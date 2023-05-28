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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Эвертон
1:0
Конец матча
Борнмут
0'
1:0
57' Гол
Дукуре Абдулай
68' Желтая карточка
Сенеси Маркос
70' Желтая карточка
Соланке Доминик
70' Желтая карточка
Смит Адам
74' Желтая карточка
Пикфорд Джордан
77' Желтая карточка
О'Нил Гари
90'+11

Ход матча

56'
 
Винья Матиас
Брукс Дэвид
57'
Дукуре Абдулай
1:0
65'
 
Мур Киффер
Кристи Райан
68'
 
Сенеси Маркос
70'
 
Соланке Доминик
70'
 
Смит Адам
74'
Пикфорд Джордан
 
77'
 
О'Нил Гари
83'
 
Энтони Джейдон
Смит Адам
87'
Симмс Эллис
Грэй Демарай
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 304 Количество передач 520
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Эвертон 87.6% (99)
X 9.7% (11)
Борнмут 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
13
Мина
Йерри
30
Коуди
Конор
2
Тарковски
Джеймс
37
Гарнер
Джеймс
7
Макнил
Дуайт
27
Гуэйе
Идрисса
16
Дукуре
Абдулай
8
Онана
Амаду
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
1
Траверс
Марк
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
5
Келли
Ллойд
29
Биллинг
Филип
8
Хефферсон
Лерма
7
Брукс
Дэвид
10
Кристи
Райан
11
Уттара
Данго
9
Соланке
Доминик
Эвертон
3-4-2-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Борнмут

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
3:0
КЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
6:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
0:2
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.6
1.25

Среднее время на гол

34
72

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.6

Среднее время на гол

40
56

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

2.38
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

37
65

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 7 0.18
Дукуре Абдулай 5 0.13
Грэй Демарай 4 (2) 0.11
Гордон Энтони 3 0.08
Айуоби Алекс 2 0.05
Калверт-Льюин Доминик 2 (1) 0.05
Мина Йерри 2 0.05
Кин Майкл 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Коуди Конор 1 0.03
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Мопе Нил 1 0.03
Симмс Эллис 1 0.03
Гуэйе Идрисса 0 0
Пикфорд Джордан 0 0
Годфри Бен 0 0
Гарнер Джеймс 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 7 0.18
Соланке Доминик 6 0.16
Тавернер Маркус 5 0.13
Хефферсон Лерма 5 0.13
Мур Киффер 4 0.11
Энтони Джейдон 3 0.08
Сенеси Маркос 2 0.05
Винья Матиас 2 0.05
Уттара Данго 1 0.03
Кристи Райан 1 0.03
Семеньо Антуан 1 0.03
Кук Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Ротуэлл Джо 0 0
Земура Джордан 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Амаду 9 0
Дукуре Абдулай 6 1
Гуэйе Идрисса 7 0
Гордон Энтони 7 0
Тарковски Джеймс 6 0
Пикфорд Джордан 5 0
Макнил Дуайт 5 0
Мопе Нил 4 0
Миколенко Виталий 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Паттерсон Нэйтан 3 0
Грэй Демарай 3 0
Дэвис Том 3 0
Калверт-Льюин Доминик 3 0
Гарнер Джеймс 3 0
Коуди Конор 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Мина Йерри 2 0
Годфри Бен 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Прайс Айзек 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 11 0
Хефферсон Лерма 7 0
Сенеси Маркос 7 0
Мефам Крис 7 0
Биллинг Филип 5 0
Нето Мурара 4 0
Кук Льюис 4 0
Стивенс Джек 3 0
Келли Ллойд 3 0
О'Нил Гари 2 0
Кристи Райан 2 0
Соланке Доминик 2 0
Стэйси Джек 2 0
Энтони Джейдон 2 0
Фредерикс Райан 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Пирсон Бен 1 0
Ротуэлл Джо 1 0
Мур Киффер 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Винья Матиас 1 0
Земура Джордан 1 0
Уттара Данго 1 0

Результаты матчей

Эвертон
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Борнмут
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

8
10
Эвертон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Борнмут
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
17% (3)
61% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

19
22

Волевые поражения

16
16
Эвертон
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
32% (12)
35% (13)
Борнмут
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
35% (13)
24% (9)
41% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
30% (11)
43% (16)

Сухие победы

12
9

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

19
26

Волевые поражения

24
26

Голы по времени матча

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
24 Не забивали 26
4
27%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
7
37%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
33%
3
16%
76-90

Пропущено

27
40
10 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
2
7%
5
13%
1-15
3
11%
6
15%
16-30
5
19%
9
23%
31-45
6
22%
4
10%
46-60
5
19%
6
15%
61-75
6
22%
10
25%
76-90

Забито

16
21
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
28 Не забивали 26
3
19%
1
5%
1-15
4
25%
9
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
4
25%
4
19%
76-90

Пропущено

32
27
16 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
0
0%
9
33%
1-15
5
16%
4
15%
16-30
11
34%
5
19%
31-45
5
16%
2
7%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
8
25%
5
19%
76-90

Забито

31
40
13 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 13
15 Не забивали 15
7
23%
4
10%
1-15
4
13%
11
28%
16-30
2
6%
2
5%
31-45
5
16%
10
25%
46-60
4
13%
6
15%
61-75
9
29%
29%
7
18%
76-90

Пропущено

59
67
26 В 1-м тайме 38
33 Во 2-м тайме 29
21 Пропускали первыми 22
29 Не пропускали 29
2
3%
14
21%
1-15
8
14%
10
15%
16-30
16
27%
14
21%
31-45
11
19%
6
9%
46-60
8
14%
8
12%
61-75
14
24%
15
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2
Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1
Борнмут
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1
Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4

Результаты матчей

Эвертон
Борнмут

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 67%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:0
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
5
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 46%
0
14 раз 38%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
17 раз 46%
1
9 раз 24%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
8
1
17
1.5
6
13
1
17
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
9
9
5
14
1.5
5
13
1
18
2.5
3
15
1
18
3.5
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
14
0.5
Больше Меньше
20
17
6
31
1.5
11
26
2
35
2.5
5
32
1
36
3.5
1
36
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 38 28 5 5 94 - 33 89
2.
Арсенал
 Заявка 38 26 6 6 88 - 43 84
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 38 23 6 9 58 - 43 75
4.
Ньюкасл
 Заявка 38 19 14 5 68 - 33 71
5.
Ливерпуль
 Заявка 38 19 10 9 75 - 47 67
6.
Брайтон
 Заявка 38 18 8 12 72 - 53 62
7.
Астон Вилла
 Заявка 38 18 7 13 51 - 46 61
8.
Тоттенхэм
 Заявка 38 18 6 14 70 - 63 60
9.
Брентфорд
 Заявка 38 15 14 9 58 - 46 59
10.
Фулхэм
 Заявка 38 15 7 16 55 - 53 52
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 38 11 12 15 40 - 49 45
12.
Челси
 Заявка 38 11 11 16 38 - 47 44
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 38 11 8 19 31 - 58 41
14.
Вест Хэм
 Заявка 38 11 7 20 42 - 55 40
15.
Борнмут
 0:1 Заявка 38 11 6 21 37 - 71 39
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 38 9 11 18 38 - 68 38
17.
Эвертон
 1:0 Заявка 38 8 12 18 34 - 57 36
18.
Лестер
 Заявка 38 9 7 22 51 - 68 34
19.
Лидс
 Заявка 38 7 10 21 48 - 78 31
20.
Саутгемптон
 Заявка 38 6 7 25 36 - 73 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 19 17 1 1 60 - 17 52
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 15 3 1 36 - 10 48
3.
Арсенал
 Заявка 19 14 3 2 53 - 25 45
4.
Ливерпуль
 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
5.
Ньюкасл
 Заявка 19 11 6 2 36 - 14 39
6.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 2 5 33 - 21 38
7.
Брентфорд
 Заявка 19 10 7 2 35 - 18 37
8.
Тоттенхэм
 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
9.
Брайтон
 Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
12.
Фулхэм
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 7 7 5 21 - 23 28
14.
Вест Хэм
 Заявка 19 8 4 7 26 - 24 28
15.
Челси
 Заявка 19 6 7 6 20 - 19 25
16.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 Заявка 19 5 7 7 26 - 37 22
18.
Эвертон
 1:0 Заявка 19 6 3 10 16 - 27 21
19.
Лестер
 Заявка 19 5 4 10 23 - 27 19
20.
Саутгемптон
 Заявка 19 2 5 12 19 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 19 11 4 4 34 - 16 37
3.
Ньюкасл
 Заявка 19 8 8 3 32 - 19 32
4.
Брайтон
 Заявка 19 8 4 7 35 - 32 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Ливерпуль
 Заявка 19 6 5 8 29 - 30 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
8.
Тоттенхэм
 Заявка 19 6 5 8 33 - 38 23
9.
Фулхэм
 Заявка 19 7 2 10 24 - 24 23
10.
Брентфорд
 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
11.
Челси
 Заявка 19 5 4 10 18 - 28 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
13.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 5 2 12 17 - 43 17
14.
Лестер
 Заявка 19 4 3 12 28 - 41 15
15.
Эвертон
 1:0 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
16.
Саутгемптон
 Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 19 3 3 13 16 - 31 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 2 5 12 12 - 38 11
19.
Лидс
 Заявка 19 2 3 14 22 - 41 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 1 5 13 11 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (8)
Тоттенхэм Кейн Гарри 30 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (13)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 14
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Команда Эвертон имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Эвертон: 38%, Борнмут: 62%.
  • 100'
    Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 100'
    Борнмут пытается что-то создать.
  • 100'
    Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 100'
    Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 99'
    Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 99'
    Амаду Онана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 98'
    Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Тарковски Джеймс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Борнмут начинает контратаку
  • 98'
    Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Джейдон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 98'
    Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника
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