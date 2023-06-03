Тур: 34.
5:0
Второй тайм: 78'
0'
1:0
9' ГолАлександр Иванков
35' Желтая карточкаБольшаков Кирилл
2:0
38' ГолАлиев Саид
3:0
45' ГолАлиев Саид
4:0
62' ГолАлиев Саид
5:0
71' ГолАлейников Василий
Ход матча
9'
35'
38'
2:0
45'
3:0
62'
62'
4:0
71'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
78 Имамов ИсламВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фомин ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Янов ДанилаПолузащитник
-
19 Алиев СаидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Быков АртёмПолузащитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаронов Роман
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сериков ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Козлов ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Изотов РоманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Кулешин ИльяЗащитник
-
75 Хромов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сторожук Александр
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Арсенал Тула
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2
0.86
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
105
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Саид
|7
|0.21
|Петров Илья
|7 (6)
|0.21
|Алейников Василий
|6
|0.18
|Яо Жан Шарль I
|5
|0.15
|Жамалетдинов Тимур
|4
|0.12
|Стародуб Дмитрий
|3
|0.09
|Мусалов Магомед
|3
|0.09
|Гащенков Михаил
|3
|0.09
|Фомин Денис
|2
|0.06
|Мирошниченко Никита
|2
|0.06
|Александр Иванков
|2
|0.06
|Симонян Артём
|1
|0.03
|Рукас Томас
|1
|0.03
|Натхо Амир
|1
|0.03
|Турсунов Игорь
|1
|0.03
|Левицкий Денис
|1
|0.03
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Панченко Кирилл
|9 (3)
|0.26
|Луценко Евгений
|8
|0.24
|Ткачёв Сергей
|6
|0.18
|Алиев Камран
|3
|0.09
|Манелов Ираклий
|2
|0.06
|Кайнов Максим
|2
|0.06
|Григалава Гиа
|1
|0.03
|Померко Алексей
|1
|0.03
|Григорян Арутюн
|1
|0.03
|Яковлев Михаил
|1
|0.03
|Хабибов Ансор
|1
|0.03
|Козлов Иван
|1
|0.03
|Большаков Кирилл
|1
|0.03
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Илья
|7
|1
|Фомин Денис
|7
|1
|Мусалов Магомед
|6
|0
|Рукас Томас
|3
|1
|Алейников Василий
|4
|0
|Гелоян Ишхан
|4
|0
|Гащенков Михаил
|4
|0
|Сугробов Владимир
|4
|0
|Стародуб Дмитрий
|2
|1
|Симонян Артём
|2
|1
|Бавин Юрий
|3
|0
|Яо Жан Шарль I
|3
|0
|Муминов Ильяс
|1
|1
|Александр Иванков
|1
|1
|Сосранов Рустам
|2
|0
|Турсунов Игорь
|2
|0
|Мирошниченко Никита
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Натхо Амир
|1
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Адили Мевлан
|1
|0
|Левицкий Денис
|1
|0
|Анисимов Андрей
|1
|0
|Климов Кирилл
|1
|0
|Гонгапшев Альбек
|1
|0
|Имамов Ислам
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григалава Гиа
|6
|0
|Сериков Илья
|4
|1
|Луценко Евгений
|5
|0
|Померко Алексей
|5
|0
|Панченко Кирилл
|3
|1
|Яковлев Михаил
|4
|0
|Суханов Артём Романович
|4
|0
|Ставпец Александр
|3
|0
|Ткачёв Сергей
|3
|0
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Насыров Исламжан
|3
|0
|Большаков Кирилл
|3
|0
|Степанов Данил
|1
|1
|Григорян Арутюн
|2
|0
|Хабибов Ансор
|2
|0
|Кайнов Максим
|2
|0
|Коченков Антон
|1
|0
|Левашов Михаил
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Сокол Артём
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Шамов Егор
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Хромов Данил
|1
|0
|Козлов Иван
|1
|0
|Кулешин Илья
|1
|0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Арсенал Тула
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
4
СКА-Хабаровск
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Арсенал Тула
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
15
Волевые поражения
12
20
СКА-Хабаровск
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
Арсенал Тула
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
58% (19)
18% (6)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
25
17
Волевые поражения
17
24
Голы по времени матча
Забито
26
14
5 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
0
0%
2
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
2
8%
2
14%
31-45
6
23%
3
21%
46-60
9
35%
4
29%
61-75
6
23%
3
21%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
18%
2
15%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
4
36%
1
8%
76-90
Забито
18
23
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
5
22%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
5
28%
5
22%
76-90
Пропущено
28
27
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
5
18%
1
4%
1-15
6
21%
7
26%
16-30
5
18%
6
22%
31-45
1
4%
4
15%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
7
25%
4
15%
76-90
Забито
44
37
11 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 11
12 Не забивали 12
2
5%
5
14%
1-15
5
11%
5
14%
16-30
4
9%
4
11%
31-45
9
20%
7
19%
46-60
13
30%
30%
8
22%
61-75
11
25%
8
22%
76-90
Пропущено
39
40
20 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 26
7
18%
3
8%
1-15
8
21%
10
25%
16-30
5
13%
8
20%
31-45
3
8%
7
18%
46-60
5
13%
7
18%
61-75
11
28%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0
Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1
Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
Арсенал Тула
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
6
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
12 раз 36%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
СКА-Хабаровск
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
125
88
89
412
314
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
97
512
412
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
2112
1320
1221
627
429
231
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|11
|3
|53 - 27
|68
|2.
|Заявка
|33
|17
|13
|3
|54 - 29
|64
|3.
|Заявка
|33
|16
|11
|6
|54 - 34
|59
|4.
|Заявка
|33
|13
|14
|6
|43 - 35
|53
|5.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|42 - 38
|49
|6.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|24 - 27
|46
|7.
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|36 - 37
|46
|8.
|5:0 Заявка
|34
|11
|11
|12
|49 - 39
|44
|9.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|35 - 34
|44
|10.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|32 - 33
|44
|11.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|37 - 37
|44
|12.
|Заявка
|33
|9
|16
|8
|34 - 36
|43
|13.
|0:5 Заявка
|34
|11
|8
|15
|37 - 45
|41
|14.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|34 - 40
|34
|15.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|34 - 53
|33
|16.
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|34 - 44
|32
|17.
|Заявка
|33
|6
|11
|16
|23 - 41
|29
|18.
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|28 - 54
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|35 - 16
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|26 - 14
|35
|3.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|25 - 13
|35
|4.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|23 - 11
|35
|5.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|34 - 21
|33
|6.
|5:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|31 - 11
|30
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|15 - 15
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|14 - 9
|26
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 19
|24
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 15
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 16
|22
|13.
|0:5 Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 27
|22
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 17
|22
|15.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 14
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 24
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|18 - 11
|32
|2.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|28 - 15
|29
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 13
|26
|5.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 22
|22
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|10 - 18
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|8.
|0:5 Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 18
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 22
|18
|10.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|18 - 22
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 21
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 17
|15
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 29
|15
|14.
|5:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|16.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 26
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|14 - 27
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 34
|9
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|14
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|12
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Акрон
|Савичев Константин
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Уфа
|Фищенко Руслан
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 5:0 Арсенал Тула
Исход игры
СКА-Хабаровск
65.3% (81)
Ничья
29% (36)
Арсенал Тула
5.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
31.62% (37)
Меньше
68.38% (80)
Обе команды забьют
Да
58.12% (68)
Нет
41.88% (49)
Популярный счёт
1:0 СКА-Хабаровск
32.3% (40)
2:1 СКА-Хабаровск
26.6% (33)
1:1 Ничья
25% (31)
0:0 Ничья
3.2% (4)
1:2 Арсенал Тула
3.2% (4)
2:0 СКА-Хабаровск
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!