Тур: 34.
История личных встреч
Уфа
ФК Кубань
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.33
Среднее время на гол
38
270
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евсеев Алексей
|5 (2)
|0.15
|Темников Иван
|3
|0.09
|Минаев Роман
|3
|0.09
|Касинтура Эгаш
|3
|0.09
|Плиев Константин
|2
|0.06
|Молтенинов Илья
|2
|0.06
|Погосов Артём
|2
|0.06
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0.06
|Камилов Владислав
|1
|0.03
|Голубев Артём
|1
|0.03
|Конюхов Вадим
|1
|0.03
|Мухин Александр
|1
|0.03
|Ортис Дилан
|1
|0.03
|Ахатов Данил
|1
|0.03
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдоков Нури
|10 (2)
|0.3
|Архипов Артём
|3
|0.09
|Мосейчук Илья
|3
|0.09
|Сидоров Максим
|3 (1)
|0.09
|Рыбин Алексей
|2
|0.06
|Щёткин Алексей
|2
|0.06
|Чуканов Андреа
|2
|0.06
|Родин Даниил
|2
|0.06
|Байрыев Азат
|1
|0.03
|Таказов Сослан
|1
|0.03
|Лаук Максим
|1
|0.03
|Махатадзе Георгий
|1
|0.03
|Горовых Даниил
|1
|0.03
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0.03
|Чуперка Валерий
|1 (1)
|0.03
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|6
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|7
|0
|Фищенко Руслан
|7
|0
|Карп Кэтэлин
|5
|1
|Голубев Артём
|6
|0
|Касинтура Эгаш
|6
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|1
|Емельянов Данила
|3
|1
|Темников Иван
|4
|0
|Ортис Дилан
|4
|0
|Сухов Александр
|3
|0
|Плиев Заурбек
|3
|0
|Евсеев Алексей
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Хугаев Алан
|3
|0
|Молтенинов Илья
|3
|0
|Минаев Роман
|2
|0
|Конюхов Вадим
|2
|0
|Мухин Александр
|2
|0
|Ушахин Лев
|2
|0
|Масалов Александр
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Чернов Алексей
|1
|0
|Погосов Артём
|1
|0
|Кукушкин Иван
|1
|0
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безденежных Игорь
|7
|1
|Сидоров Максим
|5
|2
|Хомуха Иван
|8
|0
|Таказов Сослан
|7
|0
|Родин Даниил
|7
|0
|Байрыев Азат
|5
|0
|Махатадзе Георгий
|5
|0
|Архипов Артём
|5
|0
|Мосейчук Илья
|5
|0
|Абдоков Нури
|5
|0
|Позняк Александр
|2
|1
|Ткачук Денис
|3
|0
|Нестеренко Юрий
|2
|0
|Лобкарёв Владимир
|2
|0
|Щёткин Алексей
|2
|0
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Стаменкович Милош
|2
|0
|Чуканов Андреа
|2
|0
|Цаллагов Дзамболат
|2
|0
|Голосов Илья
|2
|0
|Гудков Ян
|2
|0
|Лаук Максим
|1
|0
|Югалдин Дмитрий
|1
|0
|Солоп Аркадий
|1
|0
Результаты матчей
Уфа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
ФК Кубань
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
3
9
Уфа
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
ФК Кубань
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
23
10
Волевые поражения
7
17
Уфа
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
ФК Кубань
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
27
12
Волевые поражения
10
26
Голы по времени матча
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
25 Не забивали 23
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
3
20%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
3
21%
5
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
20%
76-90
Пропущено
20
24
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
10%
3
13%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
2
10%
7
29%
29%
61-75
9
45%
7
29%
29%
76-90
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
1
7%
4
21%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
3
16%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
5
36%
4
21%
76-90
Пропущено
27
16
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
11%
1
6%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
2
7%
4
25%
46-60
6
22%
2
13%
61-75
8
30%
30%
6
38%
76-90
Забито
28
34
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
14 Не забивали 13
3
11%
5
15%
1-15
4
14%
4
12%
16-30
5
18%
6
18%
31-45
5
18%
11
32%
46-60
4
14%
1
3%
61-75
7
25%
7
21%
76-90
Пропущено
47
40
19 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 25
5
11%
4
10%
1-15
5
11%
4
10%
16-30
9
19%
5
13%
31-45
3
6%
5
13%
46-60
8
17%
9
23%
61-75
17
36%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нефтехимик - Уфа 2:0 Уфа - КАМАЗ 1:0 Уфа - Енисей 2:2 Родина Москва - Уфа 2:1
Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Балтика - Уфа 3:2 Уфа - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1
ФК Кубань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ФК Кубань - Енисей 0:2 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - ФК Кубань 2:0
ФК Кубань - Акрон 1:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0
Результаты матчей
Уфа
ФК Кубань
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
1
12 раз 36%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Уфа
ФК Кубань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
107
610
611
313
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
106
314
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
2013
924
924
330
330
132
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|11
|3
|53 - 27
|68
|2.
|Заявка
|33
|17
|13
|3
|54 - 29
|64
|3.
|Заявка
|33
|16
|11
|6
|54 - 34
|59
|4.
|Заявка
|33
|13
|14
|6
|43 - 35
|53
|5.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|42 - 38
|49
|6.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|24 - 27
|46
|7.
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|36 - 37
|46
|8.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|35 - 34
|44
|9.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|32 - 33
|44
|10.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|37 - 37
|44
|11.
|Заявка
|33
|9
|16
|8
|34 - 36
|43
|12.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|37 - 40
|41
|13.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|44 - 39
|41
|14.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|34 - 40
|34
|15.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|34 - 53
|33
|16.
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|34 - 44
|32
|17.
|Заявка
|33
|6
|11
|16
|23 - 41
|29
|18.
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|28 - 54
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|35 - 16
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|26 - 14
|35
|3.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|25 - 13
|35
|4.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|23 - 11
|35
|5.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|34 - 21
|33
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|26 - 11
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|15 - 15
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|14 - 9
|26
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 19
|24
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 15
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 16
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 27
|22
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 17
|22
|15.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 14
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 24
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|18 - 11
|32
|2.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|28 - 15
|29
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 13
|26
|5.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 22
|22
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|10 - 18
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 13
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 22
|18
|10.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|18 - 22
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 21
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 17
|15
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 29
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|16.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 26
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|14 - 27
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 34
|9
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|14
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|12
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Акрон
|Савичев Константин
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Уфа
|Фищенко Руслан
|10
Прогнозы на матч Уфа - ФК Кубань
Исход игры
Уфа
70.2% (40)
Ничья
22.8% (13)
ФК Кубань
7% (4)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (18)
Меньше
66.67% (36)
Обе команды забьют
Да
53.7% (29)
Нет
46.3% (25)
Популярный счёт
1:0 Уфа
31.6% (18)
2:1 Уфа
26.3% (15)
1:1 Ничья
19.3% (11)
2:0 Уфа
8.8% (5)
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