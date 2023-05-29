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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Цюрих
0:0
Первый тайм: 8'
Лугано
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Лугано
2.84
3.60
3.70
Все Коэффициенты
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
6
Алити
Фидан
12
Мэтью
Ифиний
19
Боранияшевич
Никола
21
Джемаили
Блерим
7
Красничи
Бледиан
4
Омерагич
Бечир
15
Тосин
Айегун
10
Маркезано
Антонио
1
Саипи
Амир
6
Эспиноса
Джон
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
7
Фаччинетти
Микаэль
77
Мацек
Роман
14
Саббатини
Хонатан
25
Бислими
Уран
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
9
Целар
Жан
10
Боттани
Маттиа
Цюрих
3-1-4-2
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Цюрих
Лугано

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 8 побед

32 матча

37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.9%
53.1%
25%
7 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:2
С
3:0
С
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
0:4
С
3:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
0:0
К
0:1
С
0:4
С
0:0
С
5:3
С
0:0
ТМС
0:1
ТМС
2:2
ТМС
1:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.57
0.72

Среднее время на гол

57
124

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

0.89
1.21

Среднее время на гол

101
74

Всего голов

38
30

Голов в среднем за матч

1.19
0.94

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

75
96

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосин Айегун 11 (1) 0.31
Окита Жонатан 7 (2) 0.19
Джемаили Блерим 5 (4) 0.14
Шимич Роко 3 (1) 0.08
Маркезано Антонио 2 0.06
Мэтью Ифиний 2 0.06
Ронер Фабиан 1 0.03
Герреро Адрия 1 0.03
Конде Шейк 1 0.03
Красничи Бледиан 1 (1) 0.03
Хорншу Марк 1 0.03
Катич Никола 1 0.03
Камбери Линдрит 1 0.03
Крюезиу Мирлинд 1 0.03
Calixte Ligue 1 0.03
Боранияшевич Никола 0 0
Алити Фидан 0 0
Сельнес Оле 0 0
Зайлер Штефан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 15 (4) 0.42
Эль-Амин Амура Мохамед 8 0.22
Алиседа Игнасио 8 0.22
Штеффен Ренато 6 0.17
Саббатини Хонатан 3 0.08
Валенсуэла Мильтон 2 0.06
Циглер Рето 2 0.06
Думбия Усман 2 0.06
Бабич Борис 2 0.06
Бислими Уран 2 0.06
Allan Arigoni 1 0.03
Боттани Маттиа 1 0.03
Маю Хишам 1 0.03
Хайле-Селассие Марен 1 0.03
Де Кейрос Ноа 1 0.03
Махмуд Хадж 1 0.03
Мацек Роман 0 0
Эспиноса Джон 0 0
Дапрела Фабио 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 11 0
Алити Фидан 10 0
Крюезиу Мирлинд 7 1
Боранияшевич Никола 8 0
Катич Никола 6 0
Камбери Линдрит 6 0
Сантини Иван 4 1
Джемаили Блерим 5 0
Сельнес Оле 5 0
Шимич Роко 5 0
Окита Жонатан 3 1
Ронер Фабиан 3 1
Омерагич Бечир 3 1
Мэтью Ифиний 3 0
Герреро Адрия 3 0
Красничи Бледиан 1 1
Бреше Янник 2 0
Афдияй Донис 2 0
Тосин Айегун 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Зайлер Штефан 1 0
Селмин Ходжа 1 0
Calixte Ligue 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсуэла Мильтон 9 1
Allan Arigoni 10 0
Штеффен Ренато 8 0
Крешник Хайризи 8 0
Хайдари Альбиан 7 0
Дапрела Фабио 5 1
Махмуд Хадж 5 1
Маю Хишам 4 1
Саббатини Хонатан 4 0
Думбия Усман 4 0
Саипи Амир 4 0
Бабич Борис 3 0
Мацек Роман 3 0
Целар Жан 3 0
Бислими Уран 3 0
Боттани Маттиа 1 1
Циглер Рето 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Эспиноса Джон 1 0

Результаты матчей

Цюрих
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Лугано
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

11
11
Цюрих
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

21
11

Волевые поражения

15
26
Цюрих
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (9)
60% (21)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Лугано
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (8)
31% (11)
46% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

24
15

Волевые поражения

26
37

Голы по времени матча

Забито

21
25
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
0
0%
2
8%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
5
24%
5
20%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
7
33%
11
44%
76-90

Пропущено

23
23
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
2
9%
5
22%
1-15
5
22%
5
22%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
6
26%
2
9%
46-60
3
13%
5
22%
61-75
4
17%
1
4%
76-90

Забито

18
33
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 13
23 Не забивали 17
4
22%
5
15%
1-15
3
17%
5
15%
16-30
1
6%
7
21%
31-45
3
17%
1
3%
46-60
2
11%
6
18%
61-75
5
28%
9
27%
76-90

Пропущено

29
20
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
10%
0
0%
1-15
5
17%
5
25%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
4
14%
2
10%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
6
21%
6
30%
76-90

Забито

39
58
17 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 20
10 Не забивали 3
4
10%
7
12%
1-15
7
18%
8
14%
16-30
6
15%
12
21%
31-45
6
15%
3
5%
46-60
4
10%
8
14%
61-75
12
31%
20
34%
76-90

Пропущено

52
43
24 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 19
20 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 27
5
10%
5
12%
1-15
10
19%
10
23%
16-30
9
17%
9
21%
31-45
10
19%
4
9%
46-60
8
15%
8
19%
61-75
10
19%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2
Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1
Лугано
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2
Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0

Результаты матчей

Цюрих
Лугано

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
8 раз 44%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 23%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
2
11 раз 31%
0
10 раз 29%
4
1 раз 3%
1
15 раз 43%
2
13 раз 37%
0
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
6
11
1.5
10
8
1
16
2.5
2
16
1
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
14
3
6
12
1.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
32
3
12
23
1.5
17
18
1
34
2.5
4
31
1
34
3.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 36 20 12 4 80 - 29 72
2.
Серветт
 0:0 36 13 17 6 52 - 46 56
3.
Лугано
 0:0 36 14 13 9 56 - 45 55
4.
Люцерн
 0:0 36 13 12 11 54 - 51 51
5.
Грасcхоппер
 0:0 36 12 9 15 55 - 61 45
6.
Базель
 0:0 36 10 15 11 48 - 49 45
7.
Цюрих
 0:0 36 10 15 11 39 - 52 45
8.
Санкт-Галлен
 0:0 36 10 13 13 62 - 52 43
9.
Винтертур
 0:0 36 8 9 19 31 - 64 33
10.
Сьон
 0:0 36 7 11 18 41 - 69 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 18 13 5 0 52 - 10 44
2.
Серветт
 0:0 18 8 9 1 31 - 16 33
3.
Лугано
 0:0 18 9 5 4 32 - 21 32
4.
Грасcхоппер
 0:0 18 9 3 6 35 - 29 30
5.
Санкт-Галлен
 0:0 18 7 7 4 33 - 21 28
6.
Базель
 0:0 18 5 9 4 24 - 20 24
7.
Цюрих
 0:0 18 5 9 4 21 - 23 24
8.
Люцерн
 0:0 18 5 8 5 26 - 23 23
9.
Винтертур
 0:0 18 5 4 9 15 - 32 19
10.
Сьон
 0:0 18 2 4 12 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 18 7 7 4 28 - 19 28
2.
Люцерн
 0:0 18 8 4 6 28 - 28 28
3.
Лугано
 0:0 18 5 8 5 24 - 24 23
4.
Серветт
 0:0 18 5 8 5 21 - 30 23
5.
Сьон
 0:0 18 5 7 6 24 - 32 22
6.
Базель
 0:0 18 5 6 7 24 - 29 21
7.
Цюрих
 0:0 18 5 6 7 18 - 29 21
8.
Санкт-Галлен
 0:0 18 3 6 9 29 - 31 15
9.
Грасcхоппер
 0:0 18 3 6 9 20 - 32 15
10.
Винтертур
 0:0 18 3 5 10 16 - 32 14
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 20 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Латте Лат Эммануэль 12 (4)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 14
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 12
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Симани Денис 2 8
Базель Бургер Ваутер 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Лугано
2.84
3.60
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цюрих 0:0 Лугано онлайн

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