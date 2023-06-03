Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Лобкарёва и Муталиева на поле появились Рыбин и Родин.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Илья Мосейчук! Снова смогли выйти вперед гости. Взял инициативу на себя Мосейчук, прорвался к штрафной соперника и пробил в ближнюю девятку. Рикошетом от перекладины снаряд влетел точно в сетку.

Выиграл подбор у штрафной соперника Емельянов после неудачного выноса защитников и пробил с ходу, но угодил точно в Таказова.

Сразу три замены в составе "Уфы" произошло. Вместо Ортиса, Емельянов и Никитина на поле вышли Евсеев, Темников и Минаев.

Накрутил соперника на фланге Касинтура, сместился в штрафную, но его удар в подкате накрыл Таказов.

Пробивал по воротам Темников после навеса от Касинтуры, но мяч полетел в сантиметрах от дальней штанги.

Ответные замены в составе "Кубани" произошли. Вместо Махатадхе и Мосейчука доигрывать будут Безденежных и Лаук.

Прорывался по правому флангу на скорости Касинтура и навесил на Ортиса, но тот упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.

Выиграл подбор у штрафной соперника Хугаев и пробил в дальний нижний угол, но Нестеренков в падении перевел на угловой.

После подачи с угла поля от Погосова мяч заметался по штрафной и прилетел к Карпу, который с острого угла пробил по воротам, но не попал в створ.

Сухов слишком активно оспаривал решение арбитра в центре поля, за что лишь сам увидел перед собой желтую карточку.

Отдавал пас по флангу Сухов на ход Касинтуры, но тот в самый неподходящий момент наступил на мяч и упал на газон. Момент был упущен.

С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Хугаев, но мяч полетел слабо и точно в руки Нестеренко.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Александр Сандарчук! Смогли сравнять счет уфимцы. Касинтура нашел пасом в чужой штрафной Карпа, который обыграл защитника и тут же подал на дальнюю штангу, где головой смог пробить точно под перекладину Сандарчук.

Зацепился за мяч Ортис в чужой штрафной и отдал пяткой на Емельянова, который пробил в касание, но угодил точно в защитника.

Мог убегать Махатадзе на ворота соперника после скидки от Архипова, но не удалось ему догнать сферу в пределах поля.

Диагональный пас исполнял Хугаев на фланг, куда забегал Погосов, но не смог он догнать сферу в пределах поля.

Забросил на чужую половину поля Таказов на ход Муталиеву, но тот не смог оторваться от Сухова и в итоге потерял сферу.

Зацепился за мяч Ортис на чужой половине поля и сбросил поперек на Касинтуру, но тому добраться до сферы не позволил защитник.

В центре поля получил по ногам Касинтура в борьбе против Абдокова. Судья показал нарушителю желтую карточку.

Отобрал мяч в центре поля Архипов и тут же отдал вперед на Мосейчука, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.

Абдоков с дальней дистанции пробивал по воротам, но в своей штрафной мяч остановил рукой Никитин. Судья назначил пенальти.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Нури Абдоков! Без особых проблем Абдоков реализовал пенальти, отправив сферу и голкипера по разным углам.

Своим свистком отправил судья команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

45' Накрутил соперника на фланге Абдоков и навесил на дальнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Сандарчук.

45' С дальней дистанции пробивал по воротам Чуперка после паса от Мосейчука, но на пути мяча оказался Ерохин.

45' Три минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.

44' Пробивал в падении Ортис в борьбе с защитником после прострела с фланга от Погосова, но мяч полетел над перекладиной.

43' Пробивал по воротам Карп с линии штрафной после скидки от Касинтуры, но мяч полетел в сантиметрах от ближней штанги.

42' С угла поля последовал навес от Емельянова на дальнюю штангу, но здесь Байрыев вынес снаряд головой в аут.

41' Отдавал пас по флангу Касинтура на ход Никитину, но мяч в чистом подкате вынес Таказов за лицевую линию. Будет угловой.

40' Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Абдоков на ход Архипову, но того опередил вышедший из ворот Хамхоев.

39' Сидорова прямой ногой травмировал в колено Погосов, за что тут же получил желтую карточку нарушитель.

38' Выскакивал на ворота соперника Касинутра после паса от Карпа, но переиграть голкипера в ближнем бою не удалось ему.

37' Со штрафного Емельянов навесил на угол вратарской, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Лобкарёв.

36' На фланге получил по ногам Погосов в верховой борьбе с защитником. Штрафной удар исполнять будут уфимцы.

35' Ворвался в штрафную соперника Касинтура, расшатал финтами защитников и пробил в ближний угол, но мяч оказался в руках голкипера.

34' Протащил мяч к штрафной соперника по центру Архипов и пробил по воротам, но на пути мяча оказался в подкате Сандарчук.

33' Со штрафного навесил Емельянов на ближнюю штангу, где головой пробил Хугаев, но мяч застрял в гуще защитника.

32' Перед чужой штрафной получил по ногам Никитин в борьбе с защитником. Опасный стандарт будут исполнять игроки "Уфы".

31' Вырывался в штрафную соперника на скорости Архипов после паса от Абдокова, но упал в борьбе с защитником. Судья показал желтую карточку за симуляцию.

30' Ушел от соперника по флангу Касинтура и навесил на дальнюю штангу, но здесь на выходе забрал мяч в свои руки Нестеренко.

29' Мог убегать на ворота соперника Ортис после заброса от Хугаева, но вовремя вернулся в оборону Махатадзе и вынес сферу в аут.

28' С правого фланга низом прострелил Чуперка в штрафную на Муталиеву, но выстрел последнего заблокировали защитники.

27' Проникающий пас исполнял Абдоков в штрафную на ход Муталиеву, но тому пробить в борьбе с защитником так и не удалось.

26' Ушел от соперника по правому флангу Абдоков и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Байрыев.

24' Пауза в матче. Арбитр позволил футболистам немного передохнуть и попить воды.

23' Устроили небольшую потасовку в штрафной гостей Ортис и Таказов. Судье пришлось вмешаться и выписать обоим по желтой карточке.

22' Тонкий пас исполнял в штрафную соперника Махатадзе на ход Мосейчуку, но прочитал эпизод Хамхоев и спокойно забрал мяч в руки.

21' Мягко забросил в штрафную соперника Погосов на ход Емельянову, но тому добраться до мяча в борьбе с защитником не удалось.

20' Убежал от соперника по флангу Чуперка и пробил с дальней дистанции, но точности ему явно не хватило.

19' Убегал в контратаку по флангу Никитин и прострелил в центр штрафной, но здесь в падении вынес сферу подальше Сидоров.

18' Отдавал пас в штрафную с фланга Касинтура на Ортиса, но того от мяча оттеснил грамотно корпусом Таказов.

17' Длинный заброс исполнял Байрыев в штрафную на ход Архипову, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Ерохину.

16' Прорывался в атаку по правой бровке Касинтура и прострелил в штрафную, но здесь пробить Емельянову не удалось в борьбе с защитником.

15' Диагональ исполнял на правый фланг Хугаев в направлении Касинтуры, но еще в полете выскочил снаряд за пределы поля.

14' Забросил в штрафную соперника Абдоков на ход Архипову, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

13' В медленном темпе проходит старт нашего поединка, команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

12' С правого фланга исполнял пас в штрафную Лобкарёв на ход Чуперке, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.

11' Убежал в контратаку по правой бровке Муталиев и попытался прострелить в штрафную, но этот пас перехватили защитники.

10' После навеса с угла поля пробивал головой из пределов штрафной Карп, но мяч полетел немного выше перекладины.

9' Прорвался по левой бровке Касинтура и прострелил на дальнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу за пределы поля Лобкарёв.

8' Вынужденная замена в составе "Кубани" произошла. Вместо травмированного Щёткина на поле появился Артём Архипов.

7' Проникающий пас исполнял в штрафную Махатадхзе на ход Муталиеву, но прочитал эпизод Сухов и перехватил этот пас.

6' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Щёткин. Потребуется ему помощь медиков.

5' Со штрафного последовала подача в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Сандарчук.

4' На фланге получил по ногам Махатадзе в борьбе с защитником. Штрафной удар исполнять будут игроки "Кубани".

3' Прорывался по правой бровке Карп и прострелил в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.

2' Дальний заброс исполнял Погосов на ход Емельянову, но тот в борьбе с защитников выпустил сферу в аут.