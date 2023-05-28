Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Джейдон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Амаду Онана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

94' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

94' Винья Матиас пробует нанести удар издали, но Джордан Пикфорд держит все под контролем

94' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Келли Ллойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Матч возобновлен

91' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

90' Келли Ллойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Удар от ворот произведет Борнмут

88' Макнил Дуайт из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Гарнер Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Макнил Дуайт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Матч возобновлен

87' Илья Забарный из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Грэй Демарай получил травму и заменен. Ellis Simms выходит на поле.

86' Грэй Демарай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Джейдон Энтони успешно блокирует удар.

85' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Биллинг Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Гуэйе Идрисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Эвертон

83' Тактическая замена. Смит Адам уходит с поля и его заменяет Джейдон Энтони

82' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Борнмут

81' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

77' О'Нил Гари получает желтую карточку за неспортивное поведение

76' Келли Ллойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Игрок из команды Эвертон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

75' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Удар от ворот произведет Эвертон

74' Матч возобновлен

74' Пикфорд Джордан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

70' Пикфорд Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Смит Адам грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

70' Соланке Доминик грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

69' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

69' Келли Ллойд из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Траверс Марк взял и забрал мяч на выходе

68' Сенеси Маркос - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

67' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Борнмут

65' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Эвертон

62' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Амаду Онана выиграл воздушное противоборство у Келли Ллойд

60' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Гуэйе Идрисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Г О О О О Л - Дукуре Абдулай из команды Эвертон правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

57' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Удар от ворот произведет Эвертон

55' Амаду Онана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Брукс Дэвид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Матч возобновится спорным мячом

52' Брукс Дэвид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Грэй Демарай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Илья Забарный ослабляет давление, выбив мяч.

51' Грэй Демарай нанес удар головой, но Марк Траверс спокойно отбил мяч.

51' Илья Забарный из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Айуоби Алекс из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Биллинг Филип наказан за толчок Амаду Онана

50' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Макнил Дуайт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Траверс Марк взял и забрал мяч на выходе

49' Хефферсон Лерма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника