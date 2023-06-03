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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 34.
Динамо Махачкала
1:0
Второй тайм: 66'
Алания
0'
31' Желтая карточка
Кочиев Хетаг
38' Желтая карточка
Засеев Азамат
0:0
40' Не забитый пенальти
Магомедов Ражаб
1:0
41' Гол
Шумахов Идар

Ход матча

28'
 
Кочиев Хетаг
Багаев Алан
31'
 
Кочиев Хетаг
38'
 
Засеев Азамат
40'
Магомедов Ражаб
0:0
41'
Шумахов Идар
1:0
46'
 
Гиоргобиани Николай
Норчаев Хусаин
46'
 
Гурциев Батраз
Хадарцев Батраз
Прогнозы 118
Динамо Махачкала 12.7% (15)
X 46.6% (55)
Алания 40.7% (48)
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Динамо Махачкала
Ничья
Алания
3.20
4.90
3.60
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Динамо Махачкала
Алания

История личных встреч

Динамо Махачкала
Алания

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Ражаб 5 0.15
Юсупов Залимхан 4 0.12
Дибиргаджиев Джамал 3 0.09
Красильниченко Олег 2 0.06
Глушков Никита Сергеевич 2 0.06
Шумахов Идар 2 0.06
Гасанов Шамиль 1 0.03
Ковачевич Владимир 1 0.03
Кагермазов Сослан 1 0.03
Агабалаев Чингиз 1 0.03
Ибрагимов Камиль 1 0.03
Гаджиев Абакар 1 0.03
Зайнивов Алимхан 1 0.03
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гиоргобиани Николай 11 0.32
Галоян Артур 8 0.24
Машуков Ислам 7 (1) 0.21
Гурциев Батраз 5 (1) 0.15
Багаев Алан 4 0.12
Петров Максим Вячеславович 3 0.09
Качмазов Сослан 2 0.06
Цараев Алан 2 0.06
Хабалов Алан 2 (1) 0.06
Засеев Азамат 1 0.03
Ташаев Александр 1 0.03
Корян Аршак 1 0.03
Татаев Алексей 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 0.03
Хугаев Алан 1 0.03
Мазурин Андрей 1 0.03
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.03
Кочиев Хетаг 1 0.03
Тарба Заур 1 0.03

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 10 0
Кагермазов Сослан 8 0
Юсупов Залимхан 8 0
Красильниченко Олег 6 0
Атабаев Эрбол 5 0
Ковачевич Владимир 4 0
Дибиргаджиев Джамал 4 0
Гаджиев Абакар 4 0
Хамхоев Хазбулат 3 0
Халимбеков Рустам 3 0
Исаев Шамиль 3 0
Гасанов Шамиль 2 0
Вагидов Арсен 2 0
Агабалаев Чингиз 2 0
Мулахусейнович Нардин 2 0
Магомедов Ражаб 2 0
Абдурагимов Рамазан 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Терновский Дмитрий 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Лысенко Сослан 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Ибрагимов Камиль 1 0
Шумахов Идар 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 8 0
Хосонов Хетаг 8 0
Кочиев Хетаг 8 0
Гиоргобиани Николай 6 0
Бутаев Аллон 6 0
Машуков Ислам 3 1
Засеев Азамат 3 0
Чочиев Алан 3 0
Качмазов Сослан 3 0
Хабалов Алан 3 0
Галоян Артур 3 0
Мазурин Андрей 3 0
Татаев Алексей 1 1
Дзахов Давид 2 0
Цараев Алан 2 0
Тарба Заур 0 1
Бакаев Михаил 1 0
Ташаев Александр 1 0
Корян Аршак 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Алания
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (9)
47% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
4
Динамо Махачкала
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Алания
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

8
32
Динамо Махачкала
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
Алания
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
52% (17)
30% (10)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

10
36

Голы по времени матча

Забито

14
21
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
4
29%
1
5%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
3
21%
11
52%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
44%
3
25%
46-60
1
11%
4
33%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Забито

10
34
6 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
24 Не забивали 18
2
20%
9
26%
1-15
2
20%
1
3%
16-30
2
20%
7
21%
31-45
1
10%
6
18%
46-60
0
0%
5
15%
61-75
3
30%
6
18%
76-90

Пропущено

15
21
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
6
29%
16-30
4
27%
6
29%
31-45
4
27%
2
10%
46-60
4
27%
4
19%
61-75
2
13%
2
10%
76-90

Забито

24
55
14 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 17
15 Не забивали 8
6
25%
10
18%
1-15
5
21%
4
7%
16-30
3
13%
10
18%
31-45
2
8%
8
15%
46-60
2
8%
6
11%
61-75
6
25%
17
31%
76-90

Пропущено

24
33
7 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 21
1
4%
2
6%
1-15
2
8%
8
24%
16-30
4
17%
7
21%
31-45
8
33%
5
15%
46-60
5
21%
8
24%
61-75
4
17%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0
Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай Ош 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0
Алания
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0
Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Алания

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
2
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

0:0
7 раз 21%
0:1
6 раз 18%
2:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 45%
1
13 раз 39%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%
1
9 раз 27%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
15
2
4
12
1.5
9
8
1
15
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
6
1
16
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
15
0.5
Больше Меньше
25
8
5
28
1.5
16
17
1
32
2.5
9
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 Заявка 34 19 12 3 53 - 27 69
2.
Балтика
 1:1 Заявка 34 17 14 3 55 - 30 65
3.
Алания
 0:1 Заявка 34 16 11 7 54 - 35 59
4.
Енисей
 0:0 Заявка 34 13 15 6 43 - 35 54
5.
Родина Москва
 0:0 Заявка 34 13 11 10 42 - 38 50
6.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 34 13 10 11 25 - 27 49
7.
Шинник
 0:1 Заявка 34 13 7 14 36 - 38 46
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 34 11 11 12 50 - 39 44
9.
КАМАЗ
 Заявка 33 11 11 11 35 - 34 44
10.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 11 11 32 - 33 44
11.
Волгарь
 Заявка 33 11 11 11 37 - 37 44
12.
Акрон
 Заявка 33 9 16 8 34 - 36 43
13.
Арсенал Тула
 Заявка 34 11 8 15 37 - 46 41
14.
ФК Кубань
 2:1 Заявка 34 9 10 15 36 - 41 37
15.
Велес Москва
 1:1 Заявка 34 9 7 18 35 - 54 34
16.
Уфа
 1:2 Заявка 34 8 8 18 35 - 46 32
17.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 34 8 7 19 29 - 54 31
18.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 34 6 12 16 23 - 41 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 Заявка 17 10 6 1 35 - 16 36
2.
Балтика
 1:1 Заявка 17 10 6 1 27 - 15 36
3.
Енисей
 0:0 Заявка 17 10 6 1 25 - 13 36
4.
Шинник
 0:1 Заявка 17 10 5 2 23 - 11 35
5.
Алания
 0:1 Заявка 17 9 6 2 34 - 21 33
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 8 6 3 32 - 11 30
7.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 17 8 5 4 15 - 9 29
8.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
9.
Волгарь
 Заявка 17 7 5 5 15 - 15 26
10.
Велес Москва
 1:1 Заявка 17 7 3 7 20 - 19 24
11.
Нефтехимик
 Заявка 17 6 6 5 17 - 15 24
12.
ФК Кубань
 2:1 Заявка 17 6 4 7 19 - 16 22
13.
Арсенал Тула
 Заявка 17 6 4 7 23 - 27 22
14.
Уфа
 1:2 Заявка 17 6 4 7 21 - 19 22
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 0:0 Заявка 17 5 6 6 20 - 23 21
17.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 17 4 4 9 13 - 25 16
18.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 17 3 5 9 10 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 Заявка 17 9 6 2 18 - 11 33
2.
Балтика
 1:1 Заявка 17 7 8 2 28 - 15 29
3.
Родина Москва
 0:0 Заявка 17 8 5 4 22 - 15 29
4.
Алания
 0:1 Заявка 17 7 5 5 20 - 14 26
5.
Акрон
 Заявка 17 5 7 5 18 - 22 22
6.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 17 5 5 7 10 - 18 20
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Арсенал Тула
 Заявка 17 5 4 8 14 - 19 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 0:0 Заявка 17 3 9 5 18 - 22 18
11.
КАМАЗ
 Заявка 17 4 5 8 15 - 21 17
12.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 17 3 7 7 13 - 17 16
13.
ФК Кубань
 2:1 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
14.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 17 4 3 10 16 - 29 15
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
16.
Шинник
 0:1 Заявка 17 3 2 12 13 - 27 11
17.
Уфа
 1:2 Заявка 17 2 4 11 14 - 27 10
18.
Велес Москва
 1:1 Заявка 17 2 4 11 15 - 35 10
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 14
Родина Москва Тимошенко Иван 14
Рубин Фамейе Джоэль 12
Алания Гиоргобиани Николай 11
ФК Кубань Абдоков Нури 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Акрон Савичев Константин 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Волга Ульяновск Морозов Кирилл 10
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    На Батраза Гурциева у гостей была рассчитана диагональная закидушку на левый фланг, и оказался мяч за боковой линией. Невынужденная гостевая ошибка.
  • 64'
    Махачкалинское "Динамо" после перерыва действует с некоторой оглядкой на свои ворота, понимая, что оно находится впереди в счёте.
  • 63'
    "Алания" побольше работает в атаках во втором тайме, нежели в первом, однако всё равно не хватает настойчивости и нестандартности на поле футболистам "барсов".
  • Фол, нарушение
    62'
    Темиркан Сундуков мелко фолит в центре  поля и быстрее бежит возвращаться... Опять Дмитрий Терновский выбегает из своей штрафной и действует без ошибки, на благо своей команды.
  • 61'
    В первом матче между этими командами была зафиксирована нулевая ничья. Но сегодня, как видим, такого счёта в итоге точно не получится.
  • Опасный момент
    60'
    Угловой удар заработан "Аланией" на левом фланге. Николай Гиоргобиани его подавал, а чуть позже справа бил Батраз Гурциев, закрутивший мяч немного над перекладиной.
  • 59'
    Дмитрий Терновский покидает свою штрафную площадь, чтобы сыграть головой и не допустить обострения обстановки. Задуманное у голкипера "Динамо" получается хорошо.
  • 58'
    Ещё один баннер болельщиков "Алании" гласит: "Наше место в Премьер-лиге". Можно разбираться в преемственности клубов, тот это или не этот, но ведь в 1995 году "Алания" становилась чемпионом России.
  • 57'
    Ражаб Магомедов буквально впрыгивал в чужую штрафную площадь, чтобы пробить по воротам либо просто сохранить мяч у своей команды, но не преуспел нападающий динамовцев ни в том, ни в другом.
  • 56'
    Залимхан Юсупов с линии штрафной метил кручёным ударом в правый угол, однако примерно на линии вратарской его попытка была заблокирована защитником гостевой команды.
  • 55'
    Фанаты "Алании" демонстрируют баннер, где написано: "Где наш стадион?". Владикавказский клуб уже несколько лет не проводит матчи во Владикавазе.
  • 54'
    Залимхан Юсупов выполнил подачу со штрафного с правого полуфланга, и никому из махачкалинцев не удалось замкнуть эту передачу, мяч ушёл за лицевую.
  • Фол, нарушение
    53'
    В нескольких метрах перед чужой штрафной площадкой "Динамо" зарабатывает перспективный стандарт - бьют по ногам Темиркана Сундукова.
  • Травма, повреждение
    52'
    В центральном круге лежит на газоне игрок "Алании". У него 11-й номер. Значит, это Алан Чочиев. Вот он поднимается и подпрыгивает несколько раз на одной ноге.
  • 50'
    Давиду Дзахову не удаётся сохранить мяч в пределах поля на правом фланге в центральной трети, то есть игровой снаряд уходит за боковую линию от "Алании".
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    • 49'
      Виден у владикавказцев настрой играть в атаку на первых минутах второго тайма, но защита "Динамо" не чувствует серьёзного давления на неё.
    • 48'
      Штрафной на левом фланге у "Алании" не стал предвестником острого момента, поскольку подачу визитёров со стандарта легко заключил в свои перчатки Дмитрий Терновский.
    • 47'
      Три перестановки уже проведены Олегом Василенко, и главный тренер гостей вправе сделать ещё две замены в составе своей команды.
    • Замена
      46'
      Николай Гиоргобиани и Батраз Гурциев вышли в перерыве на замены в составе "Алании" вместо Хусаина Норчаева и Батраза Хадарцева соответственно.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. Махачкалинское "Динамо" не реализовало пенальти, но всё равно выигрывает у пассивной "Алании" по итогам первого тайма с минимальным счётом 1:0.
    • 45'
      Динамовцы провели атаку с прострелом от лицевой с левого полуфланга, однако не завершилась она созданием опасного момента.
    • Травма, повреждение
      45'
      Потребовалось присутствие врачей на футбольном поле. Помощь оказывается Хусаину Норчаеву, столкнувшемуся в центре поля с Идаром Шумаховым.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил главный арбитр матча к первому тайму.
    • 45'
      Владимир Ковачевич отдал слишком сильный проникающий пас по зоне правого инсайда, за которым Шамиль Исаев не побежал даже.
    • 43'
      В предыдущем туре "Алания" дома одолела "Балтику", вышедшую в Премьер-лигу, а вообще владикавказцы в последнее время привыкли чередовать победы с ничейными результатами.
    • Офсайд
      42'
      "Вне игры" фиксируется у "Алании". Совсем не вяжется игра у владикавказской команды на половине поля противника.
    • 41'
      Выходит, что Шумахов, заработавший нереализованный позднее пенальти, забил гол сам после подачи стандартного положения, а Натабашвили, здорово отразивший 11-метровый, грубо ошибся в следующий раз на выходе.
    • Описание гола
      40'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Идар Шумахов!
      Пока операторы давали повтор пенальти, счёт оказался открыт. С левого края подали угловой хозяева, Натабашвили ошибся на выходе возле ближней штанги, и Шумахов головой переправил мяч в ворота.
    • Не забитый пенальти
      40'
      Георгий Натабашивли тащит пенальти! Ражаб Магомедов хорошо пробивал с 11 метров в левый нижний угол, но в нужную сторону вытянулся вратарь "Алании" и перевёл мяч на угловой.
    • Травма, повреждение
      38'
      Также оказывается медицинская помощь пострадавшему игроку махачкалинского "Динамо".
    • Желтая карточка
      38'
      Азамат Засеев в своей штрафной площади высоко задрал ногу в борьбе за мяч и ударил ею в лицо Идара Шумахова. Показана жёлтая карточка нарушителю.
    • Пенальти!
      38'
      Пенальти в ворота "Алании"!
    • Судья
      37'
      Главный арбитр встречи Юнус Кошко беседует с главным тренером "Алании" Олегом Василенко и просит его быть спокойнее.
    • 36'
      Когда-то на "Анжи Арену" приезжали команды Премьер-лиги каждые две недели, но потом "Анжи" сменил вектор курса и упал очень низко по футбольной лестнице России. 
    • Угловой
      35'
      Залимхан Юсупов слева подавал на ближнюю штангу уже с игры, и мяч смахнул на выходе Георгий Натабашвили, а дальше Шамиль Исаев забросил мяч за лицевую мимо правого угла ворот гостей.
    • Угловой
      34'
      Угловой есть на левом фланге махачкалинцев. Идёт оттуда низкая доставка на ближний край вратарской, и получается ещё один корнер у команды Горана Алексича.
    • 33'
      "Алания" никак не может стабильно обозначить своё присутствие на половине поля соперника, поэтому большую часть времени владикавказцы позиционно обороняются.
    • 32'
      В своих предыдущих двух играх "Динамо" потерпело поражения от "Волги" и "Рубина" - по 0:2. Соответственно, ещё одна причина для хозяев победить сегодня - это прервать неудачный ряд матчей.
    • Желтая карточка
      31'
      Сейчас вот получает жёлтую карточку совсем недавно появившийся на поле Хетаг Кочиев за нарушение, допущенное им в центральной части поля на одном из флангов.
    • Судья
      30'
      Показали сейчас статистику нарушений правил. Футболисты "Алании" к данному моменту сфолили четырежды, тогда как динамовцы дважды действовали за гранью фола, по мнению арбитра.
    • 29'
      Дальний удар следует по воротам "Алании", но Георгию Натабашвили не приходится включаться в работу, поскольку игровой снаряд свистит гораздо выше перекладины.
    • 28'
      Не все матчи последнего тура Первой лиги проводятся в одно время. Здесь, оказывается, более гибкая система в этом плане, чем в Премьер-лиге.
    • 27'
      Не исключено, что Багаев, у которого написано на футболке "Бага", был заменён из-за полученного им несколькими минутами ранее повреждения.
    • Травма, повреждение
      27'
      Производится замена в составе владикавказской "Алании": Хетаг Кочиев появляется на футбольном поле вместо Алана Багаева.
    • 26'
      Что касается "Алании", то она, конечно, тоже хочет выиграть сегодня, но играет-то она не у себя дома. Хотя и в Грозном она проводит домашние матчи номинально, а не по факту.
    • 25'
      "Динамо" не может претендовать на попадание в переходные матчи, потому что всё равно будет проигрывать по личным встречам "Родине", если наберёт с ней одинаковое количество баллов.
    • Судья
      23'
      Объявлена пауза на водопой, чтобы футболисты могли попить водички под палящим дагестанским солнцем, ну и заодно тренеры используют эту ситуацию как тайм-аут.
    • 22'
      "Динамо", конечно, хочет победить в последнем матче первенства у себя дома, чтобы завершить этот розыгрыш Первой лиги на мажорной ноте.
    • 21'
      "Алания" пробует организовать давление на оборону соперника, и пробивает Ислам Машуком примерно с линии штрафной площади - мяч следует низом не очень быстро рядом с левой штангой.
    • 20'
      Рядом находится Каспийское море, и после игры футболисты могли бы окунуться в него, чтобы освежиться. 
    • 19'
      Солнце полностью освещает поле, и жарковато должно быть игрокам, но что поделать, приходится играть в это время суток, организаторы решили именно так.
    • Травма, повреждение
      18'
      Из района левого угла штрафной у динамовцев состоялся заблокированный удар, ну а сейчас выбегают врачи на поле, чтобы оказать медицинскую помощь футболисту "Алании" Алану Багаеву.
    • 17'
      По сыгранным минутам "Алания" отстаёт от "Динамо" в количестве обострений в чужой штрафной площади. Пока поинтересней смотрятся подопечные Горана Алексича.
    • 16'
      Теперь "Алания" пробует чего-то добиться в нападении, идёт вперёд правым флангом, и обстановку разряжает Идар Шумахов, выбивающий мяч за боковую.
    • 15'
      Но с помощью такой подачи опасный момент не получишь в своё распоряжение. Слишком сильно навесили хозяева со штрафного с левого фланга, и мяч отправился за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      14'
      Олег Красильниченко добился штрафного в пользу "Динамо" на левом фланге. Активно действуют на футбольном поле игроки махачкалинцев.
    • Угловой
      13'
      Подают хозяева с левого края, мяч летит на подступы к линии вратарской, и выбивается он одним из защитников "Алании" на очередной угловой удар.
    • 12'
      Угловой с правого фланга подавали махачкалинцы, потом вбросили мяч из-за боковой и заработали ещё один аут. Непросто сейчас обороняться команде из Владикавказа.
    • Опасный момент
      11'
      МОМЕНТЫ! Здоровскую атаку провели динамовцы и не использовали два шанса открыть счёт. Ражаб Магомедов и Залимхан Юсупов пробивали с коротких дистанций с интевалом в несколько секунд, но Георгий Натабашвили дважды творил сэйвы.
    • 10'
      "Алания" уже который сезон сталкивается с проблемами из-за своего недоделанного стадиона. Команда регулярно занимает довольно высокие места в Первой лиге, но РФС не пускает её в Премьер-лигу.
    • 9'
      Ислам Машуков догнал мяч на левом фланге, избежав офсайда, однако не стал подавать и запустил низовую перепасовку своей команды, а в итоге после заброса в левую часть штрафной хозяев мяч забрал Дмитрий Терновский.
    • 8'
      Батраз Хадарцев на левом фланге пытался проткнуть мяч в чужую штрафную, но не смог снабдить им своего партнёра и подарил игровой снаряд сопернику.
    • 7'
      Пока больше атакует махачкалинская команда, но это не приводит ни к какой остроте у ворот "Динамо".
    • Травма, повреждение
      6'
      Заброс у владикавказцев следует по диагонали на левый фланг, однако не удаётся там Давиду Дзахову подцепить мяч, плюс получает он небольшое повреждение.
    • 5'
      Пока никаких интересных моментов на поле не происходило, всё довольно размеренно, начало матча оказывается спокойным.
    • 4'
      "Алания", несмотря на то что идёт на третьем месте, не сыграет в переходных матчах из-за того, что ей не выдали лицензию типа РФС-1.
    • Травма, повреждение
      3'
      Защитник хозяев Владимир Ковачевич получил повреждение, и на поле вышла медицинская бригада.
    • 2'
      "Динамо" играет в синей форме, тогда как "Алания" появилась на поле в красно-жёлто-белой экипировке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Судья
      Официальные лица матча:

      Главный судья: Юнус Кошко (Белореченск, 1-я категория).
      Первый помощник: Хамид Талаев (Грозный, 1-я категория).
      Второй помощник: Алексей Линкин (Воронеж, 1-я категория).
      Резервный судья: Александр Ануфриев (Москва, 1-я категория)
      Инспектор: Лев Антонов (Владимир).
      Делегат: Игорь Крапивко (Московская область).
    • Приветствуем всех любителей футбола! В 34-м туре Первой Лиги России махачкалинское "Динамо" у себя дома сыграет с владикавказской "Аланией". Текстовую трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 118
    Динамо Махачкала 12.7% (15)
    X 46.6% (55)
    Алания 40.7% (48)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Алания
    3.20
    4.90
    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Махачкала 1:0 Алания

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    12.7% (15)
    Ничья
    46.6% (55)
    Алания
    40.7% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.62% (39)
    Меньше
    66.38% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    69.83% (81)
    Нет
    30.17% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.6% (42)
    1:2 Алания
    22% (26)
    0:1 Алания
    12.7% (15)
    0:0 Ничья
    8.5% (10)
    2:1 Динамо Махачкала
    7.6% (9)
    0:2 Алания
    4.2% (5)
    1:0 Динамо Махачкала
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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