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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Люцерн
0:0
Первый тайм: 6'
Серветт
0'
2' Желтая карточка
Шадер Софьян

Ход матча

2'
Шадер Софьян
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Серветт
3.49
4.20
4.10
Все Коэффициенты
90
Васич
Васо
74
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
20
Дорн
Пиус
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
7
Майер
Макс
27
Lars
Villiger
69
Шадер
Софьян
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
34
Anthony
Baron2
8
Конья
Тимоте
30
Samba
Diba
9
Стеванович
Мирослав
17
Кутеса
Дерек
7
Флюке
Патрик
29
Бедья
Крис
Люцерн
4-3-1-2
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Серветт

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

26 матчей

46.2%
19.2%
34.6%
12 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
0:2
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
4:1
С
3:0
С
4:2
С
3:0
С
1:3
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
3:3
К
0:1
К
2:5
С
3:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
0:2

Голы

Всего голов

19
27

Голов в среднем за матч

1.73
1.8

Среднее время на гол

52
50

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.18

Среднее время на гол

56
76

Всего голов

43
40

Голов в среднем за матч

1.65
1.54

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

54
58

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 11 (5) 0.31
Соргич Деян 8 0.23
Шюрпф Паскаль 5 0.14
Дорн Пиус 4 0.11
Шадер Софьян 4 0.11
Фрыдек Мартин 3 0.09
Дрэгер Мохамед 3 0.09
Абубакар-Анкра Асума 3 0.09
Бурч Марко 3 0.09
Белоко Стефан 2 0.06
Яшари Ардон 1 0.03
Бека Исмаил 1 0.03
Гентнер Кристиан 1 0.03
Lars Villiger 1 0.03
Кадак Якуб 1 0.03
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.03
Luke Breedijk 1 0.03
Severin Ottiger 0 0
Ташар Варол 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 11 (2) 0.31
Стеванович Мирослав 9 0.26
Флюке Патрик 6 (1) 0.17
Кривелли Энцо 4 (1) 0.11
Кутеса Дерек 3 0.09
Валь Тео 3 0.09
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.09
Конья Тимоте 2 0.06
Антунес Алексис 2 0.06
Hussayn Touati 2 0.06
Севрен Йоан 2 0.06
Роделен Ронни 1 0.03
Клиши Гаэль 1 0.03
Бауэр Мориц 1 0.03
Дулин Давид 1 0.03
Руй Стив 1 0.03
Мбабу Кевин 0 0
Anthony Baron2 0 0
Samba Diba 0 0
Фрик Джереми 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 14 0
Симани Денис 8 2
Дрэгер Мохамед 7 2
Майер Макс 7 1
Бека Исмаил 8 0
Фрыдек Мартин 6 1
Яшари Ардон 5 1
Шадер Софьян 3 2
Шюрпф Паскаль 4 1
Бурч Марко 5 0
Мюллер Мариус 4 0
Дорн Пиус 4 0
Абубакар-Анкра Асума 3 0
Severin Ottiger 3 0
Lars Villiger 3 0
Эмини Лорик 2 0
Гентнер Кристиан 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Pascal Loretz 1 0
Luca Jaquez 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 7 0
Сеспедес Борис 5 1
Руй Стив 4 1
Мбабу Кевин 3 1
Кривелли Энцо 3 1
Клиши Гаэль 4 0
Диалло Мусса 4 0
Антунес Алексис 4 0
Стеванович Мирослав 3 0
Бедья Крис 3 0
Флюке Патрик 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Роделен Ронни 2 0
Валь Тео 2 0
Samba Diba 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Севрен Йоан 1 0
Монтейро Диого 1 0
Theo Magnin 1 0
Hussayn Touati 1 0

Результаты матчей

Люцерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Серветт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

13
11
Люцерн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Серветт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
1

Волевые поражения

25
33
Люцерн
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
Серветт
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (4)
46% (16)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

21
6

Волевые поражения

38
44

Голы по времени матча

Забито

26
22
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
6
23%
2
9%
31-45
3
12%
4
18%
46-60
5
19%
5
23%
61-75
5
19%
8
36%
76-90

Пропущено

23
29
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
3
13%
4
14%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
2
9%
7
24%
46-60
3
13%
5
17%
61-75
7
30%
5
17%
76-90

Забито

28
33
11 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
22 Не забивали 21
2
7%
7
21%
1-15
6
21%
5
15%
16-30
3
11%
7
21%
31-45
8
29%
2
6%
46-60
5
18%
3
9%
61-75
4
14%
9
27%
76-90

Пропущено

28
14
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 10
4
14%
0
0%
1-15
2
7%
3
21%
16-30
9
32%
2
14%
31-45
1
4%
6
43%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
7
25%
2
14%
76-90

Забито

54
55
24 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 20
8 Не забивали 8
4
7%
7
13%
1-15
11
20%
8
15%
16-30
9
17%
9
16%
31-45
11
20%
6
11%
46-60
10
19%
8
15%
61-75
9
17%
17
31%
76-90

Пропущено

51
43
26 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 24
7
14%
4
9%
1-15
6
12%
5
12%
16-30
13
25%
8
19%
31-45
3
6%
13
30%
46-60
8
16%
6
14%
61-75
14
27%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2
Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3
Серветт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3
Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0

Результаты матчей

Люцерн
Серветт

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
6
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
12 раз 34%
0
8 раз 23%
2
8 раз 23%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
4
7
10
1.5
9
9
4
13
2.5
5
13
1
16
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
4
8
10
1.5
6
11
3
15
2.5
2
15
1
17
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
27
8
15
20
1.5
15
20
7
28
2.5
7
28
2
33
3.5
2
33
1
34
4.5
1
34
1
34
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 36 20 12 4 80 - 29 72
2.
Серветт
 0:0 36 13 17 6 52 - 46 56
3.
Лугано
 0:0 36 14 13 9 56 - 45 55
4.
Люцерн
 0:0 36 13 12 11 54 - 51 51
5.
Грасcхоппер
 0:0 36 12 9 15 55 - 61 45
6.
Базель
 0:0 36 10 15 11 48 - 49 45
7.
Цюрих
 0:0 36 10 15 11 39 - 52 45
8.
Санкт-Галлен
 0:0 36 10 13 13 62 - 52 43
9.
Винтертур
 0:0 36 8 9 19 31 - 64 33
10.
Сьон
 0:0 36 7 11 18 41 - 69 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 18 13 5 0 52 - 10 44
2.
Серветт
 0:0 18 8 9 1 31 - 16 33
3.
Лугано
 0:0 18 9 5 4 32 - 21 32
4.
Грасcхоппер
 0:0 18 9 3 6 35 - 29 30
5.
Санкт-Галлен
 0:0 18 7 7 4 33 - 21 28
6.
Базель
 0:0 18 5 9 4 24 - 20 24
7.
Цюрих
 0:0 18 5 9 4 21 - 23 24
8.
Люцерн
 0:0 18 5 8 5 26 - 23 23
9.
Винтертур
 0:0 18 5 4 9 15 - 32 19
10.
Сьон
 0:0 18 2 4 12 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 18 7 7 4 28 - 19 28
2.
Люцерн
 0:0 18 8 4 6 28 - 28 28
3.
Лугано
 0:0 18 5 8 5 24 - 24 23
4.
Серветт
 0:0 18 5 8 5 21 - 30 23
5.
Сьон
 0:0 18 5 7 6 24 - 32 22
6.
Базель
 0:0 18 5 6 7 24 - 29 21
7.
Цюрих
 0:0 18 5 6 7 18 - 29 21
8.
Санкт-Галлен
 0:0 18 3 6 9 29 - 31 15
9.
Грасcхоппер
 0:0 18 3 6 9 20 - 32 15
10.
Винтертур
 0:0 18 3 5 10 16 - 32 14
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 20 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Латте Лат Эммануэль 12 (4)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 14
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 12
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Симани Денис 2 8
Базель Бургер Ваутер 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    2'
    Софьян Чейдер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Серветт
3.49
4.20
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Люцерн 0:0 Серветт онлайн

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