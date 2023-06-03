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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Труа
0:1
Второй тайм: 59'
Лилль
0'
15' Желтая карточка
Андре Бенжамин
26' Желтая карточка
Гудмундссон Габриэль
32' Желтая карточка
Гомес Анхель
0:1
52' Гол
Диаките Бафоде
56' Желтая карточка
Уна Адам

Ход матча

15'
 
Андре Бенжамин
26'
 
Гудмундссон Габриэль
32'
 
Гомес Анхель
46'
 
Веа Тимоти
Гудмундссон Габриэль
52'
0:1
Диаките Бафоде
(Бамба Джонатан)
56'
 
Уна Адам

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 153 Количество передач 324
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 118
Труа 3.4% (4)
X 7.6% (9)
Лилль 89% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Труа
Ничья
Лилль
9.90
9.50
9.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Галлон
Готье
22
Зукру
Танги
4
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
18
Бальде
Тьерно
39
Ларуси
Яссер
6
Куаме
Роминигуе
24
Шавалерин
Ксавье
11
Лопеш
Рони
7
Бальде
Мама
9
Угбо
Ике
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
6
Фонте
Жозе
4
Рибейро
Александро
5
Гудмундссон
Габриэль
20
Гомес
Анхель
21
Андре
Бенжамин
11
Уна
Адам
10
Кабелла
Реми
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
Труа
3-4-2-1
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Труа
Лилль

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
5:1
К
2:0
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1
КЛ
2:1
ТМК
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
80

Всего голов

16
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.83
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
98

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 12 (2) 0.32
Лопеш Рони 6 0.16
Шавалерин Ксавье 4 0.11
Одоберт Уилсон 4 0.11
Рипар Рено 4 0.11
Тардьё Флориан 3 (3) 0.08
Угбо Ике 2 0.05
Поросо Джексон 2 0.05
Конте Абду 1 0.03
Куаме Роминигуе 1 0.03
Ларуси Яссер 1 0.03
Сальмье Йоанн 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Рами Адиль 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Агум Люсьен 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 24 (10) 0.63
Кабелла Реми 7 0.18
Бамба Джонатан 6 0.16
Байо Мохамед 4 0.11
Жегрова Эдон 3 0.08
Гомеш Андре 3 0.08
Рибейро Александро 3 0.08
Гомес Анхель 2 (1) 0.05
Исмаили Гонсалвес 2 0.05
Джало Тьягу 2 0.05
Диаките Бафоде 2 0.05
Андре Бенжамин 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Фонте Жозе 1 0.03
Зедатка Аким 1 0.03
Виржинюс Алан 1 0.03
Веа Тимоти 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куаме Роминигуе 9 0
Бальде Мама 5 2
Сальмье Йоанн 5 1
Палмер-Браун Эрик 5 0
Агум Люсьен 5 0
Галлон Готье 3 1
Рипар Рено 4 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Поросо Джексон 3 0
Яде Папа Ндиага 1 1
Рами Адиль 2 0
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Бруус Андреас 2 0
Лис Матеуш 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Бальде Тьерно 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 12 0
Гомес Анхель 8 0
Фонте Жозе 7 0
Джало Тьягу 7 0
Гомеш Андре 6 0
Бамба Джонатан 6 0
Дэвид Джонатан 6 0
Диаките Бафоде 6 0
Балеба Карлос 3 1
Рибейро Александро 4 0
Кабелла Реми 3 0
Гудмундссон Габриэль 3 0
Мартен Жонас 2 0
Веа Тимоти 2 0
Паулу Фонсека 0 1
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Байо Мохамед 1 0
Шевалье Люка 1 0
Виржинюс Алан 1 0

Результаты матчей

Труа
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Лилль
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

15
10
Труа
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
16% (3)
21% (4)
Лилль
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

45
9

Волевые поражения

12
39
Труа
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
22% (8)
38% (14)
Лилль
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
24% (9)
30% (11)
46% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

46
12

Волевые поражения

27
49

Голы по времени матча

Забито

18
26
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 25
2
11%
2
8%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
4
22%
5
19%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
4
22%
4
15%
61-75
5
28%
10
38%
76-90

Пропущено

29
16
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 12
4
14%
2
13%
1-15
4
14%
5
31%
16-30
2
7%
1
6%
31-45
7
24%
0
0%
46-60
2
7%
3
19%
61-75
10
34%
5
31%
76-90

Забито

25
41
12 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 14
24 Не забивали 19
4
16%
5
12%
1-15
6
24%
7
17%
16-30
2
8%
8
20%
31-45
3
12%
7
17%
46-60
2
8%
8
20%
61-75
8
32%
6
15%
76-90

Пропущено

52
24
22 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 13
10
19%
1
4%
1-15
4
8%
6
25%
16-30
8
15%
4
17%
31-45
10
19%
4
17%
46-60
11
21%
4
17%
61-75
9
17%
5
21%
76-90

Забито

43
67
19 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 22
11 Не забивали 7
6
14%
7
10%
1-15
7
16%
9
13%
16-30
6
14%
13
19%
31-45
5
12%
10
15%
46-60
6
14%
12
18%
61-75
13
30%
16
24%
76-90

Пропущено

81
40
32 В 1-м тайме 19
49 Во 2-м тайме 21
24 Пропускали первыми 12
36 Не пропускали 25
14
17%
3
8%
1-15
8
10%
11
28%
16-30
10
12%
5
13%
31-45
17
21%
4
10%
46-60
13
16%
7
18%
61-75
19
23%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 поражений
Анже - Труа 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Ренн - Труа 4:0 Труа - ПСЖ 1:3
Труа - Ницца 0:1 Нант - Труа 2:2 Марсель - Труа 3:1 Труа - Клермон 0:2 Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0
Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0

Результаты матчей

Труа
Лилль

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:2
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
2 раза 11%

Точный счет

2:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
4:3
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
0
11 раз 30%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
11 раз 30%
2
8 раз 22%
3
8 раз 22%
0
7 раз 19%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Труа
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
18
1
5
13
1.5
12
7
1
17
2.5
6
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
6
7
12
1.5
7
11
4
15
2.5
5
13
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
30
7
12
25
1.5
19
18
5
32
2.5
11
26
1
36
3.5
3
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:2 Заявка 38 27 5 6 89 - 39 86
2.
Ланс
 2:0 Заявка 38 25 9 4 67 - 28 84
3.
Марсель
 0:0 Заявка 38 22 8 8 67 - 39 74
4.
Лилль
 1:0 Заявка 38 20 9 9 65 - 43 69
5.
Ренн
 2:1 Заявка 38 21 5 12 69 - 39 68
6.
Монако
 0:0 Заявка 38 19 9 10 69 - 56 66
7.
Лион
 1:3 Заявка 38 18 8 12 65 - 47 62
8.
Ницца
 3:1 Заявка 38 15 13 10 48 - 37 58
9.
Клермон
 2:2 Заявка 38 16 9 13 44 - 49 57
10.
Лорьян
 2:1 Заявка 38 15 10 13 52 - 53 55
11.
Реймс
 1:1 Заявка 38 12 16 10 45 - 43 52
12.
Монпелье
 1:1 Заявка 38 14 6 18 63 - 62 48
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 38 12 10 16 49 - 56 46
14.
Брест
 1:2 Заявка 38 11 11 16 44 - 54 44
15.
Страсбург
 1:2 Заявка 38 9 13 16 51 - 59 40
16.
Нант
 1:0 Заявка 38 7 15 16 37 - 55 36
17.
Осер
 0:2 Заявка 38 8 11 19 34 - 62 35
18.
Аяччо
 0:0 Заявка 38 6 6 26 22 - 74 24
19.
Труа
 0:1 Заявка 38 4 11 23 44 - 81 23
20.
Анже
 0:1 Заявка 38 4 6 28 33 - 81 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 2:0 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 2:1 Заявка 19 15 0 4 43 - 14 45
3.
Лилль
 1:0 Заявка 19 13 4 2 40 - 25 43
4.
ПСЖ
 2:2 Заявка 19 13 3 3 45 - 24 42
5.
Лион
 1:3 Заявка 19 10 5 4 35 - 19 35
6.
Марсель
 0:0 Заявка 19 10 4 5 35 - 24 34
7.
Реймс
 1:1 Заявка 19 8 7 4 28 - 21 31
8.
Монако
 0:0 Заявка 19 9 4 6 36 - 31 31
9.
Лорьян
 2:1 Заявка 19 9 4 6 26 - 21 31
10.
Клермон
 2:2 Заявка 19 9 3 7 20 - 28 30
11.
Ницца
 3:1 Заявка 19 7 7 5 24 - 18 28
12.
Брест
 1:2 Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
14.
Монпелье
 1:1 Заявка 19 7 3 9 29 - 29 24
15.
Нант
 1:0 Заявка 19 5 8 6 20 - 26 23
16.
Страсбург
 1:2 Заявка 19 5 7 7 25 - 26 22
17.
Осер
 0:2 Заявка 19 5 7 7 17 - 27 22
18.
Труа
 0:1 Заявка 19 1 10 8 18 - 30 13
19.
Аяччо
 0:0 Заявка 19 3 4 12 9 - 30 13
20.
Анже
 0:1 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:2 Заявка 19 14 2 3 44 - 15 44
2.
Марсель
 0:0 Заявка 19 12 4 3 32 - 15 40
3.
Монако
 0:0 Заявка 19 10 5 4 33 - 25 35
4.
Ланс
 2:0 Заявка 19 8 8 3 26 - 15 32
5.
Ницца
 3:1 Заявка 19 8 6 5 24 - 19 30
6.
Клермон
 2:2 Заявка 19 7 6 6 24 - 21 27
7.
Лион
 1:3 Заявка 19 8 3 8 30 - 28 27
8.
Лилль
 1:0 Заявка 19 7 5 7 25 - 18 26
9.
Монпелье
 1:1 Заявка 19 7 3 9 34 - 33 24
10.
Лорьян
 2:1 Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
11.
Ренн
 2:1 Заявка 19 6 5 8 26 - 25 23
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
13.
Реймс
 1:1 Заявка 19 4 9 6 17 - 22 21
14.
Брест
 1:2 Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15.
Страсбург
 1:2 Заявка 19 4 6 9 26 - 33 18
16.
Нант
 1:0 Заявка 19 2 7 10 17 - 29 13
17.
Осер
 0:2 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 0:0 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 0:1 Заявка 19 3 1 15 26 - 51 10
20.
Анже
 0:1 Заявка 19 1 3 15 13 - 45 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 29 (5)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 24 (4)
Реймс Балогун Фоларин 21 (2)
Ланс Опенда Лои 20 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 12
ПСЖ Верратти Марко 1 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Клермон Сейду Алиду 1 10
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 60'
    Контроль мяча: Труа: 35%, Лилль: 65%.
  • 60'
    Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 60'
    Веа Тимоти выиграл воздушное противоборство у Лопеш Рони.
  • 59'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 59'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 58'
    Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 57'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 57'
    Зукру Танги ослабляет давление, выбив мяч.
  • 57'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 56'
    Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.
  • Желтая карточка
    56'
    Уна Адам получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    55'
    Уна Адам из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Яссер Ларуси.
  • 55'
    Сальмье Йоанн из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 55'
    Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 55'
      Контроль мяча: Труа: 35%, Лилль: 65%.
    • 55'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      54'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 52'
      Кабелла Реми сделал ключевой пас для гола!
    • 52'
      Бамба Джонатан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает с левой ноги!
    • 52'
      Бамба Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Сальмье Йоанн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Офсайд
      51'
      Угбо Ике из команды Труа в офсайде
    • 50'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Труа: 35%, Лилль: 65%.
    • 50'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 50'
      Зукру Танги успешно блокирует удар.
    • 50'
      Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Сальмье Йоанн из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья сигнализирует, что Угбо Ике из команды Труа поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
    • 48'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      47'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Офсайд
      47'
      Уна Адам из команды Лилль в офсайде
    • 47'
      Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      46'
      Кабелла Реми наказан за толчок Яссер Ларуси
    • 46'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Гудмундссон Габриэль уходит с поля и его заменяет Веа Тимоти
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Контроль мяча: Труа: 35%, Лилль: 65%.
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 48'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      47'
      Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      ШТАНГА! Гомес Анхель обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • Фол, нарушение
      45'
      Куаме Роминигуе наказан за толчок Гомес Анхель
    • 44'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 44'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      43'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Офсайд
      43'
      Бамба Джонатан из команды Лилль в офсайде
    • 43'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Труа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      41'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Куаме Роминигуе.
    • 41'
      Дэвид Джонатан нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.
    • 41'
      Диаките Бафоде из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Труа: 33%, Лилль: 67%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 40'
      Зукру Танги не смог попасть в створ ударом издали
    • 40'
      Шавалерин Ксавье нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      40'
      Лопеш Рони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      38'
      Тьерно Бальде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Диаките Бафоде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Лопеш Рони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Труа начинает контратаку
    • 37'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Офсайд
      37'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль в офсайде
    • 36'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 36'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 36'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Куаме Роминигуе из команды Труа поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
    • 35'
      Контроль мяча: Труа: 35%, Лилль: 65%.
    • 35'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Труа контролирует мяч.
    • 34'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Андре Бенжамин!
    • 34'
      Лилль начинает контратаку
    • 33'
      Хорошую попытку сделал Куаме Роминигуе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 33'
      Лопеш Рони создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Труа начинает контратаку
    • 33'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Желтая карточка
      32'
      Гомес Анхель тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • Фол, нарушение
      32'
      Гомес Анхель из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Бальде Мама.
    • 32'
      Труа начинает контратаку
    • 32'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      32'
      Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 31'
      Зукру Танги из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 30'
      Куаме Роминигуе не смог попасть в створ ударом издали
    • 30'
      Контроль мяча: Труа: 35%, Лилль: 65%.
    • 30'
      Труа пытается что-то создать.
    • 29'
      Лилль контролирует мяч.
    • 28'
      Труа начинает контратаку
    • 28'
      Сальмье Йоанн из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 28'
      Куаме Роминигуе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Лилль начинает контратаку
    • 27'
      Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Труа пытается что-то создать.
    • 27'
      Хорошую попытку сделал Гомес Анхель. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 27'
      Уна Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      26'
      Гудмундссон Габриэль получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      26'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Тьерно Бальде.
    • 25'
      Зукру Танги ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Труа: 36%, Лилль: 64%.
    • 25'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 25'
      Сальмье Йоанн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 24'
      Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Труа пытается что-то создать.
    • 23'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Лопеш Рони из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Труа пытается что-то создать.
    • 23'
      Фонте Жозе выиграл воздушное противоборство у Угбо Ике.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 22'
      Бамба Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 22'
      Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Зукру Танги из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 20'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Труа начинает контратаку
    • 20'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Труа: 35%, Лилль: 65%.
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Бамба Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Лопеш Рони выиграл воздушное противоборство у Кабелла Реми.
    • 19'
      Андре Бенжамин выиграл воздушное противоборство у Угбо Ике.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 18'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 18'
      Гудмундссон Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Труа пытается что-то создать.
    • 17'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Лукас Шевалье делает важнейший сейв!
    • 17'
      Хорошую попытку сделал Бальде Мама. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 17'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Фонте Жозе выиграл воздушное противоборство у Тьерно Бальде.
    • 17'
      Шанс! Фонте Жозе из команды Лилль пробил головой, но мимо
    • Угловой
      17'
      Кабелла Реми из команды Лилль подал угловой слева.
    • 17'
      Тьерно Бальде ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      16'
      Кабелла Реми из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
    • 16'
      Зукру Танги из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.
    • Желтая карточка
      15'
      Андре Бенжамин из команды Лилль получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      15'
      Андре Бенжамин из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Бальде Мама пострадал.
    • 15'
      Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом
    • 15'
      Контроль мяча: Труа: 30%, Лилль: 70%.
    • 15'
      Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 15'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 14'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      14'
      Лопеш Рони наказан за толчок Гудмундссон Габриэль
    • 13'
      Зукру Танги из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 13'
      Бальде Мама ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Офсайд
      12'
      Шавалерин Ксавье из команды Труа в офсайде
    • 12'
      Сальмье Йоанн из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      12'
      Лопеш Рони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Куаме Роминигуе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Труа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Лопеш Рони
    • 11'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 11'
      Андре Бенжамин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 10'
      Фонте Жозе из команды Лилль нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      10'
      Кабелла Реми из команды Лилль подал угловой слева.
    • 8'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 8'
      Труа пытается что-то создать.
    • 8'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Диаките Бафоде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Шавалерин Ксавье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Андре Бенжамин из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Фонте Жозе выиграл воздушное противоборство у Угбо Ике.
    • 6'
      Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Труа: 55%, Лилль: 45%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 4'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 3'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 2'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Труа пытается что-то создать.
    • 2'
      Уна Адам выиграл воздушное противоборство у Шавалерин Ксавье.
    • Фол, нарушение
      2'
      Диаките Бафоде из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Куаме Роминигуе пострадал.
    • 1'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 118
    Труа 3.4% (4)
    X 7.6% (9)
    Лилль 89% (105)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Труа
    Ничья
    Лилль
    9.90
    9.50
    9.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Труа 0:1 Лилль

    Исход игры
    Труа
    3.4% (4)
    Ничья
    7.6% (9)
    Лилль
    89% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (69)
    Нет
    39.47% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    43.2% (51)
    0:2 Лилль
    19.5% (23)
    0:1 Лилль
    16.1% (19)
    1:3 Лилль
    6.8% (8)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    1:0 Труа
    1.7% (2)
    2:1 Труа
    1.7% (2)
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    Лилль
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