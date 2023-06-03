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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 34.
Уфа
1:2
Второй тайм: 66'
ФК Кубань
0'
24' Желтая карточка
Ортис Дилан
24' Желтая карточка
Таказов Сослан
0:1
45' Пенальти
Абдоков Нури
51' Желтая карточка
Абдоков Нури
54' Желтая карточка
Сухов Александр
1:1
58' Гол
Сандрачук Александр
1:2
61' Гол
Мосейчук Илья
61' Желтая карточка
Мосейчук Илья

Ход матча

7'
 
Архипов Артём
Щёткин Алексей
24'
Ортис Дилан
 
24'
 
Таказов Сослан
45'
0:1
Абдоков Нури
51'
 
Абдоков Нури
54'
Сухов Александр
 
58'
Сандрачук Александр
1:1
60'
 
Рыбин Алексей
Лобкарёв Владимир
61'
 
Родин Даниил
Муталиев Аслан
61'
1:2
Мосейчук Илья
61'
 
Мосейчук Илья
64'
Минаев Роман
Ортис Дилан
 
Прогнозы 125
Уфа 72% (90)
X 20% (25)
ФК Кубань 8% (10)
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3.60
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ФК Кубань

История личных встреч

Уфа
ФК Кубань

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Среднее время на гол

38
270

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евсеев Алексей 5 (2) 0.15
Темников Иван 3 0.09
Минаев Роман 3 0.09
Касинтура Эгаш 3 0.09
Плиев Константин 2 0.06
Молтенинов Илья 2 0.06
Погосов Артём 2 0.06
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.06
Камилов Владислав 1 0.03
Голубев Артём 1 0.03
Конюхов Вадим 1 0.03
Мухин Александр 1 0.03
Ортис Дилан 1 0.03
Ахатов Данил 1 0.03
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 11 (3) 0.32
Архипов Артём 3 0.09
Мосейчук Илья 3 0.09
Сидоров Максим 3 (1) 0.09
Рыбин Алексей 2 0.06
Щёткин Алексей 2 0.06
Чуканов Андреа 2 0.06
Родин Даниил 2 0.06
Байрыев Азат 1 0.03
Таказов Сослан 1 0.03
Лаук Максим 1 0.03
Махатадзе Георгий 1 0.03
Горовых Даниил 1 0.03
Цаллагов Дзамболат 1 0.03
Чуперка Валерий 1 (1) 0.03

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 6 1
Ботака-Иобома Эрвинг 7 0
Фищенко Руслан 7 0
Карп Кэтэлин 5 1
Голубев Артём 6 0
Касинтура Эгаш 6 0
Никитин Андрей Владимирович 4 1
Ортис Дилан 5 0
Емельянов Данила 3 1
Темников Иван 4 0
Сухов Александр 3 0
Плиев Заурбек 3 0
Евсеев Алексей 3 0
Камилов Владислав 3 0
Хугаев Алан 3 0
Молтенинов Илья 3 0
Минаев Роман 2 0
Конюхов Вадим 2 0
Мухин Александр 2 0
Ушахин Лев 2 0
Масалов Александр 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Чернов Алексей 1 0
Погосов Артём 1 0
Кукушкин Иван 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безденежных Игорь 7 1
Сидоров Максим 5 2
Хомуха Иван 8 0
Таказов Сослан 8 0
Родин Даниил 7 0
Абдоков Нури 6 0
Байрыев Азат 5 0
Махатадзе Георгий 5 0
Архипов Артём 5 0
Мосейчук Илья 5 0
Позняк Александр 2 1
Ткачук Денис 3 0
Нестеренко Юрий 2 0
Лобкарёв Владимир 2 0
Щёткин Алексей 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Стаменкович Милош 2 0
Чуканов Андреа 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Голосов Илья 2 0
Гудков Ян 2 0
Лаук Максим 1 0
Югалдин Дмитрий 1 0
Солоп Аркадий 1 0

Результаты матчей

Уфа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
ФК Кубань
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
9
Уфа
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
ФК Кубань
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

7
17
Уфа
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
ФК Кубань
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

27
12

Волевые поражения

10
26

Голы по времени матча

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
25 Не забивали 23
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
3
20%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
3
21%
5
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
20%
76-90

Пропущено

20
24
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
10%
3
13%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
2
10%
7
29%
29%
61-75
9
45%
7
29%
29%
76-90

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
1
7%
4
21%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
3
16%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
5
36%
4
21%
76-90

Пропущено

27
16
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
11%
1
6%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
2
7%
4
25%
46-60
6
22%
2
13%
61-75
8
30%
30%
6
38%
76-90

Забито

28
34
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
14 Не забивали 13
3
11%
5
15%
1-15
4
14%
4
12%
16-30
5
18%
6
18%
31-45
5
18%
11
32%
46-60
4
14%
1
3%
61-75
7
25%
7
21%
76-90

Пропущено

47
40
19 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 25
5
11%
4
10%
1-15
5
11%
4
10%
16-30
9
19%
5
13%
31-45
3
6%
5
13%
46-60
8
17%
9
23%
61-75
17
36%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нефтехимик - Уфа 2:0 Уфа - КАМАЗ 1:0 Уфа - Енисей 2:2 Родина Москва - Уфа 2:1
Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Балтика - Уфа 3:2 Уфа - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1
ФК Кубань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ФК Кубань - Енисей 0:2 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - ФК Кубань 2:0
ФК Кубань - Акрон 1:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0

Результаты матчей

Уфа
ФК Кубань

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
1
12 раз 36%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Уфа
ФК Кубань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
7
6
10
1.5
6
11
3
13
2.5
2
15
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
6
3
14
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
20
13
9
24
1.5
9
24
3
30
2.5
3
30
1
32
3.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 Заявка 34 19 12 3 53 - 27 69
2.
Балтика
 1:1 Заявка 34 17 14 3 55 - 30 65
3.
Алания
 0:1 Заявка 34 16 11 7 54 - 35 59
4.
Енисей
 0:0 Заявка 34 13 15 6 43 - 35 54
5.
Родина Москва
 0:0 Заявка 34 13 11 10 42 - 38 50
6.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 34 13 10 11 25 - 27 49
7.
Шинник
 0:1 Заявка 34 13 7 14 36 - 38 46
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 34 11 11 12 50 - 39 44
9.
КАМАЗ
 Заявка 33 11 11 11 35 - 34 44
10.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 11 11 32 - 33 44
11.
Волгарь
 Заявка 33 11 11 11 37 - 37 44
12.
Акрон
 Заявка 33 9 16 8 34 - 36 43
13.
Арсенал Тула
 Заявка 34 11 8 15 37 - 46 41
14.
ФК Кубань
 2:1 Заявка 34 9 10 15 36 - 41 37
15.
Велес Москва
 1:1 Заявка 34 9 7 18 35 - 54 34
16.
Уфа
 1:2 Заявка 34 8 8 18 35 - 46 32
17.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 34 8 7 19 29 - 54 31
18.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 34 6 12 16 23 - 41 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 Заявка 17 10 6 1 35 - 16 36
2.
Балтика
 1:1 Заявка 17 10 6 1 27 - 15 36
3.
Енисей
 0:0 Заявка 17 10 6 1 25 - 13 36
4.
Шинник
 0:1 Заявка 17 10 5 2 23 - 11 35
5.
Алания
 0:1 Заявка 17 9 6 2 34 - 21 33
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 8 6 3 32 - 11 30
7.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 17 8 5 4 15 - 9 29
8.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
9.
Волгарь
 Заявка 17 7 5 5 15 - 15 26
10.
Велес Москва
 1:1 Заявка 17 7 3 7 20 - 19 24
11.
Нефтехимик
 Заявка 17 6 6 5 17 - 15 24
12.
ФК Кубань
 2:1 Заявка 17 6 4 7 19 - 16 22
13.
Арсенал Тула
 Заявка 17 6 4 7 23 - 27 22
14.
Уфа
 1:2 Заявка 17 6 4 7 21 - 19 22
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 0:0 Заявка 17 5 6 6 20 - 23 21
17.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 17 4 4 9 13 - 25 16
18.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 17 3 5 9 10 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 Заявка 17 9 6 2 18 - 11 33
2.
Балтика
 1:1 Заявка 17 7 8 2 28 - 15 29
3.
Родина Москва
 0:0 Заявка 17 8 5 4 22 - 15 29
4.
Алания
 0:1 Заявка 17 7 5 5 20 - 14 26
5.
Акрон
 Заявка 17 5 7 5 18 - 22 22
6.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 17 5 5 7 10 - 18 20
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Арсенал Тула
 Заявка 17 5 4 8 14 - 19 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 0:0 Заявка 17 3 9 5 18 - 22 18
11.
КАМАЗ
 Заявка 17 4 5 8 15 - 21 17
12.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 17 3 7 7 13 - 17 16
13.
ФК Кубань
 2:1 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
14.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 17 4 3 10 16 - 29 15
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
16.
Шинник
 0:1 Заявка 17 3 2 12 13 - 27 11
17.
Уфа
 1:2 Заявка 17 2 4 11 14 - 27 10
18.
Велес Москва
 1:1 Заявка 17 2 4 11 15 - 35 10
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 14
Родина Москва Тимошенко Иван 14
Рубин Фамейе Джоэль 12
Алания Гиоргобиани Николай 11
ФК Кубань Абдоков Нури 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Акрон Савичев Константин 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Волга Ульяновск Морозов Кирилл 10
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    67'
    Ответные замены в составе "Кубани" произошли. Вместо Махатадхе и Мосейчука доигрывать будут Безденежных и Лаук.
  • 66'
    Пробивал по воротам Темников после навеса от Касинтуры, но мяч полетел в сантиметрах от дальней штанги.
  • 65'
    Накрутил соперника на фланге Касинтура, сместился в штрафную, но его удар в подкате накрыл Таказов.
  • Замена
    64'
    Сразу три замены в составе "Уфы" произошло. Вместо Ортиса, Емельянов и Никитина на поле вышли Евсеев, Темников и Минаев. 
  • 63'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Емельянов после неудачного выноса защитников и пробил с ходу, но угодил точно в Таказова.
  • Описание гола
    62'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Илья Мосейчук! Снова смогли выйти вперед гости. Взял инициативу на себя Мосейчук, прорвался к штрафной соперника и пробил в ближнюю девятку. Рикошетом от перекладины снаряд влетел точно в сетку.
  • Замена
    61'
    Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Лобкарёва и Муталиева на поле появились Рыбин и Родин.
  • 60'
    Зацепился за мяч Ортис в чужой штрафной и отдал пяткой на Емельянова, который пробил в касание, но угодил точно в защитника.
  • Описание гола
    59'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Александр Сандарчук! Смогли сравнять счет уфимцы. Касинтура нашел пасом в чужой штрафной Карпа, который обыграл защитника и тут же подал на дальнюю штангу, где головой смог пробить точно под перекладину Сандарчук.
  • 58'
    С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Хугаев, но мяч полетел слабо и точно в руки Нестеренко.
  • 57'
    Отдавал пас по флангу Сухов на ход Касинтуры, но тот в самый неподходящий момент наступил на мяч и упал на газон. Момент был упущен.
  • 56'
    Сухов слишком активно оспаривал решение арбитра в центре поля, за что лишь сам увидел перед собой желтую карточку.
  • 55'
    После подачи с угла поля от Погосова мяч заметался по штрафной и прилетел к Карпу, который с острого угла пробил по воротам, но не попал в створ.
  • Угловой
    54'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Хугаев и пробил в дальний нижний угол, но Нестеренков в падении перевел на угловой.
  • 53'
    Прорывался по правому флангу на скорости Касинтура и навесил на Ортиса, но тот упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.
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    • 52'
      Отобрал мяч в центре поля Архипов и тут же отдал вперед на Мосейчука, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.
    • Желтая карточка
      51'
      В центре поля получил по ногам Касинтура в борьбе против Абдокова. Судья показал нарушителю желтую карточку.
    • 50'
      Зацепился за мяч Ортис на чужой половине поля и сбросил поперек на Касинтуру, но тому добраться до сферы не позволил защитник.
    • 49'
      Забросил на чужую половину поля Таказов на ход Муталиеву, но тот не смог оторваться от Сухова и в итоге потерял сферу.
    • 48'
      Диагональный пас исполнял Хугаев на фланг, куда забегал Погосов, но не смог он догнать сферу в пределах поля.
    • 47'
      Мог убегать Махатадзе на ворота соперника после скидки от Архипова, но не удалось ему догнать сферу в пределах поля.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли отыграться хозяева?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком отправил судья команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
    • Пенальти
      45'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Нури Абдоков! Без особых проблем Абдоков реализовал пенальти, отправив сферу и голкипера по разным углам.
    • Пенальти!
      45'
      Абдоков с дальней дистанции пробивал по воротам, но в своей штрафной мяч остановил рукой Никитин. Судья назначил пенальти.
    • 45'
      Накрутил соперника на фланге Абдоков и навесил на дальнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Сандарчук.
    • 45'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Чуперка после паса от Мосейчука, но на пути мяча оказался Ерохин.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.
    • 44'
      Пробивал в падении Ортис в борьбе с защитником после прострела с фланга от Погосова, но мяч полетел над перекладиной.
    • 43'
      Пробивал по воротам Карп с линии штрафной после скидки от Касинтуры, но мяч полетел в сантиметрах от ближней штанги.
    • 42'
      С угла поля последовал навес от Емельянова на дальнюю штангу, но здесь Байрыев вынес снаряд головой в аут.
    • Угловой
      41'
      Отдавал пас по флангу Касинтура на ход Никитину, но мяч в чистом подкате вынес Таказов за лицевую линию. Будет угловой.
    • 40'
      Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Абдоков на ход Архипову, но того опередил вышедший из ворот Хамхоев.
    • Желтая карточка
      39'
      Сидорова прямой ногой травмировал в колено Погосов, за что тут же получил желтую карточку нарушитель.
    • 38'
      Выскакивал на ворота соперника Касинутра после паса от Карпа, но переиграть голкипера в ближнем бою не удалось ему.
    • 37'
      Со штрафного Емельянов навесил на угол вратарской, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Лобкарёв.
    • 36'
      На фланге получил по ногам Погосов в верховой борьбе с защитником. Штрафной удар исполнять будут уфимцы.
    • 35'
      Ворвался в штрафную соперника Касинтура, расшатал финтами защитников и пробил в ближний угол, но мяч оказался в руках голкипера.
    • 34'
      Протащил мяч к штрафной соперника по центру Архипов и пробил по воротам, но на пути мяча оказался в подкате Сандарчук.
    • 33'
      Со штрафного навесил Емельянов на ближнюю штангу, где головой пробил Хугаев, но мяч застрял в гуще защитника.
    • 32'
      Перед чужой штрафной получил по ногам Никитин в борьбе с защитником. Опасный стандарт будут исполнять игроки "Уфы".
    • Желтая карточка
      31'
      Вырывался в штрафную соперника на скорости Архипов после паса от Абдокова, но упал в борьбе с защитником. Судья показал желтую карточку за симуляцию. 
    • 30'
      Ушел от соперника по флангу Касинтура и навесил на дальнюю штангу, но здесь на выходе забрал мяч в свои руки Нестеренко.
    • 29'
      Мог убегать на ворота соперника Ортис после заброса от Хугаева, но вовремя вернулся в оборону Махатадзе и вынес сферу в аут.
    • 28'
      С правого фланга низом прострелил Чуперка в штрафную на Муталиеву, но выстрел последнего заблокировали защитники.
    • 27'
      Проникающий пас исполнял Абдоков в штрафную на ход Муталиеву, но тому пробить в борьбе с защитником так и не удалось.
    • 26'
      Ушел от соперника по правому флангу Абдоков и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Байрыев.
    • 24'
      Пауза в матче. Арбитр позволил футболистам немного передохнуть и попить воды.
    • Желтая карточка
      23'
      Устроили небольшую потасовку в штрафной гостей Ортис и Таказов. Судье пришлось вмешаться и выписать обоим по желтой карточке.
    • 22'
      Тонкий пас исполнял в штрафную соперника Махатадзе на ход Мосейчуку, но прочитал эпизод Хамхоев и спокойно забрал мяч в руки.
    • 21'
      Мягко забросил в штрафную соперника Погосов на ход Емельянову, но тому добраться до мяча в борьбе с защитником не удалось.
    • 20'
      Убежал от соперника по флангу Чуперка и пробил с дальней дистанции, но точности ему явно не хватило.
    • 19'
      Убегал в контратаку по флангу Никитин и прострелил в центр штрафной, но здесь в падении вынес сферу подальше Сидоров.
    • 18'
      Отдавал пас в штрафную с фланга Касинтура на Ортиса, но того от мяча оттеснил грамотно корпусом Таказов.
    • 17'
      Длинный заброс исполнял Байрыев в штрафную на ход Архипову, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Ерохину.
    • 16'
      Прорывался в атаку по правой бровке Касинтура и прострелил в штрафную, но здесь пробить Емельянову не удалось в борьбе с защитником.
    • 15'
      Диагональ исполнял на правый фланг Хугаев в направлении Касинтуры, но еще в полете выскочил снаряд за пределы поля.
    • 14'
      Забросил в штрафную соперника Абдоков на ход Архипову, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 13'
      В медленном темпе проходит старт нашего поединка, команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
    • 12'
      С правого фланга исполнял пас в штрафную Лобкарёв на ход Чуперке, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.
    • 11'
      Убежал в контратаку по правой бровке Муталиев и попытался прострелить в штрафную, но этот пас перехватили защитники.
    • 10'
      После навеса с угла поля пробивал головой из пределов штрафной Карп, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • 9'
      Прорвался по левой бровке Касинтура и прострелил на дальнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу за пределы поля Лобкарёв.
    • Замена
      8'
      Вынужденная замена в составе "Кубани" произошла. Вместо травмированного Щёткина на поле появился Артём Архипов.
    • 7'
      Проникающий пас исполнял в штрафную Махатадхзе на ход Муталиеву, но прочитал эпизод Сухов и перехватил этот пас.
    • 6'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Щёткин. Потребуется ему помощь медиков.
    • 5'
      Со штрафного последовала подача в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Сандарчук.
    • 4'
      На фланге получил по ногам Махатадзе в борьбе с защитником. Штрафной удар исполнять будут игроки "Кубани".
    • 3'
      Прорывался по правой бровке Карп и прострелил в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.
    • 2'
      Дальний заброс исполнял Погосов на ход Емельянову, но тот в борьбе с защитников выпустил сферу в аут.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. В заключительном туре Первой лиги России нас ждет много поединков, в одном из которых встретятся "Уфа" и "Кубань". Обе команды ведут борьбу за выживание, потому игра обещает быть интересной. Комментировать поединок для Вас будет Федосов Дмитрий!
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    Прогнозы 125
    Уфа 72% (90)
    X 20% (25)
    ФК Кубань 8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    ФК Кубань
    6.20
    3.60
    4.70
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уфа 1:2 ФК Кубань

    Исход игры
    Уфа
    72% (90)
    Ничья
    20% (25)
    ФК Кубань
    8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.9% (37)
    Меньше
    68.1% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    49.14% (57)
    Нет
    50.86% (59)
    Популярный счёт
    1:0 Уфа
    39.2% (49)
    2:1 Уфа
    23.2% (29)
    1:1 Ничья
    16% (20)
    2:0 Уфа
    4.8% (6)
    1:2 ФК Кубань
    3.2% (4)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
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    ФК Кубань
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