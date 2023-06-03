Совсем не айс развивается последний матч сезона для тульского "Арсенала". Плохие итоги, скорее всего, поджидают Александра Сторожука.

Ну а хабаровские футболисты и болельщики, наоборот, наслаждаются заключительным матчем первенства в своём исполнении.

С правого полуфланга с дальней дистанции Илья Кулешин не смог низовым ударом переместить мяч в дальний угол, немного мима створа получилось.

Готовятся замены у "СКА-Хабаровска": появятся на поле вратарь Владимир Сугробов и полевой игрок Артём Быков.

Денис Фомин длинно закидывает мяч вперёд со своей половины поля, и овладевает игровым снарядом покинувший собственную штрафную площадь Егор Шамов.

Итак, обозначенная двойная замена в составе "СКА-Хабаровска": вратарь Владимир Сугробов вступает в игру вместо Ислама Имамова, а Артём Быков появляется на поле вместо Магомеда Мусалова.

Данил Степанов в атаке с левого полуфланга катил вдоль лицевой поближе к воротам на своего партнёра, но выпущен был мяч за лицевую игроками гостевой команды.

МОМЕНТ! Егор Шамов из своей штрафной подарил мяч соперникам, а вскоре исправил свою ошибку, отразив удар Василия Алейникова со средней дистанции на угловой.

Ну что, сподобятся ли сегодня футболисты из Центральной России хотя бы на гол престижа?

Легко даются голы хабаровчанам. На мажорной ноте, судя по всему, завершат они сезон-2022/2023.

Половина второго тайма остаётся ещё впереди, тогда как судьба исхода матча практически уже решена.

Исламжан Насыров с левого фланга подавал на противоположный край вратарской, и получилось это безадресно у команды гостей.

Вязкую атаку сейчас проводит "СКА-Хабаровск", правым флангом она происходит, много там рикошетов и так далее.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 5:0! Валерий Алейников! После проникающей передачи Гащенкова оказался сменщик Алиева один на один с Шамовым, увёл мяч от чужого вратаря чуть влево и покатил его в пустую рамку.

Артём Симонян не смог пройти соперника на левом фланге и потерял мяч, однако вскоре вернулось владение к хозяевам, и дальний удар Никиты Мирошниченко был быстро заблокирован.

Магомед Мусалов впереди на правом фланге нарушил правила против Данила Хромова, и лежит на газоне представитель тульского "Арсенала".

Теперь оказывается медицинская помощь Хромову. Боролся с ним по-взрослому Мусалов, но серьёзного фола в эпизоде между ними точно не было.

На носилках уносят пострадавшего футболиста "Арсенала". Очень досадно получить травму в последнем туре. Желаем здоровья Данилу Хромову.

Роман Изотов забрался в положение "вне игры" на левом полуфланге. Офсайд зафиксирован у гостей данного матча.

Левым флангом проходила атака у хабаровчан и неудачной получилась, от хозяев ушла за лицевую, Артём Сокол всё проконтролировал.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4:0! Саид Алиев (хет-трик)! Допустили потерю мяча туляки при выходе из обороны на правом фланге и получили выход один на один, который Алиев реализовал весьма чётко.

Саид Алиев, оформив хет-трик, сразу ушёл на замену, уступив место на поле для Василия Алейникова, а Альбек Гонгапшев вышел у "СКА-Хабаровска" вместо Артёма Симоняна.

В составе же "Арсенала" в игру вступил Илья Кулешин вместо травмированного Данилы Хромова.

В перерыве в составе тульского "Арсенала" Данил Хромов появился на замену вместо Кирилла Большакова.

МОМЕНТ! Исламжан Насыров пробивал с короткого расстояния в ближний (левый) угол после поперечного выката Романа Изотова, и мяч отправляет на угловой Ислам Имамов.

Сам корнер не привёл к генерации опасного момента у ворот "СКА-Хабаровска", но вторым темпом стали позиционно атаковать подопечные Александра Сторожука.

ОСТРО! Как же не забили четвёртый мяч сейчас хозяева? Ответная была атака у хабаровчан, Саид Алиев покатил с левого полуфланга в центр на Михаила Гащенкова, а тот ударял в подкате и направил сферу рядом с правым углом ворот.

С левого фланга подавали угловой хабаровчане. Опять-таки, это опасным не получилось. И вновь подключили хозяева к перепасовке Ислама Имамова, далеко покинувшего свою штрафную площадь.

Михаил Гащенков с левого края осуществлял подачу на дальний край вратарской, и мяч ушёл за лицевую, не коснувшись никого.

Плохо лёг мяч на ногу Ансору Хабибову, принявшему диагональ в зоне правого инсайда. Кручёным ударом не попал футболист "Арсенала" в ближнюю девятку.

Видим, что "Арсенал" владеет инициативой во втором тайме. Команда гостей проигрывает с крупным счётом, так что это вполне закономерно.

ГОЛ! 3:1! Роман Изотов! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 3:0. В положении "вне игры" принял мяч нападающий туляков и пробросил его в правый угол.

Михаил Гащенков отдал пас немного влево Артёму Симоняну, тот выполнил прострел, однако не дотянулся до мяча Саид Алиев, пробовавший сделать хет-трик.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. Громит "СКА-Хабаровск" своего соперника по итогам первых 45 минут встречи плюс добавленного времени. Посмотрим, удастся ли внести в игру интригу "Арсеналу" во второй половине встречи.

45' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0! Саид Алиев (дубль)!

Симонян с подступов к штрафной площади гостей набрасывает в зону правого угла вратарской, Гащенков поперечно скидывает, и Алиев посылает мяч уже в пустую сетку створа.

45' Юрий Бавин прессинговал в чужой штрафной Егора Шамова, который не дрогнул под давлением, а чуть позже около других ворот Артём Сокол с правого полуфланга забросил мяч в руки Ислама Имамова.

45' 2 минуты добавлены к первому тайму.

44' Да, кстати, в онлайн-таблице "СКА-Хабаровск" перемещается вперёд сразу на нескольких позиций благодаря тому, что выигрывает в данное время, и попадает в первую восьмёрку.

43' Скоро перерыв в этом матче, и уверенно ведёт в счёте "СКА-Хабаровск". В какой-то степени можно это называть промежуточной победой в первом тайме на классе.

42' "Арсенал", побывав на грани третьего пропущенного гола, катает мяч сейчас в середине поля, тогда как впереди все зоны для него перекрыты.

41' Михаил Гащенков имел возможность сделать счёт крупным, но где-то с 13 метров покатил мяч чуть левее створа, получив передачу низом с правой стороны.

40' С правого угла чужой штрафной Саид Алиев, обыгравший Кирилла Большакова, неудачно пробил в дальний угол - точнее, мимо дальнего угла.

39' Неточный удар последовал по воротам хозяев с подступов к штрафной площади. И не выбивает мяч сразу в центр поля Ислам Имамов, а даёт его разыграть партнёру.

38' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Саид Алиев!

Оборона "Арсенала" совсем как-то провалилась по центру. Алиев чуть с правой стороны увёл мяч в центр от Большакова и в падении отправил футбольный снаряд в сетку рикошетом от левой штанги, оказавшись с глазу на глаз с Шамовым.

37' Илья Петров выходит на замену в составе "СКА-Хабаровска" вместо Данилы Янова. Нет оснований полагать, что игрок хозяев получил повреждение, ведь он бодро бежит к боковой линии.

36' Магомед Мусалов справа в чужой штрафной оказался на подборе, подработал себе мяч и пробил с лёта, но была мгновенно заблокирована его попытка гостевым защитником.

35' Кирилл Большаков в середине поля валит на газон Саида Алиева, цепляя его за ноги, и получает жёлтую карточку за срыв перспективной атаки.

34' Главному арбитру матча Кириллу Силантьеву понадобилась помощь резервного, чтобы тот поправил ему гарнитуру.

33' Ансор Хабибов на левом фланге оказался в положении "вне игры" и вынужден семенить сейчас назад на свою половину поля.

32' Возможно, "СКА-Хабаровск" несколько успокоился, а вероятно, это заслуга "Арсенала", что он активнее стал действовать в собственных атакующих делах.

31' Исламжан Насыров после выката Романа Изотова, удачно действовавшего в отборе, отправил мяч правее створа из-за пределов штрафной площади хозяев.

30' Где-то минуту владели мячом футболисты тульского "Арсенала", после чего утратили над ним контроль, когда отдавалась передача низом метров на десять вперёд к штрафной площади соперника.

29' Подача слева со штрафного следует от туляков на ближнюю штангу, и наносится удар вторым этажом немного выше створа. Опасно, можно так сказать.

28' На своей половине поля на правом фланге Данила Янов нарушительно подкатился сзади в ноги Ансора Хабибова. То есть штрафной удар будет у "Арсенала".

27' Нет особой мотивации в этом матче у команд. Наверняка отпускное настроение имеет большинство футболистов.

26' Саид Алиев с правого фланга смещался поближе к центру и нанёс низовой удар, который Гиа Григалава заблокировал на угловой.

25' Говорят, что в Хабаровске шёл дождь в сегодняшний день до начала матча, поэтому поле искусственно поливать не пришлось.

24' Слышно интершум, тренеры что-то кричат своим подопечным. "СКА-Хабаровск" тем временем вбрасывает мяч из аута в атаке на правом фланге.

23' Не все матчи последнего тура Первой лиги России начинаются в одно время. Это вам не Премьер-лига, где все стартуют сегодня в 17 часов по московскому времени.

22' Данила Янов в атаке на правом полуфланге сумел сохранить мяч в поле и прострелил во вратарскую, откуда его выбил Кирилл Большаков. Ну а вскоре Рустам Сосранов с подбора с подступов к штрафной площадке пробил вроде опасно, однако неточно.

21' Длинный вертикальный заброс сейчас у "Арсенала", к левому углу вратарской двигается этот мяч, и там его забирает в перчатки Ислам Имамов.

20' ОПАСНО! Угловой подали гости с левого фланга, и из района 11-метровой отметки пробивал головой Кирилл Большаков, но выручил свою команду сделавший сэйв Ислам Имамов.

20' Александр Ставпец не смог продолжать играть из-за травмы. Его вынужденно заменил в составе "Арсенала" Ансор Хабибов.

19' С левого фланга делали подачу с игры визитёры, случился рикошет, и на ближнем краю вратарской по мячу сыграл вторым этажом Денис Фомин.

18' Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв наблюдает за происходящим на поле воочию, только что его показали крупным планом.

17' Александр Ставпец получает медицинскую помощь в центральном круге. Игра, соответственно, приостановлена на какое-то время.

16' На трибунах много пустых мест, и чётко видны по секторам красные и синие цвета кресел, являющиеся командными для "СКА-Хабаровска".

15' Данилу Янова выводили на ударную позицию в чужой штрафной площадке, Михаил Гащенков отдавал ему короткую передачу к правому углу вратарской, а тот упал в противоборстве с Григалавой. Арбитр не подумал ставить тут пенальти.

14' Контратаку начали проводить игроки тульской команды, но не привела она к успеху, в середине поля обрезались гости и остались без игрового снаряда.

13' Кроме забитого гола, других опасных моментов в игре ещё не возникало. У "Арсенала" сегодня короткий состав, отсутствует ряд лидеров, сообщим об этом.

12' Но от вылета и "СКА-Хабаровск", и "Арсенал" заранее себя обезопасили, это судьба "Кубани" сегодня будет решаться в плане того, отправится она во Вторую лигу или останется в Первой.

11' Играющие сейчас команды располагаются обе в третьей четверти турнирной таблицы. Наверняка изначально эти клубы рассчитывали на более хорошие результаты.

10' В данный момент прессингуют "арсенальцы", а Михаил Гащенков отдаёт пас назад своему вратарю Исламу Имамову, который не допускает здесь ошибки.

9' Итак, быстрый гол удаётся забить команде Романа Шаронова. Сразу после этого продолжают владеть мячом футболисты команды "СКА-Хабаровск".

8' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Александр Иваньков!

Навес Симоняна слева с корнера отбил головой в падении Сериков, но на подхвате был также Симонян, накинувший мяч к ближнему краю вратарской, а Иваньков здорово прокинул себе игровой снаряд внешней стороной стопы и затем проткнул его в цель мимо Шамова.

7' Отвечают своим корнером футболисты хабаровского клуба. С левого фланга будет это стандартное положение. Посмотрим, чем оно обернётся.

6' Александр Ставпец навешивал с правого края, и от Артёма Симоняна мяч ушёл на угловой, не оказавшийся по факту у "Арсенала" опасным.

5' "Арсенал" первый раз серьёзно пошёл в нападение, Артём Сокол работал на правом фланге, но не сделал подачу в штрафную площадь хозяев.

4' "СКА-Хабаровск" появился сегодня на поле в белой форме, тогда как у "Арсенала" жёлто-чёрная экипировка.

3' Артём Симонян справа со штрафного удара неудачно навесил в чужую штрафную площадь, откуда выбили мяч гости, а чуть позже покатал сферу со своими партнёрами вратарь хабаровчан, дошедший аж до центральной линии.

2' Сейчас должно быть гигантское преимущество по владению мячом у хозяев. Магомед Мусалов только что заработал штрафной удар в атаке на правом фланге.

1' Атака у хабаровчан образуется правым флангом, производится подача на дальний край вратарской, где находится Артём Симонян, но нет острого продолжения, хотя мяч остаётся у дальневосточников.