Тур: 36. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
22
Лопес
Серхио
17
Зекири
Анди
15
Секо
Аюму
41
Лоосли
Ноа
34
Хара
Теруки
40
Кавабэ
Хаяо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лопес СерхиоПолузащитник
- Нападающий
-
17 Зекири АндиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
90 Новоа УгоПолузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фогель Хайко
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Хара ТерукиПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Dion Kacuri
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Базель
Грасcхоппер
38 матчей
76.3%
23.7%
3.5527136788005E-15%
29 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
21.1%
10.5%
26 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
34.2%
2.6%
24 победы 13 ничьих 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед
58 матчей
50%
27.6%
22.4%
29 побед 16 ничьих 13 побед
Первый тайм
44.8%
34.5%
20.7%
26 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.4%
36.2%
22.4%
24 победы 21 ничья 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
58
51
Голов в среднем за матч
1.93
1.82
Среднее время на гол
46
49
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.39
1.03
Среднее время на гол
64
87
Всего голов
97
82
Голов в среднем за матч
1.67
1.41
Тотал матчей
2.5
54
Больше 93%
Меньше 7%
4
45
Больше 78%
Меньше 22%
13
32
Больше 55%
Меньше 45%
26
26
Больше 45%
Меньше 55%
32
11
Больше 19%
Меньше 81%
47
6
Больше 10%
Меньше 90%
52
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
53
63
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|11
|0.31
|Амдуни Зеки
|10 (1)
|0.28
|Брэдли Финк
|5
|0.14
|Малес Дариан
|4 (1)
|0.11
|Бургер Ваутер
|4
|0.11
|Ндой Дан
|3
|0.08
|Огюстен Жан-Кевин
|3 (1)
|0.08
|Комас Арнау
|2
|0.06
|Ланг Михаэль
|1
|0.03
|Фрай Фабиан
|1 (1)
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Лопес Серхио
|1
|0.03
|Адамс Касим
|1
|0.03
|Джака Таулант
|0
|0
|Диуф Энди
|0
|0
|Каде Антон
|0
|0
|Миллар Лиам
|0
|0
|Пельмар Анди
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Сене Кали
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|9
|0.25
|Дадашов Ренат
|8 (2)
|0.22
|Шеттине Гильерме
|6
|0.17
|Пушич Петар
|5 (1)
|0.14
|Герц Кристиан
|4
|0.11
|Нденге Тсии-Виллиам
|4
|0.11
|Демхасай Шкельчим
|3
|0.08
|Рибейро Томас
|3
|0.08
|Шабани Меритан
|3
|0.08
|Giotto Morandi
|2 (1)
|0.06
|Болла Бендегуз
|2
|0.06
|Francis Momoh
|1
|0.03
|Лоосли Ноа
|1
|0.03
|Феррейра Филипе
|1
|0.03
|Dion Kacuri
|1
|0.03
|Абраши Амир
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Секо Аюму
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|8
|2
|Джака Таулант
|8
|1
|Калафьори Рикардо
|6
|1
|Ндой Дан
|7
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|6
|0
|Малес Дариан
|6
|0
|Фрай Фабиан
|4
|1
|Ланг Михаэль
|4
|1
|Адамс Касим
|4
|1
|Комас Арнау
|5
|0
|Миллар Лиам
|4
|0
|Пельмар Анди
|4
|0
|Диуф Энди
|4
|0
|Лопес Серхио
|3
|0
|Хитц Mapвин
|3
|0
|Зекири Анди
|3
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
|Фогель Уго
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Фогель Хайко
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|11
|0
|Абраши Амир
|8
|0
|Герц Кристиан
|8
|0
|Болла Бендегуз
|8
|0
|Секо Аюму
|6
|1
|Лоосли Ноа
|4
|2
|Рибейро Томас
|7
|0
|Шеттине Гильерме
|6
|0
|Шмидт Доминик II
|6
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Пушич Петар
|4
|0
|Шабани Меритан
|2
|1
|Морейра Андре
|3
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Результаты матчей
Базель
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Грасcхоппер
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
8
11
Базель
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Грасcхоппер
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
16
Волевые поражения
21
26
Базель
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (14)
43% (15)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
20% (7)
46% (16)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
26% (9)
46% (16)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
23
19
Волевые поражения
29
37
Голы по времени матча
Забито
23
19
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
24 Не забивали 22
4
17%
3
16%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
3
13%
6
32%
31-45
3
13%
5
26%
46-60
6
26%
2
11%
61-75
4
17%
1
5%
76-90
Пропущено
21
33
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
3
14%
1
3%
1-15
2
10%
7
21%
16-30
1
5%
5
15%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
3
14%
6
18%
61-75
10
48%
8
24%
76-90
Забито
24
34
10 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 17
3
13%
5
15%
1-15
5
21%
4
12%
16-30
2
8%
7
21%
31-45
6
25%
3
9%
46-60
4
17%
10
29%
29%
61-75
4
17%
5
15%
76-90
Пропущено
29
30
17 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
3
10%
4
13%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
8
28%
5
17%
31-45
1
3%
6
20%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
9
31%
8
27%
76-90
Забито
47
53
20 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 17
11 Не забивали 4
7
15%
8
15%
1-15
8
17%
6
11%
16-30
5
11%
13
25%
31-45
9
19%
8
15%
46-60
10
21%
12
23%
61-75
8
17%
6
11%
76-90
Пропущено
50
63
23 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 38
19 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 31
6
12%
5
8%
1-15
8
16%
10
16%
16-30
9
18%
10
16%
31-45
3
6%
12
19%
46-60
5
10%
10
16%
61-75
19
38%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1
Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3
Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1
Результаты матчей
Базель
Грасcхоппер
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
7 раз 39%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
17 раз 49%
2
10 раз 29%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Базель
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
710
117
413
414
116
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
143
612
413
315
116
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
323
1322
1520
728
530
332
332
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|36
|20
|12
|4
|80 - 29
|72
|2.
|0:0
|36
|13
|17
|6
|52 - 46
|56
|3.
|0:0
|36
|14
|13
|9
|56 - 45
|55
|4.
|0:0
|36
|13
|12
|11
|54 - 51
|51
|5.
|0:0
|36
|12
|9
|15
|55 - 61
|45
|6.
|0:0
|36
|10
|15
|11
|48 - 49
|45
|7.
|0:0
|36
|10
|15
|11
|39 - 52
|45
|8.
|0:0
|36
|10
|13
|13
|62 - 52
|43
|9.
|0:0
|36
|8
|9
|19
|31 - 64
|33
|10.
|0:0
|36
|7
|11
|18
|41 - 69
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|13
|5
|0
|52 - 10
|44
|2.
|0:0
|18
|8
|9
|1
|31 - 16
|33
|3.
|0:0
|18
|9
|5
|4
|32 - 21
|32
|4.
|0:0
|18
|9
|3
|6
|35 - 29
|30
|5.
|0:0
|18
|7
|7
|4
|33 - 21
|28
|6.
|0:0
|18
|5
|9
|4
|24 - 20
|24
|7.
|0:0
|18
|5
|9
|4
|21 - 23
|24
|8.
|0:0
|18
|5
|8
|5
|26 - 23
|23
|9.
|0:0
|18
|5
|4
|9
|15 - 32
|19
|10.
|0:0
|18
|2
|4
|12
|17 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|7
|7
|4
|28 - 19
|28
|2.
|0:0
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|3.
|0:0
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|4.
|0:0
|18
|5
|8
|5
|21 - 30
|23
|5.
|0:0
|18
|5
|7
|6
|24 - 32
|22
|6.
|0:0
|18
|5
|6
|7
|24 - 29
|21
|7.
|0:0
|18
|5
|6
|7
|18 - 29
|21
|8.
|0:0
|18
|3
|6
|9
|29 - 31
|15
|9.
|0:0
|18
|3
|6
|9
|20 - 32
|15
|10.
|0:0
|18
|3
|5
|10
|16 - 32
|14
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|Люцерн
|Белоко Стефан
|14
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 12
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Люцерн
|Симани Денис
|2 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Базель 0:0 Грасcхоппер
Исход игры
Базель
86.4% (95)
Ничья
10% (11)
Грасcхоппер
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
72.48% (79)
Меньше
27.52% (30)
Обе команды забьют
Да
78.9% (86)
Нет
21.1% (23)
Популярный счёт
2:1 Базель
60.9% (67)
2:0 Базель
13.6% (15)
1:1 Ничья
6.4% (7)
1:0 Базель
6.4% (7)
3:1 Базель
4.5% (5)
2:2 Ничья
2.7% (3)
1:2 Грасcхоппер
1.8% (2)
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