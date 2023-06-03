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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 34.
Краснодар-2
 
Позже
Шинник
Прогнозы 112
Краснодар-2 26.8% (30)
X 39.3% (44)
Шинник 33.9% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар-2
Ничья
Шинник
2.65
3.40
3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Краснодар-2
Шинник

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
КФ
3:3

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.29
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
52

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпов Данил 6 (1) 0.18
Кокоев Давид 4 0.12
Самко Владислав 3 0.09
Ознобихин Олег 2 0.06
Кучугура Дмитрий 2 0.06
Богданец Кирилл 2 0.06
Апеков Руслан 2 (1) 0.06
Мацукатов Алекс 1 0.03
Халназаров Рустам 1 0.03
Пивоваров Дмитрий 1 0.03
Гайворонский Данила 1 0.03
Попов Омар 1 0.03
Полях Данил 1 0.03
Ярлыков Владимир 1 0.03
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 8 (1) 0.24
Самойлов Дмитрий 7 (1) 0.21
Кулишев Артём 5 0.15
Гонгапшев Альбек 3 0.09
Соколов Игорь 3 0.09
Низамутдинов Эльдар 2 0.06
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.06
Осипов Евгений 2 0.06
Зинков Вячеслав 1 0.03
Батютин Андрей 1 0.03

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 11 0
Сухорученко Михаил 5 1
Карпов Данил 6 0
Гайворонский Данила 6 0
Иванов Дмитрий III 4 1
Пивоваров Дмитрий 5 0
Самко Владислав 5 0
Апеков Руслан 4 0
Кокоев Давид 4 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 4 0
Халназаров Рустам 2 1
Якимов Вячеслав 3 0
Кратков Дмитрий 3 0
Жилкин Григорий 3 0
Плотников Никита 3 0
Пузанов Станислав 3 0
Исаенко Олег 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Ярлыков Владимир 2 0
Кучугура Дмитрий 2 0
Кутовой Максим 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Губжоков Ислам-Бек 1 0
Ознобихин Олег 1 0
Логачёв Богдан 1 0
Берснев Михаил 1 0
Штепа Михаил 1 0
Попов Омар 1 0
Полях Данил 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осипов Евгений 9 0
Грузнов Илья 5 2
Батютин Андрей 5 1
Савинов Андрей 5 1
Емельянов Роман 6 0
Семёнов Андрей Игоревич 3 1
Самойлов Дмитрий 4 0
Зинков Вячеслав 4 0
Леонтьев Игорь 4 0
Кулишев Артём 3 0
Вамбольт Денис 3 0
Покидышев Николай 3 0
Филиппов Михаил 2 0
Стешин Евгений 2 0
Семейкин Артём 2 0
Низамутдинов Эльдар 1 0
Гонгапшев Альбек 1 0
Соколов Игорь 1 0
Хитяев Андрей 1 0

Результаты матчей

Краснодар-2
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Шинник
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

5
7
Краснодар-2
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Шинник
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

27
3

Волевые поражения

9
22
Краснодар-2
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Шинник
19.2%
80.8%
5 побед 21 поражение
Первый тайм
9% (3)
42% (14)
48% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

10
14

Волевые победы

29
6

Волевые поражения

14
29

Голы по времени матча

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
26 Не забивали 23
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
2
15%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Пропущено

25
26
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
16%
4
15%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
4
16%
5
19%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
4
16%
5
19%
61-75
8
32%
7
27%
76-90

Забито

16
22
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
1
6%
2
9%
1-15
2
13%
6
27%
16-30
3
19%
5
23%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
5
31%
2
9%
61-75
2
13%
5
23%
76-90

Пропущено

29
12
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
14%
3
25%
1-15
4
14%
2
17%
16-30
5
17%
1
8%
31-45
6
21%
1
8%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
8
28%
4
33%
76-90

Забито

28
35
13 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 16
16 Не забивали 10
2
7%
2
6%
1-15
6
21%
8
23%
16-30
5
18%
8
23%
31-45
3
11%
5
14%
46-60
7
25%
6
17%
61-75
5
18%
6
17%
76-90

Пропущено

54
38
22 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
8
15%
7
18%
1-15
5
9%
4
11%
16-30
9
17%
6
16%
31-45
10
19%
4
11%
46-60
6
11%
6
16%
61-75
16
30%
30%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волгарь - Краснодар-2 0:3 Краснодар-2 - Велес Москва 5:2 Алания - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1
Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Енисей - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Акрон - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4
Шинник
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 1:0 Шинник - Волгарь 2:1
Велес Москва - Шинник 1:1 Шинник - Алания 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Уфа - Шинник 1:2 Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4 Рубин - Шинник 2:1 Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1 Шинник - Пари НН 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:2 Волгарь - Шинник 0:1

Результаты матчей

Краснодар-2
Шинник

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
5:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
0:3
4 раза 12%
5:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
9 раз 27%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 48%
1
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Краснодар-2
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
14
3
2
14
1.5
7
10
1
15
2.5
2
15
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
6
5
12
1.5
2
14
1
16
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
16
0.5
Больше Меньше
24
9
7
26
1.5
9
24
2
31
2.5
3
30
1
32
3.5
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 33 19 11 3 53 - 27 68
2.
Балтика
 Заявка 33 17 13 3 54 - 29 64
3.
Алания
 Заявка 33 16 11 6 54 - 34 59
4.
Енисей
 Заявка 33 13 14 6 43 - 35 53
5.
Родина Москва
 Заявка 33 13 10 10 42 - 38 49
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 12 10 11 24 - 27 46
7.
Шинник
 Заявка 33 13 7 13 36 - 37 46
8.
СКА-Хабаровск
 5:0 Заявка 34 11 11 12 49 - 39 44
9.
КАМАЗ
 Заявка 33 11 11 11 35 - 34 44
10.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 11 11 32 - 33 44
11.
Волгарь
 Заявка 33 11 11 11 37 - 37 44
12.
Акрон
 Заявка 33 9 16 8 34 - 36 43
13.
Арсенал Тула
 0:5 Заявка 34 11 8 15 37 - 45 41
14.
ФК Кубань
 Заявка 33 8 10 15 34 - 40 34
15.
Велес Москва
 Заявка 33 9 6 18 34 - 53 33
16.
Уфа
 Заявка 33 8 8 17 34 - 44 32
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 33 6 11 16 23 - 41 29
18.
Краснодар-2
 Заявка 33 7 7 19 28 - 54 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 17 10 6 1 35 - 16 36
2.
Балтика
 Заявка 16 10 5 1 26 - 14 35
3.
Енисей
 Заявка 16 10 5 1 25 - 13 35
4.
Шинник
 Заявка 17 10 5 2 23 - 11 35
5.
Алания
 Заявка 17 9 6 2 34 - 21 33
6.
СКА-Хабаровск
 5:0 Заявка 17 8 6 3 31 - 11 30
7.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
8.
Волгарь
 Заявка 17 7 5 5 15 - 15 26
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 7 5 4 14 - 9 26
10.
Велес Москва
 Заявка 17 7 3 7 20 - 19 24
11.
Нефтехимик
 Заявка 17 6 6 5 17 - 15 24
12.
ФК Кубань
 Заявка 17 6 4 7 19 - 16 22
13.
Арсенал Тула
 0:5 Заявка 17 6 4 7 23 - 27 22
14.
Уфа
 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 17 3 5 9 10 - 24 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 16 9 5 2 18 - 11 32
2.
Балтика
 Заявка 17 7 8 2 28 - 15 29
3.
Родина Москва
 Заявка 17 8 5 4 22 - 15 29
4.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
5.
Акрон
 Заявка 17 5 7 5 18 - 22 22
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 5 5 7 10 - 18 20
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Арсенал Тула
 0:5 Заявка 17 5 4 8 14 - 18 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 Заявка 17 3 9 5 18 - 22 18
11.
КАМАЗ
 Заявка 17 4 5 8 15 - 21 17
12.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 6 7 13 - 17 15
13.
Краснодар-2
 Заявка 17 4 3 10 16 - 29 15
14.
СКА-Хабаровск
 5:0 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
15.
ФК Кубань
 Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
16.
Шинник
 Заявка 16 3 2 11 13 - 26 11
17.
Уфа
 Заявка 17 2 4 11 14 - 27 10
18.
Велес Москва
 Заявка 16 2 3 11 14 - 34 9
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 14
Родина Москва Тимошенко Иван 14
Рубин Фамейе Джоэль 12
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Акрон Савичев Константин 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Уфа Фищенко Руслан 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 3 часа 18 минут.



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  • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 112
    Краснодар-2 26.8% (30)
    X 39.3% (44)
    Шинник 33.9% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар-2
    Ничья
    Шинник
    2.65
    3.40
    3.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Краснодар-2 - Шинник онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар-2 - Шинник

    Исход игры
    Краснодар-2
    26.8% (30)
    Ничья
    39.3% (44)
    Шинник
    33.9% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.27% (41)
    Меньше
    62.73% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    71.82% (79)
    Нет
    28.18% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (38)
    1:2 Шинник
    14.3% (16)
    2:1 Краснодар-2
    13.4% (15)
    0:1 Шинник
    13.4% (15)
    1:0 Краснодар-2
    6.3% (7)
    3:1 Краснодар-2
    3.6% (4)
    2:0 Краснодар-2
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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    Краснодар-2
    Шинник
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