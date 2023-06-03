Тур: 34.
Позже
История личных встреч
КАМАЗ
Нефтехимик
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
0.78
Среднее время на гол
77
115
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.47
0.87
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
61
103
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамкин Даниил
|5
|0.15
|Гаглоев Александр
|5 (4)
|0.15
|Пальцев Валентин
|4
|0.12
|Мохаммад Амир
|3
|0.09
|Бабаев Владлен
|3
|0.09
|Бадртдинов Ильнур
|3
|0.09
|Денисов Александр
|1
|0.03
|Кириллов Юрий
|1
|0.03
|Полюткин Антон
|1
|0.03
|Сикоев Асланбек
|1
|0.03
|Серченков Сергей
|1
|0.03
|Кирсанов Никита
|1
|0.03
|Арустамян Артур
|1
|0.03
|Рейхмен Богдан
|1
|0.03
|Щербатюк Александр
|1
|0.03
|Таликин Дамир
|1
|0.03
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Базелюк Константин
|5
|0.15
|Уридия Мераби
|5 (1)
|0.15
|Галиулин Вагиз
|4
|0.12
|Лайкин Максим
|4
|0.12
|Дворецков Филипп
|3
|0.09
|Котов Павел
|2
|0.06
|Котик Артём
|2
|0.06
|Барсов Максим
|1
|0.03
|Шоркин Максим
|1
|0.03
|Джамилов Султан
|1
|0.03
|Денисов Роман
|1
|0.03
|Ширяев Максим
|1
|0.03
|Зорин Богдан
|1
|0.03
|Школик Игорь
|1
|0.03
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаглоев Александр
|10
|1
|Толстопятов Николай
|10
|0
|Абрамов Артём
|8
|1
|Пальцев Валентин
|8
|1
|Мохаммад Амир
|7
|1
|Шамкин Даниил
|8
|0
|Аюкин Руслан
|7
|0
|Свежов Виктор
|5
|1
|Полюткин Антон
|5
|0
|Таликин Дамир
|4
|0
|Кириллов Юрий
|3
|0
|Бабаев Владлен
|3
|0
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Рейхмен Богдан
|3
|0
|Тарасенко Захар
|3
|0
|Маляров Никита
|1
|1
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Серченков Сергей
|2
|0
|Мамин Алексей
|2
|0
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Сикоев Асланбек
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хубаев Давид
|8
|0
|Бердников Алексей
|6
|1
|Калугин Никита
|4
|1
|Галиулин Вагиз
|5
|0
|Москвичёв Владимир
|5
|0
|Лайкин Максим
|5
|0
|Дворецков Филипп
|3
|1
|Котик Артём
|3
|1
|Школик Игорь
|4
|0
|Денисов Роман
|3
|0
|Барсов Максим
|2
|0
|Ситдиков Марат
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Котов Павел
|2
|0
|Терехов Антон
|2
|0
|Ширяев Максим
|2
|0
|Янушковский Роман
|2
|0
|Шоркин Максим
|1
|0
|Джамилов Султан
|1
|0
|Голубев Андрей
|1
|0
Результаты матчей
КАМАЗ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Нефтехимик
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
6
7
КАМАЗ
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Нефтехимик
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
9
Волевые поражения
10
15
КАМАЗ
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (13)
42% (14)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Нефтехимик
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (6)
52% (17)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
19
9
Волевые поражения
16
22
Голы по времени матча
Забито
19
16
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
3
16%
2
13%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
4
21%
4
25%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
4
21%
3
19%
61-75
3
16%
3
19%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
14%
3
18%
1-15
3
21%
6
35%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
36%
3
18%
76-90
Забито
14
18
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
1
7%
3
17%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
6
43%
4
22%
76-90
Пропущено
22
14
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
5
23%
2
14%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
4
18%
2
14%
61-75
5
23%
6
43%
76-90
Забито
33
34
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 15
12 Не забивали 13
4
12%
5
15%
1-15
4
12%
4
12%
16-30
6
18%
5
15%
31-45
3
9%
7
21%
46-60
7
21%
6
18%
61-75
9
27%
7
21%
76-90
Пропущено
36
31
15 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 17
7
19%
5
16%
1-15
6
17%
6
19%
16-30
2
6%
4
13%
31-45
7
19%
4
13%
46-60
4
11%
3
10%
61-75
10
28%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Уфа - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Шинник 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1
КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Алания 1:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2
Нефтехимик
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нефтехимик - Уфа 2:0 Енисей - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0
Нефтехимик - Балтика 0:0 Акрон - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Кызыл-Жар 2:0 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Рубин - Нефтехимик 2:0
Результаты матчей
КАМАЗ
Нефтехимик
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 36%
0
11 раз 33%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
КАМАЗ
Нефтехимик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
116
610
512
214
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
97
413
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
2013
1023
1023
231
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|11
|3
|53 - 27
|68
|2.
|Заявка
|33
|17
|13
|3
|54 - 29
|64
|3.
|Заявка
|33
|16
|11
|6
|54 - 34
|59
|4.
|Заявка
|33
|13
|14
|6
|43 - 35
|53
|5.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|42 - 38
|49
|6.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|24 - 27
|46
|7.
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|36 - 37
|46
|8.
|5:0 Заявка
|34
|11
|11
|12
|49 - 39
|44
|9.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|35 - 34
|44
|10.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|32 - 33
|44
|11.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|37 - 37
|44
|12.
|Заявка
|33
|9
|16
|8
|34 - 36
|43
|13.
|0:5 Заявка
|34
|11
|8
|15
|37 - 45
|41
|14.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|34 - 40
|34
|15.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|34 - 53
|33
|16.
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|34 - 44
|32
|17.
|Заявка
|33
|6
|11
|16
|23 - 41
|29
|18.
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|28 - 54
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|35 - 16
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|26 - 14
|35
|3.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|25 - 13
|35
|4.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|23 - 11
|35
|5.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|34 - 21
|33
|6.
|5:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|31 - 11
|30
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|15 - 15
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|14 - 9
|26
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 19
|24
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 15
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 16
|22
|13.
|0:5 Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 27
|22
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 17
|22
|15.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 14
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 24
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|18 - 11
|32
|2.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|28 - 15
|29
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 13
|26
|5.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 22
|22
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|10 - 18
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|8.
|0:5 Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 18
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 22
|18
|10.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|18 - 22
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 21
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 17
|15
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 29
|15
|14.
|5:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|16.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 26
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|14 - 27
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 34
|9
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|14
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|12
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Акрон
|Савичев Константин
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Уфа
|Фищенко Руслан
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч КАМАЗ - Нефтехимик
Исход игры
КАМАЗ
62.5% (70)
Ничья
33% (37)
Нефтехимик
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.26% (37)
Меньше
65.74% (71)
Обе команды забьют
Да
63.89% (69)
Нет
36.11% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (33)
1:0 КАМАЗ
26.8% (30)
2:1 КАМАЗ
25% (28)
2:0 КАМАЗ
4.5% (5)
1:2 Нефтехимик
3.6% (4)
0:0 Ничья
2.7% (3)
3:2 КАМАЗ
1.8% (2)
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