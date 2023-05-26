Тур: 38. Стадион: Сент-Мэрис.
Позже
История личных встреч
Саутгемптон
Ливерпуль
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
24 матча
25%
12.5%
62.5%
6 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
12.5%
33.3%
54.2%
3 победы 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1
0.42
Среднее время на гол
90
216
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.92
1.92
Среднее время на гол
46
46
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
1.46
1.17
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
61
77
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|8 (2)
|0.22
|Адамс Че
|5
|0.14
|Алькарас Карлос
|4
|0.11
|Перро Ромен
|2
|0.05
|Уолкотт Тео
|2
|0.05
|Армстронг Стюарт
|2
|0.05
|Арибо Джо
|2
|0.05
|Мара Секу
|1
|0.03
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.03
|Армстронг Адам
|1
|0.03
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.03
|Лянко Войнович
|1
|0.03
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Лавия Ромео
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Белла-Кочап Армель
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Сулемана Камалдин
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|19 (2)
|0.51
|Фирмино Роберто
|10
|0.27
|Нуньес Дарвин
|9
|0.24
|Гакпо Коди
|6
|0.16
|Жота Диогу
|5
|0.14
|Диас Луис
|4
|0.11
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.08
|Джонс Кёртис
|3
|0.08
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.05
|Карвалью Фабиу
|2
|0.05
|Эллиотт Харви
|1
|0.03
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.03
|Байчетич Стефан
|1
|0.03
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавия Ромео
|9
|0
|Армстронг Стюарт
|6
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|6
|0
|Беднарек Ян
|5
|0
|Салису Мохаммед
|5
|0
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0
|Лянко Войнович
|4
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|Перро Ромен
|4
|0
|Белла-Кочап Армель
|4
|0
|Диалло Ибраима
|4
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|3
|0
|Алькарас Карлос
|3
|0
|Армстронг Адам
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Уолкотт Тео
|1
|0
|Бри Джеймс
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Дженепо Мусса
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Ruben Selles
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|11
|0
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|Конате Ибраима
|5
|0
|Матип Жоэль
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|3
|0
|Робертсон Эндрю
|3
|0
|Гомес Джо
|3
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|1
|Юрген Клопп
|1
|1
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Жота Диогу
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Джонс Кёртис
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Байчетич Стефан
|2
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Ливерпуль
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
14
9
Саутгемптон
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
63% (12)
16% (3)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Ливерпуль
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
28
2
Волевые поражения
9
41
Саутгемптон
48.4%
51.6%
15 побед 16 поражений
Первый тайм
43% (16)
27% (10)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
Ливерпуль
25%
75%
7 побед 21 поражение
Первый тайм
27% (10)
32% (12)
41% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
41% (15)
43% (16)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
9
12
Волевые победы
29
6
Волевые поражения
23
50
Голы по времени матча
Забито
17
27
6 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
26 Не забивали 25
0
0%
4
15%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
3
18%
7
26%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
5
29%
29%
5
19%
61-75
4
24%
4
15%
76-90
Пропущено
31
24
8 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
2
6%
3
13%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
11
35%
8
33%
46-60
8
26%
4
17%
61-75
4
13%
3
13%
76-90
Забито
20
42
9 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 11
26 Не забивали 20
5
25%
8
19%
1-15
1
5%
3
7%
16-30
3
15%
8
19%
31-45
4
20%
6
14%
46-60
3
15%
7
17%
61-75
4
20%
10
24%
76-90
Пропущено
33
21
20 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
1
3%
5
24%
1-15
8
24%
3
14%
16-30
11
33%
5
24%
31-45
3
9%
2
10%
46-60
4
12%
2
10%
61-75
6
18%
4
19%
76-90
Забито
37
69
15 В 1-м тайме 34
22 Во 2-м тайме 35
10 Забивали первыми 19
15 Не забивали 8
5
14%
12
17%
1-15
4
11%
7
10%
16-30
6
16%
15
22%
31-45
6
16%
9
13%
46-60
8
22%
12
17%
61-75
8
22%
14
20%
76-90
Пропущено
64
45
28 В 1-м тайме 22
36 Во 2-м тайме 23
26 Пропускали первыми 14
33 Не пропускали 24
3
5%
8
18%
1-15
10
16%
6
13%
16-30
15
23%
8
18%
31-45
14
22%
10
22%
46-60
12
19%
6
13%
61-75
10
16%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Брайтон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1
Саутгемптон - Борнмут 0:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1
Ливерпуль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0
Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0
Результаты матчей
Саутгемптон
Ливерпуль
Точный счет
0:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
9:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%
9
1 раз 5%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 41%
1
15 раз 41%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
1
10 раз 27%
2
10 раз 27%
0
8 раз 22%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
181
315
118
117
613
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
117
415
810
217
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2215
Больше Меньше
298
730
1918
334
928
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|28
|5
|4
|94 - 32
|89
|2.
|Заявка
|37
|25
|6
|6
|83 - 43
|81
|3.
|Заявка
|37
|22
|6
|9
|56 - 42
|72
|4.
|Заявка
|37
|19
|13
|5
|67 - 32
|70
|5.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|71 - 43
|66
|6.
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|71 - 51
|62
|7.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|49 - 45
|58
|8.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|66 - 62
|57
|9.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|57 - 46
|56
|10.
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|54 - 51
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|39 - 48
|44
|12.
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|37 - 46
|43
|13.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|31 - 53
|41
|14.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|41 - 53
|40
|15.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|37 - 70
|39
|16.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|37 - 67
|37
|17.
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|33 - 57
|33
|18.
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|49 - 67
|31
|19.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|47 - 74
|31
|20.
|Заявка
|37
|6
|6
|25
|32 - 69
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|60 - 17
|52
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 9
|45
|3.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|4.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|48 - 25
|42
|5.
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 14
|39
|6.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 21
|34
|10.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|11.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 24
|28
|14.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 26
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 15
|37
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|34 - 30
|28
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|8.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 26
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|11.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 28
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|28 - 41
|15
|15.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|16.
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|22 - 41
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (8)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|28 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (12)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
Прогнозы на матч Саутгемптон - Ливерпуль
Исход игры
Саутгемптон
2.2% (1)
Ничья
2.2% (1)
Ливерпуль
95.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (25)
Меньше
44.44% (20)
Обе команды забьют
Да
48.89% (22)
Нет
51.11% (23)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
32.6% (15)
0:2 Ливерпуль
30.4% (14)
0:1 Ливерпуль
10.9% (5)
0:3 Ливерпуль
8.7% (4)
1:3 Ливерпуль
6.5% (3)
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