Тур: 36. Стадион: Стад де Суиз. Зрители: 31500
0'
12' Желтая карточкаФасснахт Кристиан
22' Желтая карточкаMichael Goncalves
29' Желтая карточкаSamuel Ballet
1:0
30' ГолНсаме Жан-Пьер
1:1
48' ГолБуэсс Роман
59' Желтая карточкаУгриниц Филип
68' Желтая карточкаNoe Holenstein
80' Желтая карточкаЗесигер Седрик
2:1
88' ГолИмери Кастриот
90'+3
Ход матча
29'
30'
1:0
48'
1:1
59'
68'
80'
88'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
27
Lewin
Blum
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
25
Шмид
Янник
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Али МохамедЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Янг Бойз
Винтертур
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
12 матчей
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
7
Голов в среднем за матч
2.67
2.33
Среднее время на гол
33
38
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
2.25
1.42
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
Среднее время на гол
40
63
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|21 (2)
|0.58
|Иттен Седрик
|19 (5)
|0.53
|Фасснахт Кристиан
|8
|0.22
|Ридер Фабиан
|7 (1)
|0.19
|Элиа Мешак
|7
|0.19
|Имери Кастриот
|4
|0.11
|Канга Вилфрид
|3
|0.08
|Лаупер Сандро
|2
|0.06
|Зесигер Седрик
|2
|0.06
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Угриниц Филип
|1
|0.03
|Монтейро Джоэл
|1
|0.03
|Lewin Blum
|1
|0.03
|Нгамалё Николя
|1
|0.03
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|Бенито Лорис
|0
|0
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.17
|Буэсс Роман
|6 (3)
|0.17
|Ардаис Хоакин
|5 (1)
|0.14
|Samir Ramizi
|5 (1)
|0.14
|Буркарт Нишан
|3
|0.08
|Родригес Франсиско III
|2
|0.06
|Зайлер Штефан
|1
|0.03
|Камбери Флориан
|1
|0.03
|Samuel Ballet
|1
|0.03
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0.03
|Noe Holenstein
|1
|0.03
|Adrian Gantenbein
|0
|0
|Крьезиу Хекуран
|0
|0
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Michael Goncalves
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|10
|1
|Ридер Фабиан
|10
|0
|Ниассе Шейх
|7
|0
|Lewin Blum
|7
|0
|Гарсия Улиссес
|4
|1
|Лустенбергер Фабиан
|5
|0
|Фасснахт Кристиан
|5
|0
|Иттен Седрик
|3
|1
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|0
|Элиа Мешак
|2
|1
|Угриниц Филип
|3
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Аменда Орель
|2
|0
|Бенито Лорис
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Лаупер Сандро
|1
|0
|Масейрас Кентен
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Miguel Chaiwa
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|11
|1
|Арнольд Ремо
|8
|0
|Granit Lekaj
|7
|0
|Michael Goncalves
|7
|0
|Диаби Сулейман
|5
|1
|Thibault Corbaz
|5
|0
|Гельми Рой
|5
|0
|Samuel Ballet
|5
|0
|Буэсс Роман
|4
|0
|Родригес Франсиско III
|4
|0
|Абедини Эрис
|4
|0
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0
|Крьезиу Хекуран
|3
|0
|Шмид Янник
|3
|0
|Зайлер Штефан
|3
|0
|Буркарт Нишан
|3
|0
|Adrian Gantenbein
|3
|0
|Камбери Флориан
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Ди Джусто Маттео
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
|Noe Holenstein
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
76% (13)
18% (3)
6% (1)
Винтертур
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
4
9
Янг Бойз
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Винтертур
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
28
Волевые поражения
25
9
Янг Бойз
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (19)
20% (7)
26% (9)
Винтертур
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
31% (11)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
16
31
Волевые поражения
29
18
Голы по времени матча
Забито
51
16
25 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 5
14 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
8
16%
1
6%
1-15
8
16%
5
31%
16-30
9
18%
5
31%
31-45
5
10%
3
19%
46-60
9
18%
0
0%
61-75
12
24%
2
13%
76-90
Пропущено
11
32
5 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
1
9%
5
16%
1-15
1
9%
9
28%
16-30
3
27%
6
19%
31-45
3
27%
4
13%
46-60
1
9%
3
9%
61-75
2
18%
5
16%
76-90
Забито
29
15
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 20
4
14%
3
20%
1-15
5
17%
4
27%
16-30
2
7%
1
7%
31-45
6
21%
3
20%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
8
28%
2
13%
76-90
Пропущено
18
32
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
1
6%
6
19%
1-15
3
17%
7
22%
16-30
3
17%
3
9%
31-45
1
6%
5
16%
46-60
5
28%
4
13%
61-75
5
28%
7
22%
76-90
Забито
80
31
36 В 1-м тайме 19
44 Во 2-м тайме 12
23 Забивали первыми 16
4 Не забивали 8
12
15%
4
13%
1-15
13
16%
9
29%
29%
16-30
11
14%
6
19%
31-45
11
14%
6
19%
46-60
13
16%
2
6%
61-75
20
25%
4
13%
76-90
Пропущено
29
64
12 В 1-м тайме 36
17 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 28
2
7%
11
17%
1-15
4
14%
16
25%
16-30
6
21%
9
14%
31-45
4
14%
9
14%
46-60
6
21%
7
11%
61-75
7
24%
12
19%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лугано - Янг Бойз 2:0 Сьон - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2
Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1
Винтертур
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1
Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Винтертур
Точный счет
1:1
4 раза 24%
3:0
4 раза 24%
5:1
3 раза 18%
4:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
5
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
1
15 раз 83%
0
3 раза 17%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
5:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
1:0
6 раз 17%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
6 раз 17%
0
4 раза 11%
5
4 раза 11%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
1
25 раз 71%
0
8 раз 23%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
611
413
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
125
810
215
315
215
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
314
Больше Меньше
278
2114
233
1421
233
827
530
134
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|21 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Лугано
|Целар Жан
|16 (3)
|Санкт-Галлен
|Латте Лат Эммануэль
|14 (4)
|Базель
|Амдуни Зеки
|12 (5)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|14
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 12
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 10
|Люцерн
|Симани Денис
|2 8