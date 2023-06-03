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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 34.
Енисей
0:0
Второй тайм: 63'
Волга Ульяновск
0'
36' Желтая карточка
Абазов Астемир
44' Желтая карточка
Морозов Кирилл
45' Желтая карточка
Рукас Андрюс
55' Желтая карточка
Масловский Александр

Ход матча

36'
 
Абазов Астемир
44'
 
Морозов Кирилл
45'
Рукас Андрюс
 
46'
Луташев Владислав
Окладников Андрей
 
55'
Масловский Александр
 
59'
Польшиков Данила
Ушатов Кирилл
 
59'
Раздорских Никита
Комков Михаил
 
Прогнозы 127
Енисей 87.4% (111)
X 7.9% (10)
Волга Ульяновск 4.7% (6)
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Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Волга Ульяновск
3.70
3.65
4.10
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Енисей
Волга Ульяновск

История личных встреч

Енисей
Волга Ульяновск

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушков Никита Андреевич 9 0.26
Окладников Андрей 7 0.21
Ломакин Александр 6 0.18
Саная Анзор 3 (2) 0.09
Масловский Александр 2 0.06
Молтенинов Илья 2 0.06
Канаплин Александр 2 0.06
Столбов Кирилл 2 0.06
Кичин Валерий 2 (1) 0.06
Иванов Егор 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Умаев Идрис 1 0.03
Ивакин Ярослав 1 0.03
Бардыбахин Вячеслав 1 0.03
Самойлов Денис 1 0.03
Апушников Егор 1 0.03
Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Билалов Билал 4 0.12
Герюгов Азнаур 3 0.09
Паскин Герман 3 0.09
Морозов Кирилл 2 0.06
Ефремов Дмитрий 2 0.06
Магомадов Чингиз 2 (2) 0.06
Дашаев Аслан 1 0.03
Махмутов Руслан 1 0.03
Кубышкин Илья 1 0.03
Воронин Евгений 1 0.03
Абазов Астемир 1 0.03
Туре Момо 1 0.03

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кичин Валерий 9 0
Иванов Егор 8 0
Ланин Олег 8 0
Масловский Александр 5 1
Бардыбахин Вячеслав 5 1
Воронин Евгений 6 0
Канаплин Александр 6 0
Самойлов Денис 4 1
Феррейра Херман 5 0
Рукас Андрюс 5 0
Раздорских Никита 2 1
Глушков Никита Андреевич 2 1
Хозин Владимир 3 0
Саная Анзор 3 0
Ломакин Александр 2 0
Стежко Виталий 2 0
Марков Николай 1 0
Умаев Идрис 1 0
Ивакин Ярослав 1 0
Арустамян Артур 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Савицкий Иван 1 0
Столбов Кирилл 1 0
Окладников Андрей 1 0
Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морозов Кирилл 10 0
Кутин Денис 8 1
Магомадов Чингиз 5 0
Хабибуллин Айдар 4 0
Кубышкин Илья 4 0
Герюгов Азнаур 4 0
Ефремов Дмитрий 4 0
Абазов Астемир 4 0
Паскин Герман 4 0
Сапета Александр 2 1
Дашаев Аслан 3 0
Махмутов Руслан 3 0
Максименков Илья 3 0
Арсентьев Даниил 3 0
Данилкин Егор 2 0
Кирсанов Никита 2 0
Джикия Темур 2 0
Беляков Игорь 1 0
Рахманов Дмитрий 1 0
Рахманов Денис 1 0
Аллеф де Андраде 1 0
Стефен Годфри 1 0
Камлашев Даниил 1 0
Билалов Билал 1 0

Результаты матчей

Енисей
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Волга Ульяновск
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

4
7
Енисей
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Волга Ульяновск
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
19

Волевые поражения

18
6
Енисей
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (11)
58% (19)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
Волга Ульяновск
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (8)
52% (17)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
58% (19)
12% (4)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

20
21

Волевые поражения

22
13

Голы по времени матча

Забито

24
13
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 25
3
13%
5
38%
1-15
6
25%
1
8%
16-30
5
21%
1
8%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
2
8%
6
46%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
7%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
5
36%
6
35%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
2
12%
76-90

Забито

20
10
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
22 Не забивали 25
3
15%
1
10%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
25%
3
30%
61-75
7
35%
2
20%
76-90

Пропущено

20
24
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
15%
5
21%
1-15
3
15%
5
21%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
7
35%
2
8%
61-75
3
15%
5
21%
76-90

Забито

44
23
20 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 9
9 Не забивали 17
6
14%
6
26%
1-15
7
16%
3
13%
16-30
7
16%
3
13%
31-45
6
14%
0
0%
46-60
9
20%
3
13%
61-75
9
20%
8
35%
76-90

Пропущено

34
41
16 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 25
4
12%
7
17%
1-15
3
9%
9
22%
16-30
9
26%
8
20%
31-45
2
6%
7
17%
46-60
9
26%
3
7%
61-75
7
21%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ФК Кубань - Енисей 0:2 Енисей - Нефтехимик 2:2 Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1
Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1
Волга Ульяновск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0
Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Волга Ульяновск - Андижан 4:0 Волга Ульяновск - Окжетпес 1:4 Волга Ульяновск - АГМК 2:1

Результаты матчей

Енисей
Волга Ульяновск

Точный счет

2:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
0:2
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
15 раз 45%
0
9 раз 27%
1
7 раз 21%
3
2 раза 6%
0
17 раз 52%
1
9 раз 27%
2
7 раз 21%

Тоталы голов в матче

Енисей
Волга Ульяновск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
8
9
10
6
1.5
2
15
2
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
8
8
7
10
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
16
17
17
16
1.5
7
26
2
31
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 Заявка 34 19 12 3 53 - 27 69
2.
Балтика
 1:1 Заявка 34 17 14 3 55 - 30 65
3.
Алания
 0:1 Заявка 34 16 11 7 54 - 35 59
4.
Енисей
 0:0 Заявка 34 13 15 6 43 - 35 54
5.
Родина Москва
 0:0 Заявка 34 13 11 10 42 - 38 50
6.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 34 13 10 11 25 - 27 49
7.
Шинник
 0:1 Заявка 34 13 7 14 36 - 38 46
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 34 11 11 12 50 - 39 44
9.
КАМАЗ
 Заявка 33 11 11 11 35 - 34 44
10.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 11 11 32 - 33 44
11.
Волгарь
 Заявка 33 11 11 11 37 - 37 44
12.
Акрон
 Заявка 33 9 16 8 34 - 36 43
13.
Арсенал Тула
 Заявка 34 11 8 15 37 - 46 41
14.
ФК Кубань
 2:1 Заявка 34 9 10 15 36 - 41 37
15.
Велес Москва
 1:1 Заявка 34 9 7 18 35 - 54 34
16.
Уфа
 1:2 Заявка 34 8 8 18 35 - 46 32
17.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 34 8 7 19 29 - 54 31
18.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 34 6 12 16 23 - 41 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 Заявка 17 10 6 1 35 - 16 36
2.
Балтика
 1:1 Заявка 17 10 6 1 27 - 15 36
3.
Енисей
 0:0 Заявка 17 10 6 1 25 - 13 36
4.
Шинник
 0:1 Заявка 17 10 5 2 23 - 11 35
5.
Алания
 0:1 Заявка 17 9 6 2 34 - 21 33
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 8 6 3 32 - 11 30
7.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 17 8 5 4 15 - 9 29
8.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
9.
Волгарь
 Заявка 17 7 5 5 15 - 15 26
10.
Велес Москва
 1:1 Заявка 17 7 3 7 20 - 19 24
11.
Нефтехимик
 Заявка 17 6 6 5 17 - 15 24
12.
ФК Кубань
 2:1 Заявка 17 6 4 7 19 - 16 22
13.
Арсенал Тула
 Заявка 17 6 4 7 23 - 27 22
14.
Уфа
 1:2 Заявка 17 6 4 7 21 - 19 22
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 0:0 Заявка 17 5 6 6 20 - 23 21
17.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 17 4 4 9 13 - 25 16
18.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 17 3 5 9 10 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 Заявка 17 9 6 2 18 - 11 33
2.
Балтика
 1:1 Заявка 17 7 8 2 28 - 15 29
3.
Родина Москва
 0:0 Заявка 17 8 5 4 22 - 15 29
4.
Алания
 0:1 Заявка 17 7 5 5 20 - 14 26
5.
Акрон
 Заявка 17 5 7 5 18 - 22 22
6.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 17 5 5 7 10 - 18 20
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Арсенал Тула
 Заявка 17 5 4 8 14 - 19 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 0:0 Заявка 17 3 9 5 18 - 22 18
11.
КАМАЗ
 Заявка 17 4 5 8 15 - 21 17
12.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 17 3 7 7 13 - 17 16
13.
ФК Кубань
 2:1 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
14.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 17 4 3 10 16 - 29 15
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
16.
Шинник
 0:1 Заявка 17 3 2 12 13 - 27 11
17.
Уфа
 1:2 Заявка 17 2 4 11 14 - 27 10
18.
Велес Москва
 1:1 Заявка 17 2 4 11 15 - 35 10
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 14
Родина Москва Тимошенко Иван 14
Рубин Фамейе Джоэль 12
Алания Гиоргобиани Николай 11
ФК Кубань Абдоков Нури 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Акрон Савичев Константин 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Волга Ульяновск Морозов Кирилл 10
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Спокойно "Енисей" катает мяч на своей половине поля, пока что футболисты красноярского клуба не собираются торопиться и идти в атаку. 
  • Фол, нарушение
    63'
    Воронин разогнал атаку по правому флангу, а затем Евгений выполнил передачу к лицевой линии поля на Магомадова, Масловский здорово заблокировал прострел Чингиза, мяч остался в игре и затем фланговый защитник "Волги" нарушил правила.  
  • 62'
    Раздорских из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Гыстарову, но всё же мяч полетел слишком сильно, его при игре на выходе перехватил Климович. 
  • 61'
    Магомадов после рывка вперёд по правому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Енисея" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Замена
    60'
    Вторую подряд замену провёл Алексей Ивахов. Вместо Кирилла Ушатова на поле вышел Никита Раздорских. 
  • Замена
    59'
    В составе "Енисея" произошла замена. Вместо Михаила Комкова, которая завершает профессиональную карьеру, на поле вышел Данила Польшиков. 
  • Угловой
    58'
    Угловой заработал "Енисей". Гыстаров попытался исполнить "сухой лист" и закрутить мяч в ближний угол ворот, попытка вышла неудачной, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • Опасный момент
    57'
    Ивакин разогнал атаку по правому флангу, далее Ярослав выполнил передачу ближе к угловому флажку на Ушатова, Кирилл выполнил ответную передачу ближе к центру штрафной площади, Ивакин в касание пробил в правый угол ворот, мяч попал в голову Дашаеву, который был у линии вратарской. 
  • 56'
    Комков из центра поля выполнил заброс на ход Луташеву по правой половине поля, далее Владислав отыгрался с Ивакиным, который бежал вперёд по правому флангу, а затем уже Луташев с правого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Желтая карточка
    55'
    Фланговый защитник "Енисея" Александр Масловский получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Масловский нарушил правила против Билалова. 
  • 54'
    Богатырёв грамотно сыграл в обороне после заброса на половину поля "Енисея", Никита выиграл борьбу за мяч у Билалова и не позволил "Волге" провести контратаку. 
  • Опасный момент
    53'
    Теперь уже футболисты ульяновского клуба провели атаку по правому флангу, которая завершилась передачей Воронина к лицевой линии поля на Магомадова, Чингиз выполнил прострел в центр штрафной, Рукас при выносе мяча попал в Самойлова, мяч полетел под правую штангу, но Ярусов среагировал и поймал мяч. 
  • 52'
    По правому флангу Кахидзе и Ушатов попытались разогнать атаку, но под давлением игроков "Волги" футболисты "Енисея" всё же потеряли мяч. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Махмутов в центре поля нарушил правила против Ивакина. Игроки "Енисея" не стали торопиться при розыгрыше стандарта. 
  • 50'
    Достаточно спокойно начинается у нас второй тайм, "Волга" не изменяет своему стилю и продолжает действовать от обороны. 
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    • Фол, нарушение
      49'
      Кирсанову досталось в борьбе за мяч на правом фланге на своей половине поля от Ивакина. Потребовалось около минуты полузащитнику "Волги", чтобы вернуться в игру. 
    • Фол, нарушение
      48'
      Морозов в центре поля получил по ногам от Богатырёва. Игроки "Волги" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Замена
      47'
      В составе "Енисея" после перерыва произошла замена. Вместо Андрея Окладникова на поле вышел Владислав Луташев. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Енисей", чтобы всё же пробить оборону "Волги" и в этот вечер порадовать своих болельщиков хотя бы одним забитым мячом. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Енисей" и "Волга" при относительно неплохом футболе не смогли порадовать болельщиков в Красноярске забитыми мячами. Пока что "Енисей" конечно же играет куда более активно, но свои моменты хозяева поля реализовать не могут. 
    • Опасный момент
      45'
      Воронин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Магомадов головой направил мяч к левой штанге, Дашаев немного не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • Желтая карточка
      45'
      Защитник "Енисея" Андрюс Рукас получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Максим Перезва к основному времени первого тайма. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Рукас на правом фланге нарушил правила против Билалова. "Волга" заработала относительно неплохой стандарт. 
    • Желтая карточка
      45'
      Полузащитник "Волги" Кирилл Морозов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Окладникова. 
    • 44'
      Гыстаров теперь уже при проходе вперёд по левой половине поля попытался отыграться с Комковым, но на этот раз Михаил сыграл неудачно и упустил мяч за лицевую линию поля.
    • Опасный момент
      43'
      Ивакин и Комков разогнали хорошую атаку по левой половине поля, в итоге момент завершился передачей на правый угол штрафной площади на Ушатова от Ярослава, Абазов при перехвате передачи едва не срезал мяч в собственные ворота, но Климович успел среагировать и выловить мяч. 
    • Опасный момент
      42'
      Гыстаров совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Расул пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Климович изначально отбил мяч перед собой, но никто из игроков не был готов сыграть на добивании. 
    • 41'
      Заканчивается постепенно первый тайм, всё идёт к тому, что на перерыв команды уйдут при нулях на табло, по такой игре это будет вполне справедливо. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Морозов слишком активно боролся за мяч на правом фланге у штрафной площади "Енисея", в итоге Кирилл нарушил правила против Масловского. 
    • Желтая карточка
      39'
      Защитник "Волги" Астемир Абазов получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника. 
    • 38'
      Махмутов при проходе вперёд по правой половине поля отыгрался с Морозовым, но при приёме ответного паса Руслан сыграл неудачно, в итоге завершить момент ударом по воротам не получилось. 
    • 37'
      Ушатов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Волги" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Воронин нарушил правила на левом фланге против Гыстарова. Игроки "Енисея" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Угловой
      35'
      Ушатов с углового теперь уже выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Ивакин выиграл борьбу за мяч у Кирсанова, далее последовала передача чуть назад на Самойлова, Денис в касание пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • Угловой
      34'
      Ушатов с углового выполнил подачу к ближней штанге, Климович при игре на выходе кулаками выбил мяч не очень удачно, в итоге он попал в Хабибуллина и ушёл на повторный корнер. 
    • Опасный момент
      33'
      Гыстаров довольно плотно пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Климович в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 32'
      Махмутов из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот на исполнение, Ярусов сыграл надёжно и поймал мяч. 
    • Судья
      31'
      В завершении ответной атаки "Енисея" Гыстаров на левом углу штрафной площади оказался на газоне, Максим Перезва показал, что нужно играть дальше. 
    • Угловой
      30'
      Махмутов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Енисея" без особого труда выбили мяч на левый фланг. 
    • Опасный момент
      29'
      Магомедов совершил рывок вперёд по правому флангу, Чингиз при выходе в штрафную площадь ушёл от подачи Самойлова, в итоге фланговый защитник "Волги" выполнил опасную подачу под перекладину, Ярус не стал рисковать и перевёл мяч на угловой. 
    • 28'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Кахидзе по правому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Судья
      27'
      Два мяча оказалось у нас на поле в момент позиционной атаки "Волги" и борьбы за мяч, Максим Перезва остановил игру и попросил футболистов "Енисея" просто выбить мяч на половину поля соперника. 
    • 26'
      Билалов вновь получил передачу на ход по левой половине поля, Гыстаров оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
    • Офсайд
      25'
      Махмутов разогнал атаку по левой половине поля, но затем уже при передаче вперёд по флангу Билалов оказался в офсайде. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Воронин получил по ногам в центре поля. Игроки "Волги" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Офсайд
      23'
      Рукас из центра поля выполнил заброс на половину поля соперника, Окладников забрался в небольшой офсайд. 
    • 22'
      Удалось "Волге" немного поджать сейчас "Енисей", впервые гости так уверенно действуют на половине поля соперника, но пока без опасных моментов. 
    • 21'
      Абазов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч довольно сильно ушёл в сторону от цели. 
    • 20'
      Морозов разогнал атаку "Волги" по центру, далее Кирилл отыгрался с Кирсановым, который был у линии штрафной площади, сам обострить ситуацию у ворот соперника Морозов уже не смог, но Махмутов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Енисея" спокойно выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • 19'
      В середине первого тайма "Волга" пропускает довольно часто, учитывая давление "Енисея", нельзя исключать, что сегодня клуб из Ульяновска вскоре вновь окажется в роли догоняющей стороны. 
    • 18'
      Ивакин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади под правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Климович с ним справился без особого труда. 
    • 17'
      Болельщики "Енисея" активно гонят свою команду вперёд, их сегодня немного, но они ведут себя неплохо. 
    • 16'
      Ушатов разогнал атаку по правому флангу, далее Кирилл сместился в центр и выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Магомадов вновь грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 15'
      Комков совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Михаил от лицевой линии поля выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Кахидзе под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • 14'
      Богатырёв из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Кахидзе, Александр выиграл верховую борьбу за мяч, но скидка ближе к центру половины поля "Волги" оказалась безадресной. 
    • Штанга
      13'
      Кахидзе по правой половине поля убежал в штрафную площадь, а затем Александр пробил по воротам, мяч задел Дашаева, который был линии вратарской и затем попал в левую штангу, отскок был в пользу "Волги", мяч в итоге оказался в руках у Климовича. 
    • 12'
      Ушатов совершил рывок вперёд по левой половине поля, но передачу на Гыстарова прочитал Магомадов, который затем уже отыгрался с Климовичем. 
    • 11'
      Из центра поля последовал заброс на ход Окладникову по правой половине поля, Хабибуллин оказался первым на мяче и спокойно сбросил его в руки Климовичу. 
    • 10'
      Окладников вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, далее последовала короткая передача на подключившегося Ушатова, но Кирилл под давлением Хабибуллина сыграл неудачно и упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 9'
      В среднем темпе конечно же действуют сегодня футболисты, "Волга" больше думает об отпуске, а "Енисей" не будет убиваться перед стыковыми матчами. 
    • 8'
      Кирсанов из центра поля отправил в проход по левому флангу Абазова, Астемир в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной площади, Воронин не смог как следует подстроиться под мяч, в итоге удар в касание у Евгения не получился. 
    • 7'
      "Волга" первые минуты матча в Красноярске проводит исключительно от обороны, а "Енисей" делает ставку на длинные забросы вперёд. 
    • 6'
      Комков совершил проход вперёд по левому флангу и выполнил передачу на левый угол штрафной площади на Окладникова, Андрей в касание выполнил передачу к лицевой линии поля, а Михаил не понял партнёра по команде и сместился в центр, в итоге будет удар от ворот. 
    • 5'
      "Волга" привезла на этот матч в Красноярск довольно сжатый состав, в запасе у ульяновского клуба только четыре полевых футболиста. 
    • 4'
      Комков со стандарта пробил точно в угол Климовича, удар был больше на исполнение, а поэтому Климович поймал мяч без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Дашаев у радиуса своей штрафной площади нарушил правила против Окладникова. Игроки "Енисея" сразу же заработали очень опасный стандарт. 
    • 2'
      Алексей Ивахов сегодня сильно перестроил состав, в итоге в составе красноярского клуба дебютирует центральный защитник Никита Богатырёв. А Даниил Ярусов впервые вышел в стартовом составе. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Будем надеяться, что при отсутствии давления на футболистов, они покажут нам довольно интересный матч в Красноярске, но конечно же в первую очередь "Енисей" должен постараться завершить основную часть сезона победой перед своими болельщиками. 
    • До матча
    • Напомним, что для обеих команд заключительный тур уже не имеет турнирного значения, "Енисей" в любом случае останется на четвёртом месте в зоне переходных матчей, а "Волга" уже в любом случае вернётся во Вторую лигу. 
    • Главным арбитром на этот матч назначен Максим Перезва из Раменского. Помогать ему на бровках будут Павел Новиков из Санкт-Петербурга и Рустам Равилов из Саранска. Резервным арбитром на этот матч назначен Дмитрий Голов из Омска. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче заключительного тура Первой лиги между красноярским "Енисеем" и ульяновской "Волгой". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 30.7% пользователей.
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    Прогнозы 127
    Енисей 87.4% (111)
    X 7.9% (10)
    Волга Ульяновск 4.7% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Волга Ульяновск
    3.70
    3.65
    4.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Енисей 0:0 Волга Ульяновск

    Исход игры
    Енисей
    87.4% (111)
    Ничья
    7.9% (10)
    Волга Ульяновск
    4.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (45)
    Меньше
    61.54% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    40.17% (47)
    Нет
    59.83% (70)
    Популярный счёт
    1:0 Енисей
    30.7% (39)
    2:1 Енисей
    27.6% (35)
    2:0 Енисей
    19.7% (25)
    1:1 Ничья
    3.9% (5)
    1:2 Волга Ульяновск
    3.1% (4)
    3:0 Енисей
    2.4% (3)
    3:1 Енисей
    1.6% (2)
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    Волга Ульяновск
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