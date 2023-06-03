Тур: 38. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Леонард Томас
Прогноз на матч от Liveresult
17
Витинья
II
28
Солер
Карлос
14
Бернат
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
-
14 Бернат ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Чам МухаммедНападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
История личных встреч
ПСЖ
Клермон
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
13
Голов в среднем за матч
4
4.33
Среднее время на гол
22
20
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
1.25
3.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
27
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|28 (2)
|0.76
|Месси Лионель
|16
|0.43
|Неймар
|13 (2)
|0.35
|Хакими Ашраф
|5
|0.14
|Экитике Уго
|3
|0.08
|Фабиан Руис
|3
|0.08
|Солер Карлос
|3
|0.08
|Витинья II
|2
|0.05
|Маркиньос Маркос
|2
|0.05
|Данилу Перейра
|2
|0.05
|Саншеш Ренату
|2
|0.05
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.05
|Мендеш Нуну
|1
|0.03
|Бернат Хуан
|1
|0.03
|Рамос Серхио
|1
|0.03
|Мукиэле Норди
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Пембеле Тимоте
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киэ Грежон
|9 (4)
|0.24
|Чам Мухаммед
|7 (2)
|0.19
|Хауи Саиф-Эдин
|7
|0.19
|Андрич Комнен
|4 (1)
|0.11
|Гастьен Йоан
|3
|0.08
|Рашани Эльбасан
|3
|0.08
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|0.08
|Бела Жереми
|1
|0.03
|Аллевина Джим
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|1
|0.03
|Доссу Жодель
|1
|0.03
|Кофрие Максимилиано
|1
|0.03
|Ожье Флоран
|0
|0
|Зеффан Мехди
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Маурер Айман
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|10
|1
|Хакими Ашраф
|6
|2
|Неймар
|5
|1
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Маркиньос Маркос
|4
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|Витинья II
|3
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Битшиабу Эль-Шадай
|2
|0
|Кристоф Гальтье
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Гарби Исмаэль
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|10
|1
|Кофрие Максимилиано
|9
|1
|Ветеска Матеуш
|6
|1
|Гастьен Йоан
|7
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|2
|Маньен Йоанн
|6
|0
|Ожье Флоран
|4
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|Андрич Комнен
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|Киэ Грежон
|3
|0
|Аллевина Джим
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Pascal Gastien
|2
|0
|Cheick Oumar Konate
|2
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Клермон
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
5
Волевые поражения
3
6
ПСЖ
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Клермон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
7
21
Волевые поражения
42
18
ПСЖ
48.5%
51.5%
16 побед 17 поражений
Первый тайм
32% (12)
27% (10)
41% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
30% (11)
38% (14)
Клермон
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
30% (11)
32% (12)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
23
26
Волевые поражения
45
24
Голы по времени матча
Забито
41
21
18 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
21 Не забивали 24
5
12%
1
5%
1-15
6
15%
2
10%
16-30
7
17%
4
19%
31-45
10
24%
5
24%
46-60
4
10%
3
14%
61-75
9
22%
6
29%
76-90
Пропущено
24
20
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
5
21%
7
35%
31-45
7
29%
29%
3
15%
46-60
2
8%
6
30%
61-75
4
17%
1
5%
76-90
Забито
44
20
23 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 7
20 Не забивали 24
9
20%
3
15%
1-15
8
18%
1
5%
16-30
6
14%
4
20%
31-45
7
16%
4
20%
46-60
3
7%
4
20%
61-75
11
25%
4
20%
76-90
Пропущено
15
28
6 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
13%
5
18%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
2
13%
5
18%
31-45
4
27%
2
7%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
4
27%
7
25%
76-90
Забито
85
41
41 В 1-м тайме 15
44 Во 2-м тайме 26
26 Забивали первыми 16
4 Не забивали 11
14
16%
4
10%
1-15
14
16%
3
7%
16-30
13
15%
8
20%
31-45
17
20%
9
22%
46-60
7
8%
7
17%
61-75
20
24%
10
24%
76-90
Пропущено
39
48
17 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 27
4
10%
5
10%
1-15
6
15%
9
19%
16-30
7
18%
12
25%
31-45
11
28%
5
10%
46-60
3
8%
9
19%
61-75
8
21%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3
ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3
Клермон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1
Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1
Результаты матчей
ПСЖ
Клермон
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
0:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
5
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
Точный счет
0:3
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
1:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
2 раза 11%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:3
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
4:3
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
9 раз 24%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
7 раз 19%
0
4 раза 11%
5
4 раза 11%
4
3 раза 8%
7
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
136
117
712
711
612
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
144
136
513
811
216
217
117
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
334
Больше Меньше
2710
2413
1225
1522
235
829
136
532
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|4
|6
|87 - 37
|85
|2.
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 28
|81
|3.
|Заявка
|37
|22
|7
|8
|67 - 39
|73
|4.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|64 - 43
|66
|5.
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|67 - 38
|65
|6.
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|69 - 56
|65
|7.
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|64 - 44
|62
|8.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|42 - 47
|56
|9.
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|45 - 36
|55
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|50 - 52
|52
|11.
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|44 - 42
|51
|12.
|Заявка
|37
|14
|5
|18
|62 - 61
|47
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|49 - 56
|45
|14.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|43 - 52
|44
|15.
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|50 - 57
|40
|16.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 60
|35
|17.
|Заявка
|37
|6
|15
|16
|36 - 55
|33
|18.
|Заявка
|37
|4
|11
|22
|44 - 80
|23
|19.
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|22 - 74
|23
|20.
|Заявка
|37
|4
|6
|27
|33 - 80
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|Заявка
|19
|15
|0
|4
|43 - 14
|45
|3.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|40 - 25
|43
|4.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|5.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|35 - 19
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 24
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|20 - 28
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 24
|26
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 29
|24
|15.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 26
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 25
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|18 - 29
|13
|19.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|44 - 15
|44
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 15
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 19
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 22
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 31
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|16.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|17.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|Заявка
|19
|3
|1
|15
|26 - 51
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|28 (5)
|Лион
|Ляказетт Александр
|27 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|24 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|20 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|20 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 10
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ - Клермон
Исход игры
ПСЖ
97% (96)
Ничья
1% (1)
Клермон
2% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (58)
Меньше
36.96% (34)
Обе команды забьют
Да
39.13% (36)
Нет
60.87% (56)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
28.3% (28)
2:1 ПСЖ
18.2% (18)
3:0 ПСЖ
18.2% (18)
3:1 ПСЖ
13.1% (13)
4:0 ПСЖ
4% (4)
1:0 ПСЖ
4% (4)
4:2 ПСЖ
2% (2)
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