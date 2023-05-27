Тур: 38. Стадион: Элланд Роуд. Главный судья: Тейлор Энтони
История личных встреч
Лидс
Тоттенхэм
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.75
2.25
Среднее время на гол
32
40
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
2.13
1.88
Тотал матчей
3.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
48
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|13 (1)
|0.35
|Синистерра Луис
|5
|0.14
|Харрисон Джек
|4
|0.11
|Бэмфорд Патрик
|4
|0.11
|Саммервилл Крисенсио
|4
|0.11
|Кристенсен Расмус
|3
|0.08
|Ньонто Вильфред
|2
|0.05
|Эйлинг Люк
|2
|0.05
|Стрёйк Паскаль
|2
|0.05
|Ааронсон Бренден
|1
|0.03
|Рока Марк
|1
|0.03
|Гринвуд Сэм
|1
|0.03
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|Купер Лиам
|1
|0.03
|Гелхардт Джо
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|28 (5)
|0.76
|Хын-Мин Сон
|10
|0.27
|Бентанкур Родриго
|5
|0.14
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0.11
|Кулушевски Деян
|2
|0.05
|Дэвис Бен
|2
|0.05
|Порро Педро
|2
|0.05
|Дайер Эрик
|2
|0.05
|Эмерсон Жуниор
|2
|0.05
|Сессеньон Райан
|2
|0.05
|Перишич Иван
|1
|0.03
|Ришарлисон
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Скипп Оливер
|1
|0.03
|Данджума Арно
|1
|0.03
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фирпо Жуниор
|6
|1
|Кох Робин
|7
|0
|Рока Марк
|7
|0
|Маккенни Уэстон
|7
|0
|Ньонто Вильфред
|7
|0
|Адамс Тайлер
|5
|1
|Морено Родриго
|6
|0
|Купер Лиам
|4
|0
|Стрёйк Паскаль
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Саммервилл Крисенсио
|4
|0
|Джисс Марш
|2
|1
|Синистерра Луис
|2
|1
|Эйлинг Люк
|3
|0
|Бэмфорд Патрик
|3
|0
|Мелье Иллан
|3
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Роблес Жоэль
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Гринвуд Сэм
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|10
|1
|Бентанкур Родриго
|8
|0
|Скипп Оливер
|7
|0
|Перишич Иван
|6
|0
|Кейн Гарри
|6
|0
|Биссума Ив
|6
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|5
|0
|Дэвис Бен
|4
|0
|Дайер Эрик
|4
|0
|Сессеньон Райан
|4
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|1
|Антонио Конте
|2
|1
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Хын-Мин Сон
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Стеллини Кристиан
|0
|1
|Лукас Моура
|0
|1
|Мэйсон Райан
|1
|0
|Форстер Фрейзер
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
14
17
Лидс
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Тоттенхэм
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
34
13
Волевые поражения
9
31
Лидс
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (10)
51% (19)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
32% (12)
24% (9)
Тоттенхэм
35.5%
64.5%
11 побед 20 поражений
Первый тайм
30% (11)
35% (13)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
27% (10)
49% (18)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
40
15
Волевые поражения
23
48
Голы по времени матча
Забито
25
28
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
2
8%
2
7%
1-15
6
24%
1
4%
16-30
4
16%
6
21%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
5
20%
9
32%
61-75
5
20%
6
21%
76-90
Пропущено
33
38
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
9%
8
21%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
8
24%
2
5%
31-45
6
18%
8
21%
46-60
7
21%
5
13%
61-75
6
18%
8
21%
76-90
Забито
21
37
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 12
24 Не забивали 19
5
24%
6
16%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
3
14%
4
11%
31-45
3
14%
7
19%
46-60
1
5%
7
19%
61-75
7
33%
9
24%
76-90
Пропущено
42
25
14 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 13
3
7%
5
20%
1-15
7
17%
0
0%
16-30
4
10%
9
36%
31-45
7
17%
3
12%
46-60
11
26%
3
12%
61-75
10
24%
5
20%
76-90
Забито
46
65
22 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 42
16 Забивали первыми 20
10 Не забивали 4
7
15%
8
12%
1-15
8
17%
5
8%
16-30
7
15%
10
15%
31-45
6
13%
11
17%
46-60
6
13%
16
25%
61-75
12
26%
15
23%
76-90
Пропущено
75
63
28 В 1-м тайме 31
47 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 17
32 Не пропускали 27
6
8%
13
21%
1-15
10
13%
7
11%
16-30
12
16%
11
17%
31-45
13
17%
11
17%
46-60
18
24%
8
13%
61-75
16
21%
13
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вест Хэм - Лидс 3:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Борнмут - Лидс 4:1
Лидс - Лестер 1:1 Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3
Результаты матчей
Лидс
Тоттенхэм
Точный счет
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 16%
2:2
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
4:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
4:3
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 35%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лидс
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
172
810
118
216
415
117
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
162
613
810
217
414
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
334
1423
1918
433
829
235
433
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|28
|5
|4
|94 - 32
|89
|2.
|Заявка
|37
|25
|6
|6
|83 - 43
|81
|3.
|Заявка
|37
|22
|6
|9
|56 - 42
|72
|4.
|Заявка
|37
|19
|13
|5
|67 - 32
|70
|5.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|71 - 43
|66
|6.
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|71 - 51
|62
|7.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|49 - 45
|58
|8.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|66 - 62
|57
|9.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|57 - 46
|56
|10.
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|54 - 51
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|39 - 48
|44
|12.
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|37 - 46
|43
|13.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|31 - 53
|41
|14.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|41 - 53
|40
|15.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|37 - 70
|39
|16.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|37 - 67
|37
|17.
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|33 - 57
|33
|18.
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|49 - 67
|31
|19.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|47 - 74
|31
|20.
|Заявка
|37
|6
|6
|25
|32 - 69
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|60 - 17
|52
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 9
|45
|3.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|4.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|48 - 25
|42
|5.
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 14
|39
|6.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 21
|34
|10.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|11.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 24
|28
|14.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 26
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 15
|37
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|34 - 30
|28
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|8.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 26
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|11.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 28
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|28 - 41
|15
|15.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|16.
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|22 - 41
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (8)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|28 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (12)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
Прогнозы на матч Лидс - Тоттенхэм
Исход игры
Лидс
16.1% (10)
Ничья
21% (13)
Тоттенхэм
62.9% (39)
Тотал 2.5
Больше
63.93% (39)
Меньше
36.07% (22)
Обе команды забьют
Да
80.33% (49)
Нет
19.67% (12)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
37.1% (23)
1:1 Ничья
17.7% (11)
2:1 Лидс
12.9% (8)
0:1 Тоттенхэм
9.7% (6)
1:3 Тоттенхэм
4.8% (3)
2:3 Тоттенхэм
4.8% (3)
0:2 Тоттенхэм
3.2% (2)
1:0 Лидс
3.2% (2)
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