Дмитрий Терновский покидает свою штрафную площадь, чтобы сыграть головой и не допустить обострения обстановки. Задуманное у голкипера "Динамо" получается хорошо.

Угловой удар заработан "Аланией" на левом фланге. Николай Гиоргобиани его подавал, а чуть позже справа бил Батраз Гурциев, закрутивший мяч немного над перекладиной.

В первом матче между этими командами была зафиксирована нулевая ничья. Но сегодня, как видим, такого счёта в итоге точно не получится.

Темиркан Сундуков мелко фолит в центре поля и быстрее бежит возвращаться... Опять Дмитрий Терновский выбегает из своей штрафной и действует без ошибки, на благо своей команды.

"Алания" побольше работает в атаках во втором тайме, нежели в первом, однако всё равно не хватает настойчивости и нестандартности на поле футболистам "барсов".

Махачкалинское "Динамо" после перерыва действует с некоторой оглядкой на свои ворота, понимая, что оно находится впереди в счёте.

На Батраза Гурциева у гостей была рассчитана диагональная закидушку на левый фланг, и оказался мяч за боковой линией. Невынужденная гостевая ошибка.

Давиду Дзахову не удаётся сохранить мяч в пределах поля на правом фланге в центральной трети, то есть игровой снаряд уходит за боковую линию от "Алании".

В центральном круге лежит на газоне игрок "Алании". У него 11-й номер. Значит, это Алан Чочиев. Вот он поднимается и подпрыгивает несколько раз на одной ноге.

В нескольких метрах перед чужой штрафной площадкой "Динамо" зарабатывает перспективный стандарт - бьют по ногам Темиркана Сундукова.

Залимхан Юсупов выполнил подачу со штрафного с правого полуфланга, и никому из махачкалинцев не удалось замкнуть эту передачу, мяч ушёл за лицевую.

Фанаты "Алании" демонстрируют баннер, где написано: "Где наш стадион?". Владикавказский клуб уже несколько лет не проводит матчи во Владикавазе.

Залимхан Юсупов с линии штрафной метил кручёным ударом в правый угол, однако примерно на линии вратарской его попытка была заблокирована защитником гостевой команды.

Ражаб Магомедов буквально впрыгивал в чужую штрафную площадь, чтобы пробить по воротам либо просто сохранить мяч у своей команды, но не преуспел нападающий динамовцев ни в том, ни в другом.

Ещё один баннер болельщиков "Алании" гласит: "Наше место в Премьер-лиге". Можно разбираться в преемственности клубов, тот это или не этот, но ведь в 1995 году "Алания" становилась чемпионом России.

Николай Гиоргобиани и Батраз Гурциев вышли в перерыве на замены в составе "Алании" вместо Хусаина Норчаева и Батраза Хадарцева соответственно.

Три перестановки уже проведены Олегом Василенко, и главный тренер гостей вправе сделать ещё две замены в составе своей команды.

Штрафной на левом фланге у "Алании" не стал предвестником острого момента, поскольку подачу визитёров со стандарта легко заключил в свои перчатки Дмитрий Терновский.

Виден у владикавказцев настрой играть в атаку на первых минутах второго тайма, но защита "Динамо" не чувствует серьёзного давления на неё.

Владимир Ковачевич отдал слишком сильный проникающий пас по зоне правого инсайда, за которым Шамиль Исаев не побежал даже.

Потребовалось присутствие врачей на футбольном поле. Помощь оказывается Хусаину Норчаеву, столкнувшемуся в центре поля с Идаром Шумаховым.

Динамовцы провели атаку с прострелом от лицевой с левого полуфланга, однако не завершилась она созданием опасного момента.

Звучит свисток на перерыв. Махачкалинское "Динамо" не реализовало пенальти, но всё равно выигрывает у пассивной "Алании" по итогам первого тайма с минимальным счётом 1:0.

43' В предыдущем туре "Алания" дома одолела "Балтику", вышедшую в Премьер-лигу, а вообще владикавказцы в последнее время привыкли чередовать победы с ничейными результатами.

42' "Вне игры" фиксируется у "Алании". Совсем не вяжется игра у владикавказской команды на половине поля противника.

41' Выходит, что Шумахов, заработавший нереализованный позднее пенальти, забил гол сам после подачи стандартного положения, а Натабашвили, здорово отразивший 11-метровый, грубо ошибся в следующий раз на выходе.

40' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Идар Шумахов!

Пока операторы давали повтор пенальти, счёт оказался открыт. С левого края подали угловой хозяева, Натабашвили ошибся на выходе возле ближней штанги, и Шумахов головой переправил мяч в ворота.

40' Георгий Натабашивли тащит пенальти! Ражаб Магомедов хорошо пробивал с 11 метров в левый нижний угол, но в нужную сторону вытянулся вратарь "Алании" и перевёл мяч на угловой.

38' Также оказывается медицинская помощь пострадавшему игроку махачкалинского "Динамо".

38' Азамат Засеев в своей штрафной площади высоко задрал ногу в борьбе за мяч и ударил ею в лицо Идара Шумахова. Показана жёлтая карточка нарушителю.

38' Пенальти в ворота "Алании"!

37' Главный арбитр встречи Юнус Кошко беседует с главным тренером "Алании" Олегом Василенко и просит его быть спокойнее.

36' Когда-то на "Анжи Арену" приезжали команды Премьер-лиги каждые две недели, но потом "Анжи" сменил вектор курса и упал очень низко по футбольной лестнице России.

35' Залимхан Юсупов слева подавал на ближнюю штангу уже с игры, и мяч смахнул на выходе Георгий Натабашвили, а дальше Шамиль Исаев забросил мяч за лицевую мимо правого угла ворот гостей.

34' Угловой есть на левом фланге махачкалинцев. Идёт оттуда низкая доставка на ближний край вратарской, и получается ещё один корнер у команды Горана Алексича.

33' "Алания" никак не может стабильно обозначить своё присутствие на половине поля соперника, поэтому большую часть времени владикавказцы позиционно обороняются.

32' В своих предыдущих двух играх "Динамо" потерпело поражения от "Волги" и "Рубина" - по 0:2. Соответственно, ещё одна причина для хозяев победить сегодня - это прервать неудачный ряд матчей.

31' Сейчас вот получает жёлтую карточку совсем недавно появившийся на поле Хетаг Кочиев за нарушение, допущенное им в центральной части поля на одном из флангов.

30' Показали сейчас статистику нарушений правил. Футболисты "Алании" к данному моменту сфолили четырежды, тогда как динамовцы дважды действовали за гранью фола, по мнению арбитра.

29' Дальний удар следует по воротам "Алании", но Георгию Натабашвили не приходится включаться в работу, поскольку игровой снаряд свистит гораздо выше перекладины.

28' Не все матчи последнего тура Первой лиги проводятся в одно время. Здесь, оказывается, более гибкая система в этом плане, чем в Премьер-лиге.

27' Не исключено, что Багаев, у которого написано на футболке "Бага", был заменён из-за полученного им несколькими минутами ранее повреждения.

27' Производится замена в составе владикавказской "Алании": Хетаг Кочиев появляется на футбольном поле вместо Алана Багаева.

26' Что касается "Алании", то она, конечно, тоже хочет выиграть сегодня, но играет-то она не у себя дома. Хотя и в Грозном она проводит домашние матчи номинально, а не по факту.

25' "Динамо" не может претендовать на попадание в переходные матчи, потому что всё равно будет проигрывать по личным встречам "Родине", если наберёт с ней одинаковое количество баллов.

23' Объявлена пауза на водопой, чтобы футболисты могли попить водички под палящим дагестанским солнцем, ну и заодно тренеры используют эту ситуацию как тайм-аут.

22' "Динамо", конечно, хочет победить в последнем матче первенства у себя дома, чтобы завершить этот розыгрыш Первой лиги на мажорной ноте.

21' "Алания" пробует организовать давление на оборону соперника, и пробивает Ислам Машуком примерно с линии штрафной площади - мяч следует низом не очень быстро рядом с левой штангой.

20' Рядом находится Каспийское море, и после игры футболисты могли бы окунуться в него, чтобы освежиться.

19' Солнце полностью освещает поле, и жарковато должно быть игрокам, но что поделать, приходится играть в это время суток, организаторы решили именно так.

18' Из района левого угла штрафной у динамовцев состоялся заблокированный удар, ну а сейчас выбегают врачи на поле, чтобы оказать медицинскую помощь футболисту "Алании" Алану Багаеву.

17' По сыгранным минутам "Алания" отстаёт от "Динамо" в количестве обострений в чужой штрафной площади. Пока поинтересней смотрятся подопечные Горана Алексича.

16' Теперь "Алания" пробует чего-то добиться в нападении, идёт вперёд правым флангом, и обстановку разряжает Идар Шумахов, выбивающий мяч за боковую.

15' Но с помощью такой подачи опасный момент не получишь в своё распоряжение. Слишком сильно навесили хозяева со штрафного с левого фланга, и мяч отправился за лицевую линию.

14' Олег Красильниченко добился штрафного в пользу "Динамо" на левом фланге. Активно действуют на футбольном поле игроки махачкалинцев.

13' Подают хозяева с левого края, мяч летит на подступы к линии вратарской, и выбивается он одним из защитников "Алании" на очередной угловой удар.

12' Угловой с правого фланга подавали махачкалинцы, потом вбросили мяч из-за боковой и заработали ещё один аут. Непросто сейчас обороняться команде из Владикавказа.

11' МОМЕНТЫ! Здоровскую атаку провели динамовцы и не использовали два шанса открыть счёт. Ражаб Магомедов и Залимхан Юсупов пробивали с коротких дистанций с интевалом в несколько секунд, но Георгий Натабашвили дважды творил сэйвы.

10' "Алания" уже который сезон сталкивается с проблемами из-за своего недоделанного стадиона. Команда регулярно занимает довольно высокие места в Первой лиге, но РФС не пускает её в Премьер-лигу.

9' Ислам Машуков догнал мяч на левом фланге, избежав офсайда, однако не стал подавать и запустил низовую перепасовку своей команды, а в итоге после заброса в левую часть штрафной хозяев мяч забрал Дмитрий Терновский.

8' Батраз Хадарцев на левом фланге пытался проткнуть мяч в чужую штрафную, но не смог снабдить им своего партнёра и подарил игровой снаряд сопернику.

7' Пока больше атакует махачкалинская команда, но это не приводит ни к какой остроте у ворот "Динамо".

6' Заброс у владикавказцев следует по диагонали на левый фланг, однако не удаётся там Давиду Дзахову подцепить мяч, плюс получает он небольшое повреждение.

5' Пока никаких интересных моментов на поле не происходило, всё довольно размеренно, начало матча оказывается спокойным.

4' "Алания", несмотря на то что идёт на третьем месте, не сыграет в переходных матчах из-за того, что ей не выдали лицензию типа РФС-1.

3' Защитник хозяев Владимир Ковачевич получил повреждение, и на поле вышла медицинская бригада.

2' "Динамо" играет в синей форме, тогда как "Алания" появилась на поле в красно-жёлто-белой экипировке.