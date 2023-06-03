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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Ницца
 
Позже
Лион
Прогнозы 91
Ницца 16.5% (15)
X 40.7% (37)
Лион 42.9% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Лион
2.47
4.20
4.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
21
Бека
Бека
Алексис
28
Будауи
Хишем
10
Диоп
Софьян
35
Буанани
Бадредин
9
Моффи
Теремас
24
Лаборд
Гаэтан
1
Лопеш
Антони
20
Кумбеди
Саэль
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
88
Толиссо
Корентен
26
Баркола
Бредли
18
Шерки
Райан
47
Джеффиньо
10
Ляказетт
Александр
Ницца
4-3-3
Лион
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Лион

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

36 матчей

33.3%
19.4%
47.3%
12 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

25%
27.8%
47.2%
9 побед 10 ничьих 17 побед

Второй тайм

33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
2:3
Л1
1:4
ТМС
1:0
Л1
2:1
К
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
0:5
Л1
3:3
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
3:0
КЛ
3:1
Л1
3:4
Л1
1:3
Л1
2:2
К
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
4:1
ТМС
1:0
Л1
1:3
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.11

Среднее время на гол

60
81

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

1.83
1.61

Среднее время на гол

49
55

Всего голов

60
49

Голов в среднем за матч

1.67
1.36

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

54
66

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 12 0.32
Моффи Теремас 6 0.16
Делор Анди 6 (3) 0.16
Пепе Николя 6 (3) 0.16
Баркли Росс 4 0.11
Браими Билаль 3 0.08
Тюрам Кефрен 2 0.05
Диоп Софьян 1 0.03
Данте Бонфим 1 0.03
Ремзи Аарон 1 0.03
Будауи Хишем 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Вити Маттиа 1 0.03
Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
Буанани Бадредин 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Росарио Пабло 0 0
Менди Антуан 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 27 (6) 0.73
Тете 6 0.16
Баркола Бредли 5 0.14
Какере Максанс 4 0.11
Шерки Райан 4 0.11
Токо-Экамби Карл 4 0.11
Дембеле Мусса II 3 0.08
Люкеба Кастелло 2 0.05
Тальяфико Николас 1 0.03
Толиссо Корентен 1 0.03
Лепнан Йоанн 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Ауа Уссем 1 0.03
Сарр Амин 1 0.03
Ловрен Деян 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Милагрес Энрике 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Данте Бонфим 6 0
Росарио Пабло 6 0
Бар Мельвен 6 0
Будауи Хишем 5 0
Лотомба Жордан 4 0
Ремзи Аарон 3 0
Брайан Джо 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Лемина Марио 1 1
Пепе Николя 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бека Бека Алексис 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Дигар Дидье 1 0
Баркли Росс 1 0
Диоп Софьян 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Амрауи Аюб 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люкеба Кастелло 7 1
Кумбеди Саэль 8 0
Тальяфико Николас 5 0
Лопеш Антони 3 1
Лепнан Йоанн 4 0
Диоманде Синали 2 1
Ляказетт Александр 3 0
Мендес Тьяго 3 0
Толиссо Корентен 3 0
Шерки Райан 3 0
Баркола Бредли 3 0
Тете 3 0
Ловрен Деян 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Джеффиньо 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Гюсто Мало 1 0

Результаты матчей

Ницца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Лион
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

5
10
Ницца
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Лион
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

22
33
Ницца
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
51% (19)
27% (10)
Лион
41.4%
58.6%
12 побед 17 поражений
Первый тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
38% (14)
41% (15)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

27
43

Голы по времени матча

Забито

21
28
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
26 Не забивали 22
3
14%
0
0%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
6
29%
9
32%
31-45
4
19%
3
11%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
5
24%
8
29%
76-90

Пропущено

17
26
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
1
6%
2
8%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
5
29%
29%
4
15%
31-45
2
12%
6
23%
46-60
1
6%
6
23%
61-75
6
35%
5
19%
76-90

Забито

24
36
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
4
17%
5
14%
1-15
5
21%
4
11%
16-30
4
17%
5
14%
31-45
3
13%
6
17%
46-60
5
21%
8
22%
61-75
3
13%
8
22%
76-90

Пропущено

19
18
13 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
6
32%
4
22%
1-15
6
32%
1
6%
16-30
1
5%
8
44%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
21%
2
11%
76-90

Забито

45
64
22 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 36
16 Забивали первыми 19
11 Не забивали 7
7
16%
5
8%
1-15
5
11%
9
14%
16-30
10
22%
14
22%
31-45
7
16%
9
14%
46-60
8
18%
11
17%
61-75
8
18%
16
25%
76-90

Пропущено

36
44
21 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 29
7
19%
6
14%
1-15
8
22%
4
9%
16-30
6
17%
12
27%
31-45
4
11%
8
18%
46-60
1
3%
7
16%
61-75
10
28%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1
Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3
Лион
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4
Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0

Результаты матчей

Ницца
Лион

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:4
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
0:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 43%
0
11 раз 30%
3
5 раз 14%
2
4 раза 11%
6
1 раз 3%
1
12 раз 32%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
6 раз 16%
4
2 раза 5%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Ницца
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
4
4
14
1.5
9
10
3
15
2.5
6
13
1
17
3.5
3
16
1
17
4.5
2
17
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
15
3
6
13
1.5
9
9
3
16
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
30
7
10
27
1.5
18
19
6
31
2.5
10
27
1
36
3.5
4
33
1
36
4.5
2
35
1
36
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 37 27 4 6 87 - 37 85
2.
Ланс
 Заявка 37 24 9 4 65 - 28 81
3.
Марсель
 Заявка 37 22 7 8 67 - 39 73
4.
Лилль
 Заявка 37 19 9 9 64 - 43 66
5.
Ренн
 Заявка 37 20 5 12 67 - 38 65
6.
Монако
 Заявка 37 19 8 10 69 - 56 65
7.
Лион
 Заявка 37 18 8 11 64 - 44 62
8.
Клермон
 Заявка 37 16 8 13 42 - 47 56
9.
Ницца
 Заявка 37 14 13 10 45 - 36 55
10.
Лорьян
 Заявка 37 14 10 13 50 - 52 52
11.
Реймс
 Заявка 37 12 15 10 44 - 42 51
12.
Монпелье
 Заявка 37 14 5 18 62 - 61 47
13.
Тулуза
 Заявка 37 12 9 16 49 - 56 45
14.
Брест
 Заявка 37 11 11 15 43 - 52 44
15.
Страсбург
 Заявка 37 9 13 15 50 - 57 40
16.
Осер
 Заявка 37 8 11 18 34 - 60 35
17.
Нант
 Заявка 37 6 15 16 36 - 55 33
18.
Труа
 Заявка 37 4 11 22 44 - 80 23
19.
Аяччо
 Заявка 37 6 5 26 22 - 74 23
20.
Анже
 Заявка 37 4 6 27 33 - 80 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 Заявка 19 15 0 4 43 - 14 45
3.
Лилль
 Заявка 19 13 4 2 40 - 25 43
4.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
5.
Лион
 Заявка 19 10 5 4 35 - 19 35
6.
Марсель
 Заявка 19 10 4 5 35 - 24 34
7.
Реймс
 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Клермон
 Заявка 19 9 3 7 20 - 28 30
10.
Лорьян
 Заявка 18 8 4 6 24 - 20 28
11.
Брест
 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
12.
Ницца
 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
13.
Тулуза
 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
14.
Монпелье
 Заявка 19 7 3 9 29 - 29 24
15.
Страсбург
 Заявка 19 5 7 7 25 - 26 22
16.
Осер
 Заявка 18 5 7 6 17 - 25 22
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Анже
 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
20.
Аяччо
 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 19 14 2 3 44 - 15 44
2.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 19 10 5 4 33 - 25 35
4.
Ницца
 Заявка 19 8 6 5 24 - 19 30
5.
Ланс
 Заявка 18 7 8 3 24 - 15 29
6.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 Заявка 19 4 9 6 17 - 22 21
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Брест
 Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
16.
Нант
 Заявка 19 2 7 10 17 - 29 13
17.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 Заявка 19 3 1 15 26 - 51 10
20.
Анже
 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 28 (5)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 24 (4)
Ланс Опенда Лои 20 (3)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 10
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 11 часов 17 минут.

    Главный судья: Ваттеллье Эрик

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  • 52 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 91
    Ницца 16.5% (15)
    X 40.7% (37)
    Лион 42.9% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Лион
    2.47
    4.20
    4.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца - Лион

    Исход игры
    Ницца
    16.5% (15)
    Ничья
    40.7% (37)
    Лион
    42.9% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.22% (38)
    Меньше
    57.78% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    81.11% (73)
    Нет
    18.89% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.5% (35)
    1:2 Лион
    29.7% (27)
    1:0 Ницца
    7.7% (7)
    2:1 Ницца
    5.5% (5)
    0:1 Лион
    5.5% (5)
    0:2 Лион
    4.4% (4)
    2:3 Лион
    2.2% (2)
    2:2 Ничья
    2.2% (2)
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