Тур: 38. Стадион: Стад де л'Об. Главный судья: Стина Жереми
0'
15' Желтая карточкаАндре Бенжамин
26' Желтая карточкаГудмундссон Габриэль
32' Желтая карточкаГомес Анхель
0:1
52' ГолДиаките Бафоде
56' Желтая карточкаУна Адам
Ход матча
15'
32'
52'
0:1
56'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
153 Количество передач 324
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Галлон
Готье
22
Зукру
Танги
39
Ларуси
Яссер
11
Лопеш
Рони
9
Угбо
Ике
30
Шевалье
Люка
20
Гомес
Анхель
11
Уна
Адам
10
Кабелла
Реми
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
22 Зукру ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
-
33 Коон РудиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мазу ДерекПолузащитник
-
27 Донг КильянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Киснорбо Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Труа
Лилль
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Среднее время на гол
60
80
Всего голов
16
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.83
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
98
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|12 (2)
|0.32
|Лопеш Рони
|6
|0.16
|Шавалерин Ксавье
|4
|0.11
|Одоберт Уилсон
|4
|0.11
|Рипар Рено
|4
|0.11
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.08
|Угбо Ике
|2
|0.05
|Поросо Джексон
|2
|0.05
|Конте Абду
|1
|0.03
|Куаме Роминигуе
|1
|0.03
|Ларуси Яссер
|1
|0.03
|Сальмье Йоанн
|1
|0.03
|Палаверса Анте
|1
|0.03
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
|Рами Адиль
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Агум Люсьен
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|24 (10)
|0.63
|Кабелла Реми
|7
|0.18
|Бамба Джонатан
|6
|0.16
|Байо Мохамед
|4
|0.11
|Жегрова Эдон
|3
|0.08
|Гомеш Андре
|3
|0.08
|Рибейро Александро
|3
|0.08
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.05
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.05
|Джало Тьягу
|2
|0.05
|Диаките Бафоде
|2
|0.05
|Андре Бенжамин
|1
|0.03
|Уна Адам
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Фонте Жозе
|1
|0.03
|Зедатка Аким
|1
|0.03
|Виржинюс Алан
|1
|0.03
|Веа Тимоти
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куаме Роминигуе
|9
|0
|Бальде Мама
|5
|2
|Сальмье Йоанн
|5
|1
|Палмер-Браун Эрик
|5
|0
|Агум Люсьен
|5
|0
|Галлон Готье
|3
|1
|Рипар Рено
|4
|0
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|Поросо Джексон
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|1
|Рами Адиль
|2
|0
|Лопеш Рони
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Бальде Тьерно
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|12
|0
|Гомес Анхель
|8
|0
|Фонте Жозе
|7
|0
|Джало Тьягу
|7
|0
|Гомеш Андре
|6
|0
|Бамба Джонатан
|6
|0
|Дэвид Джонатан
|6
|0
|Диаките Бафоде
|6
|0
|Балеба Карлос
|3
|1
|Рибейро Александро
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Гудмундссон Габриэль
|3
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Паулу Фонсека
|0
|1
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Байо Мохамед
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Виржинюс Алан
|1
|0
Результаты матчей
Труа
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Лилль
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
15
10
Труа
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
16% (3)
21% (4)
Лилль
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
45
9
Волевые поражения
12
39
Труа
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
22% (8)
38% (14)
Лилль
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
24% (9)
30% (11)
46% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
46
12
Волевые поражения
27
49
Голы по времени матча
Забито
18
26
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 25
2
11%
2
8%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
4
22%
5
19%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
4
22%
4
15%
61-75
5
28%
10
38%
76-90
Пропущено
29
16
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 12
4
14%
2
13%
1-15
4
14%
5
31%
16-30
2
7%
1
6%
31-45
7
24%
0
0%
46-60
2
7%
3
19%
61-75
10
34%
5
31%
76-90
Забито
25
41
12 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 14
24 Не забивали 19
4
16%
5
12%
1-15
6
24%
7
17%
16-30
2
8%
8
20%
31-45
3
12%
7
17%
46-60
2
8%
8
20%
61-75
8
32%
6
15%
76-90
Пропущено
52
24
22 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 13
10
19%
1
4%
1-15
4
8%
6
25%
16-30
8
15%
4
17%
31-45
10
19%
4
17%
46-60
11
21%
4
17%
61-75
9
17%
5
21%
76-90
Забито
43
67
19 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 22
11 Не забивали 7
6
14%
7
10%
1-15
7
16%
9
13%
16-30
6
14%
13
19%
31-45
5
12%
10
15%
46-60
6
14%
12
18%
61-75
13
30%
16
24%
76-90
Пропущено
81
40
32 В 1-м тайме 19
49 Во 2-м тайме 21
24 Пропускали первыми 12
36 Не пропускали 25
14
17%
3
8%
1-15
8
10%
11
28%
16-30
10
12%
5
13%
31-45
17
21%
4
10%
46-60
13
16%
7
18%
61-75
19
23%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 поражений
Анже - Труа 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Ренн - Труа 4:0 Труа - ПСЖ 1:3
Труа - Ницца 0:1 Нант - Труа 2:2 Марсель - Труа 3:1 Труа - Клермон 0:2 Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0
Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0
Результаты матчей
Труа
Лилль
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:2
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
2 раза 11%
Точный счет
2:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
4:3
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 38%
0
11 раз 30%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
11 раз 30%
2
8 раз 22%
3
8 раз 22%
0
7 раз 19%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Труа
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
181
513
127
117
613
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
126
712
711
415
513
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
307
1225
1918
532
1126
136
334
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|38
|27
|5
|6
|89 - 39
|86
|2.
|2:0 Заявка
|38
|25
|9
|4
|67 - 28
|84
|3.
|0:0 Заявка
|38
|22
|8
|8
|67 - 39
|74
|4.
|1:0 Заявка
|38
|20
|9
|9
|65 - 43
|69
|5.
|2:1 Заявка
|38
|21
|5
|12
|69 - 39
|68
|6.
|0:0 Заявка
|38
|19
|9
|10
|69 - 56
|66
|7.
|1:3 Заявка
|38
|18
|8
|12
|65 - 47
|62
|8.
|3:1 Заявка
|38
|15
|13
|10
|48 - 37
|58
|9.
|2:2 Заявка
|38
|16
|9
|13
|44 - 49
|57
|10.
|2:1 Заявка
|38
|15
|10
|13
|52 - 53
|55
|11.
|1:1 Заявка
|38
|12
|16
|10
|45 - 43
|52
|12.
|1:1 Заявка
|38
|14
|6
|18
|63 - 62
|48
|13.
|0:0 Заявка
|38
|12
|10
|16
|49 - 56
|46
|14.
|1:2 Заявка
|38
|11
|11
|16
|44 - 54
|44
|15.
|1:2 Заявка
|38
|9
|13
|16
|51 - 59
|40
|16.
|1:0 Заявка
|38
|7
|15
|16
|37 - 55
|36
|17.
|0:2 Заявка
|38
|8
|11
|19
|34 - 62
|35
|18.
|0:0 Заявка
|38
|6
|6
|26
|22 - 74
|24
|19.
|0:1 Заявка
|38
|4
|11
|23
|44 - 81
|23
|20.
|0:1 Заявка
|38
|4
|6
|28
|33 - 81
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|2:1 Заявка
|19
|15
|0
|4
|43 - 14
|45
|3.
|1:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|40 - 25
|43
|4.
|2:2 Заявка
|19
|13
|3
|3
|45 - 24
|42
|5.
|1:3 Заявка
|19
|10
|5
|4
|35 - 19
|35
|6.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 24
|34
|7.
|1:1 Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 21
|31
|8.
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|36 - 31
|31
|9.
|2:1 Заявка
|19
|9
|4
|6
|26 - 21
|31
|10.
|2:2 Заявка
|19
|9
|3
|7
|20 - 28
|30
|11.
|3:1 Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 18
|28
|12.
|1:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|13.
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|14.
|1:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 29
|24
|15.
|1:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|20 - 26
|23
|16.
|1:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 26
|22
|17.
|0:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 27
|22
|18.
|0:1 Заявка
|19
|1
|10
|8
|18 - 30
|13
|19.
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|9 - 30
|13
|20.
|0:1 Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|19
|14
|2
|3
|44 - 15
|44
|2.
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|32 - 15
|40
|3.
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|4.
|2:0 Заявка
|19
|8
|8
|3
|26 - 15
|32
|5.
|3:1 Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|6.
|2:2 Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 21
|27
|7.
|1:3 Заявка
|19
|8
|3
|8
|30 - 28
|27
|8.
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 18
|26
|9.
|1:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|34 - 33
|24
|10.
|2:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|11.
|2:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 25
|23
|12.
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|13.
|1:1 Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 22
|21
|14.
|1:2 Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|15.
|1:2 Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 33
|18
|16.
|1:0 Заявка
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|17.
|0:2 Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|0:0 Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|0:1 Заявка
|19
|3
|1
|15
|26 - 51
|10
|20.
|0:1 Заявка
|19
|1
|3
|15
|13 - 45
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|29 (5)
|Лион
|Ляказетт Александр
|27 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|24 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|21 (2)
|Ланс
|Опенда Лои
|20 (4)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|12
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 10
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Труа 0:1 Лилль
Исход игры
Труа
3.4% (4)
Ничья
7.6% (9)
Лилль
89% (105)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (63)
Меньше
44.74% (51)
Обе команды забьют
Да
60.53% (69)
Нет
39.47% (45)
Популярный счёт
1:2 Лилль
43.2% (51)
0:2 Лилль
19.5% (23)
0:1 Лилль
16.1% (19)
1:3 Лилль
6.8% (8)
1:1 Ничья
5.9% (7)
1:0 Труа
1.7% (2)
2:1 Труа
1.7% (2)
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