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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 34.
Балтика
 
Позже
Велес Москва
Прогнозы 57
Балтика 84.2% (48)
X 12.3% (7)
Велес Москва 3.5% (2)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Балтика
Велес Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
К
4:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 14 (2) 0.42
Мусаев Тамерлан 10 0.3
Лазарев Владислав 7 (1) 0.21
Остойич Иван 4 0.12
Барков Дмитрий 3 0.09
Пряхин Сергей 3 0.09
Клёнкин Данил 2 0.06
Кузьмин Максим 2 0.06
Маляров Кирилл 2 0.06
Казаев Ян 2 0.06
Осипов Александр 1 0.03
Фольмер Кирилл 1 0.03
Гогричиани Гоча 1 0.03
Борисенко Григорий 1 0.03
Радмановац Никола 1 0.03
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 8 (1) 0.24
Саркисян Геворк 7 0.21
Дибиргаджиев Джамал 6 (2) 0.18
Бацуев Аюб 3 0.09
Макеев Евгений 2 0.06
Кабахидзе Владимир 2 0.06
Смирнов Олег 1 0.03
Кертанов Константин 1 0.03
Герчиков Леонид 1 0.03
Песиков Евгений 1 0.03
Баранов Павел 1 0.03
Прищепа Дмитрий 1 0.03

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 7 1
Лазарев Владислав 6 1
Радмановац Никола 6 0
Казаев Ян 5 0
Маляров Кирилл 4 0
Осипов Александр 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Дудиев Аслан 3 0
Кузьмин Максим 3 0
Пуцко Александр 2 0
Валиахметов Эдуард 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макеев Евгений 6 1
Кабахидзе Владимир 7 0
Кертанов Константин 6 0
Бадоев Хетаг 6 0
Бокоев Марат 2 2
Логуа Ираклий 4 0
Почивалин Валерий 4 0
Бацуев Аюб 4 0
Дорохов Егор 4 0
Смирнов Олег 3 0
Михайленко Дмитрий 3 0
Косаревский Пётр 3 0
Саркисян Геворк 3 0
Панюков Андрей 1 1
Прищепа Дмитрий 1 1
Дибиргаджиев Джамал 2 0
Песиков Евгений 2 0
Баранов Павел 2 0
Стаменкович Филип 2 0
Кузнецов Алексей 1 0
Никитенков Алексей 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Ежков Данила 1 0
Безчаснюк Александр 1 0
Абдуллахи Квари 1 0
Нтумба Муамба Артём 1 0
Мотовичёв Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Балтика
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Велес Москва
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

6
11
Балтика
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Велес Москва
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

5
14

Волевые поражения

26
16
Балтика
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Велес Москва
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
30% (10)
48% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

12
14

Волевые поражения

32
27

Голы по времени матча

Забито

26
15
16 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 2
19 Не забивали 23
5
19%
0
0%
1-15
6
23%
2
13%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
5
19%
3
20%
61-75
5
19%
6
40%
76-90

Пропущено

14
33
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 14
2
14%
6
18%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
3
21%
3
9%
31-45
1
7%
6
18%
46-60
2
14%
4
12%
61-75
6
43%
8
24%
76-90

Забито

28
20
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
11%
2
10%
1-15
3
11%
5
25%
16-30
5
18%
1
5%
31-45
5
18%
5
25%
46-60
2
7%
4
20%
61-75
10
36%
3
15%
76-90

Пропущено

15
19
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
20%
3
16%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
20%
6
32%
76-90

Забито

54
35
27 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 10
6 Не забивали 10
8
15%
2
6%
1-15
9
17%
7
20%
16-30
10
19%
3
9%
31-45
5
9%
7
20%
46-60
7
13%
7
20%
61-75
15
28%
9
26%
76-90

Пропущено

29
52
13 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 29
8 Пропускали первыми 22
19 Не пропускали 25
5
17%
9
17%
1-15
3
10%
8
15%
16-30
5
17%
6
12%
31-45
4
14%
9
17%
46-60
3
10%
6
12%
61-75
9
31%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0
Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1
Велес Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Велес Москва - Акрон 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 5:2 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1
Велес Москва - Шинник 1:1 Волгарь - Велес Москва 2:1 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Алания 1:2 Рубин - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Уфа - Велес Москва 4:1 Енисей - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Волгарь 1:2 Химки - Велес Москва 1:2 Велес Москва - Енисей 2:0 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Акрон - Велес Москва 3:0

Результаты матчей

Балтика
Велес Москва

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
1
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Балтика
Велес Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
4
9
7
1.5
4
13
3
13
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
6
9
8
1.5
4
12
4
13
2.5
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
23
10
18
15
1.5
8
25
7
26
2.5
2
31
1
32
3.5
1
32
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 33 19 11 3 53 - 27 68
2.
Балтика
 Заявка 33 17 13 3 54 - 29 64
3.
Алания
 Заявка 33 16 11 6 54 - 34 59
4.
Енисей
 Заявка 33 13 14 6 43 - 35 53
5.
Родина Москва
 Заявка 33 13 10 10 42 - 38 49
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 12 10 11 24 - 27 46
7.
Шинник
 Заявка 33 13 7 13 36 - 37 46
8.
КАМАЗ
 Заявка 33 11 11 11 35 - 34 44
9.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 11 11 32 - 33 44
10.
Волгарь
 Заявка 33 11 11 11 37 - 37 44
11.
Акрон
 Заявка 33 9 16 8 34 - 36 43
12.
Арсенал Тула
 Заявка 33 11 8 14 37 - 40 41
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 33 10 11 12 44 - 39 41
14.
ФК Кубань
 Заявка 33 8 10 15 34 - 40 34
15.
Велес Москва
 Заявка 33 9 6 18 34 - 53 33
16.
Уфа
 Заявка 33 8 8 17 34 - 44 32
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 33 6 11 16 23 - 41 29
18.
Краснодар-2
 Заявка 33 7 7 19 28 - 54 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 17 10 6 1 35 - 16 36
2.
Балтика
 Заявка 16 10 5 1 26 - 14 35
3.
Енисей
 Заявка 16 10 5 1 25 - 13 35
4.
Шинник
 Заявка 17 10 5 2 23 - 11 35
5.
Алания
 Заявка 17 9 6 2 34 - 21 33
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 7 6 3 26 - 11 27
7.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
8.
Волгарь
 Заявка 17 7 5 5 15 - 15 26
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 7 5 4 14 - 9 26
10.
Велес Москва
 Заявка 17 7 3 7 20 - 19 24
11.
Нефтехимик
 Заявка 17 6 6 5 17 - 15 24
12.
ФК Кубань
 Заявка 17 6 4 7 19 - 16 22
13.
Арсенал Тула
 Заявка 17 6 4 7 23 - 27 22
14.
Уфа
 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 17 3 5 9 10 - 24 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 16 9 5 2 18 - 11 32
2.
Балтика
 Заявка 17 7 8 2 28 - 15 29
3.
Родина Москва
 Заявка 17 8 5 4 22 - 15 29
4.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
5.
Акрон
 Заявка 17 5 7 5 18 - 22 22
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 5 5 7 10 - 18 20
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 Заявка 17 3 9 5 18 - 22 18
11.
КАМАЗ
 Заявка 17 4 5 8 15 - 21 17
12.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 6 7 13 - 17 15
13.
Краснодар-2
 Заявка 17 4 3 10 16 - 29 15
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
15.
ФК Кубань
 Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
16.
Шинник
 Заявка 16 3 2 11 13 - 26 11
17.
Уфа
 Заявка 17 2 4 11 14 - 27 10
18.
Велес Москва
 Заявка 16 2 3 11 14 - 34 9
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 14
Родина Москва Тимошенко Иван 14
Рубин Фамейе Джоэль 12
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Акрон Савичев Константин 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Уфа Фищенко Руслан 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 2 дня 5 часов 31 минуту.



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  • 42 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 57
    Балтика 84.2% (48)
    X 12.3% (7)
    Велес Москва 3.5% (2)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Балтика - Велес Москва

    Исход игры
    Балтика
    84.5% (49)
    Ничья
    12.1% (7)
    Велес Москва
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (14)
    Меньше
    75% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    35.71% (20)
    Нет
    64.29% (36)
    Популярный счёт
    1:0 Балтика
    34.5% (20)
    2:0 Балтика
    24.1% (14)
    2:1 Балтика
    19% (11)
    1:1 Ничья
    10.3% (6)
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