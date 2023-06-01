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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 34.
Енисей
 
Позже
Волга Ульяновск
Прогнозы 59
Енисей 89.8% (53)
X 5.1% (3)
Волга Ульяновск 5.1% (3)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Енисей
Волга Ульяновск

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушков Никита Андреевич 9 0.27
Окладников Андрей 7 0.21
Ломакин Александр 6 0.18
Саная Анзор 3 (2) 0.09
Масловский Александр 2 0.06
Молтенинов Илья 2 0.06
Канаплин Александр 2 0.06
Столбов Кирилл 2 0.06
Кичин Валерий 2 (1) 0.06
Иванов Егор 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Умаев Идрис 1 0.03
Ивакин Ярослав 1 0.03
Бардыбахин Вячеслав 1 0.03
Самойлов Денис 1 0.03
Апушников Егор 1 0.03
Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Билалов Билал 4 0.12
Герюгов Азнаур 3 0.09
Паскин Герман 3 0.09
Морозов Кирилл 2 0.06
Ефремов Дмитрий 2 0.06
Магомадов Чингиз 2 (2) 0.06
Дашаев Аслан 1 0.03
Махмутов Руслан 1 0.03
Кубышкин Илья 1 0.03
Воронин Евгений 1 0.03
Абазов Астемир 1 0.03
Туре Момо 1 0.03

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кичин Валерий 9 0
Иванов Егор 8 0
Ланин Олег 8 0
Масловский Александр 5 1
Бардыбахин Вячеслав 5 1
Воронин Евгений 6 0
Канаплин Александр 6 0
Самойлов Денис 4 1
Феррейра Херман 5 0
Рукас Андрюс 4 0
Раздорских Никита 2 1
Глушков Никита Андреевич 2 1
Хозин Владимир 3 0
Саная Анзор 3 0
Ломакин Александр 2 0
Стежко Виталий 2 0
Марков Николай 1 0
Умаев Идрис 1 0
Ивакин Ярослав 1 0
Арустамян Артур 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Савицкий Иван 1 0
Столбов Кирилл 1 0
Окладников Андрей 1 0
Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутин Денис 8 1
Морозов Кирилл 9 0
Магомадов Чингиз 5 0
Хабибуллин Айдар 4 0
Кубышкин Илья 4 0
Герюгов Азнаур 4 0
Ефремов Дмитрий 4 0
Паскин Герман 4 0
Сапета Александр 2 1
Дашаев Аслан 3 0
Махмутов Руслан 3 0
Абазов Астемир 3 0
Максименков Илья 3 0
Арсентьев Даниил 3 0
Данилкин Егор 2 0
Кирсанов Никита 2 0
Джикия Темур 2 0
Беляков Игорь 1 0
Рахманов Дмитрий 1 0
Рахманов Денис 1 0
Аллеф де Андраде 1 0
Стефен Годфри 1 0
Камлашев Даниил 1 0
Билалов Билал 1 0

Результаты матчей

Енисей
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Волга Ульяновск
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

4
7
Енисей
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Волга Ульяновск
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
19

Волевые поражения

18
6
Енисей
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (11)
58% (19)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
Волга Ульяновск
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (8)
52% (17)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
58% (19)
12% (4)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

20
21

Волевые поражения

22
13

Голы по времени матча

Забито

24
13
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 25
3
13%
5
38%
1-15
6
25%
1
8%
16-30
5
21%
1
8%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
2
8%
6
46%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
7%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
5
36%
6
35%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
2
12%
76-90

Забито

20
10
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
22 Не забивали 25
3
15%
1
10%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
25%
3
30%
61-75
7
35%
2
20%
76-90

Пропущено

20
24
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
15%
5
21%
1-15
3
15%
5
21%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
7
35%
2
8%
61-75
3
15%
5
21%
76-90

Забито

44
23
20 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 9
9 Не забивали 17
6
14%
6
26%
1-15
7
16%
3
13%
16-30
7
16%
3
13%
31-45
6
14%
0
0%
46-60
9
20%
3
13%
61-75
9
20%
8
35%
76-90

Пропущено

34
41
16 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 25
4
12%
7
17%
1-15
3
9%
9
22%
16-30
9
26%
8
20%
31-45
2
6%
7
17%
46-60
9
26%
3
7%
61-75
7
21%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ФК Кубань - Енисей 0:2 Енисей - Нефтехимик 2:2 Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1
Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1
Волга Ульяновск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0
Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Волга Ульяновск - Андижан 4:0 Волга Ульяновск - Окжетпес 1:4 Волга Ульяновск - АГМК 2:1

Результаты матчей

Енисей
Волга Ульяновск

Точный счет

2:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
0:2
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
15 раз 45%
0
9 раз 27%
1
7 раз 21%
3
2 раза 6%
0
17 раз 52%
1
9 раз 27%
2
7 раз 21%

Тоталы голов в матче

Енисей
Волга Ульяновск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
8
9
10
6
1.5
2
15
2
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
8
8
7
10
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
16
17
17
16
1.5
7
26
2
31
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 33 19 11 3 53 - 27 68
2.
Балтика
 Заявка 33 17 13 3 54 - 29 64
3.
Алания
 Заявка 33 16 11 6 54 - 34 59
4.
Енисей
 Заявка 33 13 14 6 43 - 35 53
5.
Родина Москва
 Заявка 33 13 10 10 42 - 38 49
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 12 10 11 24 - 27 46
7.
Шинник
 Заявка 33 13 7 13 36 - 37 46
8.
КАМАЗ
 Заявка 33 11 11 11 35 - 34 44
9.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 11 11 32 - 33 44
10.
Волгарь
 Заявка 33 11 11 11 37 - 37 44
11.
Акрон
 Заявка 33 9 16 8 34 - 36 43
12.
Арсенал Тула
 Заявка 33 11 8 14 37 - 40 41
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 33 10 11 12 44 - 39 41
14.
ФК Кубань
 Заявка 33 8 10 15 34 - 40 34
15.
Велес Москва
 Заявка 33 9 6 18 34 - 53 33
16.
Уфа
 Заявка 33 8 8 17 34 - 44 32
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 33 6 11 16 23 - 41 29
18.
Краснодар-2
 Заявка 33 7 7 19 28 - 54 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 17 10 6 1 35 - 16 36
2.
Балтика
 Заявка 16 10 5 1 26 - 14 35
3.
Енисей
 Заявка 16 10 5 1 25 - 13 35
4.
Шинник
 Заявка 17 10 5 2 23 - 11 35
5.
Алания
 Заявка 17 9 6 2 34 - 21 33
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 7 6 3 26 - 11 27
7.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
8.
Волгарь
 Заявка 17 7 5 5 15 - 15 26
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 7 5 4 14 - 9 26
10.
Велес Москва
 Заявка 17 7 3 7 20 - 19 24
11.
Нефтехимик
 Заявка 17 6 6 5 17 - 15 24
12.
ФК Кубань
 Заявка 17 6 4 7 19 - 16 22
13.
Арсенал Тула
 Заявка 17 6 4 7 23 - 27 22
14.
Уфа
 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 17 3 5 9 10 - 24 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 16 9 5 2 18 - 11 32
2.
Балтика
 Заявка 17 7 8 2 28 - 15 29
3.
Родина Москва
 Заявка 17 8 5 4 22 - 15 29
4.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
5.
Акрон
 Заявка 17 5 7 5 18 - 22 22
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 5 5 7 10 - 18 20
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 Заявка 17 3 9 5 18 - 22 18
11.
КАМАЗ
 Заявка 17 4 5 8 15 - 21 17
12.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 6 7 13 - 17 15
13.
Краснодар-2
 Заявка 17 4 3 10 16 - 29 15
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
15.
ФК Кубань
 Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
16.
Шинник
 Заявка 16 3 2 11 13 - 26 11
17.
Уфа
 Заявка 17 2 4 11 14 - 27 10
18.
Велес Москва
 Заявка 16 2 3 11 14 - 34 9
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 14
Родина Москва Тимошенко Иван 14
Рубин Фамейе Джоэль 12
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
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Топ нарушителей
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Волга Ульяновск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 2 дня 5 часов 32 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 33.3% пользователей.
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    • Прогнозы 59
    Енисей 89.8% (53)
    X 5.1% (3)
    Волга Ульяновск 5.1% (3)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Енисей - Волга Ульяновск онлайн

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    Прогнозы на матч Енисей - Волга Ульяновск

    Исход игры
    Енисей
    90% (54)
    Ничья
    5% (3)
    Волга Ульяновск
    5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.14% (18)
    Меньше
    67.86% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    35.71% (20)
    Нет
    64.29% (36)
    Популярный счёт
    1:0 Енисей
    33.3% (20)
    2:0 Енисей
    25% (15)
    2:1 Енисей
    23.3% (14)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
    1:2 Волга Ульяновск
    3.3% (2)
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