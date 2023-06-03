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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 34.
Краснодар-2
2:0
Второй тайм: 68'
Шинник
0'
1:0
33' Гол
Карпов Данил
45' Желтая карточка
Покидышев Николай
50' Желтая карточка
Емельянов Роман
2:0
66' Гол
Халназаров Рустам

Ход матча

33'
Карпов Данил
1:0
45'
 
Покидышев Николай
46'
 
Чуканов Андреа
Зинков Вячеслав
50'
 
Емельянов Роман
57'
 
Стешин Евгений
Осипов Евгений
57'
 
Семёнов Андрей Игоревич
Емельянов Роман
62'
Пивоваров Дмитрий
Исаенко Олег
 
62'
Халназаров Рустам
Карпов Данил
 
66'
Халназаров Рустам
2:0
Прогнозы 119
Краснодар-2 26.9% (32)
X 41.2% (49)
Шинник 31.9% (38)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар-2
Ничья
Шинник
2.65
5.10
3.25
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Краснодар-2
Шинник

История личных встреч

Краснодар-2
Шинник

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
КФ
3:3

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.29
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
52

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпов Данил 7 (1) 0.21
Кокоев Давид 4 0.12
Самко Владислав 3 0.09
Ознобихин Олег 2 0.06
Кучугура Дмитрий 2 0.06
Богданец Кирилл 2 0.06
Апеков Руслан 2 (1) 0.06
Мацукатов Алекс 1 0.03
Халназаров Рустам 1 0.03
Пивоваров Дмитрий 1 0.03
Гайворонский Данила 1 0.03
Попов Омар 1 0.03
Полях Данил 1 0.03
Ярлыков Владимир 1 0.03
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 8 (1) 0.24
Самойлов Дмитрий 7 (1) 0.21
Кулишев Артём 5 0.15
Гонгапшев Альбек 3 0.09
Соколов Игорь 3 0.09
Низамутдинов Эльдар 2 0.06
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.06
Осипов Евгений 2 0.06
Зинков Вячеслав 1 0.03
Батютин Андрей 1 0.03

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 11 0
Сухорученко Михаил 5 1
Карпов Данил 6 0
Гайворонский Данила 6 0
Иванов Дмитрий III 4 1
Пивоваров Дмитрий 5 0
Самко Владислав 5 0
Апеков Руслан 4 0
Кокоев Давид 4 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 4 0
Халназаров Рустам 2 1
Якимов Вячеслав 3 0
Кратков Дмитрий 3 0
Жилкин Григорий 3 0
Плотников Никита 3 0
Пузанов Станислав 3 0
Исаенко Олег 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Ярлыков Владимир 2 0
Кучугура Дмитрий 2 0
Кутовой Максим 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Губжоков Ислам-Бек 1 0
Ознобихин Олег 1 0
Логачёв Богдан 1 0
Берснев Михаил 1 0
Штепа Михаил 1 0
Попов Омар 1 0
Полях Данил 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осипов Евгений 9 0
Грузнов Илья 5 2
Емельянов Роман 7 0
Батютин Андрей 5 1
Савинов Андрей 5 1
Семёнов Андрей Игоревич 3 1
Самойлов Дмитрий 4 0
Зинков Вячеслав 4 0
Леонтьев Игорь 4 0
Покидышев Николай 4 0
Кулишев Артём 3 0
Вамбольт Денис 3 0
Филиппов Михаил 2 0
Стешин Евгений 2 0
Семейкин Артём 2 0
Низамутдинов Эльдар 1 0
Гонгапшев Альбек 1 0
Соколов Игорь 1 0
Хитяев Андрей 1 0

Результаты матчей

Краснодар-2
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Шинник
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

5
7
Краснодар-2
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Шинник
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

27
3

Волевые поражения

9
22
Краснодар-2
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Шинник
19.2%
80.8%
5 побед 21 поражение
Первый тайм
9% (3)
42% (14)
48% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

10
14

Волевые победы

29
6

Волевые поражения

14
29

Голы по времени матча

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
26 Не забивали 23
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
2
15%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Пропущено

25
26
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
16%
4
15%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
4
16%
5
19%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
4
16%
5
19%
61-75
8
32%
7
27%
76-90

Забито

16
22
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
1
6%
2
9%
1-15
2
13%
6
27%
16-30
3
19%
5
23%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
5
31%
2
9%
61-75
2
13%
5
23%
76-90

Пропущено

29
12
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
14%
3
25%
1-15
4
14%
2
17%
16-30
5
17%
1
8%
31-45
6
21%
1
8%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
8
28%
4
33%
76-90

Забито

28
35
13 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 16
16 Не забивали 10
2
7%
2
6%
1-15
6
21%
8
23%
16-30
5
18%
8
23%
31-45
3
11%
5
14%
46-60
7
25%
6
17%
61-75
5
18%
6
17%
76-90

Пропущено

54
38
22 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
8
15%
7
18%
1-15
5
9%
4
11%
16-30
9
17%
6
16%
31-45
10
19%
4
11%
46-60
6
11%
6
16%
61-75
16
30%
30%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волгарь - Краснодар-2 0:3 Краснодар-2 - Велес Москва 5:2 Алания - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1
Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Енисей - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Акрон - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4
Шинник
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 1:0 Шинник - Волгарь 2:1
Велес Москва - Шинник 1:1 Шинник - Алания 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Уфа - Шинник 1:2 Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4 Рубин - Шинник 2:1 Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1 Шинник - Пари НН 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:2 Волгарь - Шинник 0:1

Результаты матчей

Краснодар-2
Шинник

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
5:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
0:3
4 раза 12%
5:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
9 раз 27%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 48%
1
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Краснодар-2
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
14
3
2
14
1.5
7
10
1
15
2.5
2
15
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
6
5
12
1.5
2
14
1
16
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
16
0.5
Больше Меньше
24
9
7
26
1.5
9
24
2
31
2.5
3
30
1
32
3.5
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 Заявка 34 19 12 3 53 - 27 69
2.
Балтика
 1:1 Заявка 34 17 14 3 55 - 30 65
3.
Алания
 0:1 Заявка 34 16 11 7 54 - 35 59
4.
Енисей
 0:0 Заявка 34 13 15 6 43 - 35 54
5.
Родина Москва
 0:0 Заявка 34 13 11 10 42 - 38 50
6.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 34 13 10 11 25 - 27 49
7.
Шинник
 0:1 Заявка 34 13 7 14 36 - 38 46
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 34 11 11 12 50 - 39 44
9.
КАМАЗ
 Заявка 33 11 11 11 35 - 34 44
10.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 11 11 32 - 33 44
11.
Волгарь
 Заявка 33 11 11 11 37 - 37 44
12.
Акрон
 Заявка 33 9 16 8 34 - 36 43
13.
Арсенал Тула
 Заявка 34 11 8 15 37 - 46 41
14.
ФК Кубань
 2:1 Заявка 34 9 10 15 36 - 41 37
15.
Велес Москва
 1:1 Заявка 34 9 7 18 35 - 54 34
16.
Уфа
 1:2 Заявка 34 8 8 18 35 - 46 32
17.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 34 8 7 19 29 - 54 31
18.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 34 6 12 16 23 - 41 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 Заявка 17 10 6 1 35 - 16 36
2.
Балтика
 1:1 Заявка 17 10 6 1 27 - 15 36
3.
Енисей
 0:0 Заявка 17 10 6 1 25 - 13 36
4.
Шинник
 0:1 Заявка 17 10 5 2 23 - 11 35
5.
Алания
 0:1 Заявка 17 9 6 2 34 - 21 33
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 8 6 3 32 - 11 30
7.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 17 8 5 4 15 - 9 29
8.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
9.
Волгарь
 Заявка 17 7 5 5 15 - 15 26
10.
Велес Москва
 1:1 Заявка 17 7 3 7 20 - 19 24
11.
Нефтехимик
 Заявка 17 6 6 5 17 - 15 24
12.
ФК Кубань
 2:1 Заявка 17 6 4 7 19 - 16 22
13.
Арсенал Тула
 Заявка 17 6 4 7 23 - 27 22
14.
Уфа
 1:2 Заявка 17 6 4 7 21 - 19 22
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 0:0 Заявка 17 5 6 6 20 - 23 21
17.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 17 4 4 9 13 - 25 16
18.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 17 3 5 9 10 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 Заявка 17 9 6 2 18 - 11 33
2.
Балтика
 1:1 Заявка 17 7 8 2 28 - 15 29
3.
Родина Москва
 0:0 Заявка 17 8 5 4 22 - 15 29
4.
Алания
 0:1 Заявка 17 7 5 5 20 - 14 26
5.
Акрон
 Заявка 17 5 7 5 18 - 22 22
6.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 17 5 5 7 10 - 18 20
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Арсенал Тула
 Заявка 17 5 4 8 14 - 19 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 0:0 Заявка 17 3 9 5 18 - 22 18
11.
КАМАЗ
 Заявка 17 4 5 8 15 - 21 17
12.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 17 3 7 7 13 - 17 16
13.
ФК Кубань
 2:1 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
14.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 17 4 3 10 16 - 29 15
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
16.
Шинник
 0:1 Заявка 17 3 2 12 13 - 27 11
17.
Уфа
 1:2 Заявка 17 2 4 11 14 - 27 10
18.
Велес Москва
 1:1 Заявка 17 2 4 11 15 - 35 10
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 14
Родина Москва Тимошенко Иван 14
Рубин Фамейе Джоэль 12
Алания Гиоргобиани Николай 11
ФК Кубань Абдоков Нури 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Акрон Савичев Константин 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Волга Ульяновск Морозов Кирилл 10
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Пивоваров сорвал атаку на левом фланге, срезав Соколова. Жёлтая карточку. А ведь Игорь мог вывести Чуканова один на один с голкипером.
  • Угловой
    69'
    Кутовой не догнал у лицевой линии, Покидышеву ничего не оставалось, как отправить мяч на угловой. После подачи углового мяч был выбит. 
  • Опасный момент
    68'
    Комар в подкате сейчас выбил мяч, а до этого Голиков эффектно выудил мяч из нижнего угла. Угловой ничего не принёс "Шиннику".
  • Описание гола
    66'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ХАЛНАЗАРОВ!!! Только я сказала, что будет голы - нас услышали. Хитяева продавили в обороне, Кокоев увидел, что Халназаров набрал справа ход, дал ему пас в штрафную, там Рустам как раз убрал Андрея, поразив дальний от себя нижний угол ворот. Голкипер ничего не мог сделать.
  • 65'
    Очень хочется посмотреть ещё на голы сегодня. Возможно, что команды соберётся и смогут что-то сотворить и порадовать нас с вами.
  • Опасный момент
    64'
    Кулишев теперь уже получил из глубины поля классный пас, а после этого покатил мимо голкипера, но не попал в створ! Какой опасный момент, как же Артём простил оппонентов сейчас!
  • Замена
    63'
    Карпов и Исаенко покинули поле, Халназаров и Пивоваров вышли. На два отпускника у нас больше стало.
  • Опасный момент
    62'
    Самойлова забыли на линии вратарской, а он мог подправить мяч головой в ворота - никто не мешал уже, Голиков среагировал!
  • 61'
    Кучугура подобрал мяч на правом фланге, стал смещаться к центру и сделал пас в штрафную, его партнёр туда не пошёл. Потеря. 
  • 60'
    Соколов в корпус пошёл на соперника, чтобы оттеснить его. Получилось эффектно - оппонент упал, но атака "Краснодара-2" сейчас продолжится, нарушения правил не было.
  • 59'
    Кутовой ворвался с мячом в штрафную площадь, пробовал улучшить позицию, но пробить у него так и не получилось. 
  • Замена
    58'
    Стешин и Семёнов вышли на поле. Емельянов и Осипов отправились на отдых, для них этот сезон официально уже завершён, можно отдыхать.
  • 57'
    Кучугура подобрал мяч слева на чужой половине поля, сместился к линии штрафной и пробил по диагонали. Мяч прошёл рядом с дальней штангой, голкипер был на месте.
  • 56'
    Кучугура подал со стандарта в штрафную, последовала попытка удара в ближний угол, но мяч попал аккурат в рекламные щиты. 
  • Угловой
    55'
    Через левый фланг прорвался Комар с мячом, не успел прострелить в штрафную, заработав лишь право на угловой.
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    • 54'
      На встречных курсах идёт игра у нас, но нет какого-то особого обострения, не может никто взорвать игру, чтобы скорости стали выше среднего.
    • 53'
      Дмитрий Иванов откликнулся на подачу углового, Вамбольт видел момент удара и сумел забраться мяч в руки. 
    • Угловой
      52'
      Кутовой завершил атаку ударом, направляя мяч между ног сопернику. Только угловой.
    • Фол, нарушение
      51'
      Емельянов сделал передачу в штрафную, где Соколов махнул мимо мяча, но по сопернику. Ещё одна остановка в матче - мячом будет владеть "Краснодар-2".
    • Желтая карточка
      50'
      Емельянов пошёл в грубый подкат против Кокоева, арбитр показал заслуженную жёлтую карточку. Нельзя так играть вообще, тем более сзади подкатываться, когда мяч не достать.
    • 49'
      "Шинник" показал, что не хочет уезжать с пустыми руками из Краснодара. Хозяева вынуждены пока играть вторым номером.
    • Угловой
      48'
      Самойлов подал угловой, Голиков, выбивая мяч, попал по голове Осипову. Небольшая толкотня тут же пошла, но рефери довольно быстро всех успокоил. 
    • Опасный момент
      47'
      Нарушили правила на Кулишеве на правом фланге, неплохой стандарт для гостей - недалеко от штрафной стоит мяч. Последовала подача на линию вратарской, Голиков с трудом переправил мяч за лицевую - угловой. 
    • Замена
      47'
      Чуканов вышел на поле вместо Зинкова у "Шинника". Рокировка была сделана в перерыве матча.
    • Второй тайм начался
      46'
      Начался второй тайм!
    • Ну что, дорогие друзья, команды вышли на поле. Скоро начнётся второй тайм.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Вамбольт вышел неудачно из ворот, повезло ему, что Дмитрий Иванов не наказал. Свисток на перерыв!
    • Угловой
      45'
      Осипов выбил мяч после подача со стандарта и небольшого замешательства. Угловой.
    • Желтая карточка
      45'
      Покидышев за майку схватил Самко недалеко от своей штрафной, чтобы остановить его мощный проход. Арбитр показал за срыв атаки жёлтую карточку. 
    • Дополнительное время
      45'
      Голиков сыграл сейчас роль последнего защитника, начав атаку своей команды. Арбитр добавил две минуты. 
    • 45'
      Хитяев теперь нарушил правила в атаке, небольшая пауза у нас в матче сейчас.
    • 44'
      "Шинник" реально перехватил инициативу и продолжает атаковать. Странно, что "Краснодар-2" неожиданно так сник. Возможно, силы пока покинули футболистов.  
    • 42'
      Кулишев бил по воротам, кстати, но именно он был в положении "вне игры". 
    • Офсайд
      41'
      Штрафной заработали гости. Два человека в стенке. Последовала подача со стандарта на дальний угол вратарской, откуда последовал прицельный удар по воротам! Гол, правда, не засчитали - офсайд.
    • 40'
      Немного успокоилась игра у нас сейчас. "Шинник" решил просто подержать мяч, поиграть в точный пас. 
    • 37'
       Голиков вступил в игру. Правда, это был пас от соперника, но всё равно немного разобрался хоть. 
    • Опасный момент
      36'
      Какой классный пас справа к линии вратарской на Комара был сделан сейчас. Степан тянулся левой ногой к мячу, но чуть-чуть опоздал её выбросить. Голевой момент был ещё один!
    • 35'
      Кутовой имел ещё один момент после прострела с правого фланга, но на этот раз перед ним вырос защитник. Угловой никаких дивидендов не принёс хозяевам поля. 
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! КАРПОВ!!! Кутовой получил мяч на линии штрафной по центру и пробил прицельно по воротам. Мяч попал в правую штангу, откатился в поле, где на подборе был Данил, поразивший цель. 
    • 32'
      Хитяев пока выпадает из игры, конечно. Очередная его попытка на фланге сделать передачу вперёд не увенчалась успехом.
    • Фол, нарушение
      31'
      Самко снова получил по ногам, на этот раз на левом фланге. Мяч хозяева поля после этого сохранить не смогли. 
    • 30'
      Кокоев поборолся за мяч, сумев вынудить соперника допустить ошибку. Аут в пользу "Краснодара-2" на чужой половине поля.
    • Травма, повреждение
      28'
      Защепкин в центре поля поборолся за мяч, получил по голове - в область шеи сзади, медики тут же появились на газоне. Пауза в матче.
    • 27'
      Карпов слева прострелил в штрафную, где на этот раз были лишь защитники хозяев поля. Не успели подтянуться партнёры по команде.
    • Травма, повреждение
      26'
      Леонтьев в центре поля пошёл в жёсткий стык, Самко взлетел в воздух и приземлился не очень удачно. Игорь извинился перед ним, но было сыграно в мяч.
    • 25'
      Скорости у нас, конечно, не зашкаливают, но что-то в матче таком есть - приятно в выходные посмотреть встречу перед большим летним перерывом.
    • 24'
      Комар сместился сейчас на фланг и выполнил что-то среднее между свечой и навесной передачей, чтобы сохранить мяч и продолжить атаку. Получилось сохранить мяч. 
    • Судья
      23'
      У нас пауза на водопой сейчас. Футболисты восстанавливают баланс и немного переводят дух.
    • 23'
      Не получилась атака у гостевой команды, очередная досадная потеря мяча в центре поля. 
    • 22'
      Кучугура и Карпов вываливались на чужие ворота, в штрафной помешали они друг другу, не сумев пробить по воротам. Данил психанул, но его эмоции понятны, нет командной слаженности.
    • Угловой
      21'
      Угловой теперь подал игрок "Шинника" слева, мяч во время полёта покинул пределы поля. 
    • 20'
      Даже и не скажешь, что "Краснодар-2" досрочно покинул Первую лигу, команда весьма симпатичная - особенно в последних двух матчах. 
    • 19'
      Хитяев не нашёл продолжения впереди и отдал назад. Не хватает смелости ярославцам сейчас. В теории, кстати, они могут финишировать пятыми, но для этого им нужна для начала своя победа.
    • 18'
      Защепкин в центре поля получил мяч, очень торопился сделать пас на ход партнёру, но вместо этого отправил его куда-то к трибунам. На этом атака хозяев завершилась. 
    • 17'
      Кучугура сам подал угловой сейчас, на него ответил Комар ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели. 
    • Угловой
      16'
      Осипов в штрафной успел выбить мяч у Кучугура, Дмитрий уже готов был расстрелять ворота из центра штрафной.
    • 15'
      А вот Голиков, кстати, торопится с вводом мяча в игру, понимает он, что соперник сейчас не на высоте.
    • 14'
      Дмитрий Иванов перехватил мяч, не позволив оппоненту обострить ситуацию на правой бровке. 
    • 13'
      Вамбольт не торопится сейчас со вводом мяча в игру, даёт своим подышать. 
    • 12'
      Продолжают хозяева активно икать варианты подхода к чужим воротам, но им весьма сложно справляться с эшелонированной обороне.
    • 11'
      Последовала подача на ближнюю штангу, откуда мяч выкатился к линии штрафной, откуда коряво в борьбе с партёнром по команде были Комар. Не получился удар.
    • Угловой
      10'
      Вамбольт отреагировал на навесную подачу Исаенко с правого фланга, переведя рукой мяч на угловой. 
    • 9'
      Плотно игроки "Шинника" сейчас играют в обороне. Пока надежда хозяев поля - это дальние удары.
    • Опасный момент
      8'
      Вамбольт среагировал на плотный удар Кокоева со средней дистанции справа - с линии штрафной. Прыжок был эффектный, красивый эпизод.
    • 7'
      Кулишев сейчас неплохо обработал мяч, развив фланговую атаку на правой бровке. После мяч доставили к линии штрафной, откуда слева пробил Леонтьев - прошло над перекладиной, вратарь контролировал. 
    • 6'
      Справа игроки "Краснодара" закинули мяч в штрафную, он никого не коснулся и покинул пределы поля. 
    • 5'
      Соколов добежал до штрафной, но там зацепиться за мяч у него не получилось. Атака пока беззубая - это касается обеих команд.
    • 4'
      Воецкий недоволен началом поединка, пока что ярославцы явно играют не первым номером.
    • 3'
      Защепкин не позволил на своей половине поля обострить ситуацию сопернику, перекрыв дорогу мячу после паса игрока "Краснодара-2".
    • 2'
      Кучугура активно предлагает себя на левом фланге, но передача шла слишком долго, поэтому игра в стеночку и смещение к штрафной не получились.
    • 1'
      Перехватили мяч хозяева поля, последовал дальний заброс в штрафную, где был только Голиков.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля развёл мяч Игорь Соколов.
    • До матча
    • Добрый день, уважаемые поклонники российского футбола! Сегодня мы завершаем разбираться в перепятиях Первой лиги. Комментировать встречу "Краснодар-2" - "Шинник" для вас будет Анастасия Стульчикова.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 35.3% пользователей.
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    Прогнозы 119
    Краснодар-2 26.9% (32)
    X 41.2% (49)
    Шинник 31.9% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар-2
    Ничья
    Шинник
    2.65
    5.10
    3.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Краснодар-2 2:0 Шинник онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар-2 2:0 Шинник

    Исход игры
    Краснодар-2
    26.9% (32)
    Ничья
    41.2% (49)
    Шинник
    31.9% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.75% (43)
    Меньше
    63.25% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    72.65% (85)
    Нет
    27.35% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.3% (42)
    2:1 Краснодар-2
    13.4% (16)
    1:2 Шинник
    13.4% (16)
    0:1 Шинник
    12.6% (15)
    1:0 Краснодар-2
    5.9% (7)
    2:0 Краснодар-2
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    3:1 Краснодар-2
    3.4% (4)
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    Краснодар-2
    Шинник
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