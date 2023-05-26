Тур: 38. Стадион: Брентфорд Коммьюнити.
Позже
История личных встреч
Брентфорд
Манчестер Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|20 (6)
|0.54
|Мбеумо Брайан
|9 (1)
|0.24
|Висса Йоан
|7
|0.19
|Йенсен Матиас
|5
|0.14
|Дасилва Джош
|4
|0.11
|Ми Бен
|3
|0.08
|Янельт Витали
|3
|0.08
|Пиннок Итан
|2
|0.05
|Норгор Кристиан
|1
|0.03
|Янссон Понтус
|1
|0.03
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Баптист Шендон
|0
|0
|Хикки Аарон
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
|Шаде Кевин
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|0.97
|Фоден Фил
|11
|0.3
|Альварес Хулиан
|9 (1)
|0.24
|Гюндоган Илкай
|8
|0.22
|Де Брёйне Кевин
|7
|0.19
|Марез Рияд
|5 (1)
|0.14
|Грилиш Джек
|5
|0.14
|Силва Бернарду
|4
|0.11
|Родри Эрнандес
|2
|0.05
|Стоунс Джон
|2
|0.05
|Канселу Жоау
|2
|0.05
|Аке Натан
|1
|0.03
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Палмер Коул
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|9
|0
|Хикки Аарон
|7
|0
|Норгор Кристиан
|6
|0
|Йенсен Матиас
|5
|0
|Мбеумо Брайан
|5
|0
|Генри Рико
|4
|0
|Баптист Шендон
|2
|1
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|Ми Бен
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Дасилва Джош
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Силва Бернарду
|5
|0
|Холанн Эрлинг
|5
|0
|Канселу Жоау
|3
|1
|Уокер Кайл
|3
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Грилиш Джек
|3
|0
|Диаш Рубен
|3
|0
|Марез Рияд
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Аке Натан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Манчестер Сити
5.6%
94.4%
1 победа 17 поражений
Первый тайм
11% (2)
21% (4)
68% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
11% (2)
58% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
9
7
Брентфорд
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Манчестер Сити
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
20
59
Брентфорд
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
51% (19)
32% (12)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
49% (18)
24% (9)
Манчестер Сити
37.5%
62.5%
12 побед 20 поражений
Первый тайм
27% (10)
32% (12)
41% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
19% (7)
38% (14)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
23
8
Волевые поражения
29
66
Голы по времени матча
Забито
34
33
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 16
21 Не забивали 21
3
9%
4
12%
1-15
5
15%
4
12%
16-30
9
26%
8
24%
31-45
5
15%
7
21%
46-60
3
9%
8
24%
61-75
9
26%
2
6%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 12
0
0%
2
13%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
4
22%
3
19%
61-75
3
17%
5
31%
76-90
Забито
24
60
8 В 1-м тайме 32
16 Во 2-м тайме 28
4 Забивали первыми 16
25 Не забивали 18
1
4%
9
15%
1-15
3
13%
10
17%
16-30
4
17%
13
22%
31-45
3
13%
11
18%
46-60
5
21%
11
18%
61-75
8
33%
6
10%
76-90
Пропущено
27
17
18 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 13
7
26%
0
0%
1-15
8
30%
30%
4
24%
16-30
3
11%
2
12%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
3
11%
6
35%
76-90
Забито
58
93
25 В 1-м тайме 48
33 Во 2-м тайме 45
16 Забивали первыми 32
9 Не забивали 2
4
7%
13
14%
1-15
8
14%
14
15%
16-30
13
22%
21
23%
31-45
8
14%
18
19%
46-60
8
14%
19
20%
61-75
17
29%
29%
8
9%
76-90
Пропущено
45
33
25 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 5
27 Не пропускали 25
7
16%
2
6%
1-15
12
27%
5
15%
16-30
6
13%
5
15%
31-45
8
18%
4
12%
46-60
6
13%
6
18%
61-75
6
13%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1
Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3
Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3
Результаты матчей
Брентфорд
Манчестер Сити
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
4
6 раз 32%
3
5 раз 26%
1
3 раза 16%
2
3 раза 16%
6
2 раза 11%
Точный счет
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
2
7 раз 37%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
5:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 32%
0
9 раз 24%
1
9 раз 24%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 27%
3
10 раз 27%
4
8 раз 22%
2
5 раз 14%
0
2 раза 5%
6
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
108
163
513
136
216
811
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
162
910
99
217
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
352
1918
2512
730
2017
235
1027
136
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|28
|5
|4
|94 - 32
|89
|2.
|Заявка
|37
|25
|6
|6
|83 - 43
|81
|3.
|Заявка
|37
|22
|6
|9
|56 - 42
|72
|4.
|Заявка
|37
|19
|13
|5
|67 - 32
|70
|5.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|71 - 43
|66
|6.
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|71 - 51
|62
|7.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|49 - 45
|58
|8.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|66 - 62
|57
|9.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|57 - 46
|56
|10.
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|54 - 51
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|39 - 48
|44
|12.
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|37 - 46
|43
|13.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|31 - 53
|41
|14.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|41 - 53
|40
|15.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|37 - 70
|39
|16.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|37 - 67
|37
|17.
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|33 - 57
|33
|18.
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|49 - 67
|31
|19.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|47 - 74
|31
|20.
|Заявка
|37
|6
|6
|25
|32 - 69
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|60 - 17
|52
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 9
|45
|3.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|4.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|48 - 25
|42
|5.
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 14
|39
|6.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 21
|34
|10.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|11.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 24
|28
|14.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 26
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 15
|37
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|34 - 30
|28
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|8.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 26
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|11.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 28
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|28 - 41
|15
|15.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|16.
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|22 - 41
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (8)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|28 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (12)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
Прогнозы на матч Брентфорд - Манчестер Сити
Исход игры
Брентфорд
6.4% (3)
Ничья
6.4% (3)
Манчестер Сити
87.2% (41)
Тотал 2.5
Больше
71.11% (32)
Меньше
28.89% (13)
Обе команды забьют
Да
66.67% (30)
Нет
33.33% (15)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
34% (16)
0:2 Манчестер Сити
19.1% (9)
1:3 Манчестер Сити
17% (8)
0:3 Манчестер Сити
6.4% (3)
0:1 Манчестер Сити
6.4% (3)
2:1 Брентфорд
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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