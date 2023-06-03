Axel Gueguin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Удар от ворот произведет Монпелье

84' Тибо Тамас наказан за толчок Ито Дзюня

84' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

83' Kamory Doumbia ослабляет давление, выбив мяч.

81' Тактическая замена. Сент-Люс Тео уходит с поля и его заменяет Тибо Тамас

78' Удар от ворот произведет Монпелье

78' Матусива Азор не смог попасть в створ ударом издали

77' Тактическая замена. Каюсте Йенс уходит с поля и его заменяет Valentin Atangana Edoa

77' Тактическая замена. Cheick Keita уходит с поля и его заменяет Kamory Doumbia

76' Г О О О О Л - Вахи Элю забивает ударом с правой ноги!

76' Абдельамид Юнис нанес удар головой, но Бенжамен Леконт спокойно отбил мяч.

75' Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

74' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Жюльен Кристофер выиграл воздушное противоборство у Фоларин Балогун.

71' Удар от ворот произведет Реймс

70' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

68' Матч возобновится спорным мячом

67' Сент-Люс Тео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Норден Арно получил желтую карточку от судьи

65' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Cheick Keita из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Cheick Keita ослабляет давление, выбив мяч.

61' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Удар от ворот произведет Монпелье

60' Фоларин Балогун из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

59' Г О О О О Л - Норден Арно забивает ударом с левой ноги!

58' Сент-Люс Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

57' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

57' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Матусива Азор пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

53' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Реймс

49' Удар от ворот произведет Монпелье

49' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Cheick Keita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Монпелье

46' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника