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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 34.
КАМАЗ
 
Позже
Нефтехимик
Прогнозы 112
КАМАЗ 62.5% (70)
X 33% (37)
Нефтехимик 4.5% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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КАМАЗ
Ничья
Нефтехимик
2.49
3.20
3.30
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История личных встреч

КАМАЗ
Нефтехимик

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
1:0
К
2:0
ВДЗУПГА
2:0
ВДЗУП
1:0
ВДЗУП
1:2
К
2:3
ВДЗУП
2:3
ВДЗУП
2:0
К
1:0
ВДЗУП
1:1
ВДЗУП
4:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
0.78

Среднее время на гол

77
115

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.47
0.87

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

61
103

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 5 0.15
Гаглоев Александр 5 (4) 0.15
Пальцев Валентин 4 0.12
Мохаммад Амир 3 0.09
Бабаев Владлен 3 0.09
Бадртдинов Ильнур 3 0.09
Денисов Александр 1 0.03
Кириллов Юрий 1 0.03
Полюткин Антон 1 0.03
Сикоев Асланбек 1 0.03
Серченков Сергей 1 0.03
Кирсанов Никита 1 0.03
Арустамян Артур 1 0.03
Рейхмен Богдан 1 0.03
Щербатюк Александр 1 0.03
Таликин Дамир 1 0.03
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Базелюк Константин 5 0.15
Уридия Мераби 5 (1) 0.15
Галиулин Вагиз 4 0.12
Лайкин Максим 4 0.12
Дворецков Филипп 3 0.09
Котов Павел 2 0.06
Котик Артём 2 0.06
Барсов Максим 1 0.03
Шоркин Максим 1 0.03
Джамилов Султан 1 0.03
Денисов Роман 1 0.03
Ширяев Максим 1 0.03
Зорин Богдан 1 0.03
Школик Игорь 1 0.03

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаглоев Александр 10 1
Толстопятов Николай 10 0
Абрамов Артём 8 1
Пальцев Валентин 8 1
Мохаммад Амир 7 1
Шамкин Даниил 8 0
Аюкин Руслан 7 0
Свежов Виктор 5 1
Полюткин Антон 5 0
Таликин Дамир 4 0
Кириллов Юрий 3 0
Бабаев Владлен 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Рейхмен Богдан 3 0
Тарасенко Захар 3 0
Маляров Никита 1 1
Герасимов Алексей 2 0
Серченков Сергей 2 0
Мамин Алексей 2 0
Бадртдинов Ильнур 2 0
Денисов Александр 1 0
Сикоев Асланбек 1 0
Гираев Карим 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубаев Давид 8 0
Бердников Алексей 6 1
Калугин Никита 4 1
Галиулин Вагиз 5 0
Москвичёв Владимир 5 0
Лайкин Максим 5 0
Дворецков Филипп 3 1
Котик Артём 3 1
Школик Игорь 4 0
Денисов Роман 3 0
Барсов Максим 2 0
Ситдиков Марат 2 0
Обухов Игорь 2 0
Котов Павел 2 0
Терехов Антон 2 0
Ширяев Максим 2 0
Янушковский Роман 2 0
Шоркин Максим 1 0
Джамилов Султан 1 0
Голубев Андрей 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Нефтехимик
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
7
КАМАЗ
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Нефтехимик
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
9

Волевые поражения

10
15
КАМАЗ
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (13)
42% (14)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Нефтехимик
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (6)
52% (17)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

19
9

Волевые поражения

16
22

Голы по времени матча

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
3
16%
2
13%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
4
21%
4
25%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
4
21%
3
19%
61-75
3
16%
3
19%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
14%
3
18%
1-15
3
21%
6
35%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
36%
3
18%
76-90

Забито

14
18
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
1
7%
3
17%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
6
43%
4
22%
76-90

Пропущено

22
14
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
5
23%
2
14%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
4
18%
2
14%
61-75
5
23%
6
43%
76-90

Забито

33
34
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 15
12 Не забивали 13
4
12%
5
15%
1-15
4
12%
4
12%
16-30
6
18%
5
15%
31-45
3
9%
7
21%
46-60
7
21%
6
18%
61-75
9
27%
7
21%
76-90

Пропущено

36
31
15 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 17
7
19%
5
16%
1-15
6
17%
6
19%
16-30
2
6%
4
13%
31-45
7
19%
4
13%
46-60
4
11%
3
10%
61-75
10
28%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Уфа - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Шинник 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1
КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Алания 1:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2
Нефтехимик
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нефтехимик - Уфа 2:0 Енисей - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0
Нефтехимик - Балтика 0:0 Акрон - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Кызыл-Жар 2:0 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Рубин - Нефтехимик 2:0

Результаты матчей

КАМАЗ
Нефтехимик

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
0
11 раз 33%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
6
6
10
1.5
5
12
2
14
2.5
1
16
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
9
7
4
13
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
20
13
10
23
1.5
10
23
2
31
2.5
2
31
1
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 33 19 11 3 53 - 27 68
2.
Балтика
 Заявка 33 17 13 3 54 - 29 64
3.
Алания
 Заявка 33 16 11 6 54 - 34 59
4.
Енисей
 Заявка 33 13 14 6 43 - 35 53
5.
Родина Москва
 Заявка 33 13 10 10 42 - 38 49
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 12 10 11 24 - 27 46
7.
Шинник
 Заявка 33 13 7 13 36 - 37 46
8.
СКА-Хабаровск
 5:0 Заявка 34 11 11 12 49 - 39 44
9.
КАМАЗ
 Заявка 33 11 11 11 35 - 34 44
10.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 11 11 32 - 33 44
11.
Волгарь
 Заявка 33 11 11 11 37 - 37 44
12.
Акрон
 Заявка 33 9 16 8 34 - 36 43
13.
Арсенал Тула
 0:5 Заявка 34 11 8 15 37 - 45 41
14.
ФК Кубань
 Заявка 33 8 10 15 34 - 40 34
15.
Велес Москва
 Заявка 33 9 6 18 34 - 53 33
16.
Уфа
 Заявка 33 8 8 17 34 - 44 32
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 33 6 11 16 23 - 41 29
18.
Краснодар-2
 Заявка 33 7 7 19 28 - 54 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 17 10 6 1 35 - 16 36
2.
Балтика
 Заявка 16 10 5 1 26 - 14 35
3.
Енисей
 Заявка 16 10 5 1 25 - 13 35
4.
Шинник
 Заявка 17 10 5 2 23 - 11 35
5.
Алания
 Заявка 17 9 6 2 34 - 21 33
6.
СКА-Хабаровск
 5:0 Заявка 17 8 6 3 31 - 11 30
7.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
8.
Волгарь
 Заявка 17 7 5 5 15 - 15 26
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 7 5 4 14 - 9 26
10.
Велес Москва
 Заявка 17 7 3 7 20 - 19 24
11.
Нефтехимик
 Заявка 17 6 6 5 17 - 15 24
12.
ФК Кубань
 Заявка 17 6 4 7 19 - 16 22
13.
Арсенал Тула
 0:5 Заявка 17 6 4 7 23 - 27 22
14.
Уфа
 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 17 3 5 9 10 - 24 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 16 9 5 2 18 - 11 32
2.
Балтика
 Заявка 17 7 8 2 28 - 15 29
3.
Родина Москва
 Заявка 17 8 5 4 22 - 15 29
4.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
5.
Акрон
 Заявка 17 5 7 5 18 - 22 22
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 5 5 7 10 - 18 20
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Арсенал Тула
 0:5 Заявка 17 5 4 8 14 - 18 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 Заявка 17 3 9 5 18 - 22 18
11.
КАМАЗ
 Заявка 17 4 5 8 15 - 21 17
12.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 6 7 13 - 17 15
13.
Краснодар-2
 Заявка 17 4 3 10 16 - 29 15
14.
СКА-Хабаровск
 5:0 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
15.
ФК Кубань
 Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
16.
Шинник
 Заявка 16 3 2 11 13 - 26 11
17.
Уфа
 Заявка 17 2 4 11 14 - 27 10
18.
Велес Москва
 Заявка 16 2 3 11 14 - 34 9
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 14
Родина Москва Тимошенко Иван 14
Рубин Фамейе Джоэль 12
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Акрон Савичев Константин 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Уфа Фищенко Руслан 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 6 часов 18 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 29.5% пользователей.
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    • Прогнозы 112
    КАМАЗ 62.5% (70)
    X 33% (37)
    Нефтехимик 4.5% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    КАМАЗ
    Ничья
    Нефтехимик
    2.49
    3.20
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч КАМАЗ - Нефтехимик онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч КАМАЗ - Нефтехимик

    Исход игры
    КАМАЗ
    62.5% (70)
    Ничья
    33% (37)
    Нефтехимик
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.26% (37)
    Меньше
    65.74% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    63.89% (69)
    Нет
    36.11% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.5% (33)
    1:0 КАМАЗ
    26.8% (30)
    2:1 КАМАЗ
    25% (28)
    2:0 КАМАЗ
    4.5% (5)
    1:2 Нефтехимик
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    3:2 КАМАЗ
    1.8% (2)
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    КАМАЗ
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