Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Alexsandro Ribeiro нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Труа

90' Жегрова Эдон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Кабелла Реми из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Alexsandro Ribeiro выиграл воздушное противоборство у Угбо Ике

88' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

87' Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Яде Папа Ндиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Удар от ворот произведет Труа

85' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Удар от ворот произведет Лилль

84' Тактическая замена. Тьерно Бальде уходит с поля и его заменяет Бруус Андреас

82' Удар от ворот произведет Труа

81' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

80' Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Матч возобновится спорным мячом

78' Alexsandro Ribeiro из команды Лилль в офсайде

78' После проверки VAR рефери поменял решение - Лилль не будет бить пенальти!

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

77' Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Тьерно Бальде наказан за толчок Гомес Анхель

76' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Труа

76' Бамба Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Удар от ворот произведет Труа

75' Тактическая замена. Яссер Ларуси уходит с поля и его заменяет Яде Папа Ндиага

74' Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Тьерно Бальде сделал результативную передачу.

72' Г О О О О Л - Лопеш Рони из команды Труа левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

71' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Веа Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Alexsandro Ribeiro наказан за толчок Галлон Готье

67' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

67' Уна Адам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Хорошую попытку сделал Бамба Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Лилль

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Сальмье Йоанн не смог попасть в створ ударом издали

63' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Диаките Бафоде выиграл воздушное противоборство у Яссер Ларуси.

60' Alexsandro Ribeiro наказан за толчок Угбо Ике

60' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Труа

58' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Труа

57' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.

55' Уна Адам получил желтую карточку от судьи

55' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

54' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.

54' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

52' Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает с левой ноги!

52' Бамба Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Труа

50' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Кабелла Реми наказан за толчок Яссер Ларуси