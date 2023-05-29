Тур: 36. Стадион: Свисспорарена.
0'
2' Желтая карточкаШадер Софьян
0:1
33' ГолБедья Крис
38' Желтая карточкаБедья Крис
54' Желтая карточкаВуйоз Николя
73' Желтая карточкаБека Исмаил
90'+6
Ход матча
2'
33'
0:1
38'
54'
73'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
90
Васич
Васо
30
Бека
Исмаил
20
Дорн
Пиус
69
Шадер
Софьян
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
30
Samba
Diba
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
- Запасные игроки
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
41 Noah Rupp
-
-
44 Diego Heller
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Samba DibaПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Baba Souare
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Люцерн
Серветт
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
26 матчей
46.2%
19.2%
34.6%
12 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
27
Голов в среднем за матч
1.73
1.8
Среднее время на гол
52
50
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.6
1.18
Среднее время на гол
56
76
Всего голов
43
40
Голов в среднем за матч
1.65
1.54
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
54
58
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|11 (5)
|0.31
|Соргич Деян
|8
|0.22
|Шюрпф Паскаль
|5
|0.14
|Дорн Пиус
|4
|0.11
|Шадер Софьян
|4
|0.11
|Фрыдек Мартин
|3
|0.08
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.08
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.08
|Бурч Марко
|3
|0.08
|Белоко Стефан
|2
|0.06
|Яшари Ардон
|1
|0.03
|Бека Исмаил
|1
|0.03
|Гентнер Кристиан
|1
|0.03
|Lars Villiger
|1
|0.03
|Кадак Якуб
|1
|0.03
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.03
|Luke Breedijk
|1
|0.03
|Severin Ottiger
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|12 (2)
|0.33
|Стеванович Мирослав
|9
|0.25
|Флюке Патрик
|6 (1)
|0.17
|Кривелли Энцо
|4 (1)
|0.11
|Кутеса Дерек
|3
|0.08
|Валь Тео
|3
|0.08
|Фофана Бубакар II
|3 (1)
|0.08
|Конья Тимоте
|2
|0.06
|Антунес Алексис
|2
|0.06
|Hussayn Touati
|2
|0.06
|Севрен Йоан
|2
|0.06
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Клиши Гаэль
|1
|0.03
|Бауэр Мориц
|1
|0.03
|Дулин Давид
|1
|0.03
|Руй Стив
|1
|0.03
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Anthony Baron2
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
|Фрик Джереми
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|14
|0
|Симани Денис
|8
|2
|Дрэгер Мохамед
|7
|2
|Бека Исмаил
|9
|0
|Майер Макс
|7
|1
|Фрыдек Мартин
|6
|1
|Шадер Софьян
|4
|2
|Яшари Ардон
|5
|1
|Шюрпф Паскаль
|4
|1
|Бурч Марко
|5
|0
|Мюллер Мариус
|4
|0
|Дорн Пиус
|4
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0
|Severin Ottiger
|3
|0
|Lars Villiger
|3
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Клиджэ Тибо
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|7
|0
|Конья Тимоте
|7
|0
|Сеспедес Борис
|5
|1
|Руй Стив
|4
|1
|Мбабу Кевин
|3
|1
|Кривелли Энцо
|3
|1
|Клиши Гаэль
|4
|0
|Бедья Крис
|4
|0
|Диалло Мусса
|4
|0
|Антунес Алексис
|4
|0
|Вуйоз Николя
|4
|0
|Стеванович Мирослав
|3
|0
|Флюке Патрик
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Samba Diba
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Монтейро Диого
|1
|0
|Theo Magnin
|1
|0
|Hussayn Touati
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Серветт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
13
11
Люцерн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Серветт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
18
1
Волевые поражения
25
33
Люцерн
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
Серветт
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (4)
46% (16)
43% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
21
6
Волевые поражения
38
44
Голы по времени матча
Забито
26
22
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
6
23%
2
9%
31-45
3
12%
4
18%
46-60
5
19%
5
23%
61-75
5
19%
8
36%
76-90
Пропущено
23
29
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
3
13%
4
14%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
2
9%
7
24%
46-60
3
13%
5
17%
61-75
7
30%
5
17%
76-90
Забито
28
33
11 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
22 Не забивали 21
2
7%
7
21%
1-15
6
21%
5
15%
16-30
3
11%
7
21%
31-45
8
29%
2
6%
46-60
5
18%
3
9%
61-75
4
14%
9
27%
76-90
Пропущено
28
14
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 10
4
14%
0
0%
1-15
2
7%
3
21%
16-30
9
32%
2
14%
31-45
1
4%
6
43%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
7
25%
2
14%
76-90
Забито
54
55
24 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 20
8 Не забивали 8
4
7%
7
13%
1-15
11
20%
8
15%
16-30
9
17%
9
16%
31-45
11
20%
6
11%
46-60
10
19%
8
15%
61-75
9
17%
17
31%
76-90
Пропущено
51
43
26 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 24
7
14%
4
9%
1-15
6
12%
5
12%
16-30
13
25%
8
19%
31-45
3
6%
13
30%
46-60
8
16%
6
14%
61-75
14
27%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2
Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3
Серветт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3
Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0
Результаты матчей
Люцерн
Серветт
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
6
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
12 раз 34%
0
8 раз 23%
2
8 раз 23%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
144
710
99
413
513
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
134
810
611
315
215
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
287
Больше Меньше
278
1520
1520
728
728
233
233
134
134
134
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|21 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Лугано
|Целар Жан
|16 (3)
|Санкт-Галлен
|Латте Лат Эммануэль
|14 (4)
|Базель
|Амдуни Зеки
|12 (5)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|14
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 12
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 10
|Люцерн
|Симани Денис
|2 8