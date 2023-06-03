Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Труа

48' Матч возобновлен

47' Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' ШТАНГА! Гомес Анхель обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

44' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

43' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Дэвид Джонатан нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.

41' Диаките Бафоде из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Удар от ворот произведет Лилль

40' Зукру Танги не смог попасть в створ ударом издали

40' Лопеш Рони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Матч возобновлен

38' Тьерно Бальде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Лопеш Рони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

34' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Андре Бенжамин

33' Хорошую попытку сделал Куаме Роминигуе . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Лопеш Рони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Гомес Анхель тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

32' Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Удар от ворот произведет Лилль

30' Куаме Роминигуе не смог попасть в створ ударом издали

27' Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Хорошую попытку сделал Гомес Анхель . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Уна Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Гудмундссон Габриэль получил желтую карточку от судьи

25' Гудмундссон Габриэль из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Лопеш Рони из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Удар от ворот произведет Труа

22' Бамба Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Хорошую попытку сделал Бамба Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удар от ворот произведет Труа

18' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Лукас Шевалье делает важнейший сейв!

17' Хорошую попытку сделал Бальде Мама . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Фонте Жозе выиграл воздушное противоборство у Тьерно Бальде.

17' Тьерно Бальде ослабляет давление, выбив мяч.

16' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.

15' Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом

15' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Сальмье Йоанн из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Лопеш Рони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Удар от ворот произведет Труа

11' Андре Бенжамин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

8' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Андре Бенжамин из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.

5' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Труа

3' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Лилль начинает с центра поля