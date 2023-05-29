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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Зрители: 31500
Янг Бойз
2:1
Конец матча
Винтертур
0'
12' Желтая карточка
Фасснахт Кристиан
22' Желтая карточка
Michael Goncalves
29' Желтая карточка
Samuel Ballet
1:0
30' Гол
Нсаме Жан-Пьер
1:1
48' Гол
Буэсс Роман
59' Желтая карточка
Угриниц Филип
68' Желтая карточка
Noe Holenstein
80' Желтая карточка
Зесигер Седрик
2:1
88' Гол
Имери Кастриот
90'+3
33
Marvin
Keller
27
Lewin
Blum
4
Аменда
Орель
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
30
Лаупер
Сандро
7
Угриниц
Филип
32
Ридер
Фабиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
15
Элиа
Мешак
30
Кустер
Маркус
15
Michael
Goncalves
25
Шмид
Янник
5
Гельми
Рой
18
Диаби
Сулейман
40
Крьезиу
Хекуран
99
Буркарт
Нишан
10
Ди
Джусто
Маттео
8
Samir
Ramizi
17
Samuel
Ballet
9
Буэсс
Роман
Янг Бойз
4-3-1-2
Винтертур
4-1-4-1

История личных встреч

Янг Бойз
Винтертур

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
5:1
С
1:5
ТМС
4:2
ТМК
0:0
К
2:2
ТМС
3:1
К
1:1
ТМС
1:1
ТМС
4:2
ТМС
2:0
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

24
7

Голов в среднем за матч

2.67
2.33

Среднее время на гол

33
38

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

2.25
1.42

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

40
63

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 21 (2) 0.58
Иттен Седрик 19 (5) 0.53
Фасснахт Кристиан 8 0.22
Ридер Фабиан 7 (1) 0.19
Элиа Мешак 7 0.19
Имери Кастриот 4 0.11
Канга Вилфрид 3 0.08
Лаупер Сандро 2 0.06
Зесигер Седрик 2 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.03
Угриниц Филип 1 0.03
Монтейро Джоэл 1 0.03
Lewin Blum 1 0.03
Нгамалё Николя 1 0.03
Сьерро Венсан 1 0.03
Бенито Лорис 0 0
Ррудхани Донат 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 6 0.17
Буэсс Роман 6 (3) 0.17
Ардаис Хоакин 5 (1) 0.14
Samir Ramizi 5 (1) 0.14
Буркарт Нишан 3 0.08
Родригес Франсиско III 2 0.06
Зайлер Штефан 1 0.03
Камбери Флориан 1 0.03
Samuel Ballet 1 0.03
Лтайеф Сайфалла 1 0.03
Noe Holenstein 1 0.03
Adrian Gantenbein 0 0
Крьезиу Хекуран 0 0
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Michael Goncalves 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 10 1
Ридер Фабиан 10 0
Ниассе Шейх 7 0
Lewin Blum 7 0
Гарсия Улиссес 4 1
Лустенбергер Фабиан 5 0
Фасснахт Кристиан 5 0
Иттен Седрик 3 1
Нсаме Жан-Пьер 4 0
Элиа Мешак 2 1
Угриниц Филип 3 0
Али Мохамед 2 0
Аменда Орель 2 0
Бенито Лорис 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Масейрас Кентен 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Miguel Chaiwa 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 11 1
Арнольд Ремо 8 0
Granit Lekaj 7 0
Michael Goncalves 7 0
Диаби Сулейман 5 1
Thibault Corbaz 5 0
Гельми Рой 5 0
Samuel Ballet 5 0
Буэсс Роман 4 0
Родригес Франсиско III 4 0
Абедини Эрис 4 0
Лтайеф Сайфалла 4 0
Крьезиу Хекуран 3 0
Шмид Янник 3 0
Зайлер Штефан 3 0
Буркарт Нишан 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Камбери Флориан 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Ди Джусто Маттео 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Noe Holenstein 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
76% (13)
18% (3)
6% (1)
Винтертур
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

4
9
Янг Бойз
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Винтертур
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
28

Волевые поражения

25
9
Янг Бойз
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (19)
20% (7)
26% (9)
Винтертур
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
31% (11)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

16
31

Волевые поражения

29
18

Голы по времени матча

Забито

51
16
25 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 5
14 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
8
16%
1
6%
1-15
8
16%
5
31%
16-30
9
18%
5
31%
31-45
5
10%
3
19%
46-60
9
18%
0
0%
61-75
12
24%
2
13%
76-90

Пропущено

11
32
5 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
1
9%
5
16%
1-15
1
9%
9
28%
16-30
3
27%
6
19%
31-45
3
27%
4
13%
46-60
1
9%
3
9%
61-75
2
18%
5
16%
76-90

Забито

29
15
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 20
4
14%
3
20%
1-15
5
17%
4
27%
16-30
2
7%
1
7%
31-45
6
21%
3
20%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
8
28%
2
13%
76-90

Пропущено

18
32
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
1
6%
6
19%
1-15
3
17%
7
22%
16-30
3
17%
3
9%
31-45
1
6%
5
16%
46-60
5
28%
4
13%
61-75
5
28%
7
22%
76-90

Забито

80
31
36 В 1-м тайме 19
44 Во 2-м тайме 12
23 Забивали первыми 16
4 Не забивали 8
12
15%
4
13%
1-15
13
16%
9
29%
29%
16-30
11
14%
6
19%
31-45
11
14%
6
19%
46-60
13
16%
2
6%
61-75
20
25%
4
13%
76-90

Пропущено

29
64
12 В 1-м тайме 36
17 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 28
2
7%
11
17%
1-15
4
14%
16
25%
16-30
6
21%
9
14%
31-45
4
14%
9
14%
46-60
6
21%
7
11%
61-75
7
24%
12
19%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лугано - Янг Бойз 2:0 Сьон - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2
Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1
Винтертур
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1
Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Винтертур

Точный счет

1:1
4 раза 24%
3:0
4 раза 24%
5:1
3 раза 18%
4:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
5
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
1
15 раз 83%
0
3 раза 17%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
5:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
1:0
6 раз 17%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
6 раз 17%
0
4 раза 11%
5
4 раза 11%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
1
25 раз 71%
0
8 раз 23%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
1.5
Больше Меньше
11
6
2.5
6
11
3.5
4
13
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
12
5
8
10
1.5
2
15
3
15
2.5
2
15
2
16
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
4
0.5
Больше Меньше
27
8
21
14
1.5
2
33
14
21
2.5
2
33
8
27
3.5
5
30
4.5
1
34
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 36 21 11 4 82 - 30 74
2.
Серветт
 36 14 16 6 53 - 46 58
3.
Лугано
 36 15 12 9 59 - 47 57
4.
Люцерн
 36 13 11 12 54 - 52 50
5.
Базель
 36 11 14 11 51 - 50 47
6.
Санкт-Галлен
 36 11 12 13 66 - 52 45
7.
Грасcхоппер
 36 12 8 16 56 - 64 44
8.
Цюрих
 36 10 14 12 41 - 55 44
9.
Винтертур
 36 8 8 20 32 - 66 32
10.
Сьон
 36 7 10 19 41 - 73 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 14 4 0 54 - 11 46
2.
Серветт
 18 8 9 1 31 - 16 33
3.
Лугано
 18 9 5 4 32 - 21 32
4.
Санкт-Галлен
 18 8 6 4 37 - 21 30
5.
Грасcхоппер
 18 9 3 6 35 - 29 30
6.
Базель
 18 6 8 4 27 - 21 26
7.
Цюрих
 18 5 8 5 23 - 26 23
8.
Люцерн
 18 5 7 6 26 - 24 22
9.
Винтертур
 18 5 4 9 15 - 32 19
10.
Сьон
 18 2 4 12 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 7 7 4 28 - 19 28
2.
Люцерн
 18 8 4 6 28 - 28 28
3.
Лугано
 18 6 7 5 27 - 26 25
4.
Серветт
 18 6 7 5 22 - 30 25
5.
Базель
 18 5 6 7 24 - 29 21
6.
Цюрих
 18 5 6 7 18 - 29 21
7.
Сьон
 18 5 6 7 24 - 36 21
8.
Санкт-Галлен
 18 3 6 9 29 - 31 15
9.
Грасcхоппер
 18 3 5 10 21 - 35 14
10.
Винтертур
 18 3 4 11 17 - 34 13
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 21 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Лугано Целар Жан 16 (3)
Санкт-Галлен Латте Лат Эммануэль 14 (4)
Базель Амдуни Зеки 12 (5)
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Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 14
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 12
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 10
Люцерн Симани Денис 2 8
Весь список
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    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Буэсс Роман бьет в цель!
    • 46'
      Буркарт Нишан уходит с поля. Сайфалла Лтайеф выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      29'
      Самуэль Баллет получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Michael Goncalves получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Фасснахт Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Янг Бойз 2:1 Винтертур онлайн

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