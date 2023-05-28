ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ЖОТА!!! Игроки "Саутгемптона" затеяли перепасовку в своей штрафной площади, а Лаывия сделал пас точно на ногу Жоте, которому оставалось не промазать по пустым воротам с десяти метров.

"Саутгемптон" подержал мяч на своей половине поля.

Лавия ударил по ногам Милнера. До ворот около тридцати пяти метров.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ФИРМИНО!!! Фабиньо по центру отправил в штрафную площадь Фирмино. Роберто со смещением вправо обыграл двух соперников и пробил под Маккарти.

Уолкотт справа навесил на Сулеману, который ударом через себя послал мяч выше ворот.

Лянко на фланге опередил Салаха и выбил мяч вперёд.

10' Заброс Цимикаса по левому флангу вперёд на Джонса соперники перехватили.

8' Алькарас справа к дальней штанге навесил слишком сильно. Снова нет удара по воротам.

7' Маккарти забрал мяч в руки после заброса слева к воротам от Цимикаса.

6' Эльюнусси слева навес в центр штрафной площади исполнил слишком высоко. У Лавии достать мяч вверху шансов не было.

5' Салах справа не смог уйти от Уокер-Питерса, а ещё на подстраховку вовремя подоспел Лянко.

4' Эльюнусси заброс вперёд по левому флангу исполнил слишком сильно.

3' Гости расположились на чужой половине поля. На обострение пока не получается ни у кого сыграть.