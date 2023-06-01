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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 34.
Динамо Махачкала
 
Позже
Алания
Прогнозы 55
Динамо Махачкала 12.7% (7)
X 47.3% (26)
Алания 40% (22)
Все прогнозы

История личных встреч

Динамо Махачкала
Алания

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Ражаб 5 0.15
Юсупов Залимхан 4 0.12
Дибиргаджиев Джамал 3 0.09
Красильниченко Олег 2 0.06
Глушков Никита Сергеевич 2 0.06
Гасанов Шамиль 1 0.03
Ковачевич Владимир 1 0.03
Кагермазов Сослан 1 0.03
Агабалаев Чингиз 1 0.03
Ибрагимов Камиль 1 0.03
Шумахов Идар 1 0.03
Гаджиев Абакар 1 0.03
Зайнивов Алимхан 1 0.03
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гиоргобиани Николай 11 0.33
Галоян Артур 8 0.24
Машуков Ислам 7 (1) 0.21
Гурциев Батраз 5 (1) 0.15
Багаев Алан 4 0.12
Петров Максим Вячеславович 3 0.09
Качмазов Сослан 2 0.06
Цараев Алан 2 0.06
Хабалов Алан 2 (1) 0.06
Засеев Азамат 1 0.03
Ташаев Александр 1 0.03
Корян Аршак 1 0.03
Татаев Алексей 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 0.03
Хугаев Алан 1 0.03
Мазурин Андрей 1 0.03
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.03
Кочиев Хетаг 1 0.03
Тарба Заур 1 0.03

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 10 0
Кагермазов Сослан 8 0
Юсупов Залимхан 8 0
Красильниченко Олег 6 0
Атабаев Эрбол 5 0
Ковачевич Владимир 4 0
Дибиргаджиев Джамал 4 0
Гаджиев Абакар 4 0
Хамхоев Хазбулат 3 0
Халимбеков Рустам 3 0
Исаев Шамиль 3 0
Гасанов Шамиль 2 0
Вагидов Арсен 2 0
Агабалаев Чингиз 2 0
Мулахусейнович Нардин 2 0
Магомедов Ражаб 2 0
Абдурагимов Рамазан 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Терновский Дмитрий 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Лысенко Сослан 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Ибрагимов Камиль 1 0
Шумахов Идар 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 8 0
Хосонов Хетаг 8 0
Кочиев Хетаг 7 0
Гиоргобиани Николай 6 0
Бутаев Аллон 6 0
Машуков Ислам 3 1
Чочиев Алан 3 0
Качмазов Сослан 3 0
Хабалов Алан 3 0
Галоян Артур 3 0
Мазурин Андрей 3 0
Татаев Алексей 1 1
Засеев Азамат 2 0
Дзахов Давид 2 0
Цараев Алан 2 0
Тарба Заур 0 1
Бакаев Михаил 1 0
Ташаев Александр 1 0
Корян Аршак 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Алания
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (9)
47% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
4
Динамо Махачкала
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Алания
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

8
32
Динамо Махачкала
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
Алания
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
52% (17)
30% (10)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

10
36

Голы по времени матча

Забито

14
21
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
4
29%
1
5%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
3
21%
11
52%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
44%
3
25%
46-60
1
11%
4
33%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Забито

10
34
6 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
24 Не забивали 18
2
20%
9
26%
1-15
2
20%
1
3%
16-30
2
20%
7
21%
31-45
1
10%
6
18%
46-60
0
0%
5
15%
61-75
3
30%
6
18%
76-90

Пропущено

15
21
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
6
29%
16-30
4
27%
6
29%
31-45
4
27%
2
10%
46-60
4
27%
4
19%
61-75
2
13%
2
10%
76-90

Забито

24
55
14 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 17
15 Не забивали 8
6
25%
10
18%
1-15
5
21%
4
7%
16-30
3
13%
10
18%
31-45
2
8%
8
15%
46-60
2
8%
6
11%
61-75
6
25%
17
31%
76-90

Пропущено

24
33
7 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 21
1
4%
2
6%
1-15
2
8%
8
24%
16-30
4
17%
7
21%
31-45
8
33%
5
15%
46-60
5
21%
8
24%
61-75
4
17%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0
Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай Ош 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0
Алания
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0
Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Алания

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
2
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

0:0
7 раз 21%
0:1
6 раз 18%
2:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 45%
1
13 раз 39%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%
1
9 раз 27%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
15
2
4
12
1.5
9
8
1
15
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
6
1
16
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
15
0.5
Больше Меньше
25
8
5
28
1.5
16
17
1
32
2.5
9
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 33 19 11 3 53 - 27 68
2.
Балтика
 Заявка 33 17 13 3 54 - 29 64
3.
Алания
 Заявка 33 16 11 6 54 - 34 59
4.
Енисей
 Заявка 33 13 14 6 43 - 35 53
5.
Родина Москва
 Заявка 33 13 10 10 42 - 38 49
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 12 10 11 24 - 27 46
7.
Шинник
 Заявка 33 13 7 13 36 - 37 46
8.
КАМАЗ
 Заявка 33 11 11 11 35 - 34 44
9.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 11 11 32 - 33 44
10.
Волгарь
 Заявка 33 11 11 11 37 - 37 44
11.
Акрон
 Заявка 33 9 16 8 34 - 36 43
12.
Арсенал Тула
 Заявка 33 11 8 14 37 - 40 41
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 33 10 11 12 44 - 39 41
14.
ФК Кубань
 Заявка 33 8 10 15 34 - 40 34
15.
Велес Москва
 Заявка 33 9 6 18 34 - 53 33
16.
Уфа
 Заявка 33 8 8 17 34 - 44 32
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 33 6 11 16 23 - 41 29
18.
Краснодар-2
 Заявка 33 7 7 19 28 - 54 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 17 10 6 1 35 - 16 36
2.
Балтика
 Заявка 16 10 5 1 26 - 14 35
3.
Енисей
 Заявка 16 10 5 1 25 - 13 35
4.
Шинник
 Заявка 17 10 5 2 23 - 11 35
5.
Алания
 Заявка 17 9 6 2 34 - 21 33
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 7 6 3 26 - 11 27
7.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
8.
Волгарь
 Заявка 17 7 5 5 15 - 15 26
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 7 5 4 14 - 9 26
10.
Велес Москва
 Заявка 17 7 3 7 20 - 19 24
11.
Нефтехимик
 Заявка 17 6 6 5 17 - 15 24
12.
ФК Кубань
 Заявка 17 6 4 7 19 - 16 22
13.
Арсенал Тула
 Заявка 17 6 4 7 23 - 27 22
14.
Уфа
 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 17 3 5 9 10 - 24 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 16 9 5 2 18 - 11 32
2.
Балтика
 Заявка 17 7 8 2 28 - 15 29
3.
Родина Москва
 Заявка 17 8 5 4 22 - 15 29
4.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
5.
Акрон
 Заявка 17 5 7 5 18 - 22 22
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 5 5 7 10 - 18 20
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 Заявка 17 3 9 5 18 - 22 18
11.
КАМАЗ
 Заявка 17 4 5 8 15 - 21 17
12.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 6 7 13 - 17 15
13.
Краснодар-2
 Заявка 17 4 3 10 16 - 29 15
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
15.
ФК Кубань
 Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
16.
Шинник
 Заявка 16 3 2 11 13 - 26 11
17.
Уфа
 Заявка 17 2 4 11 14 - 27 10
18.
Велес Москва
 Заявка 16 2 3 11 14 - 34 9
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 14
Родина Москва Тимошенко Иван 14
Рубин Фамейе Джоэль 12
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Акрон Савичев Константин 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Уфа Фищенко Руслан 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 2 дня 5 часов 31 минуту.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 37.5% пользователей.
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    • Прогнозы 55
    Динамо Махачкала 12.7% (7)
    X 47.3% (26)
    Алания 40% (22)
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    Где смотреть матч Динамо Махачкала - Алания онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Алания

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    12.5% (7)
    Ничья
    48.2% (27)
    Алания
    39.3% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (22)
    Меньше
    60% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    78.18% (43)
    Нет
    21.82% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.5% (21)
    1:2 Алания
    25% (14)
    2:1 Динамо Махачкала
    8.9% (5)
    0:1 Алания
    8.9% (5)
    0:0 Ничья
    7.1% (4)
    0:2 Алания
    3.6% (2)
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