В Уфе счёт также стал равным. Положение "Велеса" это не меняет. Москвичам нужно забивать.

Маляров слева навесил на Гузину, который головой пробил левее ворот.

"Велес" старается с мячом закрепиться на чужой половине поля.

"Кубань" в Уфе снова вышла вперёд. Задача московской команды снова усложняется. А "Велесу" никак не удаётся подбираться к воротам хозяев.

Никитенков у центрального круга локтем попал по голове Мусаеву.

Мусаев неудачно столкнулся с игравшим на выходе кулаками Кузнецовым. Нападающему "Балтики" потребовалась помощь медиков.

Задача "Велеса" ещё более усложнилась. Нужно самим искать путь к победе, и остаётся надеяться на осечку "Кубани" в Уфе.

Мусаев смог прокинуть мяч мимо выскочившего навстречу Кузнецова, но справа с острого угла Тамерлан пробил в ближнюю штангу.

Маляров слева сыграл на перехвате и отправил вперёд Пряхина, которому убежать от соперника не удалось.

Почивалин в центральном круге руками уложил на газон Мусаева и получил жёлтую карточку.

Безчаснюк на броске не смог остановить мяч после передачи от Кабахидзе.

Замена в составе "Балтики": вместо Максима Тишкина на поле выше Владислав Лазарев.

Замена в составе "Балтики": вместо Младена Кашчелана на поле выше Александр Осипов.

Второй тайм в Калининграде!

"Кубань" в концовке первого тайма забила гол в Уфе. Такая ситуация опускает "Велес" обратно в зону вылета.

"Балтика" активно начала второй тайм. Хозяева доставляют мяч к штрафной площади соперников пока без ударов по воротам.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! КЛЁНКИН!!! Мусаев справа прострелил к дальней штанге, где забытый всеми Клёнкин спокойно поразил незащищённый угол ворот.

Мусаев с линии штрафной площади с лёта пробил немного выше перекладины.

Пряхин от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Кузнрецов.

44' Пас Смирнова справа в штрафную площадь на на Дибиргаджиева перехватил Пуцко.

42' Тишкин попытался слева вывести к воротам Мусаева, но Кузнецов вовремя выдвинулся вперёд и сыграл на перехвате.

41' Подача Дудиева справа к дальней штанге получилась слишком сильной. Мяч перелетел через всех партнёров.

40' Кертанов слева прошёл вперёд, но его передача в штрафную площадь партнёров не нашла.

39' Гузина слева забрался в офсайд.

38' Мусаев со штрафного пробил в левый угол. Кузнецов в прыжке сумел отбить мяч, а добивания не допустили защитники "Велеса".

37' Никитенков перед штрафной площадью сбил Гузину и получил жёлтую карточку. Двадцать метров до ворот.

36' Замена в составе "Балтики": вместо Эдуарда Валиахметова на поле вышел Аслан Дудиев.

35' Замена в составе "Балтики": вместо Ивана Остойича на поле вышел Никола Радмановац.

34' Остойичу вновь потребовалась помощь медиков, В это время стал активно готовиться к выходу на поле Дудиев.

33' В параллельном матче в Уфе за первые полчаса голов забит не было. На данный момент "Велес" обеспечивает себе место в первой лиге на следующий сезон.

32' Подача Кертанова слева со штрафного опасной не получилась. Мяч оказался за противоположной бровкой.

31' Валиахметов на фланге сбил Саркисяна.

30' Никитенков споткнулся перед своей штрафной площадью, но Кузнецов оказался рядом и быстро сумел добраться до мяча.

29' Следующий угловой удар Кертанов решил не разыгрывать. последовала подача к одиннадцатиметровой отметке. Мяч вынесен на Безчаснюка, дальний удар которого точным не получился.

28' Кертанов решил разыграть угловой удар с партнёрами. Заработали гости следующий "стандарт".

27' Удар Смирнова справа с линии штрафной площади соперники заблокировали. Мяч полетел выше ворот.

26' Клёнкин исполнил первый угловой удар в матче. Москвичи выбили мяч из штрафной площади.

25' Удар Клёнкина справа из штрафной площади соперники заблокировали.

24' Гузина в чужой штрафной площади нарушил правила.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

САРКИСЯН!!! Смирнов справа прострелил к воротам, где Саркисян сыграл на опережение и переправил мяч в касание в сетку.

20' Остойич получил удар по голове при падении в ноги Саркисяну. Арбитр пригласил медиков на поле.

19' Маляров слева обыгрался с Гузиной, но в штрафную площадь прорваться не смог.

18' Клёнкин завершил комбинацию партнёров ударом с двадцати трёх метров в левый угол. Кузнецов успел сместиться к штанге и забрать мяч в руки.

16' Смирнов у центрального круга попал по ногам Малярову.

15' Безчаснюк на чужой половине поля подтолкнул соперника в спину.

14' Остойич справа не пошёл поддерживать атаку и сделал пас назад на Пуцко.

13' "Балтика" левым флангом попыталась развернуть атаку, но и там московские защитники сыграли на перехвате.

12' Клёнкин с Валиахметовым покомбинировали на правом фланге, но так и не придумали острого продолжения со смещением в центр.

11' Саркисян в чужой штрафной площади нарушил правила.

10' Михайленко слева в штрафной площади не позволил сыграть Мусаеву, пропустив мяч за пределы поля.

9' Почивалин слева отправил мяч к воротам, где на выходе Латышонок всех опередил и уверенно сыграл руками.

8' Передачи "Велеса" вперёд калининградские защитники перехватывают. Угроз воротам Латышонка в стартовые минуты не возникает.

7' Валиахметов справа сделал заброс в штрафную площадь на Гузину, который смог скинуть мяч точно в руки Кузнецову.

6' Почивалин в центре поля в подкате выбил мяч у Гузины.

5' Первые минуты встречи проходят с небольшим преимуществом хозяев. Москвичам при перехвате мяча на чужой половине поля пока закрепиться не удаётся.

4' Напомню, что для турнирного положения "Балтики" сегодняшний матч не играет никакой роли. А вот для московской команды всё по другому. "Велесу" нужно выигрывать, чтобы сохранить прописку в первой лиге и надеяться на осечку "Кубани" в параллельном матче с "Уфой".

3' Мусаев слева прошёл вперёд и неудачно навесил в сторону ворот. Мяч улетел за пределы поля.

2' "Балтика" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Велес" - в тёмно-красной форме.