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  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Монако
 
Позже
Тулуза
Прогнозы 115
Монако 89.6% (103)
X 7% (8)
Тулуза 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Тулуза
1.48
6.50
6.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Нюбель
Александр
6
Дисаси
Аксель
26
Агилар
Рубен
3
Марипан
Гильермо
2
Скардовелли
Вандерсон
12
Кайо
Энрике
4
Камара
Мохамед
VII
19
Фофана
Юссуф
44
Бен
Сехир
Элиссе
18
Минамино
Такуми
10
Бен-Йеддер
Виссам
30
Дюпе
Максим
26
Каманзи
Уоррен
4
Руо
Антони
14
Коста
Логан
23
Диарра
Мусса
15
Суасо
Габриэль
5
Генро
Денис
13
Сьерро
Венсан
7
Онаиву
Адо
28
Шаиби
Фарес
19
Бирманчевич
Велько
Монако
3-4-2-1
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Монако
Тулуза

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

24 матча

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
6 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:3
Л1
3:2
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
0:0
ТМС
1:1
ТМС
1:1
Л1
0:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.91
1.15

Среднее время на гол

47
78

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

0.92
0.91

Среднее время на гол

97
99

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.38
1.04

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

65
86

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 18 (5) 0.49
Эмболо Брель 12 0.32
Головин Александр 8 0.22
Дьятта Крепен 4 0.11
Бен Сехир Элиссе 4 0.11
Дисаси Аксель 3 0.08
Фолланд Кевин 3 0.08
Марипан Гильермо 3 0.08
Боаду Мирон 3 0.08
Фофана Юссуф 2 0.05
Бадьяшиль Бенуа 2 0.05
Кайо Энрике 1 0.03
Скардовелли Вандерсон 1 0.03
Минамино Такуми 1 0.03
Диоп Софьян 1 0.03
Матазо Элио 1 0.03
Диоп Эден 1 0.03
Камара Мохамед VII 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Матсима Крислен 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 12 0.32
Абухляль Закария 9 0.24
Ван ден Бомен Бранко 5 (4) 0.14
Шаиби Фарес 5 0.14
Ратао Рафаэл 5 0.14
Деягере Брехт 4 0.11
Онаиву Адо 2 0.05
Руо Антони 2 0.05
Спирингс Стейн 2 0.05
Деслер Миккел 1 0.03
Хили Рис 1 0.03
Николайсен Расмус 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Генро Денис 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 6 1
Марипан Гильермо 5 1
Фофана Юссуф 3 2
Головин Александр 5 0
Скардовелли Вандерсон 3 1
Бен-Йеддер Виссам 4 0
Эмболо Брель 3 0
Дисаси Аксель 3 0
Сарр Маланг 3 0
Кайо Энрике 3 0
Дьятта Крепен 3 0
Якобс Исмаил 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Минамино Такуми 2 0
Агилар Рубен 2 0
Нюбель Александр 2 0
Клемент Филипп 2 0
Матазо Элио 2 0
Фолланд Кевин 1 0
Бен Сехир Элиссе 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николайсен Расмус 6 1
Ван ден Бомен Бранко 6 0
Спирингс Стейн 6 0
Деслер Миккел 4 1
Деягере Брехт 5 0
Руо Антони 3 1
Абухляль Закария 4 0
Даллинга Тийс 4 0
Силла Иссиага 3 0
Генро Денис 3 0
Дюпе Максим 2 0
Ратао Рафаэл 2 0
Сьерро Венсан 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Суасо Габриэль 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Said Hamulic 1 0
Кебен Кевин 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Филипп Монтанье 1 0

Результаты матчей

Монако
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Тулуза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

7
8
Монако
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Тулуза
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

29
25
Монако
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
30% (11)
38% (14)
Тулуза
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

20
16

Волевые поражения

36
33

Голы по времени матча

Забито

38
22
21 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
8
21%
3
14%
1-15
7
18%
2
9%
16-30
6
16%
5
23%
31-45
6
16%
5
23%
46-60
8
21%
4
18%
61-75
3
8%
3
14%
76-90

Пропущено

29
29
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
10%
5
17%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
6
21%
3
10%
31-45
5
17%
8
28%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
9
31%
7
24%
76-90

Забито

33
29
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
3
9%
2
7%
1-15
4
12%
6
21%
16-30
7
21%
9
31%
31-45
7
21%
5
17%
46-60
4
12%
4
14%
61-75
8
24%
3
10%
76-90

Пропущено

25
25
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
1
4%
3
12%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
3
12%
4
16%
31-45
4
16%
5
20%
46-60
8
32%
3
12%
61-75
5
20%
8
32%
76-90

Забито

71
51
35 В 1-м тайме 27
36 Во 2-м тайме 24
24 Забивали первыми 14
7 Не забивали 11
11
15%
5
10%
1-15
11
15%
8
16%
16-30
13
18%
14
27%
31-45
13
18%
10
20%
46-60
12
17%
8
16%
61-75
11
15%
6
12%
76-90

Пропущено

54
54
20 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 35
12 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 28
4
7%
8
15%
1-15
7
13%
4
7%
16-30
9
17%
7
13%
31-45
9
17%
13
24%
46-60
11
20%
7
13%
61-75
14
26%
15
28%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2
Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1
Тулуза
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0
Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1

Результаты матчей

Монако
Тулуза

Точный счет

1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
7
1 раз 6%
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

0:2
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
10 раз 53%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
4:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 38%
1
8 раз 22%
0
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
2 раза 5%
7
1 раз 3%
1
13 раз 35%
0
11 раз 30%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монако
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
6
10
8
1.5
8
11
6
12
2.5
4
15
3
15
3.5
2
17
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
13
5
13
6
1.5
5
13
3
16
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
6
0.5
Больше Меньше
26
11
23
14
1.5
13
24
9
28
2.5
6
31
3
34
3.5
3
34
1
36
4.5
1
36
1
36
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 37 27 4 6 87 - 37 85
2.
Ланс
 Заявка 37 24 9 4 65 - 28 81
3.
Марсель
 Заявка 37 22 7 8 67 - 39 73
4.
Лилль
 Заявка 37 19 9 9 64 - 43 66
5.
Ренн
 Заявка 37 20 5 12 67 - 38 65
6.
Монако
 Заявка 37 19 8 10 69 - 56 65
7.
Лион
 Заявка 37 18 8 11 64 - 44 62
8.
Клермон
 Заявка 37 16 8 13 42 - 47 56
9.
Ницца
 Заявка 37 14 13 10 45 - 36 55
10.
Лорьян
 Заявка 37 14 10 13 50 - 52 52
11.
Реймс
 Заявка 37 12 15 10 44 - 42 51
12.
Монпелье
 Заявка 37 14 5 18 62 - 61 47
13.
Тулуза
 Заявка 37 12 9 16 49 - 56 45
14.
Брест
 Заявка 37 11 11 15 43 - 52 44
15.
Страсбург
 Заявка 37 9 13 15 50 - 57 40
16.
Осер
 Заявка 37 8 11 18 34 - 60 35
17.
Нант
 Заявка 37 6 15 16 36 - 55 33
18.
Труа
 Заявка 37 4 11 22 44 - 80 23
19.
Аяччо
 Заявка 37 6 5 26 22 - 74 23
20.
Анже
 Заявка 37 4 6 27 33 - 80 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 Заявка 19 15 0 4 43 - 14 45
3.
Лилль
 Заявка 19 13 4 2 40 - 25 43
4.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
5.
Лион
 Заявка 19 10 5 4 35 - 19 35
6.
Марсель
 Заявка 19 10 4 5 35 - 24 34
7.
Реймс
 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Клермон
 Заявка 19 9 3 7 20 - 28 30
10.
Лорьян
 Заявка 18 8 4 6 24 - 20 28
11.
Брест
 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
12.
Ницца
 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
13.
Тулуза
 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
14.
Монпелье
 Заявка 19 7 3 9 29 - 29 24
15.
Страсбург
 Заявка 19 5 7 7 25 - 26 22
16.
Осер
 Заявка 18 5 7 6 17 - 25 22
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Анже
 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
20.
Аяччо
 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 19 14 2 3 44 - 15 44
2.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 19 10 5 4 33 - 25 35
4.
Ницца
 Заявка 19 8 6 5 24 - 19 30
5.
Ланс
 Заявка 18 7 8 3 24 - 15 29
6.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 Заявка 19 4 9 6 17 - 22 21
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Брест
 Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
16.
Нант
 Заявка 19 2 7 10 17 - 29 13
17.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 Заявка 19 3 1 15 26 - 51 10
20.
Анже
 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 28 (5)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 24 (4)
Ланс Опенда Лои 20 (3)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 10
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Тулуза от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 31 минуту.

    Главный судья: Фраппарт Стефани

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится победой Монако.
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    • Прогнозы 115
    Монако 89.6% (103)
    X 7% (8)
    Тулуза 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Тулуза
    1.48
    6.50
    6.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако - Тулуза

    Исход игры
    Монако
    89.6% (103)
    Ничья
    7% (8)
    Тулуза
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.95% (70)
    Меньше
    38.05% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    65.49% (74)
    Нет
    34.51% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    49.6% (57)
    2:0 Монако
    19.1% (22)
    1:0 Монако
    11.3% (13)
    3:1 Монако
    5.2% (6)
    1:1 Ничья
    4.3% (5)
    3:2 Монако
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Тулуза
    1.7% (2)
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    Монако
    Тулуза
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