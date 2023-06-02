Тур: 38. Стадион: Осеан.
30
Десма
Артур
10
Алиуи
Набиль
30
Рейне
Батист
32
Туре
Зарго
12
Фофана
Адама
93
Тиун
Уссейну
14
Мари
Жордан
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Алиуи НабильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мбемба НоланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
-
32 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
-
12 Фофана АдамаЗащитник
-
93 Тиун УссейнуПолузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Жоли ПольЗащитник
-
27 Траоре ШейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Пи ЖессиПолузащитник
-
77 Ассале РожерНападающий
-
Главный тренер: Дюпре Паскаль
История личных встреч
Гавр
Дижон
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
0.89
Среднее время на гол
72
101
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.11
0.5
Среднее время на гол
81
180
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.18
0.71
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
76
127
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|6 (1)
|0.16
|Лекаль Виктор
|6 (4)
|0.16
|Корнетт Кентен
|5
|0.14
|Тьяре Джамал
|4
|0.11
|Ричардсон Амир
|3
|0.08
|Льорис Готье
|3
|0.08
|Санганте Аруна
|3
|0.08
|Китала Янн
|2
|0.05
|Опери Кристофер
|2
|0.05
|Грандсир Самуэль
|2
|0.05
|Касимир Хосуэ
|1
|0.03
|Кечта Яссин
|1
|0.03
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.03
|Джуджу Антуан
|1
|0.03
|Таргаллин Уссама
|1
|0.03
|Махмуд Элиес
|0
|0
|Ба Абдулла
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
Дижон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лё Бьян Микаэль
|12
|0.32
|Сумаре Бубакари
|6 (2)
|0.16
|Силва Алешандре
|6
|0.16
|Аке Марли
|3
|0.08
|Туре Зарго
|2
|0.05
|Ахлинви Маттео
|2
|0.05
|Жакоб Валентин
|1
|0.03
|Чауна Лум
|1
|0.03
|Мари Жордан
|1
|0.03
|Ассале Рожер
|1
|0.03
|Камара Идрисса
|1
|0.03
|Конгре Даниэль
|0
|0
|Тиун Уссейну
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санганте Аруна
|10
|0
|Тьяре Джамал
|8
|1
|Опери Кристофер
|9
|0
|Корнетт Кентен
|6
|1
|Ричардсон Амир
|6
|1
|Касимир Хосуэ
|7
|0
|Лекаль Виктор
|6
|0
|Таргаллин Уссама
|4
|0
|Льорис Готье
|3
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|3
|0
|Китала Янн
|3
|0
|Махмуд Элиес
|3
|0
|Кечта Яссин
|3
|0
|Конголо Теренс
|2
|0
|Мбемба Нолан
|2
|0
|Десма Артур
|2
|0
|Грандсир Самуэль
|2
|0
|Алиуи Набиль
|2
|0
|Диалло Закариа
|1
|0
|Конфес Алуа
|1
|0
|Гомес Илан
|1
|0
|Диаките Шейк
|1
|0
|Salifou Soumah
|1
|0
|Andy Logbo
|1
|0
Дижон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Шейк
|7
|2
|Тиун Уссейну
|8
|0
|Роккья Кристофер
|4
|2
|Конгре Даниэль
|7
|0
|Лё Бьян Микаэль
|6
|0
|Фофана Адама
|6
|0
|Ндонг Ибраим
|4
|0
|Жакоб Валентин
|4
|0
|Ахлинви Маттео
|2
|1
|Мари Жордан
|3
|0
|Кулибали Сену
|3
|0
|Силва Алешандре
|1
|1
|Туре Зарго
|2
|0
|Пи Жесси
|2
|0
|Сумаре Бубакари
|2
|0
|Камара Идрисса
|2
|0
|Нгуямса Ахмад
|2
|0
|Жоли Поль
|2
|0
|Walid Nassi
|2
|0
|Альягбе Сатурнин
|1
|0
|Аке Марли
|1
|0
|Чауна Лум
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Дижон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
4
10
Гавр
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Дижон
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
2
9
Волевые поражения
23
21
Гавр
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (9)
54% (20)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
Дижон
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
27% (10)
38% (14)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
54% (20)
27% (10)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
8
11
Волевые поражения
27
31
Голы по времени матча
Забито
19
16
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
26 Не забивали 26
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
3
16%
6
38%
46-60
4
21%
4
25%
61-75
5
26%
2
13%
76-90
Пропущено
12
26
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
3
25%
5
19%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
1
8%
5
19%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
6
50%
9
35%
76-90
Забито
23
21
6 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
24 Не забивали 26
3
13%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
7
30%
3
14%
46-60
2
9%
6
29%
61-75
8
35%
3
14%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
3
30%
7
41%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
2
12%
76-90
Забито
42
37
13 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 12
13 Не забивали 15
6
14%
2
5%
1-15
3
7%
4
11%
16-30
4
10%
7
19%
31-45
10
24%
9
24%
46-60
6
14%
10
27%
61-75
13
31%
5
14%
76-90
Пропущено
22
43
8 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 20
18 Не пропускали 28
4
18%
6
14%
1-15
1
5%
6
14%
16-30
3
14%
5
12%
31-45
4
18%
12
28%
46-60
2
9%
3
7%
61-75
8
36%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0
Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0 По - Гавр 0:1 Гавр - Сент-Этьен 2:2 Мец - Гавр 1:1 Гавр - Лаваль 2:1 Гренобль - Гавр 0:0 Гавр - Ньор 1:0 Сошо - Гавр 1:1 Гавр - Париж 0:0 Бордо - Гавр 1:2 Амьен - Гавр 1:1 Гавр - Ним 3:1 Гавр - Сошо 1:0
Дижон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дижон - Париж 1:1 Ним - Дижон 1:2 Дижон - Амьен 3:0 Анси - Дижон 1:1
Сошо - Дижон 0:2 Дижон - Бастия 1:1 Кевийи - Дижон 2:2 Дижон - Родез 1:0 Кан - Дижон 2:1 Дижон - По 0:1 Генгам - Дижон 2:0 Дижон - Гренобль 1:0 Валансьен - Дижон 2:2 Дижон - Мец 0:0 Сент-Этьен - Дижон 2:0 Дижон - Ньор 0:1 Лаваль - Дижон 1:0 Дижон - Бордо 0:3 Дижон - Валансьен 2:1 Париж - Дижон 2:1
Результаты матчей
Гавр
Дижон
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:1
5 раз 26%
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
Точный счет
0:0
7 раз 19%
1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
0:1
5 раз 14%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
9 раз 24%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 43%
0
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
6
1 раз 3%
0
14 раз 38%
1
12 раз 32%
2
9 раз 24%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гавр
Дижон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
118
711
613
216
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
126
415
513
217
118
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
2314
1126
1126
433
235
136
136
136
136
136
- — Выход в Лигу 1
- — Вылет в Насьональ
|Мец
|Микаутадзе Жорж
|23 (8)
|Кан
|Менди Александр
|19 (5)
|Сент-Этьен
|Крассо Жан-Филипп
|16 (12)
|Бордо
|Майя Джош
|16 (6)
|Париж
|Гилавоги Морган
|15 (3)
|Анси
|Каши Ахмед
|2 11
|Анси
|Пажо Венсан
|1 11
|Анси
|Bissenty Mendy
|2 9
|Амьен
|Фофана Мамаду
|12
|Бордо
|Игнатенко Даниил
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр - Дижон
Исход игры
Гавр
66.4% (77)
Ничья
21.6% (25)
Дижон
12.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
34.82% (39)
Меньше
65.18% (73)
Обе команды забьют
Да
53.57% (60)
Нет
46.43% (52)
Популярный счёт
1:0 Гавр
29.3% (34)
2:1 Гавр
24.1% (28)
1:1 Ничья
19% (22)
2:0 Гавр
9.5% (11)
1:2 Дижон
8.6% (10)
0:1 Дижон
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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