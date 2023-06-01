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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 34.
СКА-Хабаровск
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 60
СКА-Хабаровск 55% (33)
X 38.3% (23)
Арсенал Тула 6.7% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Арсенал Тула

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2
0.86

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
105

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Илья 7 (6) 0.21
Алейников Василий 5 0.15
Яо Жан Шарль I 5 0.15
Жамалетдинов Тимур 4 0.12
Алиев Саид 4 0.12
Стародуб Дмитрий 3 0.09
Мусалов Магомед 3 0.09
Гащенков Михаил 3 0.09
Фомин Денис 2 0.06
Мирошниченко Никита 2 0.06
Симонян Артём 1 0.03
Рукас Томас 1 0.03
Натхо Амир 1 0.03
Турсунов Игорь 1 0.03
Левицкий Денис 1 0.03
Александр Иванков 1 0.03
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панченко Кирилл 9 (3) 0.27
Луценко Евгений 8 0.24
Ткачёв Сергей 6 0.18
Алиев Камран 3 0.09
Манелов Ираклий 2 0.06
Кайнов Максим 2 0.06
Григалава Гиа 1 0.03
Померко Алексей 1 0.03
Григорян Арутюн 1 0.03
Яковлев Михаил 1 0.03
Хабибов Ансор 1 0.03
Козлов Иван 1 0.03
Большаков Кирилл 1 0.03

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 7 1
Фомин Денис 7 1
Мусалов Магомед 6 0
Рукас Томас 3 1
Алейников Василий 4 0
Гелоян Ишхан 4 0
Гащенков Михаил 4 0
Сугробов Владимир 4 0
Стародуб Дмитрий 2 1
Симонян Артём 2 1
Бавин Юрий 3 0
Яо Жан Шарль I 3 0
Муминов Ильяс 1 1
Александр Иванков 1 1
Сосранов Рустам 2 0
Турсунов Игорь 2 0
Мирошниченко Никита 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Натхо Амир 1 0
Алиев Саид 1 0
Адили Мевлан 1 0
Левицкий Денис 1 0
Анисимов Андрей 1 0
Климов Кирилл 1 0
Гонгапшев Альбек 1 0
Имамов Ислам 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григалава Гиа 6 0
Сериков Илья 4 1
Луценко Евгений 5 0
Померко Алексей 5 0
Панченко Кирилл 3 1
Яковлев Михаил 4 0
Суханов Артём Романович 4 0
Ставпец Александр 3 0
Ткачёв Сергей 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Насыров Исламжан 3 0
Степанов Данил 1 1
Григорян Арутюн 2 0
Хабибов Ансор 2 0
Большаков Кирилл 2 0
Кайнов Максим 2 0
Коченков Антон 1 0
Левашов Михаил 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Сокол Артём 1 0
Изотов Роман 1 0
Шамов Егор 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хромов Данил 1 0
Козлов Иван 1 0
Кулешин Илья 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Арсенал Тула
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
4
СКА-Хабаровск
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Арсенал Тула
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
15

Волевые поражения

12
20
СКА-Хабаровск
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
Арсенал Тула
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
58% (19)
18% (6)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

25
17

Волевые поражения

17
24

Голы по времени матча

Забито

26
14
5 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
0
0%
2
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
2
8%
2
14%
31-45
6
23%
3
21%
46-60
9
35%
4
29%
61-75
6
23%
3
21%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
18%
2
15%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Забито

18
23
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
5
22%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
5
28%
5
22%
76-90

Пропущено

28
27
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
5
18%
1
4%
1-15
6
21%
7
26%
16-30
5
18%
6
22%
31-45
1
4%
4
15%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
7
25%
4
15%
76-90

Забито

44
37
11 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 11
12 Не забивали 12
2
5%
5
14%
1-15
5
11%
5
14%
16-30
4
9%
4
11%
31-45
9
20%
7
19%
46-60
13
30%
30%
8
22%
61-75
11
25%
8
22%
76-90

Пропущено

39
40
20 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 26
7
18%
3
8%
1-15
8
21%
10
25%
16-30
5
13%
8
20%
31-45
3
8%
7
18%
46-60
5
13%
7
18%
61-75
11
28%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0
Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1
Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Арсенал Тула

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
6
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
12 раз 36%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
5
8
8
1.5
8
9
4
12
2.5
3
14
1
15
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
9
7
5
12
1.5
4
12
2
15
2.5
1
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
21
12
13
20
1.5
12
21
6
27
2.5
4
29
2
31
3.5
1
32
4.5
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 33 19 11 3 53 - 27 68
2.
Балтика
 Заявка 33 17 13 3 54 - 29 64
3.
Алания
 Заявка 33 16 11 6 54 - 34 59
4.
Енисей
 Заявка 33 13 14 6 43 - 35 53
5.
Родина Москва
 Заявка 33 13 10 10 42 - 38 49
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 12 10 11 24 - 27 46
7.
Шинник
 Заявка 33 13 7 13 36 - 37 46
8.
КАМАЗ
 Заявка 33 11 11 11 35 - 34 44
9.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 11 11 32 - 33 44
10.
Волгарь
 Заявка 33 11 11 11 37 - 37 44
11.
Акрон
 Заявка 33 9 16 8 34 - 36 43
12.
Арсенал Тула
 Заявка 33 11 8 14 37 - 40 41
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 33 10 11 12 44 - 39 41
14.
ФК Кубань
 Заявка 33 8 10 15 34 - 40 34
15.
Велес Москва
 Заявка 33 9 6 18 34 - 53 33
16.
Уфа
 Заявка 33 8 8 17 34 - 44 32
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 33 6 11 16 23 - 41 29
18.
Краснодар-2
 Заявка 33 7 7 19 28 - 54 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 17 10 6 1 35 - 16 36
2.
Балтика
 Заявка 16 10 5 1 26 - 14 35
3.
Енисей
 Заявка 16 10 5 1 25 - 13 35
4.
Шинник
 Заявка 17 10 5 2 23 - 11 35
5.
Алания
 Заявка 17 9 6 2 34 - 21 33
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 7 6 3 26 - 11 27
7.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
8.
Волгарь
 Заявка 17 7 5 5 15 - 15 26
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 7 5 4 14 - 9 26
10.
Велес Москва
 Заявка 17 7 3 7 20 - 19 24
11.
Нефтехимик
 Заявка 17 6 6 5 17 - 15 24
12.
ФК Кубань
 Заявка 17 6 4 7 19 - 16 22
13.
Арсенал Тула
 Заявка 17 6 4 7 23 - 27 22
14.
Уфа
 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 17 3 5 9 10 - 24 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 16 9 5 2 18 - 11 32
2.
Балтика
 Заявка 17 7 8 2 28 - 15 29
3.
Родина Москва
 Заявка 17 8 5 4 22 - 15 29
4.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
5.
Акрон
 Заявка 17 5 7 5 18 - 22 22
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 5 5 7 10 - 18 20
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 Заявка 17 3 9 5 18 - 22 18
11.
КАМАЗ
 Заявка 17 4 5 8 15 - 21 17
12.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 6 7 13 - 17 15
13.
Краснодар-2
 Заявка 17 4 3 10 16 - 29 15
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
15.
ФК Кубань
 Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
16.
Шинник
 Заявка 16 3 2 11 13 - 26 11
17.
Уфа
 Заявка 17 2 4 11 14 - 27 10
18.
Велес Москва
 Заявка 16 2 3 11 14 - 34 9
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 14
Родина Москва Тимошенко Иван 14
Рубин Фамейе Джоэль 12
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Акрон Савичев Константин 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Уфа Фищенко Руслан 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 2 дня 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 60
    СКА-Хабаровск 55% (33)
    X 38.3% (23)
    Арсенал Тула 6.7% (4)
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    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Арсенал Тула

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    55% (33)
    Ничья
    38.3% (23)
    Арсенал Тула
    6.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.9% (20)
    Меньше
    66.1% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    67.8% (40)
    Нет
    32.2% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (20)
    2:1 СКА-Хабаровск
    28.3% (17)
    1:0 СКА-Хабаровск
    20% (12)
    0:0 Ничья
    5% (3)
    1:2 Арсенал Тула
    5% (3)
    2:0 СКА-Хабаровск
    5% (3)
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    СКА-Хабаровск
    Арсенал Тула
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