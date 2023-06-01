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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 34.
Уфа
 
Позже
ФК Кубань
Прогнозы 56
Уфа 69.6% (39)
X 23.2% (13)
ФК Кубань 7.1% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

Уфа
ФК Кубань

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Среднее время на гол

38
270

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евсеев Алексей 5 (2) 0.15
Темников Иван 3 0.09
Минаев Роман 3 0.09
Касинтура Эгаш 3 0.09
Плиев Константин 2 0.06
Молтенинов Илья 2 0.06
Погосов Артём 2 0.06
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.06
Камилов Владислав 1 0.03
Голубев Артём 1 0.03
Конюхов Вадим 1 0.03
Мухин Александр 1 0.03
Ортис Дилан 1 0.03
Ахатов Данил 1 0.03
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 10 (2) 0.3
Архипов Артём 3 0.09
Мосейчук Илья 3 0.09
Сидоров Максим 3 (1) 0.09
Рыбин Алексей 2 0.06
Щёткин Алексей 2 0.06
Чуканов Андреа 2 0.06
Родин Даниил 2 0.06
Байрыев Азат 1 0.03
Таказов Сослан 1 0.03
Лаук Максим 1 0.03
Махатадзе Георгий 1 0.03
Горовых Даниил 1 0.03
Цаллагов Дзамболат 1 0.03
Чуперка Валерий 1 (1) 0.03

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 6 1
Ботака-Иобома Эрвинг 7 0
Фищенко Руслан 7 0
Карп Кэтэлин 5 1
Голубев Артём 6 0
Касинтура Эгаш 6 0
Никитин Андрей Владимирович 4 1
Емельянов Данила 3 1
Темников Иван 4 0
Ортис Дилан 4 0
Сухов Александр 3 0
Плиев Заурбек 3 0
Евсеев Алексей 3 0
Камилов Владислав 3 0
Хугаев Алан 3 0
Молтенинов Илья 3 0
Минаев Роман 2 0
Конюхов Вадим 2 0
Мухин Александр 2 0
Ушахин Лев 2 0
Масалов Александр 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Чернов Алексей 1 0
Погосов Артём 1 0
Кукушкин Иван 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безденежных Игорь 7 1
Сидоров Максим 5 2
Хомуха Иван 8 0
Таказов Сослан 7 0
Родин Даниил 7 0
Байрыев Азат 5 0
Махатадзе Георгий 5 0
Архипов Артём 5 0
Мосейчук Илья 5 0
Абдоков Нури 5 0
Позняк Александр 2 1
Ткачук Денис 3 0
Нестеренко Юрий 2 0
Лобкарёв Владимир 2 0
Щёткин Алексей 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Стаменкович Милош 2 0
Чуканов Андреа 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Голосов Илья 2 0
Гудков Ян 2 0
Лаук Максим 1 0
Югалдин Дмитрий 1 0
Солоп Аркадий 1 0

Результаты матчей

Уфа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
ФК Кубань
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
9
Уфа
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
ФК Кубань
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

7
17
Уфа
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
ФК Кубань
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

27
12

Волевые поражения

10
26

Голы по времени матча

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
25 Не забивали 23
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
3
20%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
3
21%
5
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
20%
76-90

Пропущено

20
24
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
10%
3
13%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
2
10%
7
29%
29%
61-75
9
45%
7
29%
29%
76-90

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
1
7%
4
21%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
3
16%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
5
36%
4
21%
76-90

Пропущено

27
16
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
11%
1
6%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
2
7%
4
25%
46-60
6
22%
2
13%
61-75
8
30%
30%
6
38%
76-90

Забито

28
34
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
14 Не забивали 13
3
11%
5
15%
1-15
4
14%
4
12%
16-30
5
18%
6
18%
31-45
5
18%
11
32%
46-60
4
14%
1
3%
61-75
7
25%
7
21%
76-90

Пропущено

47
40
19 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 25
5
11%
4
10%
1-15
5
11%
4
10%
16-30
9
19%
5
13%
31-45
3
6%
5
13%
46-60
8
17%
9
23%
61-75
17
36%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нефтехимик - Уфа 2:0 Уфа - КАМАЗ 1:0 Уфа - Енисей 2:2 Родина Москва - Уфа 2:1
Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Балтика - Уфа 3:2 Уфа - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1
ФК Кубань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ФК Кубань - Енисей 0:2 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - ФК Кубань 2:0
ФК Кубань - Акрон 1:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0

Результаты матчей

Уфа
ФК Кубань

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
1
12 раз 36%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Уфа
ФК Кубань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
7
6
10
1.5
6
11
3
13
2.5
2
15
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
6
3
14
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
20
13
9
24
1.5
9
24
3
30
2.5
3
30
1
32
3.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 33 19 11 3 53 - 27 68
2.
Балтика
 Заявка 33 17 13 3 54 - 29 64
3.
Алания
 Заявка 33 16 11 6 54 - 34 59
4.
Енисей
 Заявка 33 13 14 6 43 - 35 53
5.
Родина Москва
 Заявка 33 13 10 10 42 - 38 49
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 12 10 11 24 - 27 46
7.
Шинник
 Заявка 33 13 7 13 36 - 37 46
8.
КАМАЗ
 Заявка 33 11 11 11 35 - 34 44
9.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 11 11 32 - 33 44
10.
Волгарь
 Заявка 33 11 11 11 37 - 37 44
11.
Акрон
 Заявка 33 9 16 8 34 - 36 43
12.
Арсенал Тула
 Заявка 33 11 8 14 37 - 40 41
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 33 10 11 12 44 - 39 41
14.
ФК Кубань
 Заявка 33 8 10 15 34 - 40 34
15.
Велес Москва
 Заявка 33 9 6 18 34 - 53 33
16.
Уфа
 Заявка 33 8 8 17 34 - 44 32
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 33 6 11 16 23 - 41 29
18.
Краснодар-2
 Заявка 33 7 7 19 28 - 54 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 17 10 6 1 35 - 16 36
2.
Балтика
 Заявка 16 10 5 1 26 - 14 35
3.
Енисей
 Заявка 16 10 5 1 25 - 13 35
4.
Шинник
 Заявка 17 10 5 2 23 - 11 35
5.
Алания
 Заявка 17 9 6 2 34 - 21 33
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 7 6 3 26 - 11 27
7.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
8.
Волгарь
 Заявка 17 7 5 5 15 - 15 26
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 7 5 4 14 - 9 26
10.
Велес Москва
 Заявка 17 7 3 7 20 - 19 24
11.
Нефтехимик
 Заявка 17 6 6 5 17 - 15 24
12.
ФК Кубань
 Заявка 17 6 4 7 19 - 16 22
13.
Арсенал Тула
 Заявка 17 6 4 7 23 - 27 22
14.
Уфа
 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 17 3 5 9 10 - 24 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 16 9 5 2 18 - 11 32
2.
Балтика
 Заявка 17 7 8 2 28 - 15 29
3.
Родина Москва
 Заявка 17 8 5 4 22 - 15 29
4.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
5.
Акрон
 Заявка 17 5 7 5 18 - 22 22
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 5 5 7 10 - 18 20
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 Заявка 17 3 9 5 18 - 22 18
11.
КАМАЗ
 Заявка 17 4 5 8 15 - 21 17
12.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 6 7 13 - 17 15
13.
Краснодар-2
 Заявка 17 4 3 10 16 - 29 15
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
15.
ФК Кубань
 Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
16.
Шинник
 Заявка 16 3 2 11 13 - 26 11
17.
Уфа
 Заявка 17 2 4 11 14 - 27 10
18.
Велес Москва
 Заявка 16 2 3 11 14 - 34 9
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 14
Родина Москва Тимошенко Иван 14
Рубин Фамейе Джоэль 12
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Акрон Савичев Константин 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Уфа Фищенко Руслан 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - ФК Кубань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 2 дня 5 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 56
    Уфа 69.6% (39)
    X 23.2% (13)
    ФК Кубань 7.1% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Уфа - ФК Кубань онлайн

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    Прогнозы на матч Уфа - ФК Кубань

    Исход игры
    Уфа
    70.2% (40)
    Ничья
    22.8% (13)
    ФК Кубань
    7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (18)
    Меньше
    66.67% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    53.7% (29)
    Нет
    46.3% (25)
    Популярный счёт
    1:0 Уфа
    31.6% (18)
    2:1 Уфа
    26.3% (15)
    1:1 Ничья
    19.3% (11)
    2:0 Уфа
    8.8% (5)
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