Тур: 36. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
Позже
История личных встреч
Базель
Грасcхоппер
38 матчей
76.3%
23.7%
3.5527136788005E-15%
29 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
21.1%
10.5%
26 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
34.2%
2.6%
24 победы 13 ничьих 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед
58 матчей
50%
27.6%
22.4%
29 побед 16 ничьих 13 побед
Первый тайм
44.8%
34.5%
20.7%
26 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.4%
36.2%
22.4%
24 победы 21 ничья 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
58
51
Голов в среднем за матч
1.93
1.82
Среднее время на гол
46
49
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.39
1.03
Среднее время на гол
64
87
Всего голов
97
82
Голов в среднем за матч
1.67
1.41
Тотал матчей
2.5
54
Больше 93%
Меньше 7%
4
45
Больше 78%
Меньше 22%
13
32
Больше 55%
Меньше 45%
26
26
Больше 45%
Меньше 55%
32
11
Больше 19%
Меньше 81%
47
6
Больше 10%
Меньше 90%
52
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
53
63
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|11
|0.31
|Амдуни Зеки
|10 (1)
|0.29
|Брэдли Финк
|5
|0.14
|Малес Дариан
|4 (1)
|0.11
|Бургер Ваутер
|4
|0.11
|Ндой Дан
|3
|0.09
|Огюстен Жан-Кевин
|3 (1)
|0.09
|Комас Арнау
|2
|0.06
|Ланг Михаэль
|1
|0.03
|Фрай Фабиан
|1 (1)
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Лопес Серхио
|1
|0.03
|Адамс Касим
|1
|0.03
|Джака Таулант
|0
|0
|Диуф Энди
|0
|0
|Каде Антон
|0
|0
|Миллар Лиам
|0
|0
|Пельмар Анди
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Сене Кали
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|9
|0.26
|Дадашов Ренат
|8 (2)
|0.23
|Шеттине Гильерме
|6
|0.17
|Пушич Петар
|5 (1)
|0.14
|Герц Кристиан
|4
|0.11
|Нденге Тсии-Виллиам
|4
|0.11
|Демхасай Шкельчим
|3
|0.09
|Рибейро Томас
|3
|0.09
|Шабани Меритан
|3
|0.09
|Giotto Morandi
|2 (1)
|0.06
|Болла Бендегуз
|2
|0.06
|Francis Momoh
|1
|0.03
|Лоосли Ноа
|1
|0.03
|Феррейра Филипе
|1
|0.03
|Dion Kacuri
|1
|0.03
|Абраши Амир
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Секо Аюму
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|8
|2
|Джака Таулант
|8
|1
|Калафьори Рикардо
|6
|1
|Ндой Дан
|7
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|6
|0
|Малес Дариан
|6
|0
|Фрай Фабиан
|4
|1
|Ланг Михаэль
|4
|1
|Адамс Касим
|4
|1
|Комас Арнау
|5
|0
|Миллар Лиам
|4
|0
|Пельмар Анди
|4
|0
|Диуф Энди
|4
|0
|Лопес Серхио
|3
|0
|Хитц Mapвин
|3
|0
|Зекири Анди
|3
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
|Фогель Уго
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Фогель Хайко
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|11
|0
|Абраши Амир
|8
|0
|Герц Кристиан
|8
|0
|Болла Бендегуз
|8
|0
|Секо Аюму
|6
|1
|Лоосли Ноа
|4
|2
|Рибейро Томас
|7
|0
|Шеттине Гильерме
|6
|0
|Шмидт Доминик II
|6
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Пушич Петар
|4
|0
|Шабани Меритан
|2
|1
|Морейра Андре
|3
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Результаты матчей
Базель
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Грасcхоппер
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
8
11
Базель
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Грасcхоппер
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
16
Волевые поражения
21
26
Базель
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (14)
43% (15)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
20% (7)
46% (16)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
26% (9)
46% (16)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
23
19
Волевые поражения
29
37
Голы по времени матча
Забито
23
19
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
24 Не забивали 22
4
17%
3
16%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
3
13%
6
32%
31-45
3
13%
5
26%
46-60
6
26%
2
11%
61-75
4
17%
1
5%
76-90
Пропущено
21
33
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
3
14%
1
3%
1-15
2
10%
7
21%
16-30
1
5%
5
15%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
3
14%
6
18%
61-75
10
48%
8
24%
76-90
Забито
24
34
10 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 17
3
13%
5
15%
1-15
5
21%
4
12%
16-30
2
8%
7
21%
31-45
6
25%
3
9%
46-60
4
17%
10
29%
29%
61-75
4
17%
5
15%
76-90
Пропущено
29
30
17 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
3
10%
4
13%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
8
28%
5
17%
31-45
1
3%
6
20%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
9
31%
8
27%
76-90
Забито
47
53
20 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 17
11 Не забивали 4
7
15%
8
15%
1-15
8
17%
6
11%
16-30
5
11%
13
25%
31-45
9
19%
8
15%
46-60
10
21%
12
23%
61-75
8
17%
6
11%
76-90
Пропущено
50
63
23 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 38
19 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 31
6
12%
5
8%
1-15
8
16%
10
16%
16-30
9
18%
10
16%
31-45
3
6%
12
19%
46-60
5
10%
10
16%
61-75
19
38%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1
Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3
Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1
Результаты матчей
Базель
Грасcхоппер
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
7 раз 39%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
17 раз 49%
2
10 раз 29%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Базель
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
710
117
413
414
116
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
143
612
413
315
116
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
323
1322
1520
728
530
332
332
134
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|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|20 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Санкт-Галлен
|Латте Лат Эммануэль
|12 (4)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|11 (7)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|14
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 12
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Люцерн
|Симани Денис
|2 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8
Прогнозы на матч Базель - Грасcхоппер
Исход игры
Базель
87.2% (41)
Ничья
8.5% (4)
Грасcхоппер
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
71.74% (33)
Меньше
28.26% (13)
Обе команды забьют
Да
76.09% (35)
Нет
23.91% (11)
Популярный счёт
2:1 Базель
57.4% (27)
2:0 Базель
14.9% (7)
1:0 Базель
8.5% (4)
1:1 Ничья
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
3:1 Базель
4.3% (2)
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