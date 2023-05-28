Тур: 38. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Брукс Джон
0:0
Первый тайм: 16'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ми
Бен
15
Ониика
Фрэнк
11
Висса
Йоан
21
Гомес
Серхио
82
Льюис
Рико
26
Марез
Рияд
80
Палмер
Коул
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дасилва ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 Чарльз ШиПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Найт БенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Брентфорд
Манчестер Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|20 (6)
|0.53
|Мбеумо Брайан
|9 (1)
|0.24
|Висса Йоан
|7
|0.18
|Йенсен Матиас
|5
|0.13
|Дасилва Джош
|4
|0.11
|Ми Бен
|3
|0.08
|Янельт Витали
|3
|0.08
|Пиннок Итан
|2
|0.05
|Норгор Кристиан
|1
|0.03
|Янссон Понтус
|1
|0.03
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Баптист Шендон
|0
|0
|Хикки Аарон
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
|Шаде Кевин
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|0.95
|Фоден Фил
|11
|0.29
|Альварес Хулиан
|9 (1)
|0.24
|Гюндоган Илкай
|8
|0.21
|Де Брёйне Кевин
|7
|0.18
|Марез Рияд
|5 (1)
|0.13
|Грилиш Джек
|5
|0.13
|Силва Бернарду
|4
|0.11
|Родри Эрнандес
|2
|0.05
|Стоунс Джон
|2
|0.05
|Канселу Жоау
|2
|0.05
|Аке Натан
|1
|0.03
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Палмер Коул
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|9
|0
|Хикки Аарон
|7
|0
|Норгор Кристиан
|6
|0
|Йенсен Матиас
|5
|0
|Мбеумо Брайан
|5
|0
|Генри Рико
|4
|0
|Баптист Шендон
|2
|1
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|Ми Бен
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Дасилва Джош
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Силва Бернарду
|5
|0
|Холанн Эрлинг
|5
|0
|Канселу Жоау
|3
|1
|Уокер Кайл
|3
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Грилиш Джек
|3
|0
|Диаш Рубен
|3
|0
|Марез Рияд
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Аке Натан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Манчестер Сити
5.6%
94.4%
1 победа 17 поражений
Первый тайм
11% (2)
21% (4)
68% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
11% (2)
58% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
9
7
Брентфорд
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Манчестер Сити
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
20
59
Брентфорд
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
51% (19)
32% (12)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
49% (18)
24% (9)
Манчестер Сити
37.5%
62.5%
12 побед 20 поражений
Первый тайм
27% (10)
32% (12)
41% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
19% (7)
38% (14)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
23
8
Волевые поражения
29
66
Голы по времени матча
Забито
34
33
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 16
21 Не забивали 21
3
9%
4
12%
1-15
5
15%
4
12%
16-30
9
26%
8
24%
31-45
5
15%
7
21%
46-60
3
9%
8
24%
61-75
9
26%
2
6%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 12
0
0%
2
13%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
4
22%
3
19%
61-75
3
17%
5
31%
76-90
Забито
24
60
8 В 1-м тайме 32
16 Во 2-м тайме 28
4 Забивали первыми 16
25 Не забивали 18
1
4%
9
15%
1-15
3
13%
10
17%
16-30
4
17%
13
22%
31-45
3
13%
11
18%
46-60
5
21%
11
18%
61-75
8
33%
6
10%
76-90
Пропущено
27
17
18 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 13
7
26%
0
0%
1-15
8
30%
30%
4
24%
16-30
3
11%
2
12%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
3
11%
6
35%
76-90
Забито
58
93
25 В 1-м тайме 48
33 Во 2-м тайме 45
16 Забивали первыми 32
9 Не забивали 2
4
7%
13
14%
1-15
8
14%
14
15%
16-30
13
22%
21
23%
31-45
8
14%
18
19%
46-60
8
14%
19
20%
61-75
17
29%
29%
8
9%
76-90
Пропущено
45
33
25 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 5
27 Не пропускали 25
7
16%
2
6%
1-15
12
27%
5
15%
16-30
6
13%
5
15%
31-45
8
18%
4
12%
46-60
6
13%
6
18%
61-75
6
13%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1
Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3
Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3
Результаты матчей
Брентфорд
Манчестер Сити
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
4
6 раз 32%
3
5 раз 26%
1
3 раза 16%
2
3 раза 16%
6
2 раза 11%
Точный счет
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
2
7 раз 37%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
5:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 32%
0
9 раз 24%
1
9 раз 24%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 27%
3
10 раз 27%
4
8 раз 22%
2
5 раз 14%
0
2 раза 5%
6
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
108
163
513
136
216
811
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
162
910
99
217
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
352
1918
2512
730
2017
235
1027
136
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|38
|28
|6
|4
|94 - 32
|90
|2.
|2:0 Заявка
|38
|26
|6
|6
|85 - 43
|84
|3.
|1:0 Заявка
|38
|20
|13
|5
|68 - 32
|73
|4.
|0:0 Заявка
|38
|22
|7
|9
|56 - 42
|73
|5.
|2:0 Заявка
|38
|20
|9
|9
|73 - 43
|69
|6.
|0:1 Заявка
|38
|18
|8
|12
|71 - 52
|62
|7.
|1:0 Заявка
|38
|18
|7
|13
|50 - 45
|61
|8.
|1:0 Заявка
|38
|18
|6
|14
|67 - 62
|60
|9.
|0:0 Заявка
|38
|14
|15
|9
|57 - 46
|57
|10.
|0:0 Заявка
|38
|15
|8
|15
|54 - 51
|53
|11.
|0:0 Заявка
|38
|11
|12
|15
|39 - 48
|45
|12.
|0:1 Заявка
|38
|11
|10
|17
|37 - 47
|43
|13.
|0:0 Заявка
|38
|11
|8
|19
|41 - 53
|41
|14.
|0:2 Заявка
|38
|11
|8
|19
|31 - 55
|41
|15.
|0:0 Заявка
|38
|11
|7
|20
|37 - 70
|40
|16.
|0:0 Заявка
|38
|9
|11
|18
|37 - 67
|38
|17.
|0:0 Заявка
|38
|7
|13
|18
|33 - 57
|34
|18.
|0:0 Заявка
|38
|8
|8
|22
|49 - 67
|32
|19.
|0:1 Заявка
|38
|7
|10
|21
|47 - 75
|31
|20.
|0:2 Заявка
|38
|6
|6
|26
|32 - 71
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|19
|17
|1
|1
|60 - 17
|52
|2.
|0:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|34 - 9
|46
|3.
|2:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|50 - 25
|45
|4.
|2:0 Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|5.
|1:0 Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 14
|39
|6.
|1:0 Заявка
|19
|12
|2
|5
|32 - 20
|38
|7.
|1:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|8.
|0:0 Заявка
|19
|9
|8
|2
|34 - 18
|35
|9.
|0:1 Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 21
|34
|10.
|0:2 Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|11.
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|12.
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|20 - 22
|28
|14.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 24
|28
|15.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 19
|24
|16.
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|0:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 34
|22
|18.
|0:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 27
|19
|19.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|21 - 26
|17
|20.
|0:2 Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|0:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 15
|38
|3.
|1:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|32 - 18
|34
|4.
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|34 - 31
|28
|5.
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|2:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 26
|25
|7.
|0:0 Заявка
|19
|7
|3
|9
|23 - 22
|24
|8.
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|9.
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|30 - 37
|23
|10.
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|11.
|0:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 28
|19
|12.
|0:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 42
|18
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|14.
|0:0 Заявка
|19
|4
|3
|12
|28 - 41
|15
|15.
|0:0 Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|16.
|0:2 Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|15 - 29
|13
|18.
|0:2 Заявка
|19
|2
|5
|12
|12 - 35
|11
|19.
|0:1 Заявка
|19
|2
|3
|14
|22 - 41
|9
|20.
|0:0 Заявка
|19
|1
|5
|13
|10 - 43
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (8)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|29 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (12)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Манчестер Сити
Исход игры
Брентфорд
8.4% (10)
Ничья
14.3% (17)
Манчестер Сити
77.3% (92)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (74)
Меньше
33.33% (37)
Обе команды забьют
Да
72.07% (80)
Нет
27.93% (31)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
33.6% (40)
1:3 Манчестер Сити
13.4% (16)
0:2 Манчестер Сити
12.6% (15)
0:1 Манчестер Сити
8.4% (10)
1:1 Ничья
8.4% (10)
2:2 Ничья
5% (6)
2:1 Брентфорд
4.2% (5)
0:3 Манчестер Сити
3.4% (4)
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