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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Брентфорд
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 46
Брентфорд 6.5% (3)
X 6.5% (3)
Манчестер Сити 87% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Манчестер Сити
4.10
4.06
4.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Брентфорд
Манчестер Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 20 (6) 0.54
Мбеумо Брайан 9 (1) 0.24
Висса Йоан 7 0.19
Йенсен Матиас 5 0.14
Дасилва Джош 4 0.11
Ми Бен 3 0.08
Янельт Витали 3 0.08
Пиннок Итан 2 0.05
Норгор Кристиан 1 0.03
Янссон Понтус 1 0.03
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Баптист Шендон 0 0
Хикки Аарон 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Шаде Кевин 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 36 (7) 0.97
Фоден Фил 11 0.3
Альварес Хулиан 9 (1) 0.24
Гюндоган Илкай 8 0.22
Де Брёйне Кевин 7 0.19
Марез Рияд 5 (1) 0.14
Грилиш Джек 5 0.14
Силва Бернарду 4 0.11
Родри Эрнандес 2 0.05
Стоунс Джон 2 0.05
Канселу Жоау 2 0.05
Аке Натан 1 0.03
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0
Палмер Коул 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 9 0
Хикки Аарон 7 0
Норгор Кристиан 6 0
Йенсен Матиас 5 0
Мбеумо Брайан 5 0
Генри Рико 4 0
Баптист Шендон 2 1
Дамсгор Миккель 3 0
Ми Бен 2 0
Янельт Витали 2 0
Висса Йоан 2 0
Шаде Кевин 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Райя Давид 1 0
Дасилва Джош 1 0
Томас Франк 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 5 0
Силва Бернарду 5 0
Холанн Эрлинг 5 0
Канселу Жоау 3 1
Уокер Кайл 3 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 3 0
Диаш Рубен 3 0
Марез Рияд 2 0
Стоунс Джон 2 0
Аке Натан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Манчестер Сити
5.6%
94.4%
1 победа 17 поражений
Первый тайм
11% (2)
21% (4)
68% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
11% (2)
58% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

9
7
Брентфорд
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Манчестер Сити
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

20
59
Брентфорд
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
51% (19)
32% (12)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
49% (18)
24% (9)
Манчестер Сити
37.5%
62.5%
12 побед 20 поражений
Первый тайм
27% (10)
32% (12)
41% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
19% (7)
38% (14)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

23
8

Волевые поражения

29
66

Голы по времени матча

Забито

34
33
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 16
21 Не забивали 21
3
9%
4
12%
1-15
5
15%
4
12%
16-30
9
26%
8
24%
31-45
5
15%
7
21%
46-60
3
9%
8
24%
61-75
9
26%
2
6%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 12
0
0%
2
13%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
4
22%
3
19%
61-75
3
17%
5
31%
76-90

Забито

24
60
8 В 1-м тайме 32
16 Во 2-м тайме 28
4 Забивали первыми 16
25 Не забивали 18
1
4%
9
15%
1-15
3
13%
10
17%
16-30
4
17%
13
22%
31-45
3
13%
11
18%
46-60
5
21%
11
18%
61-75
8
33%
6
10%
76-90

Пропущено

27
17
18 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 13
7
26%
0
0%
1-15
8
30%
30%
4
24%
16-30
3
11%
2
12%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
3
11%
6
35%
76-90

Забито

58
93
25 В 1-м тайме 48
33 Во 2-м тайме 45
16 Забивали первыми 32
9 Не забивали 2
4
7%
13
14%
1-15
8
14%
14
15%
16-30
13
22%
21
23%
31-45
8
14%
18
19%
46-60
8
14%
19
20%
61-75
17
29%
29%
8
9%
76-90

Пропущено

45
33
25 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 5
27 Не пропускали 25
7
16%
2
6%
1-15
12
27%
5
15%
16-30
6
13%
5
15%
31-45
8
18%
4
12%
46-60
6
13%
6
18%
61-75
6
13%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1
Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3
Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3

Результаты матчей

Брентфорд
Манчестер Сити

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
4
6 раз 32%
3
5 раз 26%
1
3 раза 16%
2
3 раза 16%
6
2 раза 11%

Точный счет

0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
2
7 раз 37%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
5:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 32%
0
9 раз 24%
1
9 раз 24%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 27%
3
10 раз 27%
4
8 раз 22%
2
5 раз 14%
0
2 раза 5%
6
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
10
8
1.5
16
3
5
13
2.5
13
6
2
16
3.5
8
11
1
17
4.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
16
2
9
10
1.5
9
9
2
17
2.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
35
2
19
18
1.5
25
12
7
30
2.5
20
17
2
35
3.5
10
27
1
36
4.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 37 28 5 4 94 - 32 89
2.
Арсенал
 Заявка 37 25 6 6 83 - 43 81
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 37 22 6 9 56 - 42 72
4.
Ньюкасл
 Заявка 37 19 13 5 67 - 32 70
5.
Ливерпуль
 Заявка 37 19 9 9 71 - 43 66
6.
Брайтон
 Заявка 37 18 8 11 71 - 51 62
7.
Астон Вилла
 Заявка 37 17 7 13 49 - 45 58
8.
Тоттенхэм
 Заявка 37 17 6 14 66 - 62 57
9.
Брентфорд
 Заявка 37 14 14 9 57 - 46 56
10.
Фулхэм
 Заявка 37 15 7 15 54 - 51 52
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 11 11 15 39 - 48 44
12.
Челси
 Заявка 37 11 10 16 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 11 8 18 31 - 53 41
14.
Вест Хэм
 Заявка 37 11 7 19 41 - 53 40
15.
Борнмут
 Заявка 37 11 6 20 37 - 70 39
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 9 10 18 37 - 67 37
17.
Эвертон
 Заявка 37 7 12 18 33 - 57 33
18.
Лестер
 Заявка 37 8 7 22 49 - 67 31
19.
Лидс
 Заявка 37 7 10 20 47 - 74 31
20.
Саутгемптон
 Заявка 37 6 6 25 32 - 69 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 19 17 1 1 60 - 17 52
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 14 3 1 34 - 9 45
3.
Ливерпуль
 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Ньюкасл
 Заявка 19 11 6 2 36 - 14 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
12.
Фулхэм
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Вест Хэм
 Заявка 19 8 4 7 26 - 24 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 18 11 4 3 34 - 15 37
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 18 8 4 6 34 - 30 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
8.
Брентфорд
 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
9.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
10.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
11.
Челси
 Заявка 19 5 4 10 18 - 28 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
13.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
14.
Лестер
 Заявка 19 4 3 12 28 - 41 15
15.
Эвертон
 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
16.
Саутгемптон
 Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 19 2 3 14 22 - 41 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (8)
Тоттенхэм Кейн Гарри 28 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (12)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 46
    Брентфорд 6.5% (3)
    X 6.5% (3)
    Манчестер Сити 87% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Манчестер Сити
    4.10
    4.06
    4.15
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Брентфорд - Манчестер Сити

    Исход игры
    Брентфорд
    6.4% (3)
    Ничья
    6.4% (3)
    Манчестер Сити
    87.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.11% (32)
    Меньше
    28.89% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (30)
    Нет
    33.33% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    34% (16)
    0:2 Манчестер Сити
    19.1% (9)
    1:3 Манчестер Сити
    17% (8)
    0:3 Манчестер Сити
    6.4% (3)
    0:1 Манчестер Сити
    6.4% (3)
    2:1 Брентфорд
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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