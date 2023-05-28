Первый тайм

18' Жоэль Роблес вышел на середину своей половины поля на левом фланге, чтобы подальше забросить мяч со штрафного. Форстер через мгновение вступил в игру сам.

17' Многие говорят, что "Лидс" сегодня встанет костьми, чтобы сохранить прописку, но где была когда, которая проигрывала почти что прямым конкурентам - "Борнмуту" и "Вест Хэму"?

15' Вебер понимал, что был отрезан пасом от мяча, поэтому сбил оппонента. Кулушевски пострадал, с ним всё в порядке, а пот Максимилиан получил "горчичник".

14' Биссума грамотно отработал в обороне, выбив мяч на угловой. После подачи у футболистов "Лидса" снова не получилось развить впереди что-то, зато снова могли контратаку пропустить.

12' "Тоттенхэм" явно не ожидал такой плотной игры от соперника. Для "шпор" сегодня решается судьба еврокубков, да - третьего по силам, но почему бы и нет? Надо же где-то побеждать.

10' Ещё один момент был у "Лидса" - последовал удар из пределов штрафной, игрок "шпор" подставил ногу. Угловой ничего не дал, а Стрёйку пришлось срывать атаку, придётся ответить за это жёлтой карточкой.