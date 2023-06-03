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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
ПСЖ
 
Позже
Клермон
Прогнозы 99
ПСЖ 97% (96)
X 1% (1)
Клермон 2% (2)
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Ничья
Клермон
13.00
7.40
9.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Доннарумма
Джанлуиджи
15
Данилу
Перейра
4
Рамос
Серхио
31
Битшиабу
Эль-Шадай
2
Хакими
Ашраф
6
Верратти
Марко
17
Витинья
II
28
Солер
Карлос
14
Бернат
Хуан
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
5
Кофрие
Максимилиано
2
Зеффан
Мехди
25
Гастьен
Йоан
7
Маньен
Йоанн
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
70
Чам
Мухаммед
95
Киэ
Грежон
18
Рашани
Эльбасан
ПСЖ
3-5-2
Клермон
3-4-3

История личных встреч

ПСЖ
Клермон

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Л1
0:5
Л1
1:6
Л1
4:0
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

4
13

Голов в среднем за матч

4
4.33

Среднее время на гол

22
20

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

1.25
3.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
27

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 28 (2) 0.76
Месси Лионель 16 0.43
Неймар 13 (2) 0.35
Хакими Ашраф 5 0.14
Экитике Уго 3 0.08
Фабиан Руис 3 0.08
Солер Карлос 3 0.08
Витинья II 2 0.05
Маркиньос Маркос 2 0.05
Данилу Перейра 2 0.05
Саншеш Ренату 2 0.05
Заир-Эмери Уоррен 2 0.05
Мендеш Нуну 1 0.03
Бернат Хуан 1 0.03
Рамос Серхио 1 0.03
Мукиэле Норди 0 0
Паредес Леандро 0 0
Пембеле Тимоте 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киэ Грежон 9 (4) 0.24
Чам Мухаммед 7 (2) 0.19
Хауи Саиф-Эдин 7 0.19
Андрич Комнен 4 (1) 0.11
Гастьен Йоан 3 0.08
Рашани Эльбасан 3 0.08
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 0.08
Бела Жереми 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Кофрие Максимилиано 1 0.03
Ожье Флоран 0 0
Зеффан Мехди 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Маурер Айман 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 10 1
Хакими Ашраф 6 2
Неймар 5 1
Мбаппе Килиан 5 0
Рамос Серхио 3 1
Маркиньос Маркос 4 0
Кимпембе Преснел 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 0
Витинья II 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Данилу Перейра 2 0
Битшиабу Эль-Шадай 2 0
Кристоф Гальтье 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 10 1
Кофрие Максимилиано 9 1
Ветеска Матеуш 6 1
Гастьен Йоан 7 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 2
Маньен Йоанн 6 0
Ожье Флоран 4 0
Хауи Саиф-Эдин 4 0
Андрич Комнен 4 0
Гоналон Максим 3 0
Рашани Эльбасан 3 0
Киэ Грежон 3 0
Аллевина Джим 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Pascal Gastien 2 0
Cheick Oumar Konate 2 0
Зеффан Мехди 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Клермон
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
5

Волевые поражения

3
6
ПСЖ
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Клермон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

7
21

Волевые поражения

42
18
ПСЖ
48.5%
51.5%
16 побед 17 поражений
Первый тайм
32% (12)
27% (10)
41% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
30% (11)
38% (14)
Клермон
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
30% (11)
32% (12)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

23
26

Волевые поражения

45
24

Голы по времени матча

Забито

41
21
18 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
21 Не забивали 24
5
12%
1
5%
1-15
6
15%
2
10%
16-30
7
17%
4
19%
31-45
10
24%
5
24%
46-60
4
10%
3
14%
61-75
9
22%
6
29%
76-90

Пропущено

24
20
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
5
21%
7
35%
31-45
7
29%
29%
3
15%
46-60
2
8%
6
30%
61-75
4
17%
1
5%
76-90

Забито

44
20
23 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 7
20 Не забивали 24
9
20%
3
15%
1-15
8
18%
1
5%
16-30
6
14%
4
20%
31-45
7
16%
4
20%
46-60
3
7%
4
20%
61-75
11
25%
4
20%
76-90

Пропущено

15
28
6 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
13%
5
18%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
2
13%
5
18%
31-45
4
27%
2
7%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
4
27%
7
25%
76-90

Забито

85
41
41 В 1-м тайме 15
44 Во 2-м тайме 26
26 Забивали первыми 16
4 Не забивали 11
14
16%
4
10%
1-15
14
16%
3
7%
16-30
13
15%
8
20%
31-45
17
20%
9
22%
46-60
7
8%
7
17%
61-75
20
24%
10
24%
76-90

Пропущено

39
48
17 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 27
4
10%
5
10%
1-15
6
15%
9
19%
16-30
7
18%
12
25%
31-45
11
28%
5
10%
46-60
3
8%
9
19%
61-75
8
21%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3
ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3
Клермон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1
Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1

Результаты матчей

ПСЖ
Клермон

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
0:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
5
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%

Точный счет

0:3
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
1:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
2 раза 11%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:3
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
4:3
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
9 раз 24%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
7 раз 19%
0
4 раза 11%
5
4 раза 11%
4
3 раза 8%
7
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
6
11
7
1.5
7
12
7
11
2.5
6
12
3.5
3
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
14
4
13
6
1.5
5
13
8
11
2.5
2
16
2
17
3.5
1
17
2
17
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
4
0.5
Больше Меньше
27
10
24
13
1.5
12
25
15
22
2.5
2
35
8
29
3.5
1
36
5
32
4.5
1
36
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 37 27 4 6 87 - 37 85
2.
Ланс
 Заявка 37 24 9 4 65 - 28 81
3.
Марсель
 Заявка 37 22 7 8 67 - 39 73
4.
Лилль
 Заявка 37 19 9 9 64 - 43 66
5.
Ренн
 Заявка 37 20 5 12 67 - 38 65
6.
Монако
 Заявка 37 19 8 10 69 - 56 65
7.
Лион
 Заявка 37 18 8 11 64 - 44 62
8.
Клермон
 Заявка 37 16 8 13 42 - 47 56
9.
Ницца
 Заявка 37 14 13 10 45 - 36 55
10.
Лорьян
 Заявка 37 14 10 13 50 - 52 52
11.
Реймс
 Заявка 37 12 15 10 44 - 42 51
12.
Монпелье
 Заявка 37 14 5 18 62 - 61 47
13.
Тулуза
 Заявка 37 12 9 16 49 - 56 45
14.
Брест
 Заявка 37 11 11 15 43 - 52 44
15.
Страсбург
 Заявка 37 9 13 15 50 - 57 40
16.
Осер
 Заявка 37 8 11 18 34 - 60 35
17.
Нант
 Заявка 37 6 15 16 36 - 55 33
18.
Труа
 Заявка 37 4 11 22 44 - 80 23
19.
Аяччо
 Заявка 37 6 5 26 22 - 74 23
20.
Анже
 Заявка 37 4 6 27 33 - 80 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 Заявка 19 15 0 4 43 - 14 45
3.
Лилль
 Заявка 19 13 4 2 40 - 25 43
4.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
5.
Лион
 Заявка 19 10 5 4 35 - 19 35
6.
Марсель
 Заявка 19 10 4 5 35 - 24 34
7.
Реймс
 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Клермон
 Заявка 19 9 3 7 20 - 28 30
10.
Лорьян
 Заявка 18 8 4 6 24 - 20 28
11.
Брест
 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
12.
Ницца
 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
13.
Тулуза
 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
14.
Монпелье
 Заявка 19 7 3 9 29 - 29 24
15.
Страсбург
 Заявка 19 5 7 7 25 - 26 22
16.
Осер
 Заявка 18 5 7 6 17 - 25 22
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Анже
 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
20.
Аяччо
 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 19 14 2 3 44 - 15 44
2.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 19 10 5 4 33 - 25 35
4.
Ницца
 Заявка 19 8 6 5 24 - 19 30
5.
Ланс
 Заявка 18 7 8 3 24 - 15 29
6.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 Заявка 19 4 9 6 17 - 22 21
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Брест
 Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
16.
Нант
 Заявка 19 2 7 10 17 - 29 13
17.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 Заявка 19 3 1 15 26 - 51 10
20.
Анже
 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 28 (5)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 24 (4)
Ланс Опенда Лои 20 (3)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 10
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Клермон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 11 часов 17 минут.

    Главный судья: Леонард Томас

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    • Прогнозы 99
    ПСЖ 97% (96)
    X 1% (1)
    Клермон 2% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Клермон
    13.00
    7.40
    9.80
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч ПСЖ - Клермон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ - Клермон

    Исход игры
    ПСЖ
    97% (96)
    Ничья
    1% (1)
    Клермон
    2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (58)
    Меньше
    36.96% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    39.13% (36)
    Нет
    60.87% (56)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    28.3% (28)
    2:1 ПСЖ
    18.2% (18)
    3:0 ПСЖ
    18.2% (18)
    3:1 ПСЖ
    13.1% (13)
    4:0 ПСЖ
    4% (4)
    1:0 ПСЖ
    4% (4)
    4:2 ПСЖ
    2% (2)
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