Тур: 38. Стадион: Сэн-Сэнфорьен.
39
Куао
Коффи
36
Джаллоу
Абли
10
Мазиз
Юссеф
14
Сабали
Шейх
23
Палюн
Ллойд
13
Дюкрок
Том
11
Магри
Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
-
10 Мазиз ЮссефПолузащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Ба УсманВратарь
-
15 Ло АбабакарЗащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
24 Йосеф ЛенниПолузащитник
-
26 Мбайе МаликПолузащитник
-
35 Дуан МаидинПолузащитник
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Палюн ЛлойдЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Дюкрок ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Магри ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Томи ФеликсПолузащитник
-
86 Робич АнтониНападающий
-
Главный тренер: Бруар Режис
История личных встреч
Мец
Бастия
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
7.7%
69.2%
23.1%
1 победа 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1
0.29
Среднее время на гол
90
315
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
1.86
0.33
Среднее время на гол
48
270
Всего голов
19
4
Голов в среднем за матч
1.46
0.31
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
292
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|23 (6)
|0.62
|Мазиз Юссеф
|6
|0.16
|Джаллоу Абли
|6
|0.16
|Юдоль Матьё
|3
|0.08
|Гуйе Ламин
|3
|0.08
|Йосеф Ленни
|3
|0.08
|Сабали Шейх
|2
|0.05
|Ньяне Ибраима
|2
|0.05
|Куао Коффи
|1
|0.03
|Н'Дорам Кевин
|1
|0.03
|Маига Хабиб
|1
|0.03
|Канде Фали
|1
|0.03
|Н'Диайе Диа
|1
|0.03
|Микельбрансис Вильям
|1
|0.03
|Атта Артур
|1
|0.03
|Жан-Жак Данле
|0
|0
|Траоре Исмаэль
|0
|0
|Камара Ламин
|0
|0
Бастия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frank Magri
|13
|0.35
|Сантелли Бенжамен
|6 (1)
|0.16
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|5 (2)
|0.14
|Kapitbafan Djoco
|4
|0.11
|Лямонж Себастьян
|3
|0.08
|Альфарела Мигуэль
|3
|0.08
|Бай Йоан
|3
|0.08
|Каибуэ Килиан
|2
|0.05
|Гуиди Доминик
|2
|0.05
|Тавареш Дилан
|2
|0.05
|Венсан Кристоф
|1
|0.03
|Шур Кевин
|1
|0.03
|Дюкрок Том
|1
|0.03
|Палюн Ллойд
|1
|0.03
|Талал Амин
|1
|0.03
|Драме Иссьяр
|1
|0.03
|Ндиайе Абдулайе
|1
|0.03
|Н'Диайе Ньякат
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жан-Жак Данле
|7
|1
|Маига Хабиб
|8
|0
|Куяте Кики
|5
|1
|Куао Коффи
|6
|0
|Укиджа Александр
|1
|2
|Канде Фали
|4
|0
|Н'Дорам Кевин
|3
|0
|Микаутадзе Жорж
|3
|0
|Joseph Nduquidi
|3
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|1
|Тшимбембе Варрен
|1
|1
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|Юдоль Матьё
|2
|0
|Яде Папа Ндиага
|2
|0
|Йосеф Ленни
|2
|0
|Микельбрансис Вильям
|2
|0
|Камара Ламин
|0
|1
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Гуйе Ламин
|1
|0
|Сабали Шейх
|1
|0
|Атта Артур
|1
|0
Бастия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каибуэ Килиан
|11
|0
|Сенати Йорис
|9
|1
|Frank Magri
|7
|2
|Дюкрок Том
|10
|0
|Гуиди Доминик
|7
|1
|Венсан Кристоф
|6
|1
|Н'Диайе Ньякат
|5
|1
|Сантелли Бенжамен
|5
|0
|Лямонж Себастьян
|5
|0
|Палюн Ллойд
|4
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|4
|0
|Альфарела Мигуэль
|2
|1
|Плесид Джонни
|3
|0
|Тавареш Дилан
|3
|0
|Бай Йоан
|1
|1
|Робич Антони
|2
|0
|Бонерт Флориан
|2
|0
|Kapitbafan Djoco
|2
|0
|Камара Мамаду
|1
|0
|Шур Кевин
|1
|0
|Драме Иссьяр
|1
|0
|Ронкалья Антони
|1
|0
Результаты матчей
Мец
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Бастия
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
6
9
Мец
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Бастия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
32
26
Мец
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (10)
54% (20)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Бастия
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
32% (12)
41% (15)
Сухие победы
12
8
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
38
35
Голы по времени матча
Забито
23
25
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
23 Не забивали 24
3
13%
3
12%
1-15
5
22%
6
24%
16-30
2
9%
1
4%
31-45
6
26%
4
16%
46-60
4
17%
5
20%
61-75
3
13%
6
24%
76-90
Пропущено
15
26
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
3
20%
2
8%
1-15
3
20%
7
27%
16-30
2
13%
6
23%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
4
27%
4
15%
76-90
Забито
32
27
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 14
24 Не забивали 21
3
9%
5
19%
1-15
7
22%
4
15%
16-30
4
13%
3
11%
31-45
8
25%
4
15%
46-60
3
9%
4
15%
61-75
7
22%
7
26%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
2
11%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
5
26%
3
21%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
4
21%
3
21%
76-90
Забито
55
52
24 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 30
21 Забивали первыми 22
10 Не забивали 8
6
11%
8
15%
1-15
12
22%
10
19%
16-30
6
11%
4
8%
31-45
14
25%
8
15%
46-60
7
13%
9
17%
61-75
10
18%
13
25%
76-90
Пропущено
34
40
16 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
5
15%
3
8%
1-15
4
12%
9
23%
16-30
7
21%
9
23%
31-45
6
18%
7
18%
46-60
4
12%
5
13%
61-75
8
24%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 поражений
Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3
Мец - Париж 1:1 Сент-Этьен - Мец 1:3 Мец - Бордо 3:0 По - Мец 1:1 Мец - Лаваль 1:0 Мец - Сераинг 1:1 Кевийи - Мец 1:2 Мец - Гавр 1:1 Анси - Мец 0:3 Мец - Ним 2:0 Дижон - Мец 0:0 Мец - Кан 0:0 Амьен - Мец 0:2 Мец - Родез 1:1 Валансьен - Мец 1:1 Мец - Кевийи 2:0
Бастия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бастия - Гавр 1:1 По - Бастия 2:6 Бастия - Ньор 2:1 Лаваль - Бастия 2:1
Бастия - Амьен 1:1 Дижон - Бастия 1:1 Бастия - Анси 3:0 Бордо - Бастия 2:0 Бастия - Сошо 3:2 Париж - Бастия 0:1 Валансьен - Бастия 2:2 Бастия - Ним 4:2 Родез - Бастия 0:2 Бастия - Генгам 1:1 Бастия - Кевийи 0:1 Кан - Бастия 3:1 Бастия - Сент-Этьен 2:0 Гренобль - Бастия 0:1 Бастия - Лорьян 1:1 Бастия - По 1:0
Результаты матчей
Мец
Бастия
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:6
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:4
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
4
3 раза 16%
2
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
1:4
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:6
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
0:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 32%
0
9 раз 24%
3
8 раз 22%
2
5 раз 14%
4
3 раза 8%
1
17 раз 46%
0
9 раз 24%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мец
Бастия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
154
711
613
414
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
135
910
513
712
216
316
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
289
1621
1126
1126
631
334
334
- — Выход в Лигу 1
- — Вылет в Насьональ
|Мец
|Микаутадзе Жорж
|23 (8)
|Кан
|Менди Александр
|19 (5)
|Сент-Этьен
|Крассо Жан-Филипп
|16 (12)
|Бордо
|Майя Джош
|16 (6)
|Париж
|Гилавоги Морган
|15 (3)
|Анси
|Каши Ахмед
|2 11
|Анси
|Пажо Венсан
|1 11
|Анси
|Bissenty Mendy
|2 9
|Амьен
|Фофана Мамаду
|12
|Бордо
|Игнатенко Даниил
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мец - Бастия
Исход игры
Мец
88.6% (101)
Ничья
8.8% (10)
Бастия
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.27% (41)
Меньше
62.73% (69)
Обе команды забьют
Да
42.73% (47)
Нет
57.27% (63)
Популярный счёт
1:0 Мец
37.7% (43)
2:1 Мец
28.9% (33)
2:0 Мец
14% (16)
1:1 Ничья
7% (8)
3:1 Мец
2.6% (3)
1:2 Бастия
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
3:0 Мец
1.8% (2)
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