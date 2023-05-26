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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Саутгемптон
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 46
Саутгемптон 2.2% (1)
X 2.2% (1)
Ливерпуль 95.7% (44)
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Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Ливерпуль
7.80
7.25
5.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Саутгемптон
Ливерпуль

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

24 матча

25%
12.5%
62.5%
6 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

12.5%
33.3%
54.2%
3 победы 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
КЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1
0.42

Среднее время на гол

90
216

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.92
1.92

Среднее время на гол

46
46

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.46
1.17

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

61
77

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 8 (2) 0.22
Адамс Че 5 0.14
Алькарас Карлос 4 0.11
Перро Ромен 2 0.05
Уолкотт Тео 2 0.05
Армстронг Стюарт 2 0.05
Арибо Джо 2 0.05
Мара Секу 1 0.03
Эльюнусси Мохамед 1 0.03
Армстронг Адам 1 0.03
Чалета-Цар Дуе 1 0.03
Лянко Войнович 1 0.03
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Лавия Ромео 1 0.03
Дженепо Мусса 0 0
Белла-Кочап Армель 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Сулемана Камалдин 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 19 (2) 0.51
Фирмино Роберто 10 0.27
Нуньес Дарвин 9 0.24
Гакпо Коди 6 0.16
Жота Диогу 5 0.14
Диас Луис 4 0.11
Ван Дейк Виргил 3 0.08
Джонс Кёртис 3 0.08
Александер-Арнольд Трент 2 0.05
Карвалью Фабиу 2 0.05
Эллиотт Харви 1 0.03
Матип Жоэль 1 0.03
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.03
Байчетич Стефан 1 0.03
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Фабиньо Энрике 0 0
Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавия Ромео 9 0
Армстронг Стюарт 6 0
Уорд-Праус Джеймс 6 0
Беднарек Ян 5 0
Салису Мохаммед 5 0
Эльюнусси Мохамед 4 0
Лянко Войнович 4 0
Уокер-Питерс Кайл 4 0
Перро Ромен 4 0
Белла-Кочап Армель 4 0
Диалло Ибраима 4 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 3 0
Алькарас Карлос 3 0
Армстронг Адам 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Арибо Джо 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Бри Джеймс 1 0
Адамс Че 1 0
Дженепо Мусса 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Мара Секу 1 0
Ruben Selles 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 11 0
Александер-Арнольд Трент 5 0
Конате Ибраима 5 0
Матип Жоэль 3 0
Ван Дейк Виргил 3 0
Робертсон Эндрю 3 0
Гомес Джо 3 0
Нуньес Дарвин 1 1
Юрген Клопп 1 1
Милнер Джеймс 2 0
Хендерсон Джордан 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Салах Мохамед 2 0
Жота Диогу 2 0
Цимикас Костас 2 0
Джонс Кёртис 2 0
Диас Луис 2 0
Байчетич Стефан 2 0
Кейта Наби 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Эллиотт Харви 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Ливерпуль
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

14
9
Саутгемптон
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
63% (12)
16% (3)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Ливерпуль
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

28
2

Волевые поражения

9
41
Саутгемптон
48.4%
51.6%
15 побед 16 поражений
Первый тайм
43% (16)
27% (10)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
Ливерпуль
25%
75%
7 побед 21 поражение
Первый тайм
27% (10)
32% (12)
41% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
41% (15)
43% (16)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

29
6

Волевые поражения

23
50

Голы по времени матча

Забито

17
27
6 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
26 Не забивали 25
0
0%
4
15%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
3
18%
7
26%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
5
29%
29%
5
19%
61-75
4
24%
4
15%
76-90

Пропущено

31
24
8 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
2
6%
3
13%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
11
35%
8
33%
46-60
8
26%
4
17%
61-75
4
13%
3
13%
76-90

Забито

20
42
9 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 11
26 Не забивали 20
5
25%
8
19%
1-15
1
5%
3
7%
16-30
3
15%
8
19%
31-45
4
20%
6
14%
46-60
3
15%
7
17%
61-75
4
20%
10
24%
76-90

Пропущено

33
21
20 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
1
3%
5
24%
1-15
8
24%
3
14%
16-30
11
33%
5
24%
31-45
3
9%
2
10%
46-60
4
12%
2
10%
61-75
6
18%
4
19%
76-90

Забито

37
69
15 В 1-м тайме 34
22 Во 2-м тайме 35
10 Забивали первыми 19
15 Не забивали 8
5
14%
12
17%
1-15
4
11%
7
10%
16-30
6
16%
15
22%
31-45
6
16%
9
13%
46-60
8
22%
12
17%
61-75
8
22%
14
20%
76-90

Пропущено

64
45
28 В 1-м тайме 22
36 Во 2-м тайме 23
26 Пропускали первыми 14
33 Не пропускали 24
3
5%
8
18%
1-15
10
16%
6
13%
16-30
15
23%
8
18%
31-45
14
22%
10
22%
46-60
12
19%
6
13%
61-75
10
16%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Брайтон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1
Саутгемптон - Борнмут 0:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1
Ливерпуль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0
Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0

Результаты матчей

Саутгемптон
Ливерпуль

Точный счет

0:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
9:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%
9
1 раз 5%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 41%
1
15 раз 41%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
1
10 раз 27%
2
10 раз 27%
0
8 раз 22%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
18
1
3
15
1.5
11
8
1
17
2.5
6
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
11
7
4
15
1.5
8
10
2
17
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
15
0.5
Больше Меньше
29
8
7
30
1.5
19
18
3
34
2.5
9
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 37 28 5 4 94 - 32 89
2.
Арсенал
 Заявка 37 25 6 6 83 - 43 81
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 37 22 6 9 56 - 42 72
4.
Ньюкасл
 Заявка 37 19 13 5 67 - 32 70
5.
Ливерпуль
 Заявка 37 19 9 9 71 - 43 66
6.
Брайтон
 Заявка 37 18 8 11 71 - 51 62
7.
Астон Вилла
 Заявка 37 17 7 13 49 - 45 58
8.
Тоттенхэм
 Заявка 37 17 6 14 66 - 62 57
9.
Брентфорд
 Заявка 37 14 14 9 57 - 46 56
10.
Фулхэм
 Заявка 37 15 7 15 54 - 51 52
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 11 11 15 39 - 48 44
12.
Челси
 Заявка 37 11 10 16 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 11 8 18 31 - 53 41
14.
Вест Хэм
 Заявка 37 11 7 19 41 - 53 40
15.
Борнмут
 Заявка 37 11 6 20 37 - 70 39
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 9 10 18 37 - 67 37
17.
Эвертон
 Заявка 37 7 12 18 33 - 57 33
18.
Лестер
 Заявка 37 8 7 22 49 - 67 31
19.
Лидс
 Заявка 37 7 10 20 47 - 74 31
20.
Саутгемптон
 Заявка 37 6 6 25 32 - 69 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 19 17 1 1 60 - 17 52
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 14 3 1 34 - 9 45
3.
Ливерпуль
 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Ньюкасл
 Заявка 19 11 6 2 36 - 14 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
12.
Фулхэм
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Вест Хэм
 Заявка 19 8 4 7 26 - 24 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 18 11 4 3 34 - 15 37
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 18 8 4 6 34 - 30 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
8.
Брентфорд
 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
9.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
10.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
11.
Челси
 Заявка 19 5 4 10 18 - 28 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
13.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
14.
Лестер
 Заявка 19 4 3 12 28 - 41 15
15.
Эвертон
 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
16.
Саутгемптон
 Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 19 2 3 14 22 - 41 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (8)
Тоттенхэм Кейн Гарри 28 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (12)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 46
    Саутгемптон 2.2% (1)
    X 2.2% (1)
    Ливерпуль 95.7% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Ливерпуль
    7.80
    7.25
    5.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Саутгемптон - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Ливерпуль

    Исход игры
    Саутгемптон
    2.2% (1)
    Ничья
    2.2% (1)
    Ливерпуль
    95.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (25)
    Меньше
    44.44% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    48.89% (22)
    Нет
    51.11% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    32.6% (15)
    0:2 Ливерпуль
    30.4% (14)
    0:1 Ливерпуль
    10.9% (5)
    0:3 Ливерпуль
    8.7% (4)
    1:3 Ливерпуль
    6.5% (3)
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    Ливерпуль
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