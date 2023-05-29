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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Люцерн
0:1
Конец матча
Серветт
0'
2' Желтая карточка
Шадер Софьян
0:1
33' Гол
Бедья Крис
38' Желтая карточка
Бедья Крис
54' Желтая карточка
Вуйоз Николя
73' Желтая карточка
Бека Исмаил
90'+6

Ход матча

2'
Шадер Софьян
 
33'
0:1
Бедья Крис
(Кутеса Дерек)
38'
 
Бедья Крис
54'
 
Вуйоз Николя
54'
Дрэгер Мохамед
Дорн Пиус
 
54'
Шюрпф Паскаль
Яшари Ардон
 
64'
 
Антунес Алексис
Кутеса Дерек
64'
 
Кривелли Энцо
Бедья Крис
65'
Абубакар-Анкра Асума
Lars Villiger
 
69'
 
Hussayn Touati
Флюке Патрик
73'
Бека Исмаил
 
77'
Бурч Марко
Luca Jaquez
 
77'
Luke Breedijk
Шадер Софьян
 
90'
 
Роделен Ронни
Конья Тимоте
90'
 
Baba Souare
Hussayn Touati

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
90
Васич
Васо
74
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
20
Дорн
Пиус
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
7
Майер
Макс
27
Lars
Villiger
69
Шадер
Софьян
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
34
Anthony
Baron2
8
Конья
Тимоте
30
Samba
Diba
9
Стеванович
Мирослав
17
Кутеса
Дерек
7
Флюке
Патрик
29
Бедья
Крис
Люцерн
4-3-1-2
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Серветт

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

26 матчей

46.2%
19.2%
34.6%
12 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
0:2
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
4:1
С
3:0
С
4:2
С
3:0
С
1:3
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
3:3
К
0:1
К
2:5
С
3:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
0:2

Голы

Всего голов

19
27

Голов в среднем за матч

1.73
1.8

Среднее время на гол

52
50

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.18

Среднее время на гол

56
76

Всего голов

43
40

Голов в среднем за матч

1.65
1.54

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

54
58

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 11 (5) 0.31
Соргич Деян 8 0.22
Шюрпф Паскаль 5 0.14
Дорн Пиус 4 0.11
Шадер Софьян 4 0.11
Фрыдек Мартин 3 0.08
Дрэгер Мохамед 3 0.08
Абубакар-Анкра Асума 3 0.08
Бурч Марко 3 0.08
Белоко Стефан 2 0.06
Яшари Ардон 1 0.03
Бека Исмаил 1 0.03
Гентнер Кристиан 1 0.03
Lars Villiger 1 0.03
Кадак Якуб 1 0.03
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.03
Luke Breedijk 1 0.03
Severin Ottiger 0 0
Ташар Варол 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 12 (2) 0.33
Стеванович Мирослав 9 0.25
Флюке Патрик 6 (1) 0.17
Кривелли Энцо 4 (1) 0.11
Кутеса Дерек 3 0.08
Валь Тео 3 0.08
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.08
Конья Тимоте 2 0.06
Антунес Алексис 2 0.06
Hussayn Touati 2 0.06
Севрен Йоан 2 0.06
Роделен Ронни 1 0.03
Клиши Гаэль 1 0.03
Бауэр Мориц 1 0.03
Дулин Давид 1 0.03
Руй Стив 1 0.03
Мбабу Кевин 0 0
Anthony Baron2 0 0
Samba Diba 0 0
Фрик Джереми 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 14 0
Симани Денис 8 2
Дрэгер Мохамед 7 2
Бека Исмаил 9 0
Майер Макс 7 1
Фрыдек Мартин 6 1
Шадер Софьян 4 2
Яшари Ардон 5 1
Шюрпф Паскаль 4 1
Бурч Марко 5 0
Мюллер Мариус 4 0
Дорн Пиус 4 0
Абубакар-Анкра Асума 3 0
Severin Ottiger 3 0
Lars Villiger 3 0
Эмини Лорик 2 0
Гентнер Кристиан 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Pascal Loretz 1 0
Luca Jaquez 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 7 0
Сеспедес Борис 5 1
Руй Стив 4 1
Мбабу Кевин 3 1
Кривелли Энцо 3 1
Клиши Гаэль 4 0
Бедья Крис 4 0
Диалло Мусса 4 0
Антунес Алексис 4 0
Вуйоз Николя 4 0
Стеванович Мирослав 3 0
Флюке Патрик 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Роделен Ронни 2 0
Валь Тео 2 0
Samba Diba 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Севрен Йоан 1 0
Монтейро Диого 1 0
Theo Magnin 1 0
Hussayn Touati 1 0

Результаты матчей

Люцерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Серветт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

13
11
Люцерн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Серветт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
1

Волевые поражения

25
33
Люцерн
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
Серветт
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (4)
46% (16)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

21
6

Волевые поражения

38
44

Голы по времени матча

Забито

26
22
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
6
23%
2
9%
31-45
3
12%
4
18%
46-60
5
19%
5
23%
61-75
5
19%
8
36%
76-90

Пропущено

23
29
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
3
13%
4
14%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
2
9%
7
24%
46-60
3
13%
5
17%
61-75
7
30%
5
17%
76-90

Забито

28
33
11 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
22 Не забивали 21
2
7%
7
21%
1-15
6
21%
5
15%
16-30
3
11%
7
21%
31-45
8
29%
2
6%
46-60
5
18%
3
9%
61-75
4
14%
9
27%
76-90

Пропущено

28
14
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 10
4
14%
0
0%
1-15
2
7%
3
21%
16-30
9
32%
2
14%
31-45
1
4%
6
43%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
7
25%
2
14%
76-90

Забито

54
55
24 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 20
8 Не забивали 8
4
7%
7
13%
1-15
11
20%
8
15%
16-30
9
17%
9
16%
31-45
11
20%
6
11%
46-60
10
19%
8
15%
61-75
9
17%
17
31%
76-90

Пропущено

51
43
26 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 24
7
14%
4
9%
1-15
6
12%
5
12%
16-30
13
25%
8
19%
31-45
3
6%
13
30%
46-60
8
16%
6
14%
61-75
14
27%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2
Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3
Серветт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3
Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0

Результаты матчей

Люцерн
Серветт

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
6
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
12 раз 34%
0
8 раз 23%
2
8 раз 23%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
4
7
10
1.5
9
9
4
13
2.5
5
13
1
16
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
4
8
10
1.5
6
11
3
15
2.5
2
15
1
17
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
27
8
15
20
1.5
15
20
7
28
2.5
7
28
2
33
3.5
2
33
1
34
4.5
1
34
1
34
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 36 21 11 4 82 - 30 74
2.
Серветт
 36 14 16 6 53 - 46 58
3.
Лугано
 36 15 12 9 59 - 47 57
4.
Люцерн
 36 13 11 12 54 - 52 50
5.
Базель
 36 11 14 11 51 - 50 47
6.
Санкт-Галлен
 36 11 12 13 66 - 52 45
7.
Грасcхоппер
 36 12 8 16 56 - 64 44
8.
Цюрих
 36 10 14 12 41 - 55 44
9.
Винтертур
 36 8 8 20 32 - 66 32
10.
Сьон
 36 7 10 19 41 - 73 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 14 4 0 54 - 11 46
2.
Серветт
 18 8 9 1 31 - 16 33
3.
Лугано
 18 9 5 4 32 - 21 32
4.
Санкт-Галлен
 18 8 6 4 37 - 21 30
5.
Грасcхоппер
 18 9 3 6 35 - 29 30
6.
Базель
 18 6 8 4 27 - 21 26
7.
Цюрих
 18 5 8 5 23 - 26 23
8.
Люцерн
 18 5 7 6 26 - 24 22
9.
Винтертур
 18 5 4 9 15 - 32 19
10.
Сьон
 18 2 4 12 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 7 7 4 28 - 19 28
2.
Люцерн
 18 8 4 6 28 - 28 28
3.
Лугано
 18 6 7 5 27 - 26 25
4.
Серветт
 18 6 7 5 22 - 30 25
5.
Базель
 18 5 6 7 24 - 29 21
6.
Цюрих
 18 5 6 7 18 - 29 21
7.
Сьон
 18 5 6 7 24 - 36 21
8.
Санкт-Галлен
 18 3 6 9 29 - 31 15
9.
Грасcхоппер
 18 3 5 10 21 - 35 14
10.
Винтертур
 18 3 4 11 17 - 34 13
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 21 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Лугано Целар Жан 16 (3)
Санкт-Галлен Латте Лат Эммануэль 14 (4)
Базель Амдуни Зеки 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 14
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 12
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 10
Люцерн Симани Денис 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Бедья Крис получил желтую карточку от судьи
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    • 33'
      Кутеса Дерек сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Бедья Крис бьет в цель!
    • Желтая карточка
      2'
      Софьян Чейдер получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Люцерн 0:1 Серветт онлайн

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