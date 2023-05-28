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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Брентфорд
0:0
Первый тайм: 16'
Манчестер Сити
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 119
Брентфорд 8.4% (10)
X 14.3% (17)
Манчестер Сити 77.3% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Манчестер Сити
4.25
4.20
3.65
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райя
Давид
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
16
Ми
Бен
5
Пиннок
Итан
2
Хикки
Аарон
24
Дамсгор
Миккель
15
Ониика
Фрэнк
27
Янельт
Витали
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
14
Лапорт
Эмерик
6
Аке
Натан
21
Гомес
Серхио
82
Льюис
Рико
4
Филлипс
Кэлвин
26
Марез
Рияд
80
Палмер
Коул
47
Фоден
Фил
19
Альварес
Хулиан
Брентфорд
3-5-2
Манчестер Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Брентфорд
Манчестер Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 20 (6) 0.53
Мбеумо Брайан 9 (1) 0.24
Висса Йоан 7 0.18
Йенсен Матиас 5 0.13
Дасилва Джош 4 0.11
Ми Бен 3 0.08
Янельт Витали 3 0.08
Пиннок Итан 2 0.05
Норгор Кристиан 1 0.03
Янссон Понтус 1 0.03
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Баптист Шендон 0 0
Хикки Аарон 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Шаде Кевин 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 36 (7) 0.95
Фоден Фил 11 0.29
Альварес Хулиан 9 (1) 0.24
Гюндоган Илкай 8 0.21
Де Брёйне Кевин 7 0.18
Марез Рияд 5 (1) 0.13
Грилиш Джек 5 0.13
Силва Бернарду 4 0.11
Родри Эрнандес 2 0.05
Стоунс Джон 2 0.05
Канселу Жоау 2 0.05
Аке Натан 1 0.03
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0
Палмер Коул 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 9 0
Хикки Аарон 7 0
Норгор Кристиан 6 0
Йенсен Матиас 5 0
Мбеумо Брайан 5 0
Генри Рико 4 0
Баптист Шендон 2 1
Дамсгор Миккель 3 0
Ми Бен 2 0
Янельт Витали 2 0
Висса Йоан 2 0
Шаде Кевин 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Райя Давид 1 0
Дасилва Джош 1 0
Томас Франк 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 5 0
Силва Бернарду 5 0
Холанн Эрлинг 5 0
Канселу Жоау 3 1
Уокер Кайл 3 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 3 0
Диаш Рубен 3 0
Марез Рияд 2 0
Стоунс Джон 2 0
Аке Натан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Манчестер Сити
5.6%
94.4%
1 победа 17 поражений
Первый тайм
11% (2)
21% (4)
68% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
11% (2)
58% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

9
7
Брентфорд
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Манчестер Сити
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

20
59
Брентфорд
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
51% (19)
32% (12)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
49% (18)
24% (9)
Манчестер Сити
37.5%
62.5%
12 побед 20 поражений
Первый тайм
27% (10)
32% (12)
41% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
19% (7)
38% (14)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

23
8

Волевые поражения

29
66

Голы по времени матча

Забито

34
33
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 16
21 Не забивали 21
3
9%
4
12%
1-15
5
15%
4
12%
16-30
9
26%
8
24%
31-45
5
15%
7
21%
46-60
3
9%
8
24%
61-75
9
26%
2
6%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 12
0
0%
2
13%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
4
22%
3
19%
61-75
3
17%
5
31%
76-90

Забито

24
60
8 В 1-м тайме 32
16 Во 2-м тайме 28
4 Забивали первыми 16
25 Не забивали 18
1
4%
9
15%
1-15
3
13%
10
17%
16-30
4
17%
13
22%
31-45
3
13%
11
18%
46-60
5
21%
11
18%
61-75
8
33%
6
10%
76-90

Пропущено

27
17
18 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 13
7
26%
0
0%
1-15
8
30%
30%
4
24%
16-30
3
11%
2
12%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
3
11%
6
35%
76-90

Забито

58
93
25 В 1-м тайме 48
33 Во 2-м тайме 45
16 Забивали первыми 32
9 Не забивали 2
4
7%
13
14%
1-15
8
14%
14
15%
16-30
13
22%
21
23%
31-45
8
14%
18
19%
46-60
8
14%
19
20%
61-75
17
29%
29%
8
9%
76-90

Пропущено

45
33
25 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 5
27 Не пропускали 25
7
16%
2
6%
1-15
12
27%
5
15%
16-30
6
13%
5
15%
31-45
8
18%
4
12%
46-60
6
13%
6
18%
61-75
6
13%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1
Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3
Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3

Результаты матчей

Брентфорд
Манчестер Сити

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
4
6 раз 32%
3
5 раз 26%
1
3 раза 16%
2
3 раза 16%
6
2 раза 11%

Точный счет

0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
2
7 раз 37%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
5:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 32%
0
9 раз 24%
1
9 раз 24%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 27%
3
10 раз 27%
4
8 раз 22%
2
5 раз 14%
0
2 раза 5%
6
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
10
8
1.5
16
3
5
13
2.5
13
6
2
16
3.5
8
11
1
17
4.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
16
2
9
10
1.5
9
9
2
17
2.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
35
2
19
18
1.5
25
12
7
30
2.5
20
17
2
35
3.5
10
27
1
36
4.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 38 28 6 4 94 - 32 90
2.
Арсенал
 2:0 Заявка 38 26 6 6 85 - 43 84
3.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 38 20 13 5 68 - 32 73
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 38 22 7 9 56 - 42 73
5.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 38 20 9 9 73 - 43 69
6.
Брайтон
 0:1 Заявка 38 18 8 12 71 - 52 62
7.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 38 18 7 13 50 - 45 61
8.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 38 18 6 14 67 - 62 60
9.
Брентфорд
 0:0 Заявка 38 14 15 9 57 - 46 57
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 38 15 8 15 54 - 51 53
11.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 38 11 12 15 39 - 48 45
12.
Челси
 0:1 Заявка 38 11 10 17 37 - 47 43
13.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 38 11 8 19 41 - 53 41
14.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 38 11 8 19 31 - 55 41
15.
Борнмут
 0:0 Заявка 38 11 7 20 37 - 70 40
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 38 9 11 18 37 - 67 38
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 38 7 13 18 33 - 57 34
18.
Лестер
 0:0 Заявка 38 8 8 22 49 - 67 32
19.
Лидс
 0:1 Заявка 38 7 10 21 47 - 75 31
20.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 38 6 6 26 32 - 71 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 19 17 1 1 60 - 17 52
2.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 14 4 1 34 - 9 46
3.
Арсенал
 2:0 Заявка 19 14 3 2 50 - 25 45
4.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
5.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 11 6 2 36 - 14 39
6.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 19 12 2 5 32 - 20 38
7.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
8.
Брентфорд
 0:0 Заявка 19 9 8 2 34 - 18 35
9.
Брайтон
 0:1 Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
10.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
11.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
12.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 19 7 7 5 20 - 22 28
14.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 19 8 4 7 26 - 24 28
15.
Челси
 0:1 Заявка 19 6 6 7 19 - 19 24
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 0:1 Заявка 19 5 7 7 25 - 34 22
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 5 4 10 15 - 27 19
19.
Лестер
 0:0 Заявка 19 4 5 10 21 - 26 17
20.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 19 2 4 13 15 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2:0 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 19 11 5 3 34 - 15 38
3.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 9 7 3 32 - 18 34
4.
Брайтон
 0:1 Заявка 19 8 4 7 34 - 31 28
5.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 19 7 4 8 27 - 26 25
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 7 3 9 23 - 22 24
8.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
9.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 6 5 8 30 - 37 23
10.
Брентфорд
 0:0 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
11.
Челси
 0:1 Заявка 19 5 4 10 18 - 28 19
12.
Борнмут
 0:0 Заявка 19 5 3 11 17 - 42 18
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
14.
Лестер
 0:0 Заявка 19 4 3 12 28 - 41 15
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
16.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
17.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 19 3 4 12 15 - 29 13
18.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 19 2 5 12 12 - 35 11
19.
Лидс
 0:1 Заявка 19 2 3 14 22 - 41 9
20.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 19 1 5 13 10 - 43 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (8)
Тоттенхэм Кейн Гарри 29 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (12)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Миккель Дамсгор выполнил подачу с правого угла штрафной площадки на дальний угол вратарской - там никого не оказалось. 
  • 17'
    Кайл Уокер выполнил передачу по правому флангу на Рияда Мареза, но её прочитал Рико Генри и игровой снаряд перехватил. 
  • 16'
    Двумя ударами в ходе одной атаки отметились гости, но каждый из них приняли на себя защитники "Брентфорда". 
  • 15'
    Самостоятельно Ми покинул поле, но, судя по всему, сможет вернуться. Тем временем "Манчестер Сити" пытается начать атаку. 
  • Травма, повреждение
    14'
    Свисток арбитра ставит игру на паузу, так как на газоне оказывается Бен Ми и нуждается в медицинской помощи. 
  • 13'
    Аарон Хикки вырезал подачу на правый угол вратарской, где первым на мяче оказался Натан Аке. 
  • Офсайд
    12'
    Йоан Висса врывается в штрафную площадку левым краем и пробивает в дальний угол - попадает в штангу, а потом судья даёт свисток, сообщая об офсайде. 
  • 10'
    Фрэнк Ониика прострелил с левого фланга на ближнюю штангу, но там оказались только соперники. 
  • 9'
    Кэлвин Филлипс решился на удар из-за пределов штрафной площадки - мимо правого угла пролетел игровой снаряд. 
  • 8'
    Рико Генри получил пространство на левом фланге, но не стал продвигаться вперёд, а предпочёл выполнить пас назад, чтобы подержать мяч. 
  • 7'
    Рияд Марез подключается к атаке правым флангом и выполняет подачу - Итан Пиннок выбивает мяч подальше из штрафной. 
  • Фол, нарушение
    6'
    В нескольких метрах от чужой штрафной площадки гости заработали стандарт, который исполнил Льюис - безадресным кроссом отметился. 
  • Угловой
    5'
    Следом угловой удар выполнили "горожане", но ничего опасеного не создали, защитники "Брентфорда" оказались лучше в воздухе. 
  • Опасный момент
    4'
    Хулиан Альварес завершил атаку ударом с правого края штрафной площадки - рядом с правой штангой пролетел круглый. 
  • 3'
    Эдерсон подключается к игре в пас, обмениваясь передачами с Уокером и Аке. Не форсирует события "Манчестер Сити". 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      В высокий прессинг включились хозяева и едва не отобрали игровой снаряд, но гости всё-таки справились, выйдя из-под давления при помощи коротких передач. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч берёт старт. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Манчестер Сити

    Исход игры
    Брентфорд
    8.4% (10)
    Ничья
    14.3% (17)
    Манчестер Сити
    77.3% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (74)
    Меньше
    33.33% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    72.07% (80)
    Нет
    27.93% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    33.6% (40)
    1:3 Манчестер Сити
    13.4% (16)
    0:2 Манчестер Сити
    12.6% (15)
    0:1 Манчестер Сити
    8.4% (10)
    1:1 Ничья
    8.4% (10)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    2:1 Брентфорд
    4.2% (5)
    0:3 Манчестер Сити
    3.4% (4)
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