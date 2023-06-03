Тур: 34.
0:0
Второй тайм: 63'
0'
36' Желтая карточкаАбазов Астемир
44' Желтая карточкаМорозов Кирилл
45' Желтая карточкаРукас Андрюс
55' Желтая карточкаМасловский Александр
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ивахов Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Жуков Сергей
История личных встреч
Енисей
Волга Ульяновск
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушков Никита Андреевич
|9
|0.26
|Окладников Андрей
|7
|0.21
|Ломакин Александр
|6
|0.18
|Саная Анзор
|3 (2)
|0.09
|Масловский Александр
|2
|0.06
|Молтенинов Илья
|2
|0.06
|Канаплин Александр
|2
|0.06
|Столбов Кирилл
|2
|0.06
|Кичин Валерий
|2 (1)
|0.06
|Иванов Егор
|1
|0.03
|Феррейра Херман
|1
|0.03
|Умаев Идрис
|1
|0.03
|Ивакин Ярослав
|1
|0.03
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.03
|Самойлов Денис
|1
|0.03
|Апушников Егор
|1
|0.03
Волга Ульяновск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Билалов Билал
|4
|0.12
|Герюгов Азнаур
|3
|0.09
|Паскин Герман
|3
|0.09
|Морозов Кирилл
|2
|0.06
|Ефремов Дмитрий
|2
|0.06
|Магомадов Чингиз
|2 (2)
|0.06
|Дашаев Аслан
|1
|0.03
|Махмутов Руслан
|1
|0.03
|Кубышкин Илья
|1
|0.03
|Воронин Евгений
|1
|0.03
|Абазов Астемир
|1
|0.03
|Туре Момо
|1
|0.03
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кичин Валерий
|9
|0
|Иванов Егор
|8
|0
|Ланин Олег
|8
|0
|Масловский Александр
|5
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|5
|1
|Воронин Евгений
|6
|0
|Канаплин Александр
|6
|0
|Самойлов Денис
|4
|1
|Феррейра Херман
|5
|0
|Рукас Андрюс
|5
|0
|Раздорских Никита
|2
|1
|Глушков Никита Андреевич
|2
|1
|Хозин Владимир
|3
|0
|Саная Анзор
|3
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Стежко Виталий
|2
|0
|Марков Николай
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Ивакин Ярослав
|1
|0
|Арустамян Артур
|1
|0
|Молтенинов Илья
|1
|0
|Савицкий Иван
|1
|0
|Столбов Кирилл
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Волга Ульяновск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морозов Кирилл
|10
|0
|Кутин Денис
|8
|1
|Магомадов Чингиз
|5
|0
|Хабибуллин Айдар
|4
|0
|Кубышкин Илья
|4
|0
|Герюгов Азнаур
|4
|0
|Ефремов Дмитрий
|4
|0
|Абазов Астемир
|4
|0
|Паскин Герман
|4
|0
|Сапета Александр
|2
|1
|Дашаев Аслан
|3
|0
|Махмутов Руслан
|3
|0
|Максименков Илья
|3
|0
|Арсентьев Даниил
|3
|0
|Данилкин Егор
|2
|0
|Кирсанов Никита
|2
|0
|Джикия Темур
|2
|0
|Беляков Игорь
|1
|0
|Рахманов Дмитрий
|1
|0
|Рахманов Денис
|1
|0
|Аллеф де Андраде
|1
|0
|Стефен Годфри
|1
|0
|Камлашев Даниил
|1
|0
|Билалов Билал
|1
|0
Результаты матчей
Енисей
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Волга Ульяновск
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
4
7
Енисей
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Волга Ульяновск
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
19
Волевые поражения
18
6
Енисей
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (11)
58% (19)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
Волга Ульяновск
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (8)
52% (17)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
58% (19)
12% (4)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
21
Волевые поражения
22
13
Голы по времени матча
Забито
24
13
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 25
3
13%
5
38%
1-15
6
25%
1
8%
16-30
5
21%
1
8%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
2
8%
6
46%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
7%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
5
36%
6
35%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
2
12%
76-90
Забито
20
10
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
22 Не забивали 25
3
15%
1
10%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
25%
3
30%
61-75
7
35%
2
20%
76-90
Пропущено
20
24
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
15%
5
21%
1-15
3
15%
5
21%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
7
35%
2
8%
61-75
3
15%
5
21%
76-90
Забито
44
23
20 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 9
9 Не забивали 17
6
14%
6
26%
1-15
7
16%
3
13%
16-30
7
16%
3
13%
31-45
6
14%
0
0%
46-60
9
20%
3
13%
61-75
9
20%
8
35%
76-90
Пропущено
34
41
16 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 25
4
12%
7
17%
1-15
3
9%
9
22%
16-30
9
26%
8
20%
31-45
2
6%
7
17%
46-60
9
26%
3
7%
61-75
7
21%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ФК Кубань - Енисей 0:2 Енисей - Нефтехимик 2:2 Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1
Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1
Волга Ульяновск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0
Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Волга Ульяновск - Андижан 4:0 Волга Ульяновск - Окжетпес 1:4 Волга Ульяновск - АГМК 2:1
Результаты матчей
Енисей
Волга Ульяновск
Точный счет
2:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
0:2
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
15 раз 45%
0
9 раз 27%
1
7 раз 21%
3
2 раза 6%
0
17 раз 52%
1
9 раз 27%
2
7 раз 21%
Тоталы голов в матче
Енисей
Волга Ульяновск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
89
106
215
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
88
710
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
1617
1716
726
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|34
|19
|12
|3
|53 - 27
|69
|2.
|1:1 Заявка
|34
|17
|14
|3
|55 - 30
|65
|3.
|0:1 Заявка
|34
|16
|11
|7
|54 - 35
|59
|4.
|0:0 Заявка
|34
|13
|15
|6
|43 - 35
|54
|5.
|0:0 Заявка
|34
|13
|11
|10
|42 - 38
|50
|6.
|1:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|25 - 27
|49
|7.
|0:1 Заявка
|34
|13
|7
|14
|36 - 38
|46
|8.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|50 - 39
|44
|9.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|35 - 34
|44
|10.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|32 - 33
|44
|11.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|37 - 37
|44
|12.
|Заявка
|33
|9
|16
|8
|34 - 36
|43
|13.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|37 - 46
|41
|14.
|2:1 Заявка
|34
|9
|10
|15
|36 - 41
|37
|15.
|1:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|35 - 54
|34
|16.
|1:2 Заявка
|34
|8
|8
|18
|35 - 46
|32
|17.
|1:0 Заявка
|34
|8
|7
|19
|29 - 54
|31
|18.
|0:0 Заявка
|34
|6
|12
|16
|23 - 41
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|35 - 16
|36
|2.
|1:1 Заявка
|17
|10
|6
|1
|27 - 15
|36
|3.
|0:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|25 - 13
|36
|4.
|0:1 Заявка
|17
|10
|5
|2
|23 - 11
|35
|5.
|0:1 Заявка
|17
|9
|6
|2
|34 - 21
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|32 - 11
|30
|7.
|1:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|15 - 9
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|15 - 15
|26
|10.
|1:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 19
|24
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 15
|24
|12.
|2:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 16
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 27
|22
|14.
|1:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 19
|22
|15.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 14
|21
|16.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 23
|21
|17.
|1:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 25
|16
|18.
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 24
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|18 - 11
|33
|2.
|1:1 Заявка
|17
|7
|8
|2
|28 - 15
|29
|3.
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|4.
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|20 - 14
|26
|5.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 22
|22
|6.
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|10 - 18
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|8.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 19
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 22
|18
|10.
|0:0 Заявка
|17
|3
|9
|5
|18 - 22
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 21
|17
|12.
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 17
|16
|13.
|2:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|14.
|1:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 29
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|16.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 27
|11
|17.
|1:2 Заявка
|17
|2
|4
|11
|14 - 27
|10
|18.
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 35
|10
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|14
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|12
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|11
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Акрон
|Савичев Константин
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Волга Ульяновск
|Морозов Кирилл
|10
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Енисей 0:0 Волга Ульяновск
Исход игры
Енисей
87.4% (111)
Ничья
7.9% (10)
Волга Ульяновск
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (45)
Меньше
61.54% (72)
Обе команды забьют
Да
40.17% (47)
Нет
59.83% (70)
Популярный счёт
1:0 Енисей
30.7% (39)
2:1 Енисей
27.6% (35)
2:0 Енисей
19.7% (25)
1:1 Ничья
3.9% (5)
1:2 Волга Ульяновск
3.1% (4)
3:0 Енисей
2.4% (3)
3:1 Енисей
1.6% (2)
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