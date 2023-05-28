Тур: 38. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Джонс Роберт
0:0
Первый тайм: 17'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Далот
Диогу
17
Фред
Сантос
25
Санчо
Джедон
17
Лено
Бернд
31
Диоп
Исса
28
Лукич
Саша
10
Кэрни
Том
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Батлэнд ДжекВратарь
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
22 матча
77.3%
13.6%
9.1%
17 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
68.2%
18.2%
13.6%
15 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
2.55
2.27
Среднее время на гол
35
39
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
0.91
0.73
Среднее время на гол
99
123
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
1.73
1.5
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
52
60
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|17
|0.45
|Фернандеш Бруну
|7 (2)
|0.18
|Марсьяль Антони
|6 (1)
|0.16
|Санчо Джедон
|5
|0.13
|Каземиро Карлос
|4
|0.11
|Антони
|4
|0.11
|Гарначо Алехандро
|3
|0.08
|Фред Сантос
|2
|0.05
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Шоу Люк
|1
|0.03
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Роналду Криштиану
|1
|0.03
|Мактоминай Скотт
|1
|0.03
|Мартинес Лисандро
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|0
|0
|Вегхорст Ваут
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|14 (4)
|0.37
|Виллиан Боргес
|5
|0.13
|Винисиус Карлос
|5
|0.13
|Перейра Андреас
|4 (1)
|0.11
|Рид Бобби
|4
|0.11
|Манор Соломон
|4
|0.11
|Рид Харрисон
|3
|0.08
|Пальинья Жоау
|3
|0.08
|Уилсон Гарри
|2
|0.05
|Джеймс Дэниэл
|2
|0.05
|Кэрни Том
|2
|0.05
|Рим Тим
|1
|0.03
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.03
|Диоп Исса
|1
|0.03
|Тете Кенни
|0
|0
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Робинсон Энтони
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|7
|2
|Шоу Люк
|8
|0
|Мактоминай Скотт
|7
|0
|Фернандеш Бруну
|6
|0
|Фред Сантос
|6
|0
|Далот Диогу
|6
|0
|Мартинес Лисандро
|6
|0
|Маласиа Тирелл
|6
|0
|Антони
|5
|0
|Магуайр Гарри
|4
|0
|Эриксен Кристиан
|3
|0
|Гарначо Алехандро
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|13
|0
|Рид Бобби
|8
|0
|Тете Кенни
|8
|0
|Перейра Андреас
|8
|0
|Робинсон Энтони
|8
|0
|Митрович Александар
|6
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|4
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Винисиус Карлос
|3
|0
|Виллиан Боргес
|2
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Рим Тим
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Кюрзава Левен
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
39% (7)
0% (0)
Фулхэм
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
3
7
Манчестер Юнайтед
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Фулхэм
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
28
12
Волевые поражения
16
26
Манчестер Юнайтед
71%
29%
22 победы 9 поражений
Первый тайм
46% (17)
30% (11)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
38% (14)
14% (5)
Фулхэм
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)
Сухие победы
14
7
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
33
17
Волевые поражения
19
33
Голы по времени матча
Забито
34
23
14 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 8
22 Не забивали 24
2
6%
1
4%
1-15
6
18%
5
22%
16-30
6
18%
2
9%
31-45
5
15%
6
26%
46-60
9
26%
4
17%
61-75
6
18%
5
22%
76-90
Пропущено
9
22
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
1
11%
2
9%
1-15
1
11%
4
18%
16-30
1
11%
3
14%
31-45
2
22%
2
9%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
3
33%
8
36%
76-90
Забито
21
30
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
4
19%
3
10%
1-15
2
10%
6
20%
16-30
4
19%
4
13%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
0
0%
8
27%
61-75
8
38%
5
17%
76-90
Пропущено
34
30
15 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
5
15%
4
13%
1-15
4
12%
4
13%
16-30
6
18%
8
27%
31-45
5
15%
6
20%
46-60
6
18%
2
7%
61-75
8
24%
6
20%
76-90
Забито
55
53
24 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 32
23 Забивали первыми 17
9 Не забивали 8
6
11%
4
8%
1-15
8
15%
11
21%
16-30
10
18%
6
11%
31-45
8
15%
10
19%
46-60
9
16%
12
23%
61-75
14
25%
10
19%
76-90
Пропущено
43
52
18 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 27
6
14%
6
12%
1-15
5
12%
8
15%
16-30
7
16%
11
21%
31-45
7
16%
8
15%
46-60
7
16%
5
10%
61-75
11
26%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1
Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0
Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Точный счет
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
8 раз 42%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:3
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 35%
1
11 раз 30%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
1
11 раз 30%
2
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
6 раз 16%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
154
126
118
513
316
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
135
712
612
118
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
307
Больше Меньше
289
1918
1720
631
730
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|38
|28
|6
|4
|94 - 32
|90
|2.
|2:0 Заявка
|38
|26
|6
|6
|85 - 43
|84
|3.
|1:0 Заявка
|38
|20
|13
|5
|68 - 32
|73
|4.
|0:0 Заявка
|38
|22
|7
|9
|56 - 42
|73
|5.
|2:0 Заявка
|38
|20
|9
|9
|73 - 43
|69
|6.
|0:1 Заявка
|38
|18
|8
|12
|71 - 52
|62
|7.
|1:0 Заявка
|38
|18
|7
|13
|50 - 45
|61
|8.
|1:0 Заявка
|38
|18
|6
|14
|67 - 62
|60
|9.
|0:0 Заявка
|38
|14
|15
|9
|57 - 46
|57
|10.
|0:0 Заявка
|38
|15
|8
|15
|54 - 51
|53
|11.
|0:0 Заявка
|38
|11
|12
|15
|39 - 48
|45
|12.
|0:1 Заявка
|38
|11
|10
|17
|37 - 47
|43
|13.
|0:0 Заявка
|38
|11
|8
|19
|41 - 53
|41
|14.
|0:2 Заявка
|38
|11
|8
|19
|31 - 55
|41
|15.
|0:0 Заявка
|38
|11
|7
|20
|37 - 70
|40
|16.
|0:0 Заявка
|38
|9
|11
|18
|37 - 67
|38
|17.
|0:0 Заявка
|38
|7
|13
|18
|33 - 57
|34
|18.
|0:0 Заявка
|38
|8
|8
|22
|49 - 67
|32
|19.
|0:1 Заявка
|38
|7
|10
|21
|47 - 75
|31
|20.
|0:2 Заявка
|38
|6
|6
|26
|32 - 71
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|19
|17
|1
|1
|60 - 17
|52
|2.
|0:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|34 - 9
|46
|3.
|2:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|50 - 25
|45
|4.
|2:0 Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|5.
|1:0 Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 14
|39
|6.
|1:0 Заявка
|19
|12
|2
|5
|32 - 20
|38
|7.
|1:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|8.
|0:0 Заявка
|19
|9
|8
|2
|34 - 18
|35
|9.
|0:1 Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 21
|34
|10.
|0:2 Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|11.
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|12.
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|20 - 22
|28
|14.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 24
|28
|15.
|0:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 19
|24
|16.
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|0:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 34
|22
|18.
|0:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 27
|19
|19.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|21 - 26
|17
|20.
|0:2 Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|0:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 15
|38
|3.
|1:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|32 - 18
|34
|4.
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|34 - 31
|28
|5.
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|2:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 26
|25
|7.
|0:0 Заявка
|19
|7
|3
|9
|23 - 22
|24
|8.
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|9.
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|30 - 37
|23
|10.
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|11.
|0:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 28
|19
|12.
|0:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 42
|18
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|14.
|0:0 Заявка
|19
|4
|3
|12
|28 - 41
|15
|15.
|0:0 Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|16.
|0:2 Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|15 - 29
|13
|18.
|0:2 Заявка
|19
|2
|5
|12
|12 - 35
|11
|19.
|0:1 Заявка
|19
|2
|3
|14
|22 - 41
|9
|20.
|0:0 Заявка
|19
|1
|5
|13
|10 - 43
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (8)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|29 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (12)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Фулхэм
Исход игры
Манчестер Юнайтед
97.5% (117)
Ничья
1.7% (2)
Фулхэм
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (55)
Меньше
50% (55)
Обе команды забьют
Да
45.45% (50)
Нет
54.55% (60)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
31.7% (38)
2:0 Манчестер Юнайтед
31.7% (38)
1:0 Манчестер Юнайтед
13.3% (16)
3:1 Манчестер Юнайтед
5.8% (7)
3:0 Манчестер Юнайтед
5% (6)
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