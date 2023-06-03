Тур: 34.
2:0
Второй тайм: 68'
0'
1:0
33' ГолКарпов Данил
45' Желтая карточкаПокидышев Николай
50' Желтая карточкаЕмельянов Роман
2:0
66' ГолХалназаров Рустам
Ход матча
33'
1:0
50'
66'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
48 Исаенко ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Кокоев ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
91 Комар СтепанНападающий
- Нападающий
-
21 Карпов ДанилНападающий
- Запасные игроки
-
73 Штепа МихаилВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
79 Попов ОмарНападающий
- Нападающий
-
99 Полях ДанилНападающий
-
Главный тренер: Герасименко Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Шишков РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Воецкий Дмитрий
История личных встреч
Краснодар-2
Шинник
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.29
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
52
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карпов Данил
|7 (1)
|0.21
|Кокоев Давид
|4
|0.12
|Самко Владислав
|3
|0.09
|Ознобихин Олег
|2
|0.06
|Кучугура Дмитрий
|2
|0.06
|Богданец Кирилл
|2
|0.06
|Апеков Руслан
|2 (1)
|0.06
|Мацукатов Алекс
|1
|0.03
|Халназаров Рустам
|1
|0.03
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0.03
|Гайворонский Данила
|1
|0.03
|Попов Омар
|1
|0.03
|Полях Данил
|1
|0.03
|Ярлыков Владимир
|1
|0.03
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|8 (1)
|0.24
|Самойлов Дмитрий
|7 (1)
|0.21
|Кулишев Артём
|5
|0.15
|Гонгапшев Альбек
|3
|0.09
|Соколов Игорь
|3
|0.09
|Низамутдинов Эльдар
|2
|0.06
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0.06
|Осипов Евгений
|2
|0.06
|Зинков Вячеслав
|1
|0.03
|Батютин Андрей
|1
|0.03
Карточки
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|11
|0
|Сухорученко Михаил
|5
|1
|Карпов Данил
|6
|0
|Гайворонский Данила
|6
|0
|Иванов Дмитрий III
|4
|1
|Пивоваров Дмитрий
|5
|0
|Самко Владислав
|5
|0
|Апеков Руслан
|4
|0
|Кокоев Давид
|4
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|4
|0
|Халназаров Рустам
|2
|1
|Якимов Вячеслав
|3
|0
|Кратков Дмитрий
|3
|0
|Жилкин Григорий
|3
|0
|Плотников Никита
|3
|0
|Пузанов Станислав
|3
|0
|Исаенко Олег
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Ярлыков Владимир
|2
|0
|Кучугура Дмитрий
|2
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Губжоков Ислам-Бек
|1
|0
|Ознобихин Олег
|1
|0
|Логачёв Богдан
|1
|0
|Берснев Михаил
|1
|0
|Штепа Михаил
|1
|0
|Попов Омар
|1
|0
|Полях Данил
|1
|0
|Арутюнян Георгий
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осипов Евгений
|9
|0
|Грузнов Илья
|5
|2
|Емельянов Роман
|7
|0
|Батютин Андрей
|5
|1
|Савинов Андрей
|5
|1
|Семёнов Андрей Игоревич
|3
|1
|Самойлов Дмитрий
|4
|0
|Зинков Вячеслав
|4
|0
|Леонтьев Игорь
|4
|0
|Покидышев Николай
|4
|0
|Кулишев Артём
|3
|0
|Вамбольт Денис
|3
|0
|Филиппов Михаил
|2
|0
|Стешин Евгений
|2
|0
|Семейкин Артём
|2
|0
|Низамутдинов Эльдар
|1
|0
|Гонгапшев Альбек
|1
|0
|Соколов Игорь
|1
|0
|Хитяев Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар-2
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Шинник
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
5
7
Краснодар-2
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Шинник
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
27
3
Волевые поражения
9
22
Краснодар-2
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Шинник
19.2%
80.8%
5 побед 21 поражение
Первый тайм
9% (3)
42% (14)
48% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
10
14
Волевые победы
29
6
Волевые поражения
14
29
Голы по времени матча
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
26 Не забивали 23
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
2
15%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Пропущено
25
26
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
16%
4
15%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
4
16%
5
19%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
4
16%
5
19%
61-75
8
32%
7
27%
76-90
Забито
16
22
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
1
6%
2
9%
1-15
2
13%
6
27%
16-30
3
19%
5
23%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
5
31%
2
9%
61-75
2
13%
5
23%
76-90
Пропущено
29
12
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
14%
3
25%
1-15
4
14%
2
17%
16-30
5
17%
1
8%
31-45
6
21%
1
8%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
8
28%
4
33%
76-90
Забито
28
35
13 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 16
16 Не забивали 10
2
7%
2
6%
1-15
6
21%
8
23%
16-30
5
18%
8
23%
31-45
3
11%
5
14%
46-60
7
25%
6
17%
61-75
5
18%
6
17%
76-90
Пропущено
54
38
22 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
8
15%
7
18%
1-15
5
9%
4
11%
16-30
9
17%
6
16%
31-45
10
19%
4
11%
46-60
6
11%
6
16%
61-75
16
30%
30%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар-2
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волгарь - Краснодар-2 0:3 Краснодар-2 - Велес Москва 5:2 Алания - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1
Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Енисей - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Акрон - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4
Шинник
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 1:0 Шинник - Волгарь 2:1
Велес Москва - Шинник 1:1 Шинник - Алания 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Уфа - Шинник 1:2 Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4 Рубин - Шинник 2:1 Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1 Шинник - Пари НН 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:2 Волгарь - Шинник 0:1
Результаты матчей
Краснодар-2
Шинник
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
5:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
0:3
4 раза 12%
5:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
9 раз 27%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 48%
1
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Краснодар-2
Шинник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
143
214
710
115
215
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
106
512
214
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1716
Больше Меньше
249
726
924
231
330
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|34
|19
|12
|3
|53 - 27
|69
|2.
|1:1 Заявка
|34
|17
|14
|3
|55 - 30
|65
|3.
|0:1 Заявка
|34
|16
|11
|7
|54 - 35
|59
|4.
|0:0 Заявка
|34
|13
|15
|6
|43 - 35
|54
|5.
|0:0 Заявка
|34
|13
|11
|10
|42 - 38
|50
|6.
|1:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|25 - 27
|49
|7.
|0:1 Заявка
|34
|13
|7
|14
|36 - 38
|46
|8.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|50 - 39
|44
|9.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|35 - 34
|44
|10.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|32 - 33
|44
|11.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|37 - 37
|44
|12.
|Заявка
|33
|9
|16
|8
|34 - 36
|43
|13.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|37 - 46
|41
|14.
|2:1 Заявка
|34
|9
|10
|15
|36 - 41
|37
|15.
|1:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|35 - 54
|34
|16.
|1:2 Заявка
|34
|8
|8
|18
|35 - 46
|32
|17.
|1:0 Заявка
|34
|8
|7
|19
|29 - 54
|31
|18.
|0:0 Заявка
|34
|6
|12
|16
|23 - 41
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|35 - 16
|36
|2.
|1:1 Заявка
|17
|10
|6
|1
|27 - 15
|36
|3.
|0:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|25 - 13
|36
|4.
|0:1 Заявка
|17
|10
|5
|2
|23 - 11
|35
|5.
|0:1 Заявка
|17
|9
|6
|2
|34 - 21
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|32 - 11
|30
|7.
|1:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|15 - 9
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|15 - 15
|26
|10.
|1:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 19
|24
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 15
|24
|12.
|2:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 16
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 27
|22
|14.
|1:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 19
|22
|15.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 14
|21
|16.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 23
|21
|17.
|1:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 25
|16
|18.
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 24
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|18 - 11
|33
|2.
|1:1 Заявка
|17
|7
|8
|2
|28 - 15
|29
|3.
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|4.
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|20 - 14
|26
|5.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 22
|22
|6.
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|10 - 18
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|8.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 19
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 22
|18
|10.
|0:0 Заявка
|17
|3
|9
|5
|18 - 22
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 21
|17
|12.
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 17
|16
|13.
|2:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|14.
|1:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 29
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|16.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 27
|11
|17.
|1:2 Заявка
|17
|2
|4
|11
|14 - 27
|10
|18.
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 35
|10
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|Балтика
|Гузина Гедеон
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|14
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|12
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|11
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Акрон
|Савичев Константин
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Волга Ульяновск
|Морозов Кирилл
|10
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар-2 2:0 Шинник
Исход игры
Краснодар-2
26.9% (32)
Ничья
41.2% (49)
Шинник
31.9% (38)
Тотал 2.5
Больше
36.75% (43)
Меньше
63.25% (74)
Обе команды забьют
Да
72.65% (85)
Нет
27.35% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (42)
2:1 Краснодар-2
13.4% (16)
1:2 Шинник
13.4% (16)
0:1 Шинник
12.6% (15)
1:0 Краснодар-2
5.9% (7)
2:0 Краснодар-2
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
3:1 Краснодар-2
3.4% (4)
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