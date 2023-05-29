Первый тайм

7' Против Хаяо Кавабэ сейчас нарушены правила хозяевами перед штрафной площадью гостей, в нескольких метрах от неё.

6' Достаточно громкая зрительская поддержка. В Швейцарии тоже футбол прилично любят болельщики, атмосфера вполне себе колоритная.

5' Команды, встречающиеся сегодня, имеют поровну очков и соперничают в очном матче за пятое место.

4' МОМЕНТ! Должен был забивать сейчас "Грассхоппер"! Это Демхасай оказался перед чужим голкипером на правом углу вратарской и пробил мимо дальнего угла.

3' Произошёл сейчас выход один на один у гостей, однако пришлось останавливаться футболисту визитёров, поскольку зафиксировано положение "вне игры".

2' "Базель" играет в красно-синей форме, а у "Грассхоппера" бело-синяя экипировка.