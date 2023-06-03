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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 34.
Балтика
1:1
Второй тайм: 65'
Велес Москва
0'
0:1
22' Гол
Саркисян Геворк
33' Желтая карточка
Никитенков Алексей
1:1
48' Гол
Клёнкин Данил
53' Желтая карточка
Почивалин Валерий

Ход матча

22'
0:1
Саркисян Геворк
32'
Радмановац Никола
Остойич Иван
 
32'
Дудиев Аслан
Валиахметов Эдуард
 
33'
 
Никитенков Алексей
48'
Клёнкин Данил
1:1
53'
 
Почивалин Валерий
55'
Лазарев Владислав
Тишкин Максим
 
56'
Осипов Александр
Кашчелан Младен
 
Прогнозы 121
Балтика 78.5% (95)
X 16.5% (20)
Велес Москва 5% (6)
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Ничья
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4.10
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Велес Москва

История личных встреч

Балтика
Велес Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
К
4:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 14 (2) 0.41
Мусаев Тамерлан 10 0.29
Лазарев Владислав 7 (1) 0.21
Остойич Иван 4 0.12
Клёнкин Данил 3 0.09
Барков Дмитрий 3 0.09
Пряхин Сергей 3 0.09
Кузьмин Максим 2 0.06
Маляров Кирилл 2 0.06
Казаев Ян 2 0.06
Осипов Александр 1 0.03
Фольмер Кирилл 1 0.03
Гогричиани Гоча 1 0.03
Борисенко Григорий 1 0.03
Радмановац Никола 1 0.03
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саркисян Геворк 8 0.24
Логуа Ираклий 8 (1) 0.24
Дибиргаджиев Джамал 6 (2) 0.18
Бацуев Аюб 3 0.09
Макеев Евгений 2 0.06
Кабахидзе Владимир 2 0.06
Смирнов Олег 1 0.03
Кертанов Константин 1 0.03
Герчиков Леонид 1 0.03
Песиков Евгений 1 0.03
Баранов Павел 1 0.03
Прищепа Дмитрий 1 0.03

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 7 1
Лазарев Владислав 6 1
Радмановац Никола 6 0
Казаев Ян 5 0
Маляров Кирилл 4 0
Осипов Александр 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Дудиев Аслан 3 0
Кузьмин Максим 3 0
Пуцко Александр 2 0
Валиахметов Эдуард 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макеев Евгений 6 1
Кабахидзе Владимир 7 0
Кертанов Константин 6 0
Бадоев Хетаг 6 0
Бокоев Марат 2 2
Логуа Ираклий 4 0
Почивалин Валерий 4 0
Бацуев Аюб 4 0
Дорохов Егор 4 0
Смирнов Олег 3 0
Михайленко Дмитрий 3 0
Косаревский Пётр 3 0
Саркисян Геворк 3 0
Панюков Андрей 1 1
Прищепа Дмитрий 1 1
Дибиргаджиев Джамал 2 0
Никитенков Алексей 2 0
Песиков Евгений 2 0
Баранов Павел 2 0
Стаменкович Филип 2 0
Кузнецов Алексей 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Ежков Данила 1 0
Безчаснюк Александр 1 0
Абдуллахи Квари 1 0
Нтумба Муамба Артём 1 0
Мотовичёв Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Балтика
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Велес Москва
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

6
11
Балтика
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Велес Москва
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

5
14

Волевые поражения

26
16
Балтика
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Велес Москва
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
30% (10)
48% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

12
14

Волевые поражения

32
27

Голы по времени матча

Забито

26
15
16 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 2
19 Не забивали 23
5
19%
0
0%
1-15
6
23%
2
13%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
5
19%
3
20%
61-75
5
19%
6
40%
76-90

Пропущено

14
33
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 14
2
14%
6
18%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
3
21%
3
9%
31-45
1
7%
6
18%
46-60
2
14%
4
12%
61-75
6
43%
8
24%
76-90

Забито

28
20
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
11%
2
10%
1-15
3
11%
5
25%
16-30
5
18%
1
5%
31-45
5
18%
5
25%
46-60
2
7%
4
20%
61-75
10
36%
3
15%
76-90

Пропущено

15
19
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
20%
3
16%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
20%
6
32%
76-90

Забито

54
35
27 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 10
6 Не забивали 10
8
15%
2
6%
1-15
9
17%
7
20%
16-30
10
19%
3
9%
31-45
5
9%
7
20%
46-60
7
13%
7
20%
61-75
15
28%
9
26%
76-90

Пропущено

29
52
13 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 29
8 Пропускали первыми 22
19 Не пропускали 25
5
17%
9
17%
1-15
3
10%
8
15%
16-30
5
17%
6
12%
31-45
4
14%
9
17%
46-60
3
10%
6
12%
61-75
9
31%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0
Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1
Велес Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Велес Москва - Акрон 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 5:2 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1
Велес Москва - Шинник 1:1 Волгарь - Велес Москва 2:1 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Алания 1:2 Рубин - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Уфа - Велес Москва 4:1 Енисей - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Волгарь 1:2 Химки - Велес Москва 1:2 Велес Москва - Енисей 2:0 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Акрон - Велес Москва 3:0

Результаты матчей

Балтика
Велес Москва

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
1
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Балтика
Велес Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
4
9
7
1.5
4
13
3
13
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
6
9
8
1.5
4
12
4
13
2.5
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
23
10
18
15
1.5
8
25
7
26
2.5
2
31
1
32
3.5
1
32
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 Заявка 34 19 12 3 53 - 27 69
2.
Балтика
 1:1 Заявка 34 17 14 3 55 - 30 65
3.
Алания
 0:1 Заявка 34 16 11 7 54 - 35 59
4.
Енисей
 0:0 Заявка 34 13 15 6 43 - 35 54
5.
Родина Москва
 0:0 Заявка 34 13 11 10 42 - 38 50
6.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 34 13 10 11 25 - 27 49
7.
Шинник
 0:1 Заявка 34 13 7 14 36 - 38 46
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 34 11 11 12 50 - 39 44
9.
КАМАЗ
 Заявка 33 11 11 11 35 - 34 44
10.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 11 11 32 - 33 44
11.
Волгарь
 Заявка 33 11 11 11 37 - 37 44
12.
Акрон
 Заявка 33 9 16 8 34 - 36 43
13.
Арсенал Тула
 Заявка 34 11 8 15 37 - 46 41
14.
ФК Кубань
 2:1 Заявка 34 9 10 15 36 - 41 37
15.
Велес Москва
 1:1 Заявка 34 9 7 18 35 - 54 34
16.
Уфа
 1:2 Заявка 34 8 8 18 35 - 46 32
17.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 34 8 7 19 29 - 54 31
18.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 34 6 12 16 23 - 41 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 Заявка 17 10 6 1 35 - 16 36
2.
Балтика
 1:1 Заявка 17 10 6 1 27 - 15 36
3.
Енисей
 0:0 Заявка 17 10 6 1 25 - 13 36
4.
Шинник
 0:1 Заявка 17 10 5 2 23 - 11 35
5.
Алания
 0:1 Заявка 17 9 6 2 34 - 21 33
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 8 6 3 32 - 11 30
7.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 17 8 5 4 15 - 9 29
8.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
9.
Волгарь
 Заявка 17 7 5 5 15 - 15 26
10.
Велес Москва
 1:1 Заявка 17 7 3 7 20 - 19 24
11.
Нефтехимик
 Заявка 17 6 6 5 17 - 15 24
12.
ФК Кубань
 2:1 Заявка 17 6 4 7 19 - 16 22
13.
Арсенал Тула
 Заявка 17 6 4 7 23 - 27 22
14.
Уфа
 1:2 Заявка 17 6 4 7 21 - 19 22
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 0:0 Заявка 17 5 6 6 20 - 23 21
17.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 17 4 4 9 13 - 25 16
18.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 17 3 5 9 10 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 Заявка 17 9 6 2 18 - 11 33
2.
Балтика
 1:1 Заявка 17 7 8 2 28 - 15 29
3.
Родина Москва
 0:0 Заявка 17 8 5 4 22 - 15 29
4.
Алания
 0:1 Заявка 17 7 5 5 20 - 14 26
5.
Акрон
 Заявка 17 5 7 5 18 - 22 22
6.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 17 5 5 7 10 - 18 20
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Арсенал Тула
 Заявка 17 5 4 8 14 - 19 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 0:0 Заявка 17 3 9 5 18 - 22 18
11.
КАМАЗ
 Заявка 17 4 5 8 15 - 21 17
12.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 17 3 7 7 13 - 17 16
13.
ФК Кубань
 2:1 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
14.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 17 4 3 10 16 - 29 15
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
16.
Шинник
 0:1 Заявка 17 3 2 12 13 - 27 11
17.
Уфа
 1:2 Заявка 17 2 4 11 14 - 27 10
18.
Велес Москва
 1:1 Заявка 17 2 4 11 15 - 35 10
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 14
Родина Москва Тимошенко Иван 14
Рубин Фамейе Джоэль 12
Алания Гиоргобиани Николай 11
ФК Кубань Абдоков Нури 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Акрон Савичев Константин 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Волга Ульяновск Морозов Кирилл 10
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    65'
    Мусаев неудачно столкнулся с игравшим на выходе кулаками Кузнецовым. Нападающему "Балтики" потребовалась помощь медиков.
  • 64'
    Навес Малярова слева в штрафную площадь прервал Михайленко.
  • Фол, нарушение
    63'
    Никитенков у центрального круга локтем попал по голове Мусаеву.
  • 62'
    "Кубань" в Уфе снова вышла вперёд. Задача московской команды снова усложняется. А "Велесу" никак не удаётся подбираться к воротам хозяев.
  • 60'
    "Велес" старается с мячом закрепиться на чужой половине поля.
  • 59'
    Маляров слева навесил на Гузину, который головой пробил левее ворот.
  • 58'
    В Уфе счёт также стал равным. Положение "Велеса" это не меняет. Москвичам нужно забивать.
  • Офсайд
    57'
    Саркисян оказался в офсайде.
  • Замена
    56'
    Замена в составе "Балтики": вместо Младена Кашчелана на поле выше Александр Осипов.
  • Замена
    55'
    Замена в составе "Балтики": вместо Максима Тишкина на поле выше Владислав Лазарев.
  • 54'
    Безчаснюк на броске не смог остановить мяч после передачи от Кабахидзе.
  • Желтая карточка
    53'
    Почивалин в центральном круге руками уложил на газон Мусаева и получил жёлтую карточку.
  • 52'
    Маляров слева сыграл на перехвате и отправил вперёд Пряхина, которому убежать от соперника не удалось.
  • Штанга
    51'
    Мусаев смог прокинуть мяч мимо выскочившего навстречу Кузнецова, но справа с острого угла Тамерлан пробил в ближнюю штангу.
  • 50'
    Задача "Велеса" ещё более усложнилась. Нужно самим искать путь к победе, и остаётся надеяться на осечку "Кубани" в Уфе.
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    • Описание гола
      48'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      КЛЁНКИН!!! Мусаев справа прострелил к дальней штанге, где забытый всеми Клёнкин спокойно поразил незащищённый угол ворот.
    • 48'
      "Балтика" активно начала второй тайм. Хозяева доставляют мяч к штрафной площади соперников пока без ударов по воротам.
    • 47'
      "Кубань" в концовке первого тайма забила гол в Уфе. Такая ситуация опускает "Велес" обратно в зону вылета.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Калининграде!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Балтика" - "Велес" (Москва) - 0:1.
    • Угловой
      45'
      Пряхин от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Кузнрецов.
    • Фол, нарушение
      45'
      Гузина у чужой штрафной площади подтолкнул Кабахидзе.
    • Опасный момент
      45'
      Мусаев с линии штрафной площади с лёта пробил немного выше перекладины.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Панин в первом тайме.
    • 45'
      Пас Дудиева справа вперёд обостряющим не получился. Защитники "Велеса" мяч перехватили.
    • 44'
      Пас Смирнова справа в штрафную площадь на на Дибиргаджиева перехватил Пуцко.
    • 42'
      Тишкин попытался слева вывести к воротам Мусаева, но Кузнецов вовремя выдвинулся вперёд и сыграл на перехвате.
    • 41'
      Подача Дудиева справа к дальней штанге получилась слишком сильной. Мяч перелетел через всех партнёров.
    • 40'
      Кертанов слева прошёл вперёд, но его передача в штрафную площадь партнёров не нашла.
    • Офсайд
      39'
      Гузина слева забрался в офсайд.
    • Опасный момент
      38'
      Мусаев со штрафного пробил в левый угол. Кузнецов в прыжке сумел отбить мяч, а добивания не допустили защитники "Велеса".
    • Желтая карточка
      37'
      Никитенков перед штрафной площадью сбил Гузину и получил жёлтую карточку. Двадцать метров до ворот.
    • Замена
      36'
      Замена в составе "Балтики": вместо Эдуарда Валиахметова на поле вышел Аслан Дудиев.
    • Замена
      35'
      Замена в составе "Балтики": вместо Ивана Остойича на поле вышел Никола Радмановац.
    • Травма, повреждение
      34'
      Остойичу вновь потребовалась помощь медиков, В это время стал активно готовиться к выходу на поле Дудиев.
    • 33'
      В параллельном матче в Уфе за первые полчаса голов забит не было. На данный момент "Велес" обеспечивает себе место в первой лиге на следующий сезон.
    • 32'
      Подача Кертанова слева со штрафного опасной не получилась. Мяч оказался за противоположной бровкой.
    • Фол, нарушение
      31'
      Валиахметов на фланге сбил Саркисяна.
    • 30'
      Никитенков споткнулся перед своей штрафной площадью, но Кузнецов оказался рядом и быстро сумел добраться до мяча.
    • Угловой
      29'
      Следующий угловой удар Кертанов решил не разыгрывать. последовала подача к одиннадцатиметровой отметке. Мяч вынесен на Безчаснюка, дальний удар которого точным не получился.
    • Угловой
      28'
      Кертанов решил разыграть угловой удар с партнёрами. Заработали гости следующий "стандарт".
    • 27'
      Удар Смирнова справа с линии штрафной площади соперники заблокировали. Мяч полетел выше ворот.
    • Угловой
      26'
      Клёнкин исполнил первый угловой удар в матче. Москвичи выбили мяч из штрафной площади.
    • 25'
      Удар Клёнкина справа из штрафной площади соперники заблокировали.
    • Фол, нарушение
      24'
      Гузина в чужой штрафной площади нарушил правила.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      САРКИСЯН!!! Смирнов справа прострелил к воротам, где Саркисян сыграл на опережение и переправил мяч в касание в сетку.
    • Травма, повреждение
      20'
      Остойич получил удар по голове при падении в ноги Саркисяну. Арбитр пригласил медиков на поле.
    • 19'
      Маляров слева обыгрался с Гузиной, но в штрафную площадь прорваться не смог.
    • 18'
      Клёнкин завершил комбинацию партнёров ударом с двадцати трёх метров в левый угол. Кузнецов успел сместиться к штанге и забрать мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      16'
      Смирнов у центрального круга попал по ногам Малярову.
    • Фол, нарушение
      15'
      Безчаснюк на чужой половине поля подтолкнул соперника в спину.
    • 14'
      Остойич справа не пошёл поддерживать атаку и сделал пас назад на Пуцко.
    • 13'
      "Балтика" левым флангом попыталась развернуть атаку, но и там московские защитники сыграли на перехвате.
    • 12'
      Клёнкин с Валиахметовым покомбинировали на правом фланге, но так и не придумали острого продолжения со смещением в центр.
    • Фол, нарушение
      11'
      Саркисян в чужой штрафной площади нарушил правила.
    • 10'
      Михайленко слева в штрафной площади не позволил сыграть Мусаеву, пропустив мяч за пределы поля.
    • 9'
      Почивалин слева отправил мяч к воротам, где на выходе Латышонок всех опередил и уверенно сыграл руками.
    • 8'
      Передачи "Велеса" вперёд калининградские защитники перехватывают. Угроз воротам Латышонка в стартовые минуты не возникает.
    • 7'
      Валиахметов справа сделал заброс в штрафную площадь на Гузину, который смог скинуть мяч точно в руки Кузнецову.
    • 6'
      Почивалин в центре поля в подкате выбил мяч у Гузины.
    • 5'
      Первые минуты встречи проходят с небольшим преимуществом хозяев. Москвичам при перехвате мяча на чужой половине поля пока закрепиться не удаётся.
    • 4'
      Напомню, что для турнирного положения "Балтики" сегодняшний матч не играет никакой роли. А вот для московской команды всё по другому. "Велесу" нужно выигрывать, чтобы сохранить прописку в первой лиге и надеяться на осечку "Кубани" в параллельном матче с "Уфой".
    • 3'
      Мусаев слева прошёл вперёд и неудачно навесил в сторону ворот. Мяч улетел за пределы поля.
    • 2'
      "Балтика" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Велес" - в тёмно-красной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Калининграде"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча заключительного тридцать четвёртого тура Российской Первой лиги, в котором сыграют «Балтика» и московский «Велес». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится ничьей.
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    Прогнозы 121
    Балтика 78.5% (95)
    X 16.5% (20)
    Велес Москва 5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Велес Москва
    3.90
    4.10
    7.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Балтика 1:1 Велес Москва онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 1:1 Велес Москва

    Исход игры
    Балтика
    78.5% (95)
    Ничья
    16.5% (20)
    Велес Москва
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.59% (32)
    Меньше
    72.41% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    42.24% (49)
    Нет
    57.76% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Балтика
    28.9% (35)
    2:0 Балтика
    22.3% (27)
    2:1 Балтика
    21.5% (26)
    1:1 Ничья
    14% (17)
    0:1 Велес Москва
    2.5% (3)
    1:2 Велес Москва
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    3:1 Балтика
    1.7% (2)
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