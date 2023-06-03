  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 34.
СКА-Хабаровск
5:0
Второй тайм: 78'
Арсенал Тула
0'
1:0
9' Гол
Александр Иванков
35' Желтая карточка
Большаков Кирилл
2:0
38' Гол
Алиев Саид
3:0
45' Гол
Алиев Саид
62' Желтая карточка
4:0
62' Гол
Алиев Саид
5:0
71' Гол
Алейников Василий

Ход матча

9'
Александр Иванков
1:0
20'
 
Хабибов Ансор
Ставпец Александр
35'
 
Большаков Кирилл
38'
Петров Илья
Янов Данила
 
38'
Алиев Саид
2:0
45'
Алиев Саид
3:0
46'
 
Хромов Данил
Большаков Кирилл
62'
 
62'
Алиев Саид
4:0
64'
Гонгапшев Альбек
Симонян Артём
 
64'
Алейников Василий
Алиев Саид
 
64'
 
Григорян Арутюн
Хромов Данил
71'
Алейников Василий
5:0
Прогнозы 124
СКА-Хабаровск 65.3% (81)
X 29% (36)
Арсенал Тула 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Арсенал Тула
5.40
3.85
5.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
СКА-Хабаровск
Арсенал Тула

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Арсенал Тула

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2
0.86

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
105

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Саид 7 0.21
Петров Илья 7 (6) 0.21
Алейников Василий 6 0.18
Яо Жан Шарль I 5 0.15
Жамалетдинов Тимур 4 0.12
Стародуб Дмитрий 3 0.09
Мусалов Магомед 3 0.09
Гащенков Михаил 3 0.09
Фомин Денис 2 0.06
Мирошниченко Никита 2 0.06
Александр Иванков 2 0.06
Симонян Артём 1 0.03
Рукас Томас 1 0.03
Натхо Амир 1 0.03
Турсунов Игорь 1 0.03
Левицкий Денис 1 0.03
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панченко Кирилл 9 (3) 0.26
Луценко Евгений 8 0.24
Ткачёв Сергей 6 0.18
Алиев Камран 3 0.09
Манелов Ираклий 2 0.06
Кайнов Максим 2 0.06
Григалава Гиа 1 0.03
Померко Алексей 1 0.03
Григорян Арутюн 1 0.03
Яковлев Михаил 1 0.03
Хабибов Ансор 1 0.03
Козлов Иван 1 0.03
Большаков Кирилл 1 0.03

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 7 1
Фомин Денис 7 1
Мусалов Магомед 6 0
Рукас Томас 3 1
Алейников Василий 4 0
Гелоян Ишхан 4 0
Гащенков Михаил 4 0
Сугробов Владимир 4 0
Стародуб Дмитрий 2 1
Симонян Артём 2 1
Бавин Юрий 3 0
Яо Жан Шарль I 3 0
Муминов Ильяс 1 1
Александр Иванков 1 1
Сосранов Рустам 2 0
Турсунов Игорь 2 0
Мирошниченко Никита 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Натхо Амир 1 0
Алиев Саид 1 0
Адили Мевлан 1 0
Левицкий Денис 1 0
Анисимов Андрей 1 0
Климов Кирилл 1 0
Гонгапшев Альбек 1 0
Имамов Ислам 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григалава Гиа 6 0
Сериков Илья 4 1
Луценко Евгений 5 0
Померко Алексей 5 0
Панченко Кирилл 3 1
Яковлев Михаил 4 0
Суханов Артём Романович 4 0
Ставпец Александр 3 0
Ткачёв Сергей 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Насыров Исламжан 3 0
Большаков Кирилл 3 0
Степанов Данил 1 1
Григорян Арутюн 2 0
Хабибов Ансор 2 0
Кайнов Максим 2 0
Коченков Антон 1 0
Левашов Михаил 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Сокол Артём 1 0
Изотов Роман 1 0
Шамов Егор 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хромов Данил 1 0
Козлов Иван 1 0
Кулешин Илья 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Арсенал Тула
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
4
СКА-Хабаровск
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Арсенал Тула
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
15

Волевые поражения

12
20
СКА-Хабаровск
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
Арсенал Тула
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
58% (19)
18% (6)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

25
17

Волевые поражения

17
24

Голы по времени матча

Забито

26
14
5 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
0
0%
2
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
2
8%
2
14%
31-45
6
23%
3
21%
46-60
9
35%
4
29%
61-75
6
23%
3
21%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
18%
2
15%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Забито

18
23
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
5
22%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
5
28%
5
22%
76-90

Пропущено

28
27
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
5
18%
1
4%
1-15
6
21%
7
26%
16-30
5
18%
6
22%
31-45
1
4%
4
15%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
7
25%
4
15%
76-90

Забито

44
37
11 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 11
12 Не забивали 12
2
5%
5
14%
1-15
5
11%
5
14%
16-30
4
9%
4
11%
31-45
9
20%
7
19%
46-60
13
30%
30%
8
22%
61-75
11
25%
8
22%
76-90

Пропущено

39
40
20 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 26
7
18%
3
8%
1-15
8
21%
10
25%
16-30
5
13%
8
20%
31-45
3
8%
7
18%
46-60
5
13%
7
18%
61-75
11
28%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0
Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1
Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Арсенал Тула

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
6
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
12 раз 36%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
5
8
8
1.5
8
9
4
12
2.5
3
14
1
15
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
9
7
5
12
1.5
4
12
2
15
2.5
1
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
21
12
13
20
1.5
12
21
6
27
2.5
4
29
2
31
3.5
1
32
4.5
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 33 19 11 3 53 - 27 68
2.
Балтика
 Заявка 33 17 13 3 54 - 29 64
3.
Алания
 Заявка 33 16 11 6 54 - 34 59
4.
Енисей
 Заявка 33 13 14 6 43 - 35 53
5.
Родина Москва
 Заявка 33 13 10 10 42 - 38 49
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 12 10 11 24 - 27 46
7.
Шинник
 Заявка 33 13 7 13 36 - 37 46
8.
СКА-Хабаровск
 5:0 Заявка 34 11 11 12 49 - 39 44
9.
КАМАЗ
 Заявка 33 11 11 11 35 - 34 44
10.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 11 11 32 - 33 44
11.
Волгарь
 Заявка 33 11 11 11 37 - 37 44
12.
Акрон
 Заявка 33 9 16 8 34 - 36 43
13.
Арсенал Тула
 0:5 Заявка 34 11 8 15 37 - 45 41
14.
ФК Кубань
 Заявка 33 8 10 15 34 - 40 34
15.
Велес Москва
 Заявка 33 9 6 18 34 - 53 33
16.
Уфа
 Заявка 33 8 8 17 34 - 44 32
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 33 6 11 16 23 - 41 29
18.
Краснодар-2
 Заявка 33 7 7 19 28 - 54 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 17 10 6 1 35 - 16 36
2.
Балтика
 Заявка 16 10 5 1 26 - 14 35
3.
Енисей
 Заявка 16 10 5 1 25 - 13 35
4.
Шинник
 Заявка 17 10 5 2 23 - 11 35
5.
Алания
 Заявка 17 9 6 2 34 - 21 33
6.
СКА-Хабаровск
 5:0 Заявка 17 8 6 3 31 - 11 30
7.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
8.
Волгарь
 Заявка 17 7 5 5 15 - 15 26
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 7 5 4 14 - 9 26
10.
Велес Москва
 Заявка 17 7 3 7 20 - 19 24
11.
Нефтехимик
 Заявка 17 6 6 5 17 - 15 24
12.
ФК Кубань
 Заявка 17 6 4 7 19 - 16 22
13.
Арсенал Тула
 0:5 Заявка 17 6 4 7 23 - 27 22
14.
Уфа
 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 17 3 5 9 10 - 24 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 16 9 5 2 18 - 11 32
2.
Балтика
 Заявка 17 7 8 2 28 - 15 29
3.
Родина Москва
 Заявка 17 8 5 4 22 - 15 29
4.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
5.
Акрон
 Заявка 17 5 7 5 18 - 22 22
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 5 5 7 10 - 18 20
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Арсенал Тула
 0:5 Заявка 17 5 4 8 14 - 18 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 Заявка 17 3 9 5 18 - 22 18
11.
КАМАЗ
 Заявка 17 4 5 8 15 - 21 17
12.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 6 7 13 - 17 15
13.
Краснодар-2
 Заявка 17 4 3 10 16 - 29 15
14.
СКА-Хабаровск
 5:0 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
15.
ФК Кубань
 Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
16.
Шинник
 Заявка 16 3 2 11 13 - 26 11
17.
Уфа
 Заявка 17 2 4 11 14 - 27 10
18.
Велес Москва
 Заявка 16 2 3 11 14 - 34 9
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 14
Родина Москва Тимошенко Иван 14
Рубин Фамейе Джоэль 12
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Акрон Савичев Константин 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Уфа Фищенко Руслан 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 79'
    Данил Степанов в атаке с левого полуфланга катил вдоль лицевой поближе к воротам на своего партнёра, но выпущен был мяч за лицевую игроками гостевой команды.
  • Замена
    78'
    Итак, обозначенная двойная замена в составе "СКА-Хабаровска": вратарь Владимир Сугробов вступает в игру вместо Ислама Имамова, а Артём Быков появляется на поле вместо Магомеда Мусалова.
  • 77'
    Денис Фомин длинно закидывает мяч вперёд со своей половины поля, и овладевает игровым снарядом покинувший собственную штрафную площадь Егор Шамов.
  • Анонс
    75'
    Готовятся замены у "СКА-Хабаровска": появятся на поле вратарь Владимир Сугробов и полевой игрок Артём Быков.
  • 74'
    С правого полуфланга с дальней дистанции Илья Кулешин не смог низовым ударом переместить мяч в дальний угол, немного мима створа получилось.
  • 73'
    Ну а хабаровские футболисты и болельщики, наоборот, наслаждаются заключительным матчем первенства в своём исполнении.
  • 72'
    Совсем не айс развивается последний матч сезона для тульского "Арсенала". Плохие итоги, скорее всего, поджидают Александра Сторожука.
  • Описание гола
    71'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 5:0! Валерий Алейников!
    После проникающей передачи Гащенкова оказался сменщик Алиева один на один с Шамовым, увёл мяч от чужого вратаря чуть влево и покатил его в пустую рамку.
  • 70'
    Вязкую атаку сейчас проводит "СКА-Хабаровск", правым флангом она происходит, много там рикошетов и так далее.
  • 69'
    Исламжан Насыров с левого фланга подавал на противоположный край вратарской, и получилось это безадресно у команды гостей.
  • 68'
    Половина второго тайма остаётся ещё впереди, тогда как судьба исхода матча практически уже решена.
  • 67'
    Легко даются голы хабаровчанам. На мажорной ноте, судя по всему, завершат они сезон-2022/2023. 
  • 66'
    Ну что, сподобятся ли сегодня футболисты из Центральной России хотя бы на гол престижа?
  • Травма, повреждение
    65'
    Денису Фомину потребовалась медицинская помощь после подачи углового "СКА-Хабаровска" с левого края.
  • Опасный момент
    63'
    МОМЕНТ! Егор Шамов из своей штрафной подарил мяч соперникам, а вскоре исправил свою ошибку, отразив удар Василия Алейникова со средней дистанции на угловой. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      63'
      В составе же "Арсенала" в игру вступил Илья Кулешин вместо травмированного Данилы Хромова.
    • Замена
      63'
      Саид Алиев, оформив хет-трик, сразу ушёл на замену, уступив место на поле для Василия Алейникова, а Альбек Гонгапшев вышел у "СКА-Хабаровска" вместо Артёма Симоняна.
    • Желтая карточка
      63'
      Жёлтую карточку получил автор гола Саид Алиев за снятую футболку при праздновании взятия чужих ворот.
    • 3 гола - хет-трик!
      62'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4:0! Саид Алиев (хет-трик)!
      Допустили потерю мяча туляки при выходе из обороны на правом фланге и получили выход один на один, который Алиев реализовал весьма чётко.
    • 61'
      Левым флангом проходила атака у хабаровчан и неудачной получилась, от хозяев ушла за лицевую, Артём Сокол всё проконтролировал.
    • Офсайд
      60'
      Роман Изотов забрался в положение "вне игры" на левом полуфланге. Офсайд зафиксирован у гостей данного матча.
    • 59'
      На носилках уносят пострадавшего футболиста "Арсенала". Очень досадно получить травму в последнем туре. Желаем здоровья Данилу Хромову.
    • Травма, повреждение
      58'
      Теперь оказывается медицинская помощь Хромову. Боролся с ним по-взрослому Мусалов, но серьёзного фола в эпизоде между ними точно не было.
    • Фол, нарушение
      57'
      Магомед Мусалов впереди на правом фланге нарушил правила против Данила Хромова, и лежит на газоне представитель тульского "Арсенала".
    • 56'
      Артём Симонян не смог пройти соперника на левом фланге и потерял мяч, однако вскоре вернулось владение к хозяевам, и дальний удар Никиты Мирошниченко был быстро заблокирован.
    • 56'
      Михаил Гащенков отдал пас немного влево Артёму Симоняну, тот выполнил прострел, однако не дотянулся до мяча Саид Алиев, пробовавший сделать хет-трик.
    • Офсайд
      54'
      ГОЛ! 3:1! Роман Изотов! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 3:0.
      В положении "вне игры" принял мяч нападающий туляков и пробросил его в правый угол.
    • 53'
      Видим, что "Арсенал" владеет инициативой во втором тайме. Команда гостей проигрывает с крупным счётом, так что это вполне закономерно.
    • 52'
      Плохо лёг мяч на ногу Ансору Хабибову, принявшему диагональ в зоне правого инсайда. Кручёным ударом не попал футболист "Арсенала" в ближнюю девятку.
    • 51'
      Михаил Гащенков с левого края осуществлял подачу на дальний край вратарской, и мяч ушёл за лицевую, не коснувшись никого.
    • Угловой
      50'
      С левого фланга подавали угловой хабаровчане. Опять-таки, это опасным не получилось. И вновь подключили хозяева к перепасовке Ислама Имамова, далеко покинувшего свою штрафную площадь.
    • Опасный момент
      48'
      ОСТРО! Как же не забили четвёртый мяч сейчас хозяева? Ответная была атака у хабаровчан, Саид Алиев покатил с левого полуфланга в центр на Михаила Гащенкова, а тот ударял в подкате и направил сферу рядом с правым углом ворот.
    • Угловой
      47'
      Сам корнер не привёл к генерации опасного момента у ворот "СКА-Хабаровска", но вторым темпом стали позиционно атаковать подопечные Александра Сторожука.
    • Опасный момент
      46'
      МОМЕНТ! Исламжан Насыров пробивал с короткого расстояния в ближний (левый) угол после поперечного выката Романа Изотова, и мяч отправляет на угловой Ислам Имамов.
    • Замена
      46'
      В перерыве в составе тульского "Арсенала" Данил Хромов появился на замену вместо Кирилла Большакова.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. Громит "СКА-Хабаровск" своего соперника по итогам первых 45 минут встречи плюс добавленного времени. Посмотрим, удастся ли внести в игру интригу "Арсеналу" во второй половине встречи.
    • 2 гола - дубль!
      45'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0! Саид Алиев (дубль)!
      Симонян с подступов к штрафной площади гостей набрасывает в зону правого угла вратарской, Гащенков поперечно скидывает, и Алиев посылает мяч уже в пустую сетку створа.
    • 45'
      Юрий Бавин прессинговал в чужой штрафной Егора Шамова, который не дрогнул под давлением, а чуть позже около других ворот Артём Сокол с правого полуфланга забросил мяч в руки Ислама Имамова.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавлены к первому тайму.
    • 44'
      Да, кстати, в онлайн-таблице "СКА-Хабаровск" перемещается вперёд сразу на нескольких позиций благодаря тому, что выигрывает в данное время, и попадает в первую восьмёрку.
    • 43'
      Скоро перерыв в этом матче, и уверенно ведёт в счёте "СКА-Хабаровск". В какой-то степени можно это называть промежуточной победой в первом тайме на классе.
    • 42'
      "Арсенал", побывав на грани третьего пропущенного гола, катает мяч сейчас в середине поля, тогда как впереди все зоны для него перекрыты.
    • Опасный момент
      41'
      Михаил Гащенков имел возможность сделать счёт крупным, но где-то с 13 метров покатил мяч чуть левее створа, получив передачу низом с правой стороны.
    • Опасный момент
      40'
      С правого угла чужой штрафной Саид Алиев, обыгравший Кирилла Большакова, неудачно пробил в дальний угол - точнее, мимо дальнего угла.
    • 39'
      Неточный удар последовал по воротам хозяев с подступов к штрафной площади. И не выбивает мяч сразу в центр поля Ислам Имамов, а даёт его разыграть партнёру.
    • Описание гола
      38'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Саид Алиев!
      Оборона "Арсенала" совсем как-то провалилась по центру. Алиев чуть с правой стороны увёл мяч в центр от Большакова и в падении отправил футбольный снаряд в сетку рикошетом от левой штанги, оказавшись с глазу на глаз с Шамовым.
    • Замена
      37'
      Илья Петров выходит на замену в составе "СКА-Хабаровска" вместо Данилы Янова. Нет оснований полагать, что игрок хозяев получил повреждение, ведь он бодро бежит к боковой линии.
    • 36'
      Магомед Мусалов справа в чужой штрафной оказался на подборе, подработал себе мяч и пробил с лёта, но была мгновенно заблокирована его попытка гостевым защитником.
    • Желтая карточка
      35'
      Кирилл Большаков в середине поля валит на газон Саида Алиева, цепляя его за ноги, и получает жёлтую карточку за срыв перспективной атаки.
    • 34'
      Главному арбитру матча Кириллу Силантьеву понадобилась помощь резервного, чтобы тот поправил ему гарнитуру.
    • Офсайд
      33'
      Ансор Хабибов на левом фланге оказался в положении "вне игры" и вынужден семенить сейчас назад на свою половину поля.
    • 32'
      Возможно, "СКА-Хабаровск" несколько успокоился, а вероятно, это заслуга "Арсенала", что он активнее стал действовать в собственных атакующих делах.
    • 31'
      Исламжан Насыров после выката Романа Изотова, удачно действовавшего в отборе, отправил мяч правее створа из-за пределов штрафной площади хозяев.
    • 30'
      Где-то минуту владели мячом футболисты тульского "Арсенала", после чего утратили над ним контроль, когда отдавалась передача низом метров на десять вперёд к штрафной площади соперника.
    • Опасный момент
      29'
      Подача слева со штрафного следует от туляков на ближнюю штангу, и наносится удар вторым этажом немного выше створа. Опасно, можно так сказать.
    • Фол, нарушение
      28'
      На своей половине поля на правом фланге Данила Янов нарушительно подкатился сзади в ноги Ансора Хабибова. То есть штрафной удар будет у "Арсенала".
    • 27'
      Нет особой мотивации в этом матче у команд. Наверняка отпускное настроение имеет большинство футболистов. 
    • Угловой
      26'
      Саид Алиев с правого фланга смещался поближе к центру и нанёс низовой удар, который Гиа Григалава заблокировал на угловой.
    • 25'
      Говорят, что в Хабаровске шёл дождь в сегодняшний день до начала матча, поэтому поле искусственно поливать не пришлось.
    • 24'
      Слышно интершум, тренеры что-то кричат своим подопечным. "СКА-Хабаровск" тем временем вбрасывает мяч из аута в атаке на правом фланге.
    • 23'
      Не все матчи последнего тура Первой лиги России начинаются в одно время. Это вам не Премьер-лига, где все стартуют сегодня в 17 часов по московскому времени.
    • Опасный момент
      22'
      Данила Янов в атаке на правом полуфланге сумел сохранить мяч в поле и прострелил во вратарскую, откуда его выбил Кирилл Большаков. Ну а вскоре Рустам Сосранов с подбора с подступов к штрафной площадке пробил вроде опасно, однако неточно.
    • 21'
      Длинный вертикальный заброс сейчас у "Арсенала", к левому углу вратарской двигается этот мяч, и там его забирает в перчатки Ислам Имамов.
    • Опасный момент
      20'
      ОПАСНО! Угловой подали гости с левого фланга, и из района 11-метровой отметки пробивал головой Кирилл Большаков, но выручил свою команду сделавший сэйв Ислам Имамов.
    • Замена
      20'
      Александр Ставпец не смог продолжать играть из-за травмы. Его вынужденно заменил в составе "Арсенала" Ансор Хабибов.
    • 19'
      С левого фланга делали подачу с игры визитёры, случился рикошет, и на ближнем краю вратарской по мячу сыграл вторым этажом Денис Фомин.
    • 18'
      Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв наблюдает за происходящим на поле воочию, только что его показали крупным планом.
    • Травма, повреждение
      17'
      Александр Ставпец получает медицинскую помощь в центральном круге. Игра, соответственно, приостановлена на какое-то время.
    • 16'
      На трибунах много пустых мест, и чётко видны по секторам красные и синие цвета кресел, являющиеся командными для "СКА-Хабаровска".
    • Судья
      15'
      Данилу Янова выводили на ударную позицию в чужой штрафной площадке, Михаил Гащенков отдавал ему короткую передачу к правому углу вратарской, а тот упал в противоборстве с Григалавой. Арбитр не подумал ставить тут пенальти. 
    • 14'
      Контратаку начали проводить игроки тульской команды, но не привела она к успеху, в середине поля обрезались гости и остались без игрового снаряда.
    • 13'
      Кроме забитого гола, других опасных моментов в игре ещё не возникало. У "Арсенала" сегодня короткий состав, отсутствует ряд лидеров, сообщим об этом.
    • 12'
      Но от вылета и "СКА-Хабаровск", и "Арсенал" заранее себя обезопасили, это судьба "Кубани" сегодня будет решаться в плане того, отправится она во Вторую лигу или останется в Первой.
    • 11'
      Играющие сейчас команды располагаются обе в третьей четверти турнирной таблицы. Наверняка изначально эти клубы рассчитывали на более хорошие результаты. 
    • 10'
      В данный момент прессингуют "арсенальцы", а Михаил Гащенков отдаёт пас назад своему вратарю Исламу Имамову, который не допускает здесь ошибки.
    • 9'
      Итак, быстрый гол удаётся забить команде Романа Шаронова. Сразу после этого продолжают владеть мячом футболисты команды "СКА-Хабаровск".
    • Описание гола
      8'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Александр Иваньков!
      Навес Симоняна слева с корнера отбил головой в падении Сериков, но на подхвате был также Симонян, накинувший мяч к ближнему краю вратарской, а Иваньков здорово прокинул себе игровой снаряд внешней стороной стопы и затем проткнул его в цель мимо Шамова.
    • Угловой
      7'
      Отвечают своим корнером футболисты хабаровского клуба. С левого фланга будет это стандартное положение. Посмотрим, чем оно обернётся.
    • Угловой
      6'
      Александр Ставпец навешивал с правого края, и от Артёма Симоняна мяч ушёл на угловой, не оказавшийся по факту у "Арсенала" опасным.
    • 5'
      "Арсенал" первый раз серьёзно пошёл в нападение, Артём Сокол работал на правом фланге, но не сделал подачу в штрафную площадь хозяев.
    • 4'
      "СКА-Хабаровск" появился сегодня на поле в белой форме, тогда как у "Арсенала" жёлто-чёрная экипировка.
    • 3'
      Артём Симонян справа со штрафного удара неудачно навесил в чужую штрафную площадь, откуда выбили мяч гости, а чуть позже покатал сферу со своими партнёрами вратарь хабаровчан, дошедший аж до центральной линии.
    • Фол, нарушение
      2'
      Сейчас должно быть гигантское преимущество по владению мячом у хозяев. Магомед Мусалов только что заработал штрафной удар в атаке на правом фланге.
    • 1'
      Атака у хабаровчан образуется правым флангом, производится подача на дальний край вратарской, где находится Артём Симонян, но нет острого продолжения, хотя мяч остаётся у дальневосточников.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Судья
      Официальные лица матча:

      Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара).
      Первый помощник: Александр Приходько (Москва).
      Второй помощник: Артем Перов (Москва).
      Резервный судья: Максим Скорочкин (Владивосток).
      Инспектор: Александр Колобаев (Москва).
      Делегат: Владимир Крысин (Хабаровск).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В заключительном туре Первой Лиги России "СКА-Хабаровск" в родных стенах сыграет с тульским "Арсеналом". Текстовую трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.67. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.67 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 124
    СКА-Хабаровск 65.3% (81)
    X 29% (36)
    Арсенал Тула 5.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Арсенал Тула
    5.40
    3.85
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск 5:0 Арсенал Тула онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 5:0 Арсенал Тула

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    65.3% (81)
    Ничья
    29% (36)
    Арсенал Тула
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.62% (37)
    Меньше
    68.38% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    58.12% (68)
    Нет
    41.88% (49)
    Популярный счёт
    1:0 СКА-Хабаровск
    32.3% (40)
    2:1 СКА-Хабаровск
    26.6% (33)
    1:1 Ничья
    25% (31)
    0:0 Ничья
    3.2% (4)
    1:2 Арсенал Тула
    3.2% (4)
    2:0 СКА-Хабаровск
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    СКА-Хабаровск
    Арсенал Тула
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     