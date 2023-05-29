Тур: 36. Стадион: АФГ Арена.
1:0
Первый тайм: 8'
Ход матча
5'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
33
Шмидт
Исаак
10
Аколо
Чадрак
19
Лаванши
Нума
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
13
Сио
Жованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Фортюн ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинНападающий
- Нападающий
-
-
-
77 Evan Berrut
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Санкт-Галлен
Сьон
31 матч
80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
74.2%
38.7%
23 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 21 победа
57 матчей
43.9%
17.5%
38.6%
25 побед 10 ничьих 22 победы
Первый тайм
40.4%
33.3%
26.3%
23 победы 19 ничьих 15 побед
Второй тайм
28.1%
35.1%
36.8%
16 побед 20 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
41
45
Голов в среднем за матч
1.46
1.55
Среднее время на гол
61
58
Всего голов
46
32
Голов в среднем за матч
1.59
1.14
Среднее время на гол
56
78
Всего голов
87
77
Голов в среднем за матч
1.53
1.35
Тотал матчей
2.5
48
Больше 84%
Меньше 16%
9
33
Больше 58%
Меньше 42%
24
11
Больше 19%
Меньше 81%
46
8
Больше 14%
Меньше 86%
49
4
Больше 7%
Меньше 93%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
58
66
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Латте Лат Эммануэль
|13
|0.36
|Гийемено Джереми
|11 (3)
|0.31
|Гёртлер Лукас
|9 (1)
|0.25
|Аколо Чадрак
|6 (1)
|0.17
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.08
|Christian Witzig
|3
|0.08
|Шмидт Исаак
|3
|0.08
|Стильхарт Базиль
|3
|0.08
|Карлен Грегори
|3
|0.08
|Шуберт Фабиан
|3
|0.08
|Жеббель Виллем
|2
|0.06
|Кинтилья Хорди
|1
|0.03
|Гиндо Дауда
|1
|0.03
|Matej Maglica
|1 (1)
|0.03
|Даяку Леон
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кемптер Михаэль
|0
|0
|Гвидотти Стефано
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сио Жованни
|8
|0.22
|Балотелли Марио
|6 (3)
|0.17
|Стожилкович Филип
|5
|0.14
|Итаитинга
|4
|0.11
|Сиприен Вилан
|3
|0.08
|Араз Муса
|2
|0.06
|Гргич Анто
|2 (2)
|0.06
|Поа Денис
|1
|0.03
|Буа Кевин
|1
|0.03
|Дзуффи Лука
|1
|0.03
|Кавар Димитри
|1
|0.03
|Шуареф Ильяс
|1
|0.03
|Фортюн Яссин
|1
|0.03
|Шмид Йоэль
|1
|0.03
|Nathanael Saintini
|1
|0.03
|Лаванши Нума
|0
|0
|Япикино Деннис
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|12
|1
|Шмидт Исаак
|6
|2
|Фалльци Альберт
|8
|0
|Matej Maglica
|8
|0
|Кинтилья Хорди
|7
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|2
|Гийемено Джереми
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|4
|1
|Даяку Леон
|2
|2
|Латте Лат Эммануэль
|5
|0
|Christian Witzig
|5
|0
|Фон Моос Юлиан
|3
|1
|Стеригу Леонидас
|3
|0
|Гиндо Дауда
|3
|0
|Жеббель Виллем
|2
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Patrick Sutter
|2
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Кемптер Михаэль
|1
|0
|Гвидотти Стефано
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|9
|1
|Лаванши Нума
|10
|0
|Балотелли Марио
|9
|0
|Араз Муса
|8
|0
|Сиприен Вилан
|6
|1
|Сио Жованни
|5
|1
|Кавар Димитри
|5
|1
|Поа Денис
|5
|1
|Гргич Анто
|6
|0
|Циглер Рето
|5
|0
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|Буа Кевин
|4
|0
|Шмид Йоэль
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Gora Diouf
|2
|1
|Шуареф Ильяс
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Abdel Zagre
|1
|1
|Итаитинга
|2
|0
|David Bettoni
|0
|1
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Япикино Деннис
|1
|0
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0
|Фортюн Яссин
|1
|0
|Kevin Halabaku
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сьон
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
12
10
Санкт-Галлен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Сьон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
32
Волевые поражения
23
9
Санкт-Галлен
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (13)
46% (16)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
49% (17)
17% (6)
Сьон
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
21
38
Волевые поражения
35
19
Голы по времени матча
Забито
32
22
19 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 24
5
16%
1
5%
1-15
8
25%
3
14%
16-30
6
19%
3
14%
31-45
6
19%
6
27%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
4
13%
6
27%
76-90
Пропущено
22
34
10 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
2
9%
7
21%
1-15
4
18%
5
15%
16-30
4
18%
5
15%
31-45
7
32%
0
0%
46-60
2
9%
8
24%
61-75
3
14%
9
26%
76-90
Забито
31
16
19 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
5
16%
2
13%
1-15
5
16%
3
19%
16-30
9
29%
29%
5
31%
31-45
6
19%
1
6%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
4
13%
3
19%
76-90
Пропущено
29
38
16 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
8
28%
4
11%
1-15
5
17%
6
16%
16-30
3
10%
9
24%
31-45
4
14%
10
26%
46-60
4
14%
5
13%
61-75
5
17%
4
11%
76-90
Забито
63
38
38 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 12
6 Не забивали 13
10
16%
3
8%
1-15
13
21%
6
16%
16-30
15
24%
8
21%
31-45
12
19%
7
18%
46-60
5
8%
5
13%
61-75
8
13%
9
24%
76-90
Пропущено
51
72
26 В 1-м тайме 36
25 Во 2-м тайме 36
18 Пропускали первыми 21
31 Не пропускали 31
10
20%
11
15%
1-15
9
18%
11
15%
16-30
7
14%
14
19%
31-45
11
22%
10
14%
46-60
6
12%
13
18%
61-75
8
16%
13
18%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2
Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0
Сьон
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Сьон - Люцерн 1:2 Сьон - Янг Бойз 0:2 Серветт - Сьон 5:0 Сьон - Винтертур 0:1
Цюрих - Сьон 2:2 Сьон - Базель 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Сьон
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
3:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 23%
1:0
5 раз 14%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 34%
2
10 раз 29%
0
6 раз 17%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
13 раз 37%
2
10 раз 29%
1
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Сьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
117
107
612
314
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
116
711
89
414
413
216
116
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
Больше Меньше
2213
1718
1421
728
431
431
134
233
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|36
|20
|12
|4
|80 - 29
|72
|2.
|0:0
|36
|13
|17
|6
|52 - 46
|56
|3.
|0:0
|36
|14
|13
|9
|56 - 45
|55
|4.
|0:0
|36
|13
|12
|11
|54 - 51
|51
|5.
|0:0
|36
|12
|9
|15
|55 - 61
|45
|6.
|0:0
|36
|10
|15
|11
|48 - 49
|45
|7.
|0:0
|36
|10
|15
|11
|39 - 52
|45
|8.
|0:0
|36
|10
|13
|13
|62 - 52
|43
|9.
|0:0
|36
|8
|9
|19
|31 - 64
|33
|10.
|0:0
|36
|7
|11
|18
|41 - 69
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|13
|5
|0
|52 - 10
|44
|2.
|0:0
|18
|8
|9
|1
|31 - 16
|33
|3.
|0:0
|18
|9
|5
|4
|32 - 21
|32
|4.
|0:0
|18
|9
|3
|6
|35 - 29
|30
|5.
|0:0
|18
|7
|7
|4
|33 - 21
|28
|6.
|0:0
|18
|5
|9
|4
|24 - 20
|24
|7.
|0:0
|18
|5
|9
|4
|21 - 23
|24
|8.
|0:0
|18
|5
|8
|5
|26 - 23
|23
|9.
|0:0
|18
|5
|4
|9
|15 - 32
|19
|10.
|0:0
|18
|2
|4
|12
|17 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|7
|7
|4
|28 - 19
|28
|2.
|0:0
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|3.
|0:0
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|4.
|0:0
|18
|5
|8
|5
|21 - 30
|23
|5.
|0:0
|18
|5
|7
|6
|24 - 32
|22
|6.
|0:0
|18
|5
|6
|7
|24 - 29
|21
|7.
|0:0
|18
|5
|6
|7
|18 - 29
|21
|8.
|0:0
|18
|3
|6
|9
|29 - 31
|15
|9.
|0:0
|18
|3
|6
|9
|20 - 32
|15
|10.
|0:0
|18
|3
|5
|10
|16 - 32
|14
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|20 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Санкт-Галлен
|Латте Лат Эммануэль
|12 (4)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|11 (7)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|14
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 12
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Люцерн
|Симани Денис
|2 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8