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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 34.
Родина Москва
 
Позже
Рубин
Прогнозы 57
Родина Москва 12.3% (7)
X 31.6% (18)
Рубин 56.1% (32)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Родина Москва
Рубин

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 14 (3) 0.42
Калмыков Амур 5 0.15
Гордюшенко Астемир 5 (1) 0.15
Андреев Игорь 4 0.12
Вачхольз Весли Ната 3 0.09
Султонов Мухаммад 2 0.06
Морозов Владислав 2 0.06
Плиев Заурбек 1 0.03
Воропаев Артём 1 0.03
Куль Руслан 1 0.03
Мальцев Михаил 1 0.03
Мартовой Даниил 1 0.03
Голдобин Никита 1 (1) 0.03
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 12 (1) 0.36
Лисакович Виталий 10 (2) 0.3
Кабутов Дмитрий 6 0.18
Дзагоев Алан 3 0.09
Тесленко Егор 3 0.09
Иванов Олег 2 0.06
Зотов Александр 2 0.06
Уридия Мераби 2 0.06
Мусаев Леон 2 0.06
Самошников Илья 2 0.06
Апшацев Марат 2 0.06
Горбунов Игорь 1 0.03
Костюков Михаил 1 0.03
Ашурматов Рустам 1 0.03
Грицаенко Алексей 1 0.03
Бакаев Солтмурад 1 0.03
Безруков Руслан 1 0.03
Нижегородов Константин 1 0.03

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вачхольз Весли Ната 4 1
Калмыков Амур 4 1
Гордюшенко Астемир 5 0
Мальцев Михаил 3 1
Габараев Альберт 3 1
Дмитриев Сергей II 3 1
Байтуков Руслан 4 0
Клещенко Александр 2 1
Кризан Митя 3 0
Баринов Даниил 3 0
Куль Руслан 3 0
Андреев Игорь 3 0
Петухов Илья 3 0
Юдинцев Георгий 3 0
Плиев Заурбек 2 0
Аликин Павел 2 0
Сангаре Дэвид 2 0
Воропаев Артём 2 0
Морозов Владислав 2 0
Караев Максим 2 0
Тимошенко Иван 2 0
Адеола Раймонд 1 0
Рыков Владимир 1 0
Султонов Мухаммад 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Адаев Владислав 1 0
Айрапетян Арсен 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
Мартовой Даниил 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабутов Дмитрий 9 0
Апшацев Марат 6 1
Фамейе Джоэль 7 0
Горбунов Игорь 5 1
Мартынович Александр 5 0
Лисакович Виталий 5 0
Безруков Руслан 5 0
Иванов Олег 3 1
Грицаенко Алексей 4 0
Самошников Илья 4 0
Чуперка Валерий 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Зотов Александр 2 0
Ашурматов Рустам 2 0
Тесленко Егор 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Попов Артём 1 0
Уридия Мераби 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Мусаев Леон 1 0
Митков Димитар 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Рубин
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

10
5
Родина Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Рубин
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
19% (3)
75% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

20
34
Родина Москва
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
52% (17)
24% (8)
Рубин
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (5)
45% (15)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

30
39

Голы по времени матча

Забито

20
19
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
2
10%
3
16%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
4
20%
4
21%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
6
30%
6
32%
76-90

Пропущено

23
10
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
4
40%
16-30
4
17%
1
10%
31-45
2
9%
2
20%
46-60
6
26%
2
20%
61-75
6
26%
1
10%
76-90

Забито

21
35
14 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 13
21 Не забивали 18
3
14%
4
11%
1-15
7
33%
7
20%
16-30
4
19%
8
23%
31-45
4
19%
6
17%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
2
10%
5
14%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 9
4
25%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
4
25%
3
19%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
1
6%
5
31%
76-90

Забито

41
54
21 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 22
8 Не забивали 7
5
12%
7
13%
1-15
10
24%
7
13%
16-30
6
15%
12
22%
31-45
8
20%
10
19%
46-60
4
10%
7
13%
61-75
8
20%
11
20%
76-90

Пропущено

39
26
16 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 17
5
13%
2
8%
1-15
6
15%
4
15%
16-30
5
13%
4
15%
31-45
6
15%
5
19%
46-60
10
26%
5
19%
61-75
7
18%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1
Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0
Рубин
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1
Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1

Результаты матчей

Родина Москва
Рубин

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:2
5 раз 31%
0:0
4 раза 25%
0:1
4 раза 25%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%

Точный счет

0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:2
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
11 раз 33%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
2
7
9
1.5
11
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
5
5
12
1.5
7
9
3
14
2.5
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
26
7
12
21
1.5
18
15
3
30
2.5
7
26
1
32
3.5
1
32
1
32
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 33 19 11 3 53 - 27 68
2.
Балтика
 Заявка 33 17 13 3 54 - 29 64
3.
Алания
 Заявка 33 16 11 6 54 - 34 59
4.
Енисей
 Заявка 33 13 14 6 43 - 35 53
5.
Родина Москва
 Заявка 33 13 10 10 42 - 38 49
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 12 10 11 24 - 27 46
7.
Шинник
 Заявка 33 13 7 13 36 - 37 46
8.
КАМАЗ
 Заявка 33 11 11 11 35 - 34 44
9.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 11 11 32 - 33 44
10.
Волгарь
 Заявка 33 11 11 11 37 - 37 44
11.
Акрон
 Заявка 33 9 16 8 34 - 36 43
12.
Арсенал Тула
 Заявка 33 11 8 14 37 - 40 41
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 33 10 11 12 44 - 39 41
14.
ФК Кубань
 Заявка 33 8 10 15 34 - 40 34
15.
Велес Москва
 Заявка 33 9 6 18 34 - 53 33
16.
Уфа
 Заявка 33 8 8 17 34 - 44 32
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 33 6 11 16 23 - 41 29
18.
Краснодар-2
 Заявка 33 7 7 19 28 - 54 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 17 10 6 1 35 - 16 36
2.
Балтика
 Заявка 16 10 5 1 26 - 14 35
3.
Енисей
 Заявка 16 10 5 1 25 - 13 35
4.
Шинник
 Заявка 17 10 5 2 23 - 11 35
5.
Алания
 Заявка 17 9 6 2 34 - 21 33
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 7 6 3 26 - 11 27
7.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
8.
Волгарь
 Заявка 17 7 5 5 15 - 15 26
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 7 5 4 14 - 9 26
10.
Велес Москва
 Заявка 17 7 3 7 20 - 19 24
11.
Нефтехимик
 Заявка 17 6 6 5 17 - 15 24
12.
ФК Кубань
 Заявка 17 6 4 7 19 - 16 22
13.
Арсенал Тула
 Заявка 17 6 4 7 23 - 27 22
14.
Уфа
 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 17 3 5 9 10 - 24 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 16 9 5 2 18 - 11 32
2.
Балтика
 Заявка 17 7 8 2 28 - 15 29
3.
Родина Москва
 Заявка 17 8 5 4 22 - 15 29
4.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
5.
Акрон
 Заявка 17 5 7 5 18 - 22 22
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 5 5 7 10 - 18 20
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 Заявка 17 3 9 5 18 - 22 18
11.
КАМАЗ
 Заявка 17 4 5 8 15 - 21 17
12.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 6 7 13 - 17 15
13.
Краснодар-2
 Заявка 17 4 3 10 16 - 29 15
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
15.
ФК Кубань
 Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
16.
Шинник
 Заявка 16 3 2 11 13 - 26 11
17.
Уфа
 Заявка 17 2 4 11 14 - 27 10
18.
Велес Москва
 Заявка 16 2 3 11 14 - 34 9
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 14
Родина Москва Тимошенко Иван 14
Рубин Фамейе Джоэль 12
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Акрон Савичев Константин 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Уфа Фищенко Руслан 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 2 дня 5 часов 32 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 32.8% пользователей.
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    • Прогнозы 57
    Родина Москва 12.3% (7)
    X 31.6% (18)
    Рубин 56.1% (32)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Родина Москва - Рубин

    Исход игры
    Родина Москва
    12.1% (7)
    Ничья
    32.8% (19)
    Рубин
    55.2% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.82% (23)
    Меньше
    58.18% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    74.55% (41)
    Нет
    25.45% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Рубин
    32.8% (19)
    1:1 Ничья
    31% (18)
    0:1 Рубин
    12.1% (7)
    1:0 Родина Москва
    5.2% (3)
    2:1 Родина Москва
    5.2% (3)
    0:2 Рубин
    5.2% (3)
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