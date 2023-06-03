Тур: 34.
1:1
Второй тайм: 65'
0'
0:1
22' ГолСаркисян Геворк
33' Желтая карточкаНикитенков Алексей
1:1
48' ГолКлёнкин Данил
53' Желтая карточкаПочивалин Валерий
Ход матча
22'
0:1
48'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Остойич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Казаев ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Смирнов ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бадоев ХетагПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бацуев АюбПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
76 Кунья ТьягоНападающий
-
Главный тренер: Куликов Артём
История личных встреч
Балтика
Велес Москва
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гузина Гедеон
|14 (2)
|0.41
|Мусаев Тамерлан
|10
|0.29
|Лазарев Владислав
|7 (1)
|0.21
|Остойич Иван
|4
|0.12
|Клёнкин Данил
|3
|0.09
|Барков Дмитрий
|3
|0.09
|Пряхин Сергей
|3
|0.09
|Кузьмин Максим
|2
|0.06
|Маляров Кирилл
|2
|0.06
|Казаев Ян
|2
|0.06
|Осипов Александр
|1
|0.03
|Фольмер Кирилл
|1
|0.03
|Гогричиани Гоча
|1
|0.03
|Борисенко Григорий
|1
|0.03
|Радмановац Никола
|1
|0.03
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саркисян Геворк
|8
|0.24
|Логуа Ираклий
|8 (1)
|0.24
|Дибиргаджиев Джамал
|6 (2)
|0.18
|Бацуев Аюб
|3
|0.09
|Макеев Евгений
|2
|0.06
|Кабахидзе Владимир
|2
|0.06
|Смирнов Олег
|1
|0.03
|Кертанов Константин
|1
|0.03
|Герчиков Леонид
|1
|0.03
|Песиков Евгений
|1
|0.03
|Баранов Павел
|1
|0.03
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.03
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|7
|1
|Лазарев Владислав
|6
|1
|Радмановац Никола
|6
|0
|Казаев Ян
|5
|0
|Маляров Кирилл
|4
|0
|Осипов Александр
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Дудиев Аслан
|3
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Пуцко Александр
|2
|0
|Валиахметов Эдуард
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Тишкин Максим
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Гогричиани Гоча
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макеев Евгений
|6
|1
|Кабахидзе Владимир
|7
|0
|Кертанов Константин
|6
|0
|Бадоев Хетаг
|6
|0
|Бокоев Марат
|2
|2
|Логуа Ираклий
|4
|0
|Почивалин Валерий
|4
|0
|Бацуев Аюб
|4
|0
|Дорохов Егор
|4
|0
|Смирнов Олег
|3
|0
|Михайленко Дмитрий
|3
|0
|Косаревский Пётр
|3
|0
|Саркисян Геворк
|3
|0
|Панюков Андрей
|1
|1
|Прищепа Дмитрий
|1
|1
|Дибиргаджиев Джамал
|2
|0
|Никитенков Алексей
|2
|0
|Песиков Евгений
|2
|0
|Баранов Павел
|2
|0
|Стаменкович Филип
|2
|0
|Кузнецов Алексей
|1
|0
|Муталиев Аслан
|1
|0
|Кахидзе Александр
|1
|0
|Ежков Данила
|1
|0
|Безчаснюк Александр
|1
|0
|Абдуллахи Квари
|1
|0
|Нтумба Муамба Артём
|1
|0
|Мотовичёв Дмитрий
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Велес Москва
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
6
11
Балтика
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Велес Москва
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
5
14
Волевые поражения
26
16
Балтика
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Велес Москва
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
30% (10)
48% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
12
14
Волевые поражения
32
27
Голы по времени матча
Забито
26
15
16 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 2
19 Не забивали 23
5
19%
0
0%
1-15
6
23%
2
13%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
5
19%
3
20%
61-75
5
19%
6
40%
76-90
Пропущено
14
33
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 14
2
14%
6
18%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
3
21%
3
9%
31-45
1
7%
6
18%
46-60
2
14%
4
12%
61-75
6
43%
8
24%
76-90
Забито
28
20
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
11%
2
10%
1-15
3
11%
5
25%
16-30
5
18%
1
5%
31-45
5
18%
5
25%
46-60
2
7%
4
20%
61-75
10
36%
3
15%
76-90
Пропущено
15
19
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
20%
3
16%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
20%
6
32%
76-90
Забито
54
35
27 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 10
6 Не забивали 10
8
15%
2
6%
1-15
9
17%
7
20%
16-30
10
19%
3
9%
31-45
5
9%
7
20%
46-60
7
13%
7
20%
61-75
15
28%
9
26%
76-90
Пропущено
29
52
13 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 29
8 Пропускали первыми 22
19 Не пропускали 25
5
17%
9
17%
1-15
3
10%
8
15%
16-30
5
17%
6
12%
31-45
4
14%
9
17%
46-60
3
10%
6
12%
61-75
9
31%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0
Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1
Велес Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Велес Москва - Акрон 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 5:2 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1
Велес Москва - Шинник 1:1 Волгарь - Велес Москва 2:1 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Алания 1:2 Рубин - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Уфа - Велес Москва 4:1 Енисей - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Волгарь 1:2 Химки - Велес Москва 1:2 Велес Москва - Енисей 2:0 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Акрон - Велес Москва 3:0
Результаты матчей
Балтика
Велес Москва
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
Точный счет
0:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 33%
1
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Балтика
Велес Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
134
97
413
313
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
106
98
412
413
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
2310
1815
825
726
231
132
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|34
|19
|12
|3
|53 - 27
|69
|2.
|1:1 Заявка
|34
|17
|14
|3
|55 - 30
|65
|3.
|0:1 Заявка
|34
|16
|11
|7
|54 - 35
|59
|4.
|0:0 Заявка
|34
|13
|15
|6
|43 - 35
|54
|5.
|0:0 Заявка
|34
|13
|11
|10
|42 - 38
|50
|6.
|1:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|25 - 27
|49
|7.
|0:1 Заявка
|34
|13
|7
|14
|36 - 38
|46
|8.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|50 - 39
|44
|9.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|35 - 34
|44
|10.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|32 - 33
|44
|11.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|37 - 37
|44
|12.
|Заявка
|33
|9
|16
|8
|34 - 36
|43
|13.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|37 - 46
|41
|14.
|2:1 Заявка
|34
|9
|10
|15
|36 - 41
|37
|15.
|1:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|35 - 54
|34
|16.
|1:2 Заявка
|34
|8
|8
|18
|35 - 46
|32
|17.
|1:0 Заявка
|34
|8
|7
|19
|29 - 54
|31
|18.
|0:0 Заявка
|34
|6
|12
|16
|23 - 41
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|35 - 16
|36
|2.
|1:1 Заявка
|17
|10
|6
|1
|27 - 15
|36
|3.
|0:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|25 - 13
|36
|4.
|0:1 Заявка
|17
|10
|5
|2
|23 - 11
|35
|5.
|0:1 Заявка
|17
|9
|6
|2
|34 - 21
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|32 - 11
|30
|7.
|1:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|15 - 9
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|15 - 15
|26
|10.
|1:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 19
|24
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 15
|24
|12.
|2:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 16
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 27
|22
|14.
|1:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 19
|22
|15.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 14
|21
|16.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 23
|21
|17.
|1:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 25
|16
|18.
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 24
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|18 - 11
|33
|2.
|1:1 Заявка
|17
|7
|8
|2
|28 - 15
|29
|3.
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|4.
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|20 - 14
|26
|5.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 22
|22
|6.
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|10 - 18
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|8.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 19
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 22
|18
|10.
|0:0 Заявка
|17
|3
|9
|5
|18 - 22
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 21
|17
|12.
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 17
|16
|13.
|2:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|14.
|1:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 29
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|16.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 27
|11
|17.
|1:2 Заявка
|17
|2
|4
|11
|14 - 27
|10
|18.
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 35
|10
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|14
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|12
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|11
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Акрон
|Савичев Константин
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Волга Ульяновск
|Морозов Кирилл
|10
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Балтика 1:1 Велес Москва
Исход игры
Балтика
78.5% (95)
Ничья
16.5% (20)
Велес Москва
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
27.59% (32)
Меньше
72.41% (84)
Обе команды забьют
Да
42.24% (49)
Нет
57.76% (67)
Популярный счёт
1:0 Балтика
28.9% (35)
2:0 Балтика
22.3% (27)
2:1 Балтика
21.5% (26)
1:1 Ничья
14% (17)
0:1 Велес Москва
2.5% (3)
1:2 Велес Москва
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
3:1 Балтика
1.7% (2)
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