7'
    Лидс пытается что-то создать.
  • 7'
    Ленгле Клеман из команды Тоттенхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    6'
    Харрисон Джек навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 6'
    Биссума Ив ослабляет давление, выбив мяч.
  • 6'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Контроль мяча: Лидс: 50%, Тоттенхэм: 50%.
  • Травма, повреждение
    5'
    Кейн Гарри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 5'
    Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 4'
    Удар от ворот произведет Тоттенхэм
  • 3'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    3'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 2'
    Хын-Мин Сон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Кейн Гарри забивает с правой ноги!
  • 2'
    Хын-Мин Сон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 2'
    Тоттенхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Хын-Мин Сон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Лидс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Лидс 0:1 Тоттенхэм онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лидс 0:1 Тоттенхэм

Исход игры
Лидс
16.4% (19)
Ничья
22.4% (26)
Тоттенхэм
61.2% (71)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (75)
Меньше
32.43% (36)
Обе команды забьют
Да
84.68% (94)
Нет
15.32% (17)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
39.7% (46)
1:1 Ничья
17.2% (20)
2:1 Лидс
11.2% (13)
0:1 Тоттенхэм
6.9% (8)
1:3 Тоттенхэм
5.2% (6)
1:0 Лидс
4.3% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:3 Тоттенхэм
3.4% (4)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лидс
Тоттенхэм
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 