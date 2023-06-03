Угловой заработал "Енисей". Гыстаров попытался исполнить "сухой лист" и закрутить мяч в ближний угол ворот, попытка вышла неудачной, мяч попал в сетку с внешней стороны.

В составе "Енисея" произошла замена. Вместо Михаила Комкова, которая завершает профессиональную карьеру, на поле вышел Данила Польшиков.

Магомадов после рывка вперёд по правому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Енисея" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Раздорских из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Гыстарову, но всё же мяч полетел слишком сильно, его при игре на выходе перехватил Климович.

Воронин разогнал атаку по правому флангу, а затем Евгений выполнил передачу к лицевой линии поля на Магомадова, Масловский здорово заблокировал прострел Чингиза, мяч остался в игре и затем фланговый защитник "Волги" нарушил правила.

Спокойно "Енисей" катает мяч на своей половине поля, пока что футболисты красноярского клуба не собираются торопиться и идти в атаку.

Достаточно спокойно начинается у нас второй тайм, "Волга" не изменяет своему стилю и продолжает действовать от обороны.

Махмутов в центре поля нарушил правила против Ивакина. Игроки "Енисея" не стали торопиться при розыгрыше стандарта.

По правому флангу Кахидзе и Ушатов попытались разогнать атаку, но под давлением игроков "Волги" футболисты "Енисея" всё же потеряли мяч.

Теперь уже футболисты ульяновского клуба провели атаку по правому флангу, которая завершилась передачей Воронина к лицевой линии поля на Магомадова, Чингиз выполнил прострел в центр штрафной, Рукас при выносе мяча попал в Самойлова, мяч полетел под правую штангу, но Ярусов среагировал и поймал мяч.

Богатырёв грамотно сыграл в обороне после заброса на половину поля "Енисея", Никита выиграл борьбу за мяч у Билалова и не позволил "Волге" провести контратаку.

Фланговый защитник "Енисея" Александр Масловский получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Масловский нарушил правила против Билалова.

Комков из центра поля выполнил заброс на ход Луташеву по правой половине поля, далее Владислав отыгрался с Ивакиным, который бежал вперёд по правому флангу, а затем уже Луташев с правого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Ивакин разогнал атаку по правому флангу, далее Ярослав выполнил передачу ближе к угловому флажку на Ушатова, Кирилл выполнил ответную передачу ближе к центру штрафной площади, Ивакин в касание пробил в правый угол ворот, мяч попал в голову Дашаеву, который был у линии вратарской.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Енисей", чтобы всё же пробить оборону "Волги" и в этот вечер порадовать своих болельщиков хотя бы одним забитым мячом.

В составе "Енисея" после перерыва произошла замена. Вместо Андрея Окладникова на поле вышел Владислав Луташев.

Морозов в центре поля получил по ногам от Богатырёва. Игроки "Волги" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Кирсанову досталось в борьбе за мяч на правом фланге на своей половине поля от Ивакина. Потребовалось около минуты полузащитнику "Волги", чтобы вернуться в игру.

Полузащитник "Волги" Кирилл Морозов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Окладникова.

Воронин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Магомадов головой направил мяч к левой штанге, Дашаев немного не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Енисей" и "Волга" при относительно неплохом футболе не смогли порадовать болельщиков в Красноярске забитыми мячами. Пока что "Енисей" конечно же играет куда более активно, но свои моменты хозяева поля реализовать не могут.

44' Гыстаров теперь уже при проходе вперёд по левой половине поля попытался отыграться с Комковым, но на этот раз Михаил сыграл неудачно и упустил мяч за лицевую линию поля.

43' Ивакин и Комков разогнали хорошую атаку по левой половине поля, в итоге момент завершился передачей на правый угол штрафной площади на Ушатова от Ярослава, Абазов при перехвате передачи едва не срезал мяч в собственные ворота, но Климович успел среагировать и выловить мяч.

42' Гыстаров совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Расул пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Климович изначально отбил мяч перед собой, но никто из игроков не был готов сыграть на добивании.

41' Заканчивается постепенно первый тайм, всё идёт к тому, что на перерыв команды уйдут при нулях на табло, по такой игре это будет вполне справедливо.

40' Морозов слишком активно боролся за мяч на правом фланге у штрафной площади "Енисея", в итоге Кирилл нарушил правила против Масловского.

39' Защитник "Волги" Астемир Абазов получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника.

38' Махмутов при проходе вперёд по правой половине поля отыгрался с Морозовым, но при приёме ответного паса Руслан сыграл неудачно, в итоге завершить момент ударом по воротам не получилось.

37' Ушатов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Волги" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот без особого труда.

36' Воронин нарушил правила на левом фланге против Гыстарова. Игроки "Енисея" тщательно готовятся к стандарту.

35' Ушатов с углового теперь уже выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Ивакин выиграл борьбу за мяч у Кирсанова, далее последовала передача чуть назад на Самойлова, Денис в касание пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

34' Ушатов с углового выполнил подачу к ближней штанге, Климович при игре на выходе кулаками выбил мяч не очень удачно, в итоге он попал в Хабибуллина и ушёл на повторный корнер.

33' Гыстаров довольно плотно пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Климович в прыжке перевёл мяч на угловой.

32' Махмутов из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот на исполнение, Ярусов сыграл надёжно и поймал мяч.

31' В завершении ответной атаки "Енисея" Гыстаров на левом углу штрафной площади оказался на газоне, Максим Перезва показал, что нужно играть дальше.

30' Махмутов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Енисея" без особого труда выбили мяч на левый фланг.

29' Магомедов совершил рывок вперёд по правому флангу, Чингиз при выходе в штрафную площадь ушёл от подачи Самойлова, в итоге фланговый защитник "Волги" выполнил опасную подачу под перекладину, Ярус не стал рисковать и перевёл мяч на угловой.

28' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Кахидзе по правому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

27' Два мяча оказалось у нас на поле в момент позиционной атаки "Волги" и борьбы за мяч, Максим Перезва остановил игру и попросил футболистов "Енисея" просто выбить мяч на половину поля соперника.

26' Билалов вновь получил передачу на ход по левой половине поля, Гыстаров оказался первым на мяче и выбил его в аут.

25' Махмутов разогнал атаку по левой половине поля, но затем уже при передаче вперёд по флангу Билалов оказался в офсайде.

24' Воронин получил по ногам в центре поля. Игроки "Волги" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

23' Рукас из центра поля выполнил заброс на половину поля соперника, Окладников забрался в небольшой офсайд.

22' Удалось "Волге" немного поджать сейчас "Енисей", впервые гости так уверенно действуют на половине поля соперника, но пока без опасных моментов.

21' Абазов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч довольно сильно ушёл в сторону от цели.

20' Морозов разогнал атаку "Волги" по центру, далее Кирилл отыгрался с Кирсановым, который был у линии штрафной площади, сам обострить ситуацию у ворот соперника Морозов уже не смог, но Махмутов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Енисея" спокойно выбили мяч подальше от своих ворот.

19' В середине первого тайма "Волга" пропускает довольно часто, учитывая давление "Енисея", нельзя исключать, что сегодня клуб из Ульяновска вскоре вновь окажется в роли догоняющей стороны.

18' Ивакин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади под правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Климович с ним справился без особого труда.

17' Болельщики "Енисея" активно гонят свою команду вперёд, их сегодня немного, но они ведут себя неплохо.

16' Ушатов разогнал атаку по правому флангу, далее Кирилл сместился в центр и выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Магомадов вновь грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

15' Комков совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Михаил от лицевой линии поля выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Кахидзе под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

14' Богатырёв из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Кахидзе, Александр выиграл верховую борьбу за мяч, но скидка ближе к центру половины поля "Волги" оказалась безадресной.

13' Кахидзе по правой половине поля убежал в штрафную площадь, а затем Александр пробил по воротам, мяч задел Дашаева, который был линии вратарской и затем попал в левую штангу, отскок был в пользу "Волги", мяч в итоге оказался в руках у Климовича.

12' Ушатов совершил рывок вперёд по левой половине поля, но передачу на Гыстарова прочитал Магомадов, который затем уже отыгрался с Климовичем.

11' Из центра поля последовал заброс на ход Окладникову по правой половине поля, Хабибуллин оказался первым на мяче и спокойно сбросил его в руки Климовичу.

10' Окладников вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, далее последовала короткая передача на подключившегося Ушатова, но Кирилл под давлением Хабибуллина сыграл неудачно и упустил мяч за лицевую линию поля.

9' В среднем темпе конечно же действуют сегодня футболисты, "Волга" больше думает об отпуске, а "Енисей" не будет убиваться перед стыковыми матчами.

8' Кирсанов из центра поля отправил в проход по левому флангу Абазова, Астемир в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной площади, Воронин не смог как следует подстроиться под мяч, в итоге удар в касание у Евгения не получился.

7' "Волга" первые минуты матча в Красноярске проводит исключительно от обороны, а "Енисей" делает ставку на длинные забросы вперёд.

6' Комков совершил проход вперёд по левому флангу и выполнил передачу на левый угол штрафной площади на Окладникова, Андрей в касание выполнил передачу к лицевой линии поля, а Михаил не понял партнёра по команде и сместился в центр, в итоге будет удар от ворот.

5' "Волга" привезла на этот матч в Красноярск довольно сжатый состав, в запасе у ульяновского клуба только четыре полевых футболиста.

4' Комков со стандарта пробил точно в угол Климовича, удар был больше на исполнение, а поэтому Климович поймал мяч без особого труда.

3' Дашаев у радиуса своей штрафной площади нарушил правила против Окладникова. Игроки "Енисея" сразу же заработали очень опасный стандарт.

2' Алексей Ивахов сегодня сильно перестроил состав, в итоге в составе красноярского клуба дебютирует центральный защитник Никита Богатырёв. А Даниил Ярусов впервые вышел в стартовом составе.