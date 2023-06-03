Тур: 38. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Ваттеллье Эрик
Прогноз на матч от Liveresult
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
10
Диоп
Софьян
23
Мендес
Тьяго
18
Шерки
Райан
47
Джеффиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
-
47 ДжеффиньоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ницца
Лион
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
36 матчей
33.3%
19.4%
47.3%
12 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
25%
27.8%
47.2%
9 побед 10 ничьих 17 побед
Второй тайм
33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.11
Среднее время на гол
60
81
Всего голов
33
29
Голов в среднем за матч
1.83
1.61
Среднее время на гол
49
55
Всего голов
60
49
Голов в среднем за матч
1.67
1.36
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
54
66
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|12
|0.32
|Моффи Теремас
|6
|0.16
|Делор Анди
|6 (3)
|0.16
|Пепе Николя
|6 (3)
|0.16
|Баркли Росс
|4
|0.11
|Браими Билаль
|3
|0.08
|Тюрам Кефрен
|2
|0.05
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Данте Бонфим
|1
|0.03
|Ремзи Аарон
|1
|0.03
|Будауи Хишем
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Вити Маттиа
|1
|0.03
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|Буанани Бадредин
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Росарио Пабло
|0
|0
|Менди Антуан
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|27 (6)
|0.73
|Тете
|6
|0.16
|Баркола Бредли
|5
|0.14
|Какере Максанс
|4
|0.11
|Шерки Райан
|4
|0.11
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.11
|Дембеле Мусса II
|3
|0.08
|Люкеба Кастелло
|2
|0.05
|Тальяфико Николас
|1
|0.03
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|Лепнан Йоанн
|1
|0.03
|Мендес Тьяго
|1
|0.03
|Ауа Уссем
|1
|0.03
|Сарр Амин
|1
|0.03
|Ловрен Деян
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Милагрес Энрике
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|3
|2
|Данте Бонфим
|6
|0
|Росарио Пабло
|6
|0
|Бар Мельвен
|6
|0
|Будауи Хишем
|5
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Ремзи Аарон
|3
|0
|Брайан Джо
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Лемина Марио
|1
|1
|Пепе Николя
|2
|0
|Моффи Теремас
|2
|0
|Бека Бека Алексис
|2
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|Дигар Дидье
|1
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Амрауи Аюб
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люкеба Кастелло
|7
|1
|Кумбеди Саэль
|8
|0
|Тальяфико Николас
|5
|0
|Лопеш Антони
|3
|1
|Лепнан Йоанн
|4
|0
|Диоманде Синали
|2
|1
|Ляказетт Александр
|3
|0
|Мендес Тьяго
|3
|0
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Шерки Райан
|3
|0
|Баркола Бредли
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Джеффиньо
|1
|0
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Лион
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
5
10
Ницца
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Лион
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
22
33
Ницца
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
51% (19)
27% (10)
Лион
41.4%
58.6%
12 побед 17 поражений
Первый тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
38% (14)
41% (15)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
12
13
Волевые поражения
27
43
Голы по времени матча
Забито
21
28
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
26 Не забивали 22
3
14%
0
0%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
6
29%
9
32%
31-45
4
19%
3
11%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
5
24%
8
29%
76-90
Пропущено
17
26
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
1
6%
2
8%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
5
29%
29%
4
15%
31-45
2
12%
6
23%
46-60
1
6%
6
23%
61-75
6
35%
5
19%
76-90
Забито
24
36
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
4
17%
5
14%
1-15
5
21%
4
11%
16-30
4
17%
5
14%
31-45
3
13%
6
17%
46-60
5
21%
8
22%
61-75
3
13%
8
22%
76-90
Пропущено
19
18
13 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
6
32%
4
22%
1-15
6
32%
1
6%
16-30
1
5%
8
44%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
21%
2
11%
76-90
Забито
45
64
22 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 36
16 Забивали первыми 19
11 Не забивали 7
7
16%
5
8%
1-15
5
11%
9
14%
16-30
10
22%
14
22%
31-45
7
16%
9
14%
46-60
8
18%
11
17%
61-75
8
18%
16
25%
76-90
Пропущено
36
44
21 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 29
7
19%
6
14%
1-15
8
22%
4
9%
16-30
6
17%
12
27%
31-45
4
11%
8
18%
46-60
1
3%
7
16%
61-75
10
28%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1
Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3
Лион
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4
Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0
Результаты матчей
Ницца
Лион
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:4
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
0:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 43%
0
11 раз 30%
3
5 раз 14%
2
4 раза 11%
6
1 раз 3%
1
12 раз 32%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
6 раз 16%
4
2 раза 5%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Ницца
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
154
414
910
315
613
117
316
117
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
153
613
99
316
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
307
1027
1819
631
1027
136
433
136
235
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|4
|6
|87 - 37
|85
|2.
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 28
|81
|3.
|Заявка
|37
|22
|7
|8
|67 - 39
|73
|4.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|64 - 43
|66
|5.
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|67 - 38
|65
|6.
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|69 - 56
|65
|7.
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|64 - 44
|62
|8.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|42 - 47
|56
|9.
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|45 - 36
|55
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|50 - 52
|52
|11.
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|44 - 42
|51
|12.
|Заявка
|37
|14
|5
|18
|62 - 61
|47
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|49 - 56
|45
|14.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|43 - 52
|44
|15.
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|50 - 57
|40
|16.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 60
|35
|17.
|Заявка
|37
|6
|15
|16
|36 - 55
|33
|18.
|Заявка
|37
|4
|11
|22
|44 - 80
|23
|19.
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|22 - 74
|23
|20.
|Заявка
|37
|4
|6
|27
|33 - 80
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|Заявка
|19
|15
|0
|4
|43 - 14
|45
|3.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|40 - 25
|43
|4.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|5.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|35 - 19
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 24
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|20 - 28
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 24
|26
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 29
|24
|15.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 26
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 25
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|18 - 29
|13
|19.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|44 - 15
|44
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 15
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 19
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 22
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 31
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|16.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|17.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|Заявка
|19
|3
|1
|15
|26 - 51
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|28 (5)
|Лион
|Ляказетт Александр
|27 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|24 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|20 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|20 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 10
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца - Лион
Исход игры
Ницца
16.5% (15)
Ничья
40.7% (37)
Лион
42.9% (39)
Тотал 2.5
Больше
42.22% (38)
Меньше
57.78% (52)
Обе команды забьют
Да
81.11% (73)
Нет
18.89% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (35)
1:2 Лион
29.7% (27)
1:0 Ницца
7.7% (7)
2:1 Ницца
5.5% (5)
0:1 Лион
5.5% (5)
0:2 Лион
4.4% (4)
2:3 Лион
2.2% (2)
2:2 Ничья
2.2% (2)
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