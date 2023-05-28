Тур: 38. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Мина
Йерри
30
Коуди
Конор
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
11
Уттара
Данго
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Мина ЙерриЗащитник
-
30 Коуди КонорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
11 Грэй ДемарайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
64 Уэлч РисЗащитник
- Полузащитник
-
20 Мопе НилНападающий
-
50 Симмс ЭллисНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
-
18 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
49 Сади ДоминикНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Эвертон
Борнмут
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.6
1.25
Среднее время на гол
34
72
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2.25
1.6
Среднее время на гол
40
56
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
2.38
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
37
65
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Дуайт
|7
|0.18
|Дукуре Абдулай
|4
|0.11
|Грэй Демарай
|4 (2)
|0.11
|Гордон Энтони
|3
|0.08
|Айуоби Алекс
|2
|0.05
|Калверт-Льюин Доминик
|2 (1)
|0.05
|Мина Йерри
|2
|0.05
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Онана Амаду
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Коуди Конор
|1
|0.03
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.03
|Мопе Нил
|1
|0.03
|Симмс Эллис
|1
|0.03
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Годфри Бен
|0
|0
|Гарнер Джеймс
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|7
|0.18
|Соланке Доминик
|6
|0.16
|Тавернер Маркус
|5
|0.13
|Хефферсон Лерма
|5
|0.13
|Мур Киффер
|4
|0.11
|Энтони Джейдон
|3
|0.08
|Сенеси Маркос
|2
|0.05
|Винья Матиас
|2
|0.05
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Кристи Райан
|1
|0.03
|Семеньо Антуан
|1
|0.03
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Ротуэлл Джо
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Амаду
|9
|0
|Дукуре Абдулай
|6
|1
|Гуэйе Идрисса
|7
|0
|Гордон Энтони
|7
|0
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Макнил Дуайт
|5
|0
|Мопе Нил
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Миколенко Виталий
|4
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|1
|Паттерсон Нэйтан
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Дэвис Том
|3
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|Гарнер Джеймс
|3
|0
|Коуди Конор
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|10
|0
|Хефферсон Лерма
|7
|0
|Мефам Крис
|7
|0
|Сенеси Маркос
|6
|0
|Биллинг Филип
|5
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Кук Льюис
|4
|0
|Стивенс Джек
|3
|0
|Келли Ллойд
|3
|0
|Кристи Райан
|2
|0
|Стэйси Джек
|2
|0
|Энтони Джейдон
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Ротуэлл Джо
|1
|0
|Мур Киффер
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Борнмут
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
8
10
Эвертон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Борнмут
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
17% (3)
61% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
19
22
Волевые поражения
16
16
Эвертон
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
32% (12)
35% (13)
Борнмут
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
35% (13)
24% (9)
41% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
30% (11)
43% (16)
Сухие победы
12
9
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
19
26
Волевые поражения
24
26
Голы по времени матча
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
24 Не забивали 26
4
27%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
7
37%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
33%
3
16%
76-90
Пропущено
27
40
10 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
2
7%
5
13%
1-15
3
11%
6
15%
16-30
5
19%
9
23%
31-45
6
22%
4
10%
46-60
5
19%
6
15%
61-75
6
22%
10
25%
76-90
Забито
16
21
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
28 Не забивали 26
3
19%
1
5%
1-15
4
25%
9
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
4
25%
4
19%
76-90
Пропущено
32
27
16 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
0
0%
9
33%
1-15
5
16%
4
15%
16-30
11
34%
5
19%
31-45
5
16%
2
7%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
8
25%
5
19%
76-90
Забито
31
40
13 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 13
15 Не забивали 15
7
23%
4
10%
1-15
4
13%
11
28%
16-30
2
6%
2
5%
31-45
5
16%
10
25%
46-60
4
13%
6
15%
61-75
9
29%
29%
7
18%
76-90
Пропущено
59
67
26 В 1-м тайме 38
33 Во 2-м тайме 29
21 Пропускали первыми 22
29 Не пропускали 29
2
3%
14
21%
1-15
8
14%
10
15%
16-30
16
27%
14
21%
31-45
11
19%
6
9%
46-60
8
14%
8
12%
61-75
14
24%
15
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2
Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1
Борнмут
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1
Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4
Результаты матчей
Эвертон
Борнмут
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 67%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:0
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
5
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 46%
0
14 раз 38%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
17 раз 46%
1
9 раз 24%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
118
117
613
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
99
514
513
118
315
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2314
Больше Меньше
2017
631
1126
235
532
136
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|38
|28
|6
|4
|94 - 32
|90
|2.
|2:0 Заявка
|38
|26
|6
|6
|85 - 43
|84
|3.
|1:0 Заявка
|38
|20
|13
|5
|68 - 32
|73
|4.
|0:0 Заявка
|38
|22
|7
|9
|56 - 42
|73
|5.
|2:0 Заявка
|38
|20
|9
|9
|73 - 43
|69
|6.
|0:1 Заявка
|38
|18
|8
|12
|71 - 52
|62
|7.
|1:0 Заявка
|38
|18
|7
|13
|50 - 45
|61
|8.
|1:0 Заявка
|38
|18
|6
|14
|67 - 62
|60
|9.
|0:0 Заявка
|38
|14
|15
|9
|57 - 46
|57
|10.
|0:0 Заявка
|38
|15
|8
|15
|54 - 51
|53
|11.
|0:0 Заявка
|38
|11
|12
|15
|39 - 48
|45
|12.
|0:1 Заявка
|38
|11
|10
|17
|37 - 47
|43
|13.
|0:0 Заявка
|38
|11
|8
|19
|41 - 53
|41
|14.
|0:2 Заявка
|38
|11
|8
|19
|31 - 55
|41
|15.
|0:0 Заявка
|38
|11
|7
|20
|37 - 70
|40
|16.
|0:0 Заявка
|38
|9
|11
|18
|37 - 67
|38
|17.
|0:0 Заявка
|38
|7
|13
|18
|33 - 57
|34
|18.
|0:0 Заявка
|38
|8
|8
|22
|49 - 67
|32
|19.
|0:1 Заявка
|38
|7
|10
|21
|47 - 75
|31
|20.
|0:2 Заявка
|38
|6
|6
|26
|32 - 71
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|19
|17
|1
|1
|60 - 17
|52
|2.
|0:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|34 - 9
|46
|3.
|2:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|50 - 25
|45
|4.
|2:0 Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|5.
|1:0 Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 14
|39
|6.
|1:0 Заявка
|19
|12
|2
|5
|32 - 20
|38
|7.
|1:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|8.
|0:0 Заявка
|19
|9
|8
|2
|34 - 18
|35
|9.
|0:1 Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 21
|34
|10.
|0:2 Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|11.
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|12.
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|20 - 22
|28
|14.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 24
|28
|15.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 19
|24
|16.
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|0:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 34
|22
|18.
|0:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 27
|19
|19.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|21 - 26
|17
|20.
|0:2 Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|0:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 15
|38
|3.
|1:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|32 - 18
|34
|4.
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|34 - 31
|28
|5.
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|2:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 26
|25
|7.
|0:0 Заявка
|19
|7
|3
|9
|23 - 22
|24
|8.
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|9.
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|30 - 37
|23
|10.
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|11.
|0:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 28
|19
|12.
|0:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 42
|18
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|14.
|0:0 Заявка
|19
|4
|3
|12
|28 - 41
|15
|15.
|0:0 Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|16.
|0:2 Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|15 - 29
|13
|18.
|0:2 Заявка
|19
|2
|5
|12
|12 - 35
|11
|19.
|0:1 Заявка
|19
|2
|3
|14
|22 - 41
|9
|20.
|0:0 Заявка
|19
|1
|5
|13
|10 - 43
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (8)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|29 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (12)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Борнмут
Исход игры
Эвертон
87.5% (98)
Ничья
9.8% (11)
Борнмут
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.04% (48)
Меньше
55.96% (61)
Обе команды забьют
Да
50.46% (55)
Нет
49.54% (54)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
36.6% (41)
1:0 Эвертон
33.9% (38)
2:0 Эвертон
12.5% (14)
1:1 Ничья
6.3% (7)
2:2 Ничья
2.7% (3)
1:2 Борнмут
1.8% (2)
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