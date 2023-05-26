  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Фулхэм

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Фулхэм

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

22 матча

77.3%
13.6%
9.1%
17 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

68.2%
18.2%
13.6%
15 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
К
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
К
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

2.55
2.27

Среднее время на гол

35
39

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.91
0.73

Среднее время на гол

99
123

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

1.73
1.5

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

52
60

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 17 0.46
Фернандеш Бруну 7 (2) 0.19
Марсьяль Антони 6 (1) 0.16
Санчо Джедон 5 0.14
Каземиро Карлос 4 0.11
Антони 4 0.11
Гарначо Алехандро 3 0.08
Фред Сантос 2 0.05
Эриксен Кристиан 1 0.03
Шоу Люк 1 0.03
Далот Диогу 1 0.03
Роналду Криштиану 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Мартинес Лисандро 1 0.03
Забитцер Марсель 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Эланга Энтони 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 14 (4) 0.38
Виллиан Боргес 5 0.14
Винисиус Карлос 5 0.14
Перейра Андреас 4 (1) 0.11
Рид Бобби 4 0.11
Манор Соломон 4 0.11
Рид Харрисон 3 0.08
Пальинья Жоау 3 0.08
Уилсон Гарри 2 0.05
Джеймс Дэниэл 2 0.05
Кэрни Том 2 0.05
Рим Тим 1 0.03
Адарабиойо Олуватосин 1 0.03
Диоп Исса 1 0.03
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Робинсон Энтони 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 7 2
Шоу Люк 8 0
Мактоминай Скотт 7 0
Фернандеш Бруну 6 0
Фред Сантос 6 0
Далот Диогу 6 0
Мартинес Лисандро 6 0
Маласиа Тирелл 6 0
Антони 5 0
Магуайр Гарри 4 0
Эриксен Кристиан 3 0
Гарначо Алехандро 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 13 0
Рид Бобби 8 0
Тете Кенни 8 0
Перейра Андреас 8 0
Робинсон Энтони 8 0
Митрович Александар 6 0
Рид Харрисон 5 0
Адарабиойо Олуватосин 4 0
Лено Бернд 3 0
Винисиус Карлос 3 0
Виллиан Боргес 2 0
Кэрни Том 2 0
Рим Тим 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Кюрзава Левен 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Лукич Саша 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
39% (7)
0% (0)
Фулхэм
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

3
7
Манчестер Юнайтед
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Фулхэм
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

28
12

Волевые поражения

16
26
Манчестер Юнайтед
71%
29%
22 победы 9 поражений
Первый тайм
46% (17)
30% (11)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
38% (14)
14% (5)
Фулхэм
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)

Сухие победы

14
7

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

33
17

Волевые поражения

19
33

Голы по времени матча

Забито

34
23
14 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 8
22 Не забивали 24
2
6%
1
4%
1-15
6
18%
5
22%
16-30
6
18%
2
9%
31-45
5
15%
6
26%
46-60
9
26%
4
17%
61-75
6
18%
5
22%
76-90

Пропущено

9
22
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
1
11%
2
9%
1-15
1
11%
4
18%
16-30
1
11%
3
14%
31-45
2
22%
2
9%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
3
33%
8
36%
76-90

Забито

21
30
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
4
19%
3
10%
1-15
2
10%
6
20%
16-30
4
19%
4
13%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
0
0%
8
27%
61-75
8
38%
5
17%
76-90

Пропущено

34
30
15 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
5
15%
4
13%
1-15
4
12%
4
13%
16-30
6
18%
8
27%
31-45
5
15%
6
20%
46-60
6
18%
2
7%
61-75
8
24%
6
20%
76-90

Забито

55
53
24 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 32
23 Забивали первыми 17
9 Не забивали 8
6
11%
4
8%
1-15
8
15%
11
21%
16-30
10
18%
6
11%
31-45
8
15%
10
19%
46-60
9
16%
12
23%
61-75
14
25%
10
19%
76-90

Пропущено

43
52
18 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 27
6
14%
6
12%
1-15
5
12%
8
15%
16-30
7
16%
11
21%
31-45
7
16%
8
15%
46-60
7
16%
5
10%
61-75
11
26%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1
Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0
Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Фулхэм

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
8 раз 42%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:3
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 35%
1
11 раз 30%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
1
11 раз 30%
2
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
6 раз 16%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
15
4
12
6
1.5
11
8
5
13
2.5
3
16
1
17
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
13
5
7
12
1.5
6
12
1
18
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
7
0.5
Больше Меньше
28
9
19
18
1.5
17
20
6
31
2.5
7
30
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 37 28 5 4 94 - 32 89
2.
Арсенал
 Заявка 37 25 6 6 83 - 43 81
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 37 22 6 9 56 - 42 72
4.
Ньюкасл
 Заявка 37 19 13 5 67 - 32 70
5.
Ливерпуль
 Заявка 37 19 9 9 71 - 43 66
6.
Брайтон
 Заявка 37 18 8 11 71 - 51 62
7.
Астон Вилла
 Заявка 37 17 7 13 49 - 45 58
8.
Тоттенхэм
 Заявка 37 17 6 14 66 - 62 57
9.
Брентфорд
 Заявка 37 14 14 9 57 - 46 56
10.
Фулхэм
 Заявка 37 15 7 15 54 - 51 52
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 11 11 15 39 - 48 44
12.
Челси
 Заявка 37 11 10 16 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 11 8 18 31 - 53 41
14.
Вест Хэм
 Заявка 37 11 7 19 41 - 53 40
15.
Борнмут
 Заявка 37 11 6 20 37 - 70 39
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 9 10 18 37 - 67 37
17.
Эвертон
 Заявка 37 7 12 18 33 - 57 33
18.
Лестер
 Заявка 37 8 7 22 49 - 67 31
19.
Лидс
 Заявка 37 7 10 20 47 - 74 31
20.
Саутгемптон
 Заявка 37 6 6 25 32 - 69 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 19 17 1 1 60 - 17 52
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 14 3 1 34 - 9 45
3.
Ливерпуль
 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Ньюкасл
 Заявка 19 11 6 2 36 - 14 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
12.
Фулхэм
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Вест Хэм
 Заявка 19 8 4 7 26 - 24 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 18 11 4 3 34 - 15 37
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 18 8 4 6 34 - 30 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
8.
Брентфорд
 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
9.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
10.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
11.
Челси
 Заявка 19 5 4 10 18 - 28 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
13.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
14.
Лестер
 Заявка 19 4 3 12 28 - 41 15
15.
Эвертон
 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
16.
Саутгемптон
 Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 19 2 3 14 22 - 41 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (8)
Тоттенхэм Кейн Гарри 28 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (12)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 50
    Манчестер Юнайтед 94% (47)
    X 4% (2)
    Фулхэм 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Фулхэм
    5.90
    4.80
    5.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Фулхэм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Фулхэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    94% (47)
    Ничья
    4% (2)
    Фулхэм
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (20)
    Меньше
    55.56% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (20)
    Нет
    55.56% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    32% (16)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    30% (15)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    18% (9)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     