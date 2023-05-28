Первый тайм

18' Миккель Дамсгор выполнил подачу с правого угла штрафной площадки на дальний угол вратарской - там никого не оказалось.

17' Кайл Уокер выполнил передачу по правому флангу на Рияда Мареза, но её прочитал Рико Генри и игровой снаряд перехватил.

16' Двумя ударами в ходе одной атаки отметились гости, но каждый из них приняли на себя защитники "Брентфорда".

15' Самостоятельно Ми покинул поле, но, судя по всему, сможет вернуться. Тем временем "Манчестер Сити" пытается начать атаку.

14' Свисток арбитра ставит игру на паузу, так как на газоне оказывается Бен Ми и нуждается в медицинской помощи.

13' Аарон Хикки вырезал подачу на правый угол вратарской, где первым на мяче оказался Натан Аке.