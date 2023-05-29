  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Санкт-Галлен
1:0
Первый тайм: 8'
Сьон

Ход матча

5'
Латте Лат Эммануэль
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Сьон
5.80
8.03
5.90
Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
5
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
23
Карлен
Грегори
11
Фон
Моос
Юлиан
22
Латте
Лат
Эммануэль
10
Аколо
Чадрак
12
Alexandros
Safarikas
19
Лаванши
Нума
39
Nathanael
Saintini
3
Циглер
Рето
21
Япикино
Деннис
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
8
Бальтазар
29
Kevin
Halabaku
13
Сио
Жованни
9
Шуареф
Ильяс
Санкт-Галлен
4-3-3
Сьон
4-3-3

История личных встреч

Санкт-Галлен
Сьон

31 матч

80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

74.2%
38.7%
23 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 21 победа

57 матчей

43.9%
17.5%
38.6%
25 побед 10 ничьих 22 победы

Первый тайм

40.4%
33.3%
26.3%
23 победы 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

28.1%
35.1%
36.8%
16 побед 20 ничьих 21 победа

История матчей

С
0:4
С
2:7
С
1:2
С
0:3
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
3:2
С
1:0
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
0:1
К
1:2
С
2:4
С
3:2
С
3:2
С
1:2
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
5:0
С
1:0
С
0:3
С
0:3
С
0:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
С
5:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1
К
1:2
С
1:2
С
1:2
С
5:1

Голы

Всего голов

41
45

Голов в среднем за матч

1.46
1.55

Среднее время на гол

61
58

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

1.59
1.14

Среднее время на гол

56
78

Всего голов

87
77

Голов в среднем за матч

1.53
1.35

Тотал матчей

2.5
48
Больше 84%
Меньше 16%
9
33
Больше 58%
Меньше 42%
24
11
Больше 19%
Меньше 81%
46
8
Больше 14%
Меньше 86%
49
4
Больше 7%
Меньше 93%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

58
66

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Латте Лат Эммануэль 13 0.36
Гийемено Джереми 11 (3) 0.31
Гёртлер Лукас 9 (1) 0.25
Аколо Чадрак 6 (1) 0.17
Фон Моос Юлиан 3 0.08
Christian Witzig 3 0.08
Шмидт Исаак 3 0.08
Стильхарт Базиль 3 0.08
Карлен Грегори 3 0.08
Шуберт Фабиан 3 0.08
Жеббель Виллем 2 0.06
Кинтилья Хорди 1 0.03
Гиндо Дауда 1 0.03
Matej Maglica 1 (1) 0.03
Даяку Леон 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кемптер Михаэль 0 0
Гвидотти Стефано 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сио Жованни 8 0.22
Балотелли Марио 6 (3) 0.17
Стожилкович Филип 5 0.14
Итаитинга 4 0.11
Сиприен Вилан 3 0.08
Араз Муса 2 0.06
Гргич Анто 2 (2) 0.06
Поа Денис 1 0.03
Буа Кевин 1 0.03
Дзуффи Лука 1 0.03
Кавар Димитри 1 0.03
Шуареф Ильяс 1 0.03
Фортюн Яссин 1 0.03
Шмид Йоэль 1 0.03
Nathanael Saintini 1 0.03
Лаванши Нума 0 0
Япикино Деннис 0 0
Бальтазар 0 0
Kevin Halabaku 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 12 1
Шмидт Исаак 6 2
Фалльци Альберт 8 0
Matej Maglica 8 0
Кинтилья Хорди 7 0
Ати-Зиги Лоуренс 3 2
Гийемено Джереми 6 0
Стильхарт Базиль 4 1
Даяку Леон 2 2
Латте Лат Эммануэль 5 0
Christian Witzig 5 0
Фон Моос Юлиан 3 1
Стеригу Леонидас 3 0
Гиндо Дауда 3 0
Жеббель Виллем 2 0
Азеведо Рикардо 2 0
Patrick Sutter 2 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Кемптер Михаэль 1 0
Гвидотти Стефано 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 9 1
Лаванши Нума 10 0
Балотелли Марио 9 0
Араз Муса 8 0
Сиприен Вилан 6 1
Сио Жованни 5 1
Кавар Димитри 5 1
Поа Денис 5 1
Гргич Анто 6 0
Циглер Рето 5 0
Карлен Гаэтан 4 0
Буа Кевин 4 0
Шмид Йоэль 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Gora Diouf 2 1
Шуареф Ильяс 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Abdel Zagre 1 1
Итаитинга 2 0
David Bettoni 0 1
Дзуффи Лука 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Япикино Деннис 1 0
Мубандже Жак-Франсуа 1 0
Фортюн Яссин 1 0
Kevin Halabaku 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сьон
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

12
10
Санкт-Галлен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Сьон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
32

Волевые поражения

23
9
Санкт-Галлен
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (13)
46% (16)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
49% (17)
17% (6)
Сьон
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

21
38

Волевые поражения

35
19

Голы по времени матча

Забито

32
22
19 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 24
5
16%
1
5%
1-15
8
25%
3
14%
16-30
6
19%
3
14%
31-45
6
19%
6
27%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
4
13%
6
27%
76-90

Пропущено

22
34
10 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
2
9%
7
21%
1-15
4
18%
5
15%
16-30
4
18%
5
15%
31-45
7
32%
0
0%
46-60
2
9%
8
24%
61-75
3
14%
9
26%
76-90

Забито

31
16
19 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
5
16%
2
13%
1-15
5
16%
3
19%
16-30
9
29%
29%
5
31%
31-45
6
19%
1
6%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
4
13%
3
19%
76-90

Пропущено

29
38
16 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
8
28%
4
11%
1-15
5
17%
6
16%
16-30
3
10%
9
24%
31-45
4
14%
10
26%
46-60
4
14%
5
13%
61-75
5
17%
4
11%
76-90

Забито

63
38
38 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 12
6 Не забивали 13
10
16%
3
8%
1-15
13
21%
6
16%
16-30
15
24%
8
21%
31-45
12
19%
7
18%
46-60
5
8%
5
13%
61-75
8
13%
9
24%
76-90

Пропущено

51
72
26 В 1-м тайме 36
25 Во 2-м тайме 36
18 Пропускали первыми 21
31 Не пропускали 31
10
20%
11
15%
1-15
9
18%
11
15%
16-30
7
14%
14
19%
31-45
11
22%
10
14%
46-60
6
12%
13
18%
61-75
8
16%
13
18%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2
Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0
Сьон
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Сьон - Люцерн 1:2 Сьон - Янг Бойз 0:2 Серветт - Сьон 5:0 Сьон - Винтертур 0:1
Цюрих - Сьон 2:2 Сьон - Базель 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Сьон

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
3:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 23%
1:0
5 раз 14%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 34%
2
10 раз 29%
0
6 раз 17%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
13 раз 37%
2
10 раз 29%
1
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
11
7
10
7
1.5
6
12
3
14
2.5
2
15
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
6
7
11
1.5
8
9
4
14
2.5
4
13
2
16
3.5
1
16
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
6
0.5
Больше Меньше
22
13
17
18
1.5
14
21
7
28
2.5
4
31
4
31
3.5
1
34
2
33
4.5
2
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 36 20 12 4 80 - 29 72
2.
Серветт
 0:0 36 13 17 6 52 - 46 56
3.
Лугано
 0:0 36 14 13 9 56 - 45 55
4.
Люцерн
 0:0 36 13 12 11 54 - 51 51
5.
Грасcхоппер
 0:0 36 12 9 15 55 - 61 45
6.
Базель
 0:0 36 10 15 11 48 - 49 45
7.
Цюрих
 0:0 36 10 15 11 39 - 52 45
8.
Санкт-Галлен
 0:0 36 10 13 13 62 - 52 43
9.
Винтертур
 0:0 36 8 9 19 31 - 64 33
10.
Сьон
 0:0 36 7 11 18 41 - 69 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 18 13 5 0 52 - 10 44
2.
Серветт
 0:0 18 8 9 1 31 - 16 33
3.
Лугано
 0:0 18 9 5 4 32 - 21 32
4.
Грасcхоппер
 0:0 18 9 3 6 35 - 29 30
5.
Санкт-Галлен
 0:0 18 7 7 4 33 - 21 28
6.
Базель
 0:0 18 5 9 4 24 - 20 24
7.
Цюрих
 0:0 18 5 9 4 21 - 23 24
8.
Люцерн
 0:0 18 5 8 5 26 - 23 23
9.
Винтертур
 0:0 18 5 4 9 15 - 32 19
10.
Сьон
 0:0 18 2 4 12 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 18 7 7 4 28 - 19 28
2.
Люцерн
 0:0 18 8 4 6 28 - 28 28
3.
Лугано
 0:0 18 5 8 5 24 - 24 23
4.
Серветт
 0:0 18 5 8 5 21 - 30 23
5.
Сьон
 0:0 18 5 7 6 24 - 32 22
6.
Базель
 0:0 18 5 6 7 24 - 29 21
7.
Цюрих
 0:0 18 5 6 7 18 - 29 21
8.
Санкт-Галлен
 0:0 18 3 6 9 29 - 31 15
9.
Грасcхоппер
 0:0 18 3 6 9 20 - 32 15
10.
Винтертур
 0:0 18 3 5 10 16 - 32 14
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 20 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Латте Лат Эммануэль 12 (4)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 14
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 12
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Симани Денис 2 8
Базель Бургер Ваутер 2 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Сьон
5.80
8.03
5.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Галлен 1:0 Сьон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Санкт-Галлен
Сьон
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 