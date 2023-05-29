Тур: 36. Стадион: Летцигрунд.
0'
0:1
18' ГолКрешник Хайризи
25' Желтая карточкаЭспиноса Джон
29' Желтая карточкаМэтью Ифиний
0:2
41' ГолЦелар Жан
50' Желтая карточкаОкита Жонатан
73' Желтая карточкаШтеффен Ренато
77' Желтая карточкаКатич Никола
1:2
86' ГолШимич Роко
88' Желтая карточкаЗайлер Штефан
2:2
90' ГолТосин Айегун
2:3
90' ГолШтеффен Ренато
90'+5
Ход матча
18'
0:1
25'
29'
41'
50'
60'
73'
77'
86'
1:2
88'
90'
2:2
90'
2:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
15
Тосин
Айегун
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
22 Шимич РокоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Думбия УсманЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Цюрих
Лугано
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 8 побед
32 матча
37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.9%
53.1%
25%
7 побед 17 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.57
0.72
Среднее время на гол
57
124
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
0.89
1.21
Среднее время на гол
101
74
Всего голов
38
30
Голов в среднем за матч
1.19
0.94
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
75
96
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосин Айегун
|11 (1)
|0.31
|Окита Жонатан
|7 (2)
|0.19
|Джемаили Блерим
|5 (4)
|0.14
|Шимич Роко
|4 (1)
|0.11
|Маркезано Антонио
|2
|0.06
|Мэтью Ифиний
|2
|0.06
|Ронер Фабиан
|1
|0.03
|Герреро Адрия
|1
|0.03
|Конде Шейк
|1
|0.03
|Красничи Бледиан
|1 (1)
|0.03
|Хорншу Марк
|1
|0.03
|Катич Никола
|1
|0.03
|Камбери Линдрит
|1
|0.03
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.03
|Calixte Ligue
|1
|0.03
|Боранияшевич Никола
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Сельнес Оле
|0
|0
|Зайлер Штефан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|16 (4)
|0.44
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|0.22
|Алиседа Игнасио
|8
|0.22
|Штеффен Ренато
|6
|0.17
|Саббатини Хонатан
|3
|0.08
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.06
|Циглер Рето
|2
|0.06
|Думбия Усман
|2
|0.06
|Бабич Борис
|2
|0.06
|Бислими Уран
|2
|0.06
|Allan Arigoni
|1
|0.03
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Маю Хишам
|1
|0.03
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.03
|Крешник Хайризи
|1
|0.03
|Махмуд Хадж
|1
|0.03
|Мацек Роман
|0
|0
|Эспиноса Джон
|0
|0
|Дапрела Фабио
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|11
|0
|Алити Фидан
|10
|0
|Крюезиу Мирлинд
|7
|1
|Боранияшевич Никола
|8
|0
|Катич Никола
|7
|0
|Камбери Линдрит
|6
|0
|Сантини Иван
|4
|1
|Окита Жонатан
|4
|1
|Джемаили Блерим
|5
|0
|Сельнес Оле
|5
|0
|Шимич Роко
|5
|0
|Ронер Фабиан
|3
|1
|Омерагич Бечир
|3
|1
|Мэтью Ифиний
|4
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Красничи Бледиан
|1
|1
|Бреше Янник
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Тосин Айегун
|2
|0
|Зайлер Штефан
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Селмин Ходжа
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсуэла Мильтон
|9
|1
|Allan Arigoni
|10
|0
|Штеффен Ренато
|9
|0
|Крешник Хайризи
|8
|0
|Хайдари Альбиан
|7
|0
|Дапрела Фабио
|5
|1
|Махмуд Хадж
|5
|1
|Маю Хишам
|4
|1
|Саббатини Хонатан
|4
|0
|Думбия Усман
|4
|0
|Саипи Амир
|4
|0
|Бабич Борис
|3
|0
|Мацек Роман
|3
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Боттани Маттиа
|1
|1
|Циглер Рето
|2
|0
|Эспиноса Джон
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Лугано
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
11
11
Цюрих
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
21
11
Волевые поражения
15
26
Цюрих
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (9)
60% (21)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Лугано
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (8)
31% (11)
46% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
24
15
Волевые поражения
26
37
Голы по времени матча
Забито
21
25
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
0
0%
2
8%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
5
24%
5
20%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
7
33%
11
44%
76-90
Пропущено
23
23
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
2
9%
5
22%
1-15
5
22%
5
22%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
6
26%
2
9%
46-60
3
13%
5
22%
61-75
4
17%
1
4%
76-90
Забито
18
33
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 13
23 Не забивали 17
4
22%
5
15%
1-15
3
17%
5
15%
16-30
1
6%
7
21%
31-45
3
17%
1
3%
46-60
2
11%
6
18%
61-75
5
28%
9
27%
76-90
Пропущено
29
20
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
10%
0
0%
1-15
5
17%
5
25%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
4
14%
2
10%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
6
21%
6
30%
76-90
Забито
39
58
17 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 20
10 Не забивали 3
4
10%
7
12%
1-15
7
18%
8
14%
16-30
6
15%
12
21%
31-45
6
15%
3
5%
46-60
4
10%
8
14%
61-75
12
31%
20
34%
76-90
Пропущено
52
43
24 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 19
20 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 27
5
10%
5
12%
1-15
10
19%
10
23%
16-30
9
17%
9
21%
31-45
10
19%
4
9%
46-60
8
15%
8
19%
61-75
10
19%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2
Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1
Лугано
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2
Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0
Результаты матчей
Цюрих
Лугано
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
8 раз 44%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 23%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
2
11 раз 31%
0
10 раз 29%
4
1 раз 3%
1
15 раз 43%
2
13 раз 37%
0
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
611
108
116
216
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
143
612
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
323
1223
1718
134
431
134
233
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|21 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Лугано
|Целар Жан
|16 (3)
|Санкт-Галлен
|Латте Лат Эммануэль
|14 (4)
|Базель
|Амдуни Зеки
|12 (5)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|14
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 12
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 10
|Люцерн
|Симани Денис
|2 8