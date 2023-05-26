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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Базель
 
Позже
Грасcхоппер
Прогнозы 47
Базель 87.2% (41)
X 8.5% (4)
Грасcхоппер 4.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Грасcхоппер
4.20
4.40
4.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Базель
Грасcхоппер

38 матчей

76.3%
23.7%
3.5527136788005E-15%
29 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
21.1%
10.5%
26 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
34.2%
2.6%
24 победы 13 ничьих 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед

58 матчей

50%
27.6%
22.4%
29 побед 16 ничьих 13 побед

Первый тайм

44.8%
34.5%
20.7%
26 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.4%
36.2%
22.4%
24 победы 21 ничья 13 побед

История матчей

С
1:0
К
3:5
С
1:0
С
5:1
С
1:1
С
2:4
С
2:2
С
0:2
ТМК
1:0
ТМК
1:2
С
0:0
С
0:4
С
1:3
С
4:2
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
3:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
0:1
С
0:4
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
КШ
1:1
С
0:0
С
4:0
С
2:2
С
6:3
С
4:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
4:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
2:1
К
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

58
51

Голов в среднем за матч

1.93
1.82

Среднее время на гол

46
49

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.39
1.03

Среднее время на гол

64
87

Всего голов

97
82

Голов в среднем за матч

1.67
1.41

Тотал матчей

2.5
54
Больше 93%
Меньше 7%
4
45
Больше 78%
Меньше 22%
13
32
Больше 55%
Меньше 45%
26
26
Больше 45%
Меньше 55%
32
11
Больше 19%
Меньше 81%
47
6
Больше 10%
Меньше 90%
52
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

53
63

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 11 0.31
Амдуни Зеки 10 (1) 0.29
Брэдли Финк 5 0.14
Малес Дариан 4 (1) 0.11
Бургер Ваутер 4 0.11
Ндой Дан 3 0.09
Огюстен Жан-Кевин 3 (1) 0.09
Комас Арнау 2 0.06
Ланг Михаэль 1 0.03
Фрай Фабиан 1 (1) 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Лопес Серхио 1 0.03
Адамс Касим 1 0.03
Джака Таулант 0 0
Диуф Энди 0 0
Каде Антон 0 0
Миллар Лиам 0 0
Пельмар Анди 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Сене Кали 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 9 0.26
Дадашов Ренат 8 (2) 0.23
Шеттине Гильерме 6 0.17
Пушич Петар 5 (1) 0.14
Герц Кристиан 4 0.11
Нденге Тсии-Виллиам 4 0.11
Демхасай Шкельчим 3 0.09
Рибейро Томас 3 0.09
Шабани Меритан 3 0.09
Giotto Morandi 2 (1) 0.06
Болла Бендегуз 2 0.06
Francis Momoh 1 0.03
Лоосли Ноа 1 0.03
Феррейра Филипе 1 0.03
Dion Kacuri 1 0.03
Абраши Амир 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Секо Аюму 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 8 2
Джака Таулант 8 1
Калафьори Рикардо 6 1
Ндой Дан 7 0
Огюстен Жан-Кевин 6 0
Малес Дариан 6 0
Фрай Фабиан 4 1
Ланг Михаэль 4 1
Адамс Касим 4 1
Комас Арнау 5 0
Миллар Лиам 4 0
Пельмар Анди 4 0
Диуф Энди 4 0
Лопес Серхио 3 0
Хитц Mapвин 3 0
Зекири Анди 3 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0
Фогель Уго 1 0
Брэдли Финк 1 0
Фогель Хайко 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 11 0
Абраши Амир 8 0
Герц Кристиан 8 0
Болла Бендегуз 8 0
Секо Аюму 6 1
Лоосли Ноа 4 2
Рибейро Томас 7 0
Шеттине Гильерме 6 0
Шмидт Доминик II 6 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Пушич Петар 4 0
Шабани Меритан 2 1
Морейра Андре 3 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Francis Momoh 2 0
Giotto Morandi 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Демхасай Шкельчим 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Чжон Сан Бин 1 0

Результаты матчей

Базель
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Грасcхоппер
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

8
11
Базель
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Грасcхоппер
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
16

Волевые поражения

21
26
Базель
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (14)
43% (15)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
20% (7)
46% (16)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
26% (9)
46% (16)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

23
19

Волевые поражения

29
37

Голы по времени матча

Забито

23
19
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
24 Не забивали 22
4
17%
3
16%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
3
13%
6
32%
31-45
3
13%
5
26%
46-60
6
26%
2
11%
61-75
4
17%
1
5%
76-90

Пропущено

21
33
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
3
14%
1
3%
1-15
2
10%
7
21%
16-30
1
5%
5
15%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
3
14%
6
18%
61-75
10
48%
8
24%
76-90

Забито

24
34
10 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 17
3
13%
5
15%
1-15
5
21%
4
12%
16-30
2
8%
7
21%
31-45
6
25%
3
9%
46-60
4
17%
10
29%
29%
61-75
4
17%
5
15%
76-90

Пропущено

29
30
17 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
3
10%
4
13%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
8
28%
5
17%
31-45
1
3%
6
20%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
9
31%
8
27%
76-90

Забито

47
53
20 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 17
11 Не забивали 4
7
15%
8
15%
1-15
8
17%
6
11%
16-30
5
11%
13
25%
31-45
9
19%
8
15%
46-60
10
21%
12
23%
61-75
8
17%
6
11%
76-90

Пропущено

50
63
23 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 38
19 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 31
6
12%
5
8%
1-15
8
16%
10
16%
16-30
9
18%
10
16%
31-45
3
6%
12
19%
46-60
5
10%
10
16%
61-75
19
38%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1
Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3
Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1

Результаты матчей

Базель
Грасcхоппер

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
7 раз 39%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
17 раз 49%
2
10 раз 29%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Базель
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
7
10
1.5
11
7
4
13
2.5
4
14
1
16
3.5
2
16
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
3
6
12
1.5
4
13
3
15
2.5
1
16
2
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
32
3
13
22
1.5
15
20
7
28
2.5
5
30
3
32
3.5
3
32
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 35 20 11 4 80 - 29 71
2.
Серветт
 35 13 16 6 52 - 46 55
3.
Лугано
 35 14 12 9 56 - 45 54
4.
Люцерн
 35 13 11 11 54 - 51 50
5.
Грасcхоппер
 35 12 8 15 55 - 61 44
6.
Базель
 35 10 14 11 48 - 49 44
7.
Цюрих
 35 10 14 11 39 - 52 44
8.
Санкт-Галлен
 35 10 12 13 62 - 52 42
9.
Винтертур
 35 8 8 19 31 - 64 32
10.
Сьон
 35 7 10 18 41 - 69 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 4 0 52 - 10 43
2.
Серветт
 18 8 9 1 31 - 16 33
3.
Лугано
 18 9 5 4 32 - 21 32
4.
Грасcхоппер
 18 9 3 6 35 - 29 30
5.
Санкт-Галлен
 17 7 6 4 33 - 21 27
6.
Базель
 17 5 8 4 24 - 20 23
7.
Цюрих
 17 5 8 4 21 - 23 23
8.
Люцерн
 17 5 7 5 26 - 23 22
9.
Винтертур
 18 5 4 9 15 - 32 19
10.
Сьон
 18 2 4 12 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 7 7 4 28 - 19 28
2.
Люцерн
 18 8 4 6 28 - 28 28
3.
Лугано
 17 5 7 5 24 - 24 22
4.
Серветт
 17 5 7 5 21 - 30 22
5.
Базель
 18 5 6 7 24 - 29 21
6.
Цюрих
 18 5 6 7 18 - 29 21
7.
Сьон
 17 5 6 6 24 - 32 21
8.
Санкт-Галлен
 18 3 6 9 29 - 31 15
9.
Грасcхоппер
 17 3 5 9 20 - 32 14
10.
Винтертур
 17 3 4 10 16 - 32 13
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 20 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Латте Лат Эммануэль 12 (4)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 14
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 12
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Симани Денис 2 8
Базель Бургер Ваутер 2 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Базель - Грасcхоппер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 мая 2023, осталось 2 дня 9 часов 26 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 47
    Базель 87.2% (41)
    X 8.5% (4)
    Грасcхоппер 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Базель
    Ничья
    Грасcхоппер
    4.20
    4.40
    4.20
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    Где смотреть матч Базель - Грасcхоппер онлайн

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    Прогнозы на матч Базель - Грасcхоппер

    Исход игры
    Базель
    87.2% (41)
    Ничья
    8.5% (4)
    Грасcхоппер
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.74% (33)
    Меньше
    28.26% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    76.09% (35)
    Нет
    23.91% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Базель
    57.4% (27)
    2:0 Базель
    14.9% (7)
    1:0 Базель
    8.5% (4)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    3:1 Базель
    4.3% (2)
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