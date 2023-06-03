Тур: 38. Стадион: Луи II. Главный судья: Фраппарт Стефани
Прогноз на матч от Liveresult
26
Агилар
Рубен
12
Кайо
Энрике
19
Фофана
Юссуф
30
Дюпе
Максим
14
Коста
Логан
23
Диарра
Мусса
28
Шаиби
Фарес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Защитник
-
99 Оку ИлланЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
21 Аклиуш МанесПолузащитник
-
42 Диоп ЭденПолузащитник
- Нападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Коста ЛоганЗащитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Шаиби ФаресНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Хили РисНападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
33 _Ylies Aradj
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монако
Тулуза
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
24 матча
45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
6 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.91
1.15
Среднее время на гол
47
78
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
0.92
0.91
Среднее время на гол
97
99
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.38
1.04
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
65
86
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|18 (5)
|0.49
|Эмболо Брель
|12
|0.32
|Головин Александр
|8
|0.22
|Дьятта Крепен
|4
|0.11
|Бен Сехир Элиссе
|4
|0.11
|Дисаси Аксель
|3
|0.08
|Фолланд Кевин
|3
|0.08
|Марипан Гильермо
|3
|0.08
|Боаду Мирон
|3
|0.08
|Фофана Юссуф
|2
|0.05
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.05
|Кайо Энрике
|1
|0.03
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|Минамино Такуми
|1
|0.03
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Матазо Элио
|1
|0.03
|Диоп Эден
|1
|0.03
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|12
|0.32
|Абухляль Закария
|9
|0.24
|Ван ден Бомен Бранко
|5 (4)
|0.14
|Шаиби Фарес
|5
|0.14
|Ратао Рафаэл
|5
|0.14
|Деягере Брехт
|4
|0.11
|Онаиву Адо
|2
|0.05
|Руо Антони
|2
|0.05
|Спирингс Стейн
|2
|0.05
|Деслер Миккел
|1
|0.03
|Хили Рис
|1
|0.03
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Генро Денис
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|6
|1
|Марипан Гильермо
|5
|1
|Фофана Юссуф
|3
|2
|Головин Александр
|5
|0
|Скардовелли Вандерсон
|3
|1
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|0
|Эмболо Брель
|3
|0
|Дисаси Аксель
|3
|0
|Сарр Маланг
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Дьятта Крепен
|3
|0
|Якобс Исмаил
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Аклиуш Манес
|3
|0
|Минамино Такуми
|2
|0
|Агилар Рубен
|2
|0
|Нюбель Александр
|2
|0
|Клемент Филипп
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Фолланд Кевин
|1
|0
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николайсен Расмус
|6
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|6
|0
|Спирингс Стейн
|6
|0
|Деслер Миккел
|4
|1
|Деягере Брехт
|5
|0
|Руо Антони
|3
|1
|Абухляль Закария
|4
|0
|Даллинга Тийс
|4
|0
|Силла Иссиага
|3
|0
|Генро Денис
|3
|0
|Дюпе Максим
|2
|0
|Ратао Рафаэл
|2
|0
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Суасо Габриэль
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
|Филипп Монтанье
|1
|0
Результаты матчей
Монако
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Тулуза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
7
8
Монако
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Тулуза
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
12
13
Волевые поражения
29
25
Монако
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
30% (11)
38% (14)
Тулуза
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
20
16
Волевые поражения
36
33
Голы по времени матча
Забито
38
22
21 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
8
21%
3
14%
1-15
7
18%
2
9%
16-30
6
16%
5
23%
31-45
6
16%
5
23%
46-60
8
21%
4
18%
61-75
3
8%
3
14%
76-90
Пропущено
29
29
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
10%
5
17%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
6
21%
3
10%
31-45
5
17%
8
28%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
9
31%
7
24%
76-90
Забито
33
29
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
3
9%
2
7%
1-15
4
12%
6
21%
16-30
7
21%
9
31%
31-45
7
21%
5
17%
46-60
4
12%
4
14%
61-75
8
24%
3
10%
76-90
Пропущено
25
25
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
1
4%
3
12%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
3
12%
4
16%
31-45
4
16%
5
20%
46-60
8
32%
3
12%
61-75
5
20%
8
32%
76-90
Забито
71
51
35 В 1-м тайме 27
36 Во 2-м тайме 24
24 Забивали первыми 14
7 Не забивали 11
11
15%
5
10%
1-15
11
15%
8
16%
16-30
13
18%
14
27%
31-45
13
18%
10
20%
46-60
12
17%
8
16%
61-75
11
15%
6
12%
76-90
Пропущено
54
54
20 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 35
12 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 28
4
7%
8
15%
1-15
7
13%
4
7%
16-30
9
17%
7
13%
31-45
9
17%
13
24%
46-60
11
20%
7
13%
61-75
14
26%
15
28%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2
Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1
Тулуза
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0
Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1
Результаты матчей
Монако
Тулуза
Точный счет
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
7
1 раз 6%
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
0:2
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
10 раз 53%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
4:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 38%
1
8 раз 22%
0
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
2 раза 5%
7
1 раз 3%
1
13 раз 35%
0
11 раз 30%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Монако
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
136
108
811
612
415
315
217
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
135
136
513
316
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
316
Больше Меньше
2611
2314
1324
928
631
334
334
136
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|4
|6
|87 - 37
|85
|2.
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 28
|81
|3.
|Заявка
|37
|22
|7
|8
|67 - 39
|73
|4.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|64 - 43
|66
|5.
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|67 - 38
|65
|6.
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|69 - 56
|65
|7.
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|64 - 44
|62
|8.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|42 - 47
|56
|9.
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|45 - 36
|55
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|50 - 52
|52
|11.
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|44 - 42
|51
|12.
|Заявка
|37
|14
|5
|18
|62 - 61
|47
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|49 - 56
|45
|14.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|43 - 52
|44
|15.
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|50 - 57
|40
|16.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 60
|35
|17.
|Заявка
|37
|6
|15
|16
|36 - 55
|33
|18.
|Заявка
|37
|4
|11
|22
|44 - 80
|23
|19.
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|22 - 74
|23
|20.
|Заявка
|37
|4
|6
|27
|33 - 80
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|Заявка
|19
|15
|0
|4
|43 - 14
|45
|3.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|40 - 25
|43
|4.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|5.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|35 - 19
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 24
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|20 - 28
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 24
|26
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 29
|24
|15.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 26
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 25
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|18 - 29
|13
|19.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|44 - 15
|44
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 15
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 19
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 22
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 31
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|16.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|17.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|Заявка
|19
|3
|1
|15
|26 - 51
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|28 (5)
|Лион
|Ляказетт Александр
|27 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|24 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|20 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|20 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 10
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монако - Тулуза
Исход игры
Монако
89.6% (103)
Ничья
7% (8)
Тулуза
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.95% (70)
Меньше
38.05% (43)
Обе команды забьют
Да
65.49% (74)
Нет
34.51% (39)
Популярный счёт
2:1 Монако
49.6% (57)
2:0 Монако
19.1% (22)
1:0 Монако
11.3% (13)
3:1 Монако
5.2% (6)
1:1 Ничья
4.3% (5)
3:2 Монако
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:1 Тулуза
1.7% (2)
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