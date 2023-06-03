Карпов и Исаенко покинули поле, Халназаров и Пивоваров вышли. На два отпускника у нас больше стало.

Кулишев теперь уже получил из глубины поля классный пас, а после этого покатил мимо голкипера, но не попал в створ! Какой опасный момент, как же Артём простил оппонентов сейчас!

Очень хочется посмотреть ещё на голы сегодня. Возможно, что команды соберётся и смогут что-то сотворить и порадовать нас с вами.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ХАЛНАЗАРОВ!!! Только я сказала, что будет голы - нас услышали. Хитяева продавили в обороне, Кокоев увидел, что Халназаров набрал справа ход, дал ему пас в штрафную, там Рустам как раз убрал Андрея, поразив дальний от себя нижний угол ворот. Голкипер ничего не мог сделать.

Комар в подкате сейчас выбил мяч, а до этого Голиков эффектно выудил мяч из нижнего угла. Угловой ничего не принёс "Шиннику".

Кутовой не догнал у лицевой линии, Покидышеву ничего не оставалось, как отправить мяч на угловой. После подачи углового мяч был выбит.

Пивоваров сорвал атаку на левом фланге, срезав Соколова. Жёлтая карточку. А ведь Игорь мог вывести Чуканова один на один с голкипером.

Через левый фланг прорвался Комар с мячом, не успел прострелить в штрафную, заработав лишь право на угловой.

Кучугура подал со стандарта в штрафную, последовала попытка удара в ближний угол, но мяч попал аккурат в рекламные щиты.

Кучугура подобрал мяч слева на чужой половине поля, сместился к линии штрафной и пробил по диагонали. Мяч прошёл рядом с дальней штангой, голкипер был на месте.

Стешин и Семёнов вышли на поле. Емельянов и Осипов отправились на отдых, для них этот сезон официально уже завершён, можно отдыхать.

Кутовой ворвался с мячом в штрафную площадь, пробовал улучшить позицию, но пробить у него так и не получилось.

Соколов в корпус пошёл на соперника, чтобы оттеснить его. Получилось эффектно - оппонент упал, но атака "Краснодара-2" сейчас продолжится, нарушения правил не было.

Кучугура подобрал мяч на правом фланге, стал смещаться к центру и сделал пас в штрафную, его партнёр туда не пошёл. Потеря.

Самойлова забыли на линии вратарской, а он мог подправить мяч головой в ворота - никто не мешал уже, Голиков среагировал!

Чуканов вышел на поле вместо Зинкова у "Шинника". Рокировка была сделана в перерыве матча.

Нарушили правила на Кулишеве на правом фланге, неплохой стандарт для гостей - недалеко от штрафной стоит мяч. Последовала подача на линию вратарской, Голиков с трудом переправил мяч за лицевую - угловой.

Самойлов подал угловой, Голиков, выбивая мяч, попал по голове Осипову. Небольшая толкотня тут же пошла, но рефери довольно быстро всех успокоил.

"Шинник" показал, что не хочет уезжать с пустыми руками из Краснодара. Хозяева вынуждены пока играть вторым номером.

Емельянов пошёл в грубый подкат против Кокоева, арбитр показал заслуженную жёлтую карточку. Нельзя так играть вообще, тем более сзади подкатываться, когда мяч не достать.

Емельянов сделал передачу в штрафную, где Соколов махнул мимо мяча, но по сопернику. Ещё одна остановка в матче - мячом будет владеть "Краснодар-2".

Кутовой завершил атаку ударом, направляя мяч между ног сопернику. Только угловой.

Дмитрий Иванов откликнулся на подачу углового, Вамбольт видел момент удара и сумел забраться мяч в руки.

На встречных курсах идёт игра у нас, но нет какого-то особого обострения, не может никто взорвать игру, чтобы скорости стали выше среднего.

Ну что, дорогие друзья, команды вышли на поле. Скоро начнётся второй тайм.

Первый тайм

— Вамбольт вышел неудачно из ворот, повезло ему, что Дмитрий Иванов не наказал. Свисток на перерыв!

45' Осипов выбил мяч после подача со стандарта и небольшого замешательства. Угловой.

45' Покидышев за майку схватил Самко недалеко от своей штрафной, чтобы остановить его мощный проход. Арбитр показал за срыв атаки жёлтую карточку.

45' Голиков сыграл сейчас роль последнего защитника, начав атаку своей команды. Арбитр добавил две минуты.

45' Хитяев теперь нарушил правила в атаке, небольшая пауза у нас в матче сейчас.

44' "Шинник" реально перехватил инициативу и продолжает атаковать. Странно, что "Краснодар-2" неожиданно так сник. Возможно, силы пока покинули футболистов.

42' Кулишев бил по воротам, кстати, но именно он был в положении "вне игры".

41' Штрафной заработали гости. Два человека в стенке. Последовала подача со стандарта на дальний угол вратарской, откуда последовал прицельный удар по воротам! Гол, правда, не засчитали - офсайд.

40' Немного успокоилась игра у нас сейчас. "Шинник" решил просто подержать мяч, поиграть в точный пас.

37' Голиков вступил в игру. Правда, это был пас от соперника, но всё равно немного разобрался хоть.

36' Какой классный пас справа к линии вратарской на Комара был сделан сейчас. Степан тянулся левой ногой к мячу, но чуть-чуть опоздал её выбросить. Голевой момент был ещё один!

35' Кутовой имел ещё один момент после прострела с правого фланга, но на этот раз перед ним вырос защитник. Угловой никаких дивидендов не принёс хозяевам поля.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! КАРПОВ!!! Кутовой получил мяч на линии штрафной по центру и пробил прицельно по воротам. Мяч попал в правую штангу, откатился в поле, где на подборе был Данил, поразивший цель.

32' Хитяев пока выпадает из игры, конечно. Очередная его попытка на фланге сделать передачу вперёд не увенчалась успехом.

31' Самко снова получил по ногам, на этот раз на левом фланге. Мяч хозяева поля после этого сохранить не смогли.

30' Кокоев поборолся за мяч, сумев вынудить соперника допустить ошибку. Аут в пользу "Краснодара-2" на чужой половине поля.

28' Защепкин в центре поля поборолся за мяч, получил по голове - в область шеи сзади, медики тут же появились на газоне. Пауза в матче.

27' Карпов слева прострелил в штрафную, где на этот раз были лишь защитники хозяев поля. Не успели подтянуться партнёры по команде.

26' Леонтьев в центре поля пошёл в жёсткий стык, Самко взлетел в воздух и приземлился не очень удачно. Игорь извинился перед ним, но было сыграно в мяч.

25' Скорости у нас, конечно, не зашкаливают, но что-то в матче таком есть - приятно в выходные посмотреть встречу перед большим летним перерывом.

24' Комар сместился сейчас на фланг и выполнил что-то среднее между свечой и навесной передачей, чтобы сохранить мяч и продолжить атаку. Получилось сохранить мяч.

23' У нас пауза на водопой сейчас. Футболисты восстанавливают баланс и немного переводят дух.

23' Не получилась атака у гостевой команды, очередная досадная потеря мяча в центре поля.

22' Кучугура и Карпов вываливались на чужие ворота, в штрафной помешали они друг другу, не сумев пробить по воротам. Данил психанул, но его эмоции понятны, нет командной слаженности.

21' Угловой теперь подал игрок "Шинника" слева, мяч во время полёта покинул пределы поля.

20' Даже и не скажешь, что "Краснодар-2" досрочно покинул Первую лигу, команда весьма симпатичная - особенно в последних двух матчах.

19' Хитяев не нашёл продолжения впереди и отдал назад. Не хватает смелости ярославцам сейчас. В теории, кстати, они могут финишировать пятыми, но для этого им нужна для начала своя победа.

18' Защепкин в центре поля получил мяч, очень торопился сделать пас на ход партнёру, но вместо этого отправил его куда-то к трибунам. На этом атака хозяев завершилась.

17' Кучугура сам подал угловой сейчас, на него ответил Комар ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

16' Осипов в штрафной успел выбить мяч у Кучугура, Дмитрий уже готов был расстрелять ворота из центра штрафной.

15' А вот Голиков, кстати, торопится с вводом мяча в игру, понимает он, что соперник сейчас не на высоте.

14' Дмитрий Иванов перехватил мяч, не позволив оппоненту обострить ситуацию на правой бровке.

13' Вамбольт не торопится сейчас со вводом мяча в игру, даёт своим подышать.

12' Продолжают хозяева активно икать варианты подхода к чужим воротам, но им весьма сложно справляться с эшелонированной обороне.

11' Последовала подача на ближнюю штангу, откуда мяч выкатился к линии штрафной, откуда коряво в борьбе с партёнром по команде были Комар. Не получился удар.

10' Вамбольт отреагировал на навесную подачу Исаенко с правого фланга, переведя рукой мяч на угловой.

9' Плотно игроки "Шинника" сейчас играют в обороне. Пока надежда хозяев поля - это дальние удары.

8' Вамбольт среагировал на плотный удар Кокоева со средней дистанции справа - с линии штрафной. Прыжок был эффектный, красивый эпизод.

7' Кулишев сейчас неплохо обработал мяч, развив фланговую атаку на правой бровке. После мяч доставили к линии штрафной, откуда слева пробил Леонтьев - прошло над перекладиной, вратарь контролировал.

6' Справа игроки "Краснодара" закинули мяч в штрафную, он никого не коснулся и покинул пределы поля.

5' Соколов добежал до штрафной, но там зацепиться за мяч у него не получилось. Атака пока беззубая - это касается обеих команд.

4' Воецкий недоволен началом поединка, пока что ярославцы явно играют не первым номером.

3' Защепкин не позволил на своей половине поля обострить ситуацию сопернику, перекрыв дорогу мячу после паса игрока "Краснодара-2".

2' Кучугура активно предлагает себя на левом фланге, но передача шла слишком долго, поэтому игра в стеночку и смещение к штрафной не получились.

1' Перехватили мяч хозяева поля, последовал дальний заброс в штрафную, где был только Голиков.