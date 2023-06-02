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  4. Лига 2 2022-2023

Франция: Лига 2
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Гавр
 
Позже
Дижон
Прогнозы 114
Гавр 66.7% (76)
X 21.9% (25)
Дижон 11.4% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гавр
Ничья
Дижон
4.40
3.20
4.30
Все Коэффициенты
30
Десма
Артур
17
Эль-Хаджам
Уалид
93
Санганте
Аруна
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
24
Ричардсон
Амир
22
Лекаль
Виктор
5
Таргаллин
Уссама
29
Грандсир
Самуэль
23
Касимир
Хосуэ
10
Алиуи
Набиль
30
Рейне
Батист
5
Кулибали
Сену
32
Туре
Зарго
3
Конгре
Даниэль
12
Фофана
Адама
93
Тиун
Уссейну
14
Мари
Жордан
9
Чауна
Лум
28
Сумаре
Бубакари
10
Силва
Алешандре
8
Лё
Бьян
Микаэль
Гавр
4-3-3
Дижон
4-2-3-1

История личных встреч

Гавр
Дижон

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

Л2
0:0
ТМК
1:0
Л2
2:0
Л2
2:0
Л2
0:2
Л2
2:1
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
1:2
Л2
0:0
Л2
3:0
Л2
2:2
Л2
0:0
Л2
2:1
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
1:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
0.89

Среднее время на гол

72
101

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.11
0.5

Среднее время на гол

81
180

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.18
0.71

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
127

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 6 (1) 0.16
Лекаль Виктор 6 (4) 0.16
Корнетт Кентен 5 0.14
Тьяре Джамал 4 0.11
Ричардсон Амир 3 0.08
Льорис Готье 3 0.08
Санганте Аруна 3 0.08
Китала Янн 2 0.05
Опери Кристофер 2 0.05
Грандсир Самуэль 2 0.05
Касимир Хосуэ 1 0.03
Кечта Яссин 1 0.03
Эль-Хаджам Уалид 1 0.03
Джуджу Антуан 1 0.03
Таргаллин Уссама 1 0.03
Махмуд Элиес 0 0
Ба Абдулла 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Дижон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лё Бьян Микаэль 12 0.32
Сумаре Бубакари 6 (2) 0.16
Силва Алешандре 6 0.16
Аке Марли 3 0.08
Туре Зарго 2 0.05
Ахлинви Маттео 2 0.05
Жакоб Валентин 1 0.03
Чауна Лум 1 0.03
Мари Жордан 1 0.03
Ассале Рожер 1 0.03
Камара Идрисса 1 0.03
Конгре Даниэль 0 0
Тиун Уссейну 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санганте Аруна 10 0
Тьяре Джамал 8 1
Опери Кристофер 9 0
Корнетт Кентен 6 1
Ричардсон Амир 6 1
Касимир Хосуэ 7 0
Лекаль Виктор 6 0
Таргаллин Уссама 4 0
Льорис Готье 3 0
Эль-Хаджам Уалид 3 0
Китала Янн 3 0
Махмуд Элиес 3 0
Кечта Яссин 3 0
Конголо Теренс 2 0
Мбемба Нолан 2 0
Десма Артур 2 0
Грандсир Самуэль 2 0
Алиуи Набиль 2 0
Диалло Закариа 1 0
Конфес Алуа 1 0
Гомес Илан 1 0
Диаките Шейк 1 0
Salifou Soumah 1 0
Andy Logbo 1 0
Дижон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Шейк 7 2
Тиун Уссейну 8 0
Роккья Кристофер 4 2
Конгре Даниэль 7 0
Лё Бьян Микаэль 6 0
Фофана Адама 6 0
Ндонг Ибраим 4 0
Жакоб Валентин 4 0
Ахлинви Маттео 2 1
Мари Жордан 3 0
Кулибали Сену 3 0
Силва Алешандре 1 1
Туре Зарго 2 0
Пи Жесси 2 0
Сумаре Бубакари 2 0
Камара Идрисса 2 0
Нгуямса Ахмад 2 0
Жоли Поль 2 0
Walid Nassi 2 0
Альягбе Сатурнин 1 0
Аке Марли 1 0
Чауна Лум 1 0

Результаты матчей

Гавр
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Дижон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

4
10
Гавр
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Дижон
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

2
9

Волевые поражения

23
21
Гавр
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (9)
54% (20)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
Дижон
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
27% (10)
38% (14)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
54% (20)
27% (10)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

27
31

Голы по времени матча

Забито

19
16
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
26 Не забивали 26
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
3
16%
6
38%
46-60
4
21%
4
25%
61-75
5
26%
2
13%
76-90

Пропущено

12
26
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
3
25%
5
19%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
1
8%
5
19%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
6
50%
9
35%
76-90

Забито

23
21
6 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
24 Не забивали 26
3
13%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
7
30%
3
14%
46-60
2
9%
6
29%
61-75
8
35%
3
14%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
3
30%
7
41%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
2
12%
76-90

Забито

42
37
13 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 12
13 Не забивали 15
6
14%
2
5%
1-15
3
7%
4
11%
16-30
4
10%
7
19%
31-45
10
24%
9
24%
46-60
6
14%
10
27%
61-75
13
31%
5
14%
76-90

Пропущено

22
43
8 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 20
18 Не пропускали 28
4
18%
6
14%
1-15
1
5%
6
14%
16-30
3
14%
5
12%
31-45
4
18%
12
28%
46-60
2
9%
3
7%
61-75
8
36%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0
Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0 По - Гавр 0:1 Гавр - Сент-Этьен 2:2 Мец - Гавр 1:1 Гавр - Лаваль 2:1 Гренобль - Гавр 0:0 Гавр - Ньор 1:0 Сошо - Гавр 1:1 Гавр - Париж 0:0 Бордо - Гавр 1:2 Амьен - Гавр 1:1 Гавр - Ним 3:1 Гавр - Сошо 1:0
Дижон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дижон - Париж 1:1 Ним - Дижон 1:2 Дижон - Амьен 3:0 Анси - Дижон 1:1
Сошо - Дижон 0:2 Дижон - Бастия 1:1 Кевийи - Дижон 2:2 Дижон - Родез 1:0 Кан - Дижон 2:1 Дижон - По 0:1 Генгам - Дижон 2:0 Дижон - Гренобль 1:0 Валансьен - Дижон 2:2 Дижон - Мец 0:0 Сент-Этьен - Дижон 2:0 Дижон - Ньор 0:1 Лаваль - Дижон 1:0 Дижон - Бордо 0:3 Дижон - Валансьен 2:1 Париж - Дижон 2:1

Результаты матчей

Гавр
Дижон

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:1
5 раз 26%
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%

Точный счет

0:0
7 раз 19%
1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
0:1
5 раз 14%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
9 раз 24%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 43%
0
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
6
1 раз 3%
0
14 раз 38%
1
12 раз 32%
2
9 раз 24%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гавр
Дижон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
8
7
11
1.5
6
13
2
16
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
6
4
15
1.5
5
13
2
17
2.5
1
18
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
23
14
11
26
1.5
11
26
4
33
2.5
2
35
1
36
3.5
1
36
1
36
4.5
1
36
1
36
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гавр
 37 19 15 3 45 - 19 72
2.
Мец
 37 19 12 6 58 - 31 69
3.
Бордо
 37 20 9 8 51 - 27 69
4.
Бастия
 37 17 9 11 50 - 42 60
5.
Кан
 37 16 11 10 52 - 42 59
6.
Сошо
 37 15 7 15 53 - 38 52
7.
Генгам
 37 14 10 13 49 - 46 52
8.
Париж
 37 14 10 13 44 - 43 52
9.
Гренобль
 37 14 9 14 33 - 34 51
10.
Сент-Этьен
 37 14 11 12 61 - 57 50
11.
Кевийи
 37 12 13 12 44 - 46 49
12.
Амьен
 37 13 8 16 39 - 50 47
13.
Валансьен
 37 10 15 12 42 - 47 45
14.
Анси
 37 11 12 14 39 - 50 45
15.
По
 37 11 11 15 39 - 52 44
16.
Родез
 37 10 13 14 38 - 44 43
17.
Лаваль
 37 13 4 20 42 - 55 43
18.
Дижон
 37 10 12 15 38 - 42 42
19.
Ним
 37 9 6 22 41 - 61 33
20.
Ньор
 37 7 7 23 32 - 64 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бордо
 18 12 4 2 28 - 9 40
2.
Кан
 19 11 6 2 33 - 17 39
3.
Гавр
 18 10 7 1 22 - 9 37
4.
Бастия
 19 11 4 4 26 - 15 37
5.
Мец
 18 9 7 2 25 - 13 34
6.
Гренобль
 18 9 5 4 19 - 14 32
7.
Сошо
 19 9 4 6 31 - 18 31
8.
Анси
 19 9 4 6 18 - 18 31
9.
Валансьен
 19 6 11 2 27 - 23 29
10.
Лаваль
 19 9 2 8 27 - 24 29
11.
Сент-Этьен
 18 9 4 5 32 - 27 28
12.
Дижон
 19 7 7 5 21 - 17 28
13.
Амьен
 18 8 3 7 19 - 20 27
14.
Кевийи
 19 6 9 4 28 - 24 27
15.
Ним
 18 8 2 8 24 - 22 26
16.
Генгам
 19 7 4 8 26 - 24 25
17.
Париж
 18 7 3 8 23 - 22 24
18.
По
 18 5 6 7 19 - 27 21
19.
Родез
 19 4 7 8 18 - 27 19
20.
Ньор
 18 5 3 10 21 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мец
 19 10 5 4 33 - 18 35
2.
Гавр
 19 9 8 2 23 - 10 35
3.
Бордо
 19 8 5 6 23 - 18 29
4.
Париж
 19 7 7 5 21 - 21 28
5.
Генгам
 18 7 6 5 23 - 22 27
6.
Родез
 18 6 6 6 20 - 17 24
7.
Бастия
 18 6 5 7 24 - 27 23
8.
По
 19 6 5 8 20 - 25 23
9.
Сент-Этьен
 19 5 7 7 29 - 30 22
10.
Кевийи
 18 6 4 8 16 - 22 22
11.
Сошо
 18 6 3 9 22 - 20 21
12.
Кан
 18 5 5 8 19 - 25 20
13.
Амьен
 19 5 5 9 20 - 30 20
14.
Гренобль
 19 5 4 10 14 - 20 19
15.
Валансьен
 18 4 4 10 15 - 24 16
16.
Дижон
 18 3 5 10 17 - 25 14
17.
Лаваль
 18 4 2 12 15 - 31 14
18.
Анси
 18 2 8 8 21 - 32 14
19.
Ньор
 19 2 4 13 11 - 31 10
20.
Ним
 19 1 4 14 17 - 39 7
  • — Выход в Лигу 1
  • — Вылет в Насьональ

Топ бомбардиров
Мец Микаутадзе Жорж 23 (8)
Кан Менди Александр 19 (5)
Сент-Этьен Крассо Жан-Филипп 16 (12)
Бордо Майя Джош 16 (6)
Париж Гилавоги Морган 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анси Каши Ахмед 2 11
Анси Пажо Венсан 1 11
Анси Bissenty Mendy 2 9
Амьен Фофана Мамаду 12
Бордо Игнатенко Даниил 12
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 38-го тура французской Лиги 2 "Гавр" принимает "Дижон". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 29.3% пользователей.
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Прогнозы 114
Гавр 66.7% (76)
X 21.9% (25)
Дижон 11.4% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гавр
Ничья
Дижон
4.40
3.20
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гавр - Дижон онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гавр - Дижон

Исход игры
Гавр
66.4% (77)
Ничья
21.6% (25)
Дижон
12.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
34.82% (39)
Меньше
65.18% (73)
Обе команды забьют
Да
53.57% (60)
Нет
46.43% (52)
Популярный счёт
1:0 Гавр
29.3% (34)
2:1 Гавр
24.1% (28)
1:1 Ничья
19% (22)
2:0 Гавр
9.5% (11)
1:2 Дижон
8.6% (10)
0:1 Дижон
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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