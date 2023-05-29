Тур: 36. Стадион: АФГ Арена.
4:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолЛатте Лат Эммануэль
2:0
21' ГолЛатте Лат Эммануэль
3:0
45' ГолФон Моос Юлиан
56' Желтая карточкаЛаванши Нума
61' Желтая карточкаАраз Муса
86' Желтая карточкаЖеббель Виллем
4:0
89' ГолАколо Чадрак
90'+1
Ход матча
5'
21'
45'
3:0
56'
61'
86'
89'
4:0
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
33
Шмидт
Исаак
10
Аколо
Чадрак
19
Лаванши
Нума
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
13
Сио
Жованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Запасные игроки
-
17 Фортюн ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинНападающий
- Нападающий
-
-
-
77 Evan Berrut
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Санкт-Галлен
Сьон
31 матч
80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
74.2%
38.7%
23 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 21 победа
57 матчей
43.9%
17.5%
38.6%
25 побед 10 ничьих 22 победы
Первый тайм
40.4%
33.3%
26.3%
23 победы 19 ничьих 15 побед
Второй тайм
28.1%
35.1%
36.8%
16 побед 20 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
41
45
Голов в среднем за матч
1.46
1.55
Среднее время на гол
61
58
Всего голов
46
32
Голов в среднем за матч
1.59
1.14
Среднее время на гол
56
78
Всего голов
87
77
Голов в среднем за матч
1.53
1.35
Тотал матчей
2.5
48
Больше 84%
Меньше 16%
9
33
Больше 58%
Меньше 42%
24
11
Больше 19%
Меньше 81%
46
8
Больше 14%
Меньше 86%
49
4
Больше 7%
Меньше 93%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
58
66
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Латте Лат Эммануэль
|14
|0.39
|Гийемено Джереми
|11 (3)
|0.31
|Гёртлер Лукас
|9 (1)
|0.25
|Аколо Чадрак
|7 (1)
|0.19
|Фон Моос Юлиан
|4
|0.11
|Шмидт Исаак
|3
|0.08
|Christian Witzig
|3
|0.08
|Стильхарт Базиль
|3
|0.08
|Карлен Грегори
|3
|0.08
|Шуберт Фабиан
|3
|0.08
|Жеббель Виллем
|2
|0.06
|Кинтилья Хорди
|1
|0.03
|Гиндо Дауда
|1
|0.03
|Matej Maglica
|1 (1)
|0.03
|Patrick Sutter
|0
|0
|Даяку Леон
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Кемптер Михаэль
|0
|0
|Гвидотти Стефано
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сио Жованни
|8
|0.22
|Балотелли Марио
|6 (3)
|0.17
|Стожилкович Филип
|5
|0.14
|Итаитинга
|4
|0.11
|Сиприен Вилан
|3
|0.08
|Араз Муса
|2
|0.06
|Гргич Анто
|2 (2)
|0.06
|Поа Денис
|1
|0.03
|Буа Кевин
|1
|0.03
|Дзуффи Лука
|1
|0.03
|Кавар Димитри
|1
|0.03
|Шуареф Ильяс
|1
|0.03
|Фортюн Яссин
|1
|0.03
|Шмид Йоэль
|1
|0.03
|Nathanael Saintini
|1
|0.03
|Лаванши Нума
|0
|0
|Япикино Деннис
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|12
|1
|Шмидт Исаак
|6
|2
|Фалльци Альберт
|8
|0
|Matej Maglica
|8
|0
|Кинтилья Хорди
|7
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|2
|Гийемено Джереми
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|4
|1
|Даяку Леон
|2
|2
|Латте Лат Эммануэль
|5
|0
|Christian Witzig
|5
|0
|Фон Моос Юлиан
|3
|1
|Жеббель Виллем
|3
|0
|Стеригу Леонидас
|3
|0
|Гиндо Дауда
|3
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Patrick Sutter
|2
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Кемптер Михаэль
|1
|0
|Гвидотти Стефано
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаванши Нума
|11
|0
|Бальтазар
|9
|1
|Балотелли Марио
|9
|0
|Араз Муса
|9
|0
|Сиприен Вилан
|6
|1
|Сио Жованни
|5
|1
|Кавар Димитри
|5
|1
|Поа Денис
|5
|1
|Гргич Анто
|6
|0
|Циглер Рето
|5
|0
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|Буа Кевин
|4
|0
|Шмид Йоэль
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Gora Diouf
|2
|1
|Шуареф Ильяс
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Abdel Zagre
|1
|1
|Итаитинга
|2
|0
|David Bettoni
|0
|1
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Япикино Деннис
|1
|0
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0
|Фортюн Яссин
|1
|0
|Kevin Halabaku
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Сьон
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
12
10
Санкт-Галлен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Сьон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
32
Волевые поражения
23
9
Санкт-Галлен
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (14)
44% (16)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
47% (17)
17% (6)
Сьон
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (13)
31% (11)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
33% (12)
25% (9)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
21
38
Волевые поражения
35
19
Голы по времени матча
Забито
36
22
22 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 7
19 Не забивали 25
6
17%
1
5%
1-15
9
25%
3
14%
16-30
7
19%
3
14%
31-45
6
17%
6
27%
46-60
3
8%
3
14%
61-75
5
14%
6
27%
76-90
Пропущено
22
38
10 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
2
9%
8
21%
1-15
4
18%
6
16%
16-30
4
18%
6
16%
31-45
7
32%
0
0%
46-60
2
9%
8
21%
61-75
3
14%
10
26%
76-90
Забито
31
16
19 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
23 Не забивали 25
5
16%
2
13%
1-15
5
16%
3
19%
16-30
9
29%
29%
5
31%
31-45
6
19%
1
6%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
4
13%
3
19%
76-90
Пропущено
29
38
16 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
8
28%
4
11%
1-15
5
17%
6
16%
16-30
3
10%
9
24%
31-45
4
14%
10
26%
46-60
4
14%
5
13%
61-75
5
17%
4
11%
76-90
Забито
67
38
41 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 12
6 Не забивали 14
11
16%
3
8%
1-15
14
21%
6
16%
16-30
16
24%
8
21%
31-45
12
18%
7
18%
46-60
5
7%
5
13%
61-75
9
13%
9
24%
76-90
Пропущено
51
76
26 В 1-м тайме 39
25 Во 2-м тайме 37
18 Пропускали первыми 22
31 Не пропускали 32
10
20%
12
16%
1-15
9
18%
12
16%
16-30
7
14%
15
20%
31-45
11
22%
10
13%
46-60
6
12%
13
17%
61-75
8
16%
14
18%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2
Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0
Сьон
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Сьон - Люцерн 1:2 Сьон - Янг Бойз 0:2 Серветт - Сьон 5:0 Сьон - Винтертур 0:1
Цюрих - Сьон 2:2 Сьон - Базель 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Сьон
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
3:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
1:0
5 раз 14%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
4:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 33%
2
10 раз 28%
0
6 раз 17%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
14 раз 39%
2
10 раз 28%
1
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Сьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
117
117
612
414
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
117
711
810
414
414
216
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
306
Больше Меньше
2214
1818
1422
828
432
531
135
234
234
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|21 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Лугано
|Целар Жан
|16 (3)
|Санкт-Галлен
|Латте Лат Эммануэль
|14 (4)
|Базель
|Амдуни Зеки
|12 (5)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|14
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 12
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 10
|Люцерн
|Симани Денис
|2 8