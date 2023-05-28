Правым флангом попытались обострить игру манкунианцы, но хороший блок поставили там "дачники", вынудив соперников отыгрывать назад.

Бруну Фернандеш по центральной оси тащил мяч, после чего решил обыграться в пас с Гарначо, но ответная передача от молодого Алехандро не прошла.

Каземиро увидел, что Лено далеко вышел из ворот, поэтому решил пробить с центра поля, но мяч свалился с ноги бразильца, из-за чего полетел ближе к левому угловому флажку, а не к створу ворот.

Левым флангом огрызнулись гости контратакой с диагональной подачей в штрафную площадку, но Митрович и Уилсон за мяч там не смогли зацепиться.

Гарначо на левом фланге атаки заработал для своей команды штрафной удар, неподалёку от лицевой линии. Почти угловой сейчас будут подавать "красные дьяволы".

Фернандеш выполнил мягкий навес на ближнюю штангу, но там всё оказалось под контролем лондонских защимтников.

12' Рэшфорд плотно пробил над "стенкой", метя под перекладину, но немного не успел мяч опуститься, из-за чего попал в каркас ворот. Лено вроде бы ситуацию контролировал, и спасал бы команды, если бы снаряд летел точно в цель.

11' Каземиро заработал штрафной удар для своей команды по центральной оси метрах в 30 от ворот соперника. Отсюда вполне можно наносить прямой удар.

10' Длинный заброс вперёд следовал на забегание Рэшфорду, но чётко отработали защитники "Фулхэма", который сумели перехватить мяч в воздухе.

9' Хозяева поля пока что действуют в посредственном темпе, из-за чего им сложно выходить даже со своей половины поля, учитывая прессинг соперников.

8' Штрафной удар в глубине поля заработали лондонцы. После розыгрыша мяча накоротке Виллиан навес на левый край штрафной площади на Диопа, который сделал скидку в центр на Матривоча, однако последний с линии вратарской площади пробил над воротами.

7' "Фулхэму" сложно играть в первом тайме, так им приходится действовать против солнечных лучей. Манкунианцам надо пользоваться этим и пытаться забить ещё до перерыва.

5' Получил повреждение Лено в предыдущем эпизоде, так как влетел головой в ногу Фреду. Надо дать время немецкому вратарю, чтобы он пришёл в себя.