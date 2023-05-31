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  4. Лига 2 2022-2023

Франция: Лига 2
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Мец
 
Позже
Бастия
Прогнозы 54
Мец 81.5% (44)
X 13% (7)
Бастия 5.6% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мец
Ничья
Бастия
8.10
5.05
7.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Мец
Бастия

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

7.7%
69.2%
23.1%
1 победа 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

Л2
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
3:1
КЛ
3:0
Л2
3:0
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
1:0
КЛ
1:0
Л2
1:2
Л2
0:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.29

Среднее время на гол

90
315

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

1.86
0.33

Среднее время на гол

48
270

Всего голов

19
4

Голов в среднем за матч

1.46
0.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
292

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 23 (6) 0.62
Мазиз Юссеф 6 0.16
Джаллоу Абли 6 0.16
Юдоль Матьё 3 0.08
Гуйе Ламин 3 0.08
Йосеф Ленни 3 0.08
Сабали Шейх 2 0.05
Ньяне Ибраима 2 0.05
Куао Коффи 1 0.03
Н'Дорам Кевин 1 0.03
Маига Хабиб 1 0.03
Канде Фали 1 0.03
Н'Диайе Диа 1 0.03
Микельбрансис Вильям 1 0.03
Атта Артур 1 0.03
Жан-Жак Данле 0 0
Траоре Исмаэль 0 0
Камара Ламин 0 0
Бастия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frank Magri 13 0.35
Сантелли Бенжамен 6 (1) 0.16
Ван Ден Керкхоф Кевин 5 (2) 0.14
Kapitbafan Djoco 4 0.11
Лямонж Себастьян 3 0.08
Альфарела Мигуэль 3 0.08
Бай Йоан 3 0.08
Каибуэ Килиан 2 0.05
Гуиди Доминик 2 0.05
Тавареш Дилан 2 0.05
Венсан Кристоф 1 0.03
Шур Кевин 1 0.03
Дюкрок Том 1 0.03
Палюн Ллойд 1 0.03
Талал Амин 1 0.03
Драме Иссьяр 1 0.03
Ндиайе Абдулайе 1 0.03
Н'Диайе Ньякат 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жан-Жак Данле 7 1
Маига Хабиб 8 0
Куяте Кики 5 1
Куао Коффи 6 0
Укиджа Александр 1 2
Канде Фали 4 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Микаутадзе Жорж 3 0
Joseph Nduquidi 3 0
Сентонз Фабьен 1 1
Тшимбембе Варрен 1 1
Траоре Исмаэль 2 0
Юдоль Матьё 2 0
Яде Папа Ндиага 2 0
Йосеф Ленни 2 0
Микельбрансис Вильям 2 0
Камара Ламин 0 1
Кайяр Марк-Орель 1 0
Мазиз Юссеф 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Гуйе Ламин 1 0
Сабали Шейх 1 0
Атта Артур 1 0
Бастия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каибуэ Килиан 11 0
Сенати Йорис 9 1
Frank Magri 7 2
Дюкрок Том 10 0
Гуиди Доминик 7 1
Венсан Кристоф 6 1
Н'Диайе Ньякат 5 1
Сантелли Бенжамен 5 0
Лямонж Себастьян 5 0
Палюн Ллойд 4 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 4 0
Альфарела Мигуэль 2 1
Плесид Джонни 3 0
Тавареш Дилан 3 0
Бай Йоан 1 1
Робич Антони 2 0
Бонерт Флориан 2 0
Kapitbafan Djoco 2 0
Камара Мамаду 1 0
Шур Кевин 1 0
Драме Иссьяр 1 0
Ронкалья Антони 1 0

Результаты матчей

Мец
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Бастия
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

6
9
Мец
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Бастия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

32
26
Мец
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (10)
54% (20)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Бастия
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
32% (12)
41% (15)

Сухие победы

12
8

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

38
35

Голы по времени матча

Забито

23
25
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
23 Не забивали 24
3
13%
3
12%
1-15
5
22%
6
24%
16-30
2
9%
1
4%
31-45
6
26%
4
16%
46-60
4
17%
5
20%
61-75
3
13%
6
24%
76-90

Пропущено

15
26
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
3
20%
2
8%
1-15
3
20%
7
27%
16-30
2
13%
6
23%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
4
27%
4
15%
76-90

Забито

32
27
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 14
24 Не забивали 21
3
9%
5
19%
1-15
7
22%
4
15%
16-30
4
13%
3
11%
31-45
8
25%
4
15%
46-60
3
9%
4
15%
61-75
7
22%
7
26%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
2
11%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
5
26%
3
21%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
4
21%
3
21%
76-90

Забито

55
52
24 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 30
21 Забивали первыми 22
10 Не забивали 8
6
11%
8
15%
1-15
12
22%
10
19%
16-30
6
11%
4
8%
31-45
14
25%
8
15%
46-60
7
13%
9
17%
61-75
10
18%
13
25%
76-90

Пропущено

34
40
16 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
5
15%
3
8%
1-15
4
12%
9
23%
16-30
7
21%
9
23%
31-45
6
18%
7
18%
46-60
4
12%
5
13%
61-75
8
24%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 поражений
Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3
Мец - Париж 1:1 Сент-Этьен - Мец 1:3 Мец - Бордо 3:0 По - Мец 1:1 Мец - Лаваль 1:0 Мец - Сераинг 1:1 Кевийи - Мец 1:2 Мец - Гавр 1:1 Анси - Мец 0:3 Мец - Ним 2:0 Дижон - Мец 0:0 Мец - Кан 0:0 Амьен - Мец 0:2 Мец - Родез 1:1 Валансьен - Мец 1:1 Мец - Кевийи 2:0
Бастия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бастия - Гавр 1:1 По - Бастия 2:6 Бастия - Ньор 2:1 Лаваль - Бастия 2:1
Бастия - Амьен 1:1 Дижон - Бастия 1:1 Бастия - Анси 3:0 Бордо - Бастия 2:0 Бастия - Сошо 3:2 Париж - Бастия 0:1 Валансьен - Бастия 2:2 Бастия - Ним 4:2 Родез - Бастия 0:2 Бастия - Генгам 1:1 Бастия - Кевийи 0:1 Кан - Бастия 3:1 Бастия - Сент-Этьен 2:0 Гренобль - Бастия 0:1 Бастия - Лорьян 1:1 Бастия - По 1:0

Результаты матчей

Мец
Бастия

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:6
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:4
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
4
3 раза 16%
2
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
1:4
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:6
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
0:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 32%
0
9 раз 24%
3
8 раз 22%
2
5 раз 14%
4
3 раза 8%
1
17 раз 46%
0
9 раз 24%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мец
Бастия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
4
7
11
1.5
6
13
4
14
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
13
5
9
10
1.5
5
13
7
12
2.5
2
16
3
16
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
28
9
16
21
1.5
11
26
11
26
2.5
6
31
3
34
3.5
3
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гавр
 37 19 15 3 45 - 19 72
2.
Мец
 37 19 12 6 58 - 31 69
3.
Бордо
 37 20 9 8 51 - 27 69
4.
Бастия
 37 17 9 11 50 - 42 60
5.
Кан
 37 16 11 10 52 - 42 59
6.
Сошо
 37 15 7 15 53 - 38 52
7.
Генгам
 37 14 10 13 49 - 46 52
8.
Париж
 37 14 10 13 44 - 43 52
9.
Гренобль
 37 14 9 14 33 - 34 51
10.
Сент-Этьен
 37 14 11 12 61 - 57 50
11.
Кевийи
 37 12 13 12 44 - 46 49
12.
Амьен
 37 13 8 16 39 - 50 47
13.
Валансьен
 37 10 15 12 42 - 47 45
14.
Анси
 37 11 12 14 39 - 50 45
15.
По
 37 11 11 15 39 - 52 44
16.
Родез
 37 10 13 14 38 - 44 43
17.
Лаваль
 37 13 4 20 42 - 55 43
18.
Дижон
 37 10 12 15 38 - 42 42
19.
Ним
 37 9 6 22 41 - 61 33
20.
Ньор
 37 7 7 23 32 - 64 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бордо
 18 12 4 2 28 - 9 40
2.
Кан
 19 11 6 2 33 - 17 39
3.
Гавр
 18 10 7 1 22 - 9 37
4.
Бастия
 19 11 4 4 26 - 15 37
5.
Мец
 18 9 7 2 25 - 13 34
6.
Гренобль
 18 9 5 4 19 - 14 32
7.
Сошо
 19 9 4 6 31 - 18 31
8.
Анси
 19 9 4 6 18 - 18 31
9.
Валансьен
 19 6 11 2 27 - 23 29
10.
Лаваль
 19 9 2 8 27 - 24 29
11.
Сент-Этьен
 18 9 4 5 32 - 27 28
12.
Дижон
 19 7 7 5 21 - 17 28
13.
Амьен
 18 8 3 7 19 - 20 27
14.
Кевийи
 19 6 9 4 28 - 24 27
15.
Ним
 18 8 2 8 24 - 22 26
16.
Генгам
 19 7 4 8 26 - 24 25
17.
Париж
 18 7 3 8 23 - 22 24
18.
По
 18 5 6 7 19 - 27 21
19.
Родез
 19 4 7 8 18 - 27 19
20.
Ньор
 18 5 3 10 21 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мец
 19 10 5 4 33 - 18 35
2.
Гавр
 19 9 8 2 23 - 10 35
3.
Бордо
 19 8 5 6 23 - 18 29
4.
Париж
 19 7 7 5 21 - 21 28
5.
Генгам
 18 7 6 5 23 - 22 27
6.
Родез
 18 6 6 6 20 - 17 24
7.
Бастия
 18 6 5 7 24 - 27 23
8.
По
 19 6 5 8 20 - 25 23
9.
Сент-Этьен
 19 5 7 7 29 - 30 22
10.
Кевийи
 18 6 4 8 16 - 22 22
11.
Сошо
 18 6 3 9 22 - 20 21
12.
Кан
 18 5 5 8 19 - 25 20
13.
Амьен
 19 5 5 9 20 - 30 20
14.
Гренобль
 19 5 4 10 14 - 20 19
15.
Валансьен
 18 4 4 10 15 - 24 16
16.
Дижон
 18 3 5 10 17 - 25 14
17.
Лаваль
 18 4 2 12 15 - 31 14
18.
Анси
 18 2 8 8 21 - 32 14
19.
Ньор
 19 2 4 13 11 - 31 10
20.
Ним
 19 1 4 14 17 - 39 7
  • — Выход в Лигу 1
  • — Вылет в Насьональ

Топ бомбардиров
Мец Микаутадзе Жорж 23 (8)
Кан Менди Александр 19 (5)
Сент-Этьен Крассо Жан-Филипп 16 (12)
Бордо Майя Джош 16 (6)
Париж Гилавоги Морган 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анси Каши Ахмед 2 11
Анси Пажо Венсан 1 11
Анси Bissenty Mendy 2 9
Амьен Фофана Мамаду 12
Бордо Игнатенко Даниил 12
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мец - Бастия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июня 2023, осталось 2 дня 14 часов 7 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 41.8% пользователей.
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    • Прогнозы 54
    Мец 81.5% (44)
    X 13% (7)
    Бастия 5.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мец
    Ничья
    Бастия
    8.10
    5.05
    7.40
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    Прогнозы на матч Мец - Бастия

    Исход игры
    Мец
    81.8% (45)
    Ничья
    12.7% (7)
    Бастия
    5.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.63% (16)
    Меньше
    70.37% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    37.04% (20)
    Нет
    62.96% (34)
    Популярный счёт
    1:0 Мец
    41.8% (23)
    2:1 Мец
    21.8% (12)
    2:0 Мец
    14.5% (8)
    1:1 Ничья
    9.1% (5)
    1:2 Бастия
    5.5% (3)
    0:0 Ничья
    3.6% (2)
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    Мец
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