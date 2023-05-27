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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Лидс
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 62
Лидс 16.1% (10)
X 21% (13)
Тоттенхэм 62.9% (39)
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Лидс
Ничья
Тоттенхэм
2.81
4.02
3.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лидс
Тоттенхэм

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
4:3
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
2:1
К
1:3
К
2:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.75
2.25

Среднее время на гол

32
40

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

2.13
1.88

Тотал матчей

3.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
48

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 13 (1) 0.35
Синистерра Луис 5 0.14
Харрисон Джек 4 0.11
Бэмфорд Патрик 4 0.11
Саммервилл Крисенсио 4 0.11
Кристенсен Расмус 3 0.08
Ньонто Вильфред 2 0.05
Эйлинг Люк 2 0.05
Стрёйк Паскаль 2 0.05
Ааронсон Бренден 1 0.03
Рока Марк 1 0.03
Гринвуд Сэм 1 0.03
Фирпо Жуниор 1 0.03
Купер Лиам 1 0.03
Гелхардт Джо 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 28 (5) 0.76
Хын-Мин Сон 10 0.27
Бентанкур Родриго 5 0.14
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.11
Кулушевски Деян 2 0.05
Дэвис Бен 2 0.05
Порро Педро 2 0.05
Дайер Эрик 2 0.05
Эмерсон Жуниор 2 0.05
Сессеньон Райан 2 0.05
Перишич Иван 1 0.03
Ришарлисон 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Скипп Оливер 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Ленгле Клеман 0 0
Ромеро Кристиан 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 6 1
Кох Робин 7 0
Рока Марк 7 0
Маккенни Уэстон 7 0
Ньонто Вильфред 7 0
Адамс Тайлер 5 1
Морено Родриго 6 0
Купер Лиам 4 0
Стрёйк Паскаль 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Саммервилл Крисенсио 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Эйлинг Люк 3 0
Бэмфорд Патрик 3 0
Мелье Иллан 3 0
Клих Матеуш 2 0
Харрисон Джек 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Роблес Жоэль 1 0
Льоренте Диего 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 10 1
Бентанкур Родриго 8 0
Скипп Оливер 7 0
Перишич Иван 6 0
Кейн Гарри 6 0
Биссума Ив 6 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
Дэвис Бен 4 0
Дайер Эрик 4 0
Сессеньон Райан 4 0
Эмерсон Жуниор 2 1
Антонио Конте 2 1
Ленгле Клеман 3 0
Ришарлисон 3 0
Хын-Мин Сон 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Стеллини Кристиан 0 1
Лукас Моура 0 1
Мэйсон Райан 1 0
Форстер Фрейзер 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Хиль Бриан 1 0

Результаты матчей

Лидс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

14
17
Лидс
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Тоттенхэм
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

34
13

Волевые поражения

9
31
Лидс
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (10)
51% (19)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
32% (12)
24% (9)
Тоттенхэм
35.5%
64.5%
11 побед 20 поражений
Первый тайм
30% (11)
35% (13)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
27% (10)
49% (18)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

40
15

Волевые поражения

23
48

Голы по времени матча

Забито

25
28
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
2
8%
2
7%
1-15
6
24%
1
4%
16-30
4
16%
6
21%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
5
20%
9
32%
61-75
5
20%
6
21%
76-90

Пропущено

33
38
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
9%
8
21%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
8
24%
2
5%
31-45
6
18%
8
21%
46-60
7
21%
5
13%
61-75
6
18%
8
21%
76-90

Забито

21
37
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 12
24 Не забивали 19
5
24%
6
16%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
3
14%
4
11%
31-45
3
14%
7
19%
46-60
1
5%
7
19%
61-75
7
33%
9
24%
76-90

Пропущено

42
25
14 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 13
3
7%
5
20%
1-15
7
17%
0
0%
16-30
4
10%
9
36%
31-45
7
17%
3
12%
46-60
11
26%
3
12%
61-75
10
24%
5
20%
76-90

Забито

46
65
22 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 42
16 Забивали первыми 20
10 Не забивали 4
7
15%
8
12%
1-15
8
17%
5
8%
16-30
7
15%
10
15%
31-45
6
13%
11
17%
46-60
6
13%
16
25%
61-75
12
26%
15
23%
76-90

Пропущено

75
63
28 В 1-м тайме 31
47 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 17
32 Не пропускали 27
6
8%
13
21%
1-15
10
13%
7
11%
16-30
12
16%
11
17%
31-45
13
17%
11
17%
46-60
18
24%
8
13%
61-75
16
21%
13
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вест Хэм - Лидс 3:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Борнмут - Лидс 4:1
Лидс - Лестер 1:1 Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3

Результаты матчей

Лидс
Тоттенхэм

Точный счет

2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 16%
2:2
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
4:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
4:3
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 35%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лидс
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
17
2
8
10
1.5
11
8
2
16
2.5
4
15
1
17
3.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
16
2
6
13
1.5
8
10
2
17
2.5
4
14
1
18
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
33
4
14
23
1.5
19
18
4
33
2.5
8
29
2
35
3.5
4
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 37 28 5 4 94 - 32 89
2.
Арсенал
 Заявка 37 25 6 6 83 - 43 81
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 37 22 6 9 56 - 42 72
4.
Ньюкасл
 Заявка 37 19 13 5 67 - 32 70
5.
Ливерпуль
 Заявка 37 19 9 9 71 - 43 66
6.
Брайтон
 Заявка 37 18 8 11 71 - 51 62
7.
Астон Вилла
 Заявка 37 17 7 13 49 - 45 58
8.
Тоттенхэм
 Заявка 37 17 6 14 66 - 62 57
9.
Брентфорд
 Заявка 37 14 14 9 57 - 46 56
10.
Фулхэм
 Заявка 37 15 7 15 54 - 51 52
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 11 11 15 39 - 48 44
12.
Челси
 Заявка 37 11 10 16 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 11 8 18 31 - 53 41
14.
Вест Хэм
 Заявка 37 11 7 19 41 - 53 40
15.
Борнмут
 Заявка 37 11 6 20 37 - 70 39
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 9 10 18 37 - 67 37
17.
Эвертон
 Заявка 37 7 12 18 33 - 57 33
18.
Лестер
 Заявка 37 8 7 22 49 - 67 31
19.
Лидс
 Заявка 37 7 10 20 47 - 74 31
20.
Саутгемптон
 Заявка 37 6 6 25 32 - 69 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 19 17 1 1 60 - 17 52
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 14 3 1 34 - 9 45
3.
Ливерпуль
 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Ньюкасл
 Заявка 19 11 6 2 36 - 14 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
12.
Фулхэм
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Вест Хэм
 Заявка 19 8 4 7 26 - 24 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 18 11 4 3 34 - 15 37
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 18 8 4 6 34 - 30 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
8.
Брентфорд
 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
9.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
10.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
11.
Челси
 Заявка 19 5 4 10 18 - 28 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
13.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
14.
Лестер
 Заявка 19 4 3 12 28 - 41 15
15.
Эвертон
 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
16.
Саутгемптон
 Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 19 2 3 14 22 - 41 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (8)
Тоттенхэм Кейн Гарри 28 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (12)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2023, осталось 1 день 7 часов 53 минуты.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 37.1% пользователей.
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    • Прогнозы 62
    Лидс 16.1% (10)
    X 21% (13)
    Тоттенхэм 62.9% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Тоттенхэм
    2.81
    4.02
    3.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лидс - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Лидс - Тоттенхэм

    Исход игры
    Лидс
    16.1% (10)
    Ничья
    21% (13)
    Тоттенхэм
    62.9% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.93% (39)
    Меньше
    36.07% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    80.33% (49)
    Нет
    19.67% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    37.1% (23)
    1:1 Ничья
    17.7% (11)
    2:1 Лидс
    12.9% (8)
    0:1 Тоттенхэм
    9.7% (6)
    1:3 Тоттенхэм
    4.8% (3)
    2:3 Тоттенхэм
    4.8% (3)
    0:2 Тоттенхэм
    3.2% (2)
    1:0 Лидс
    3.2% (2)
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    Лидс
    Тоттенхэм
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