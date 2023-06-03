Тур: 34.
1:0
Второй тайм: 66'
0'
31' Желтая карточкаКочиев Хетаг
38' Желтая карточкаЗасеев Азамат
0:0
40' Не забитый пенальтиМагомедов Ражаб
1:0
41' ГолШумахов Идар
Ход матча
31'
38'
40'
0:0
41'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
-
27 Волк ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Алексич Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
-
17 Дзахов ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
-
93 Тарба ЗаурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
История личных встреч
Динамо Махачкала
Алания
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магомедов Ражаб
|5
|0.15
|Юсупов Залимхан
|4
|0.12
|Дибиргаджиев Джамал
|3
|0.09
|Красильниченко Олег
|2
|0.06
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0.06
|Шумахов Идар
|2
|0.06
|Гасанов Шамиль
|1
|0.03
|Ковачевич Владимир
|1
|0.03
|Кагермазов Сослан
|1
|0.03
|Агабалаев Чингиз
|1
|0.03
|Ибрагимов Камиль
|1
|0.03
|Гаджиев Абакар
|1
|0.03
|Зайнивов Алимхан
|1
|0.03
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гиоргобиани Николай
|11
|0.32
|Галоян Артур
|8
|0.24
|Машуков Ислам
|7 (1)
|0.21
|Гурциев Батраз
|5 (1)
|0.15
|Багаев Алан
|4
|0.12
|Петров Максим Вячеславович
|3
|0.09
|Качмазов Сослан
|2
|0.06
|Цараев Алан
|2
|0.06
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.06
|Засеев Азамат
|1
|0.03
|Ташаев Александр
|1
|0.03
|Корян Аршак
|1
|0.03
|Татаев Алексей
|1
|0.03
|Хосонов Хетаг
|1
|0.03
|Хугаев Алан
|1
|0.03
|Мазурин Андрей
|1
|0.03
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.03
|Кочиев Хетаг
|1
|0.03
|Тарба Заур
|1
|0.03
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|10
|0
|Кагермазов Сослан
|8
|0
|Юсупов Залимхан
|8
|0
|Красильниченко Олег
|6
|0
|Атабаев Эрбол
|5
|0
|Ковачевич Владимир
|4
|0
|Дибиргаджиев Джамал
|4
|0
|Гаджиев Абакар
|4
|0
|Хамхоев Хазбулат
|3
|0
|Халимбеков Рустам
|3
|0
|Исаев Шамиль
|3
|0
|Гасанов Шамиль
|2
|0
|Вагидов Арсен
|2
|0
|Агабалаев Чингиз
|2
|0
|Мулахусейнович Нардин
|2
|0
|Магомедов Ражаб
|2
|0
|Абдурагимов Рамазан
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Терновский Дмитрий
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Лысенко Сослан
|1
|0
|Боженов Кирилл
|1
|0
|Ибрагимов Камиль
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|8
|0
|Хосонов Хетаг
|8
|0
|Кочиев Хетаг
|8
|0
|Гиоргобиани Николай
|6
|0
|Бутаев Аллон
|6
|0
|Машуков Ислам
|3
|1
|Засеев Азамат
|3
|0
|Чочиев Алан
|3
|0
|Качмазов Сослан
|3
|0
|Хабалов Алан
|3
|0
|Галоян Артур
|3
|0
|Мазурин Андрей
|3
|0
|Татаев Алексей
|1
|1
|Дзахов Давид
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Тарба Заур
|0
|1
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Алания
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (9)
47% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
4
Динамо Махачкала
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Алания
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
8
32
Динамо Махачкала
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
Алания
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
52% (17)
30% (10)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
10
36
Голы по времени матча
Забито
14
21
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
4
29%
1
5%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
3
21%
11
52%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
44%
3
25%
46-60
1
11%
4
33%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Забито
10
34
6 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
24 Не забивали 18
2
20%
9
26%
1-15
2
20%
1
3%
16-30
2
20%
7
21%
31-45
1
10%
6
18%
46-60
0
0%
5
15%
61-75
3
30%
6
18%
76-90
Пропущено
15
21
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
6
29%
16-30
4
27%
6
29%
31-45
4
27%
2
10%
46-60
4
27%
4
19%
61-75
2
13%
2
10%
76-90
Забито
24
55
14 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 17
15 Не забивали 8
6
25%
10
18%
1-15
5
21%
4
7%
16-30
3
13%
10
18%
31-45
2
8%
8
15%
46-60
2
8%
6
11%
61-75
6
25%
17
31%
76-90
Пропущено
24
33
7 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 21
1
4%
2
6%
1-15
2
8%
8
24%
16-30
4
17%
7
21%
31-45
8
33%
5
15%
46-60
5
21%
8
24%
61-75
4
17%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0
Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай Ош 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0
Алания
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0
Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Алания
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
2
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
0:0
7 раз 21%
0:1
6 раз 18%
2:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 45%
1
13 раз 39%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%
1
9 раз 27%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
152
412
98
115
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
106
116
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1815
Больше Меньше
258
528
1617
132
924
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|34
|19
|12
|3
|53 - 27
|69
|2.
|1:1 Заявка
|34
|17
|14
|3
|55 - 30
|65
|3.
|0:1 Заявка
|34
|16
|11
|7
|54 - 35
|59
|4.
|0:0 Заявка
|34
|13
|15
|6
|43 - 35
|54
|5.
|0:0 Заявка
|34
|13
|11
|10
|42 - 38
|50
|6.
|1:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|25 - 27
|49
|7.
|0:1 Заявка
|34
|13
|7
|14
|36 - 38
|46
|8.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|50 - 39
|44
|9.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|35 - 34
|44
|10.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|32 - 33
|44
|11.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|37 - 37
|44
|12.
|Заявка
|33
|9
|16
|8
|34 - 36
|43
|13.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|37 - 46
|41
|14.
|2:1 Заявка
|34
|9
|10
|15
|36 - 41
|37
|15.
|1:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|35 - 54
|34
|16.
|1:2 Заявка
|34
|8
|8
|18
|35 - 46
|32
|17.
|1:0 Заявка
|34
|8
|7
|19
|29 - 54
|31
|18.
|0:0 Заявка
|34
|6
|12
|16
|23 - 41
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|35 - 16
|36
|2.
|1:1 Заявка
|17
|10
|6
|1
|27 - 15
|36
|3.
|0:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|25 - 13
|36
|4.
|0:1 Заявка
|17
|10
|5
|2
|23 - 11
|35
|5.
|0:1 Заявка
|17
|9
|6
|2
|34 - 21
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|32 - 11
|30
|7.
|1:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|15 - 9
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|15 - 15
|26
|10.
|1:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 19
|24
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 15
|24
|12.
|2:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 16
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 27
|22
|14.
|1:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 19
|22
|15.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 14
|21
|16.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 23
|21
|17.
|1:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 25
|16
|18.
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 24
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|18 - 11
|33
|2.
|1:1 Заявка
|17
|7
|8
|2
|28 - 15
|29
|3.
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|4.
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|20 - 14
|26
|5.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 22
|22
|6.
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|10 - 18
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|8.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 19
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 22
|18
|10.
|0:0 Заявка
|17
|3
|9
|5
|18 - 22
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 21
|17
|12.
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 17
|16
|13.
|2:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|14.
|1:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 29
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|16.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 27
|11
|17.
|1:2 Заявка
|17
|2
|4
|11
|14 - 27
|10
|18.
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 35
|10
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|14
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|12
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|11
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Акрон
|Савичев Константин
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Волга Ульяновск
|Морозов Кирилл
|10
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Махачкала 1:0 Алания
Исход игры
Динамо Махачкала
12.7% (15)
Ничья
46.6% (55)
Алания
40.7% (48)
Тотал 2.5
Больше
33.62% (39)
Меньше
66.38% (77)
Обе команды забьют
Да
69.83% (81)
Нет
30.17% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (42)
1:2 Алания
22% (26)
0:1 Алания
12.7% (15)
0:0 Ничья
8.5% (10)
2:1 Динамо Махачкала
7.6% (9)
0:2 Алания
4.2% (5)
1:0 Динамо Махачкала
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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