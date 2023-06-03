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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Реймс
1:3
Конец матча
Монпелье
0'
13' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
1:0
28' Гол
Балогун Фоларин
44' Желтая карточка
Леруа Лео
1:1
54' Гол
Вахи Элю
1:2
59' Гол
Норден Арно
66' Желтая карточка
Норден Арно
1:3
76' Гол
Вахи Элю
90'+4

Ход матча

13'
Абдельамид Юнис
 
28'
Балогун Фоларин
(Фоке Томас)
1:0
44'
 
Леруа Лео
54'
1:1
Вахи Элю
(Саванье Тежи)
59'
1:2
Норден Арно
64'
 
Ферри Жордан
Леруа Лео
64'
 
Мавидиди Стефи
Мауасса Фет
66'
 
Норден Арно
71'
Mamadou Diakhon
Флипс Алексис
 
76'
1:3
Вахи Элю
77'
Думбия Камори
Кейта Чейк
 
77'
Атангана-Эдоа Валентин
Каюсте Йенс
 
77'
Бузи Максим
Фоке Томас
 
81'
 
Тамаш Тибо
Сент-Люс Тео
81'
 
Жермен Валер
Вахи Элю
89'
Сирхейс Кай
Матусива Азор
 
90'
 
Геген Аксель
Норден Арно

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 412 Количество передач 442
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Реймс 52.1% (61)
X 33.3% (39)
Монпелье 14.5% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
43
Кейта
Чейк
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
21
Матусива
Азор
8
Каюсте
Йенс
39
Ито
Дзюня
15
Манетси
Маршал
70
Флипс
Алексис
29
Балогун
Фоларин
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
17
Сент-Люс
Тео
18
Леруа
Лео
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
27
Мауасса
Фет
21
Вахи
Элю
Реймс
4-2-3-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Монпелье

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:3
Л1
0:0
Л1
0:4
КЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:1
К
1:0
Л2
2:2
Л2
0:4
Л2
0:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.4
1.42

Среднее время на гол

64
63

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

1.36
1.41

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

66
63

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 21 (6) 0.55
Манетси Маршал 7 0.18
Ито Дзюня 6 0.16
Флипс Алексис 4 0.11
Каюсте Йенс 3 0.08
Думбия Камори 2 (1) 0.05
Абдельамид Юнис 1 0.03
Маолида Мизиан 1 0.03
Агбаду Эммануэль 0 0
Зенели Арбер 0 0
Фоке Томас 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Бузи Максим 0 0
Лопи Дион 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 19 (1) 0.5
Саванье Тежи 12 (6) 0.32
Норден Арно 9 0.24
Мауасса Фет 5 0.13
Мавидиди Стефи 4 0.11
Хазри Вахби 4 0.11
Коцца Николя 2 0.05
Жермен Валер 2 0.05
Силла Иссиага 1 0.03
Сако Фалае 1 0.03
Ферри Жордан 1 0.03
Сент-Люс Тео 1 0.03
Тшато Энзо 1 0.03
Сахо Мамаду 1 0.03
Делайе Саша 1 0.03
Шотар Жорис 0 0
Жюльен Кристофер 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агбаду Эммануэль 5 3
Каюсте Йенс 8 1
Лопи Дион 5 2
Абдельамид Юнис 6 0
Манетси Маршал 6 0
Балогун Фоларин 5 0
Ито Дзюня 3 1
Флипс Алексис 3 1
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Матусива Азор 4 0
Бузи Максим 4 0
Гравильон Эндрю 3 0
Фас Ваут 2 0
Де Смет Тибо 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Адлен Мартин 2 0
Уильям Стилл 2 0
Кейта Шейк I 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хольм Ноа 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Fallou Fall 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 8 1
Саванье Тежи 4 3
Ферри Жордан 6 1
Леруа Лео 7 0
Хазри Вахби 5 1
Жюльен Кристофер 5 0
Куяте Кики 5 0
Норден Арно 4 0
Шотар Жорис 4 0
Сако Фалае 3 0
Коцца Николя 3 0
Эстев Максим 3 0
Жермен Валер 1 1
Мавидиди Стефи 1 1
Омлин Йонас 1 1
Фаяд Халил 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Макуана Бени 1 0
Тшато Энзо 1 0

Результаты матчей

Реймс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Монпелье
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

9
14
Реймс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Монпелье
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
21

Волевые поражения

15
20
Реймс
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (15)
39% (15)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
42% (16)
24% (9)
Монпелье
51.5%
48.5%
17 побед 16 поражений
Первый тайм
34% (13)
34% (13)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
24% (9)
39% (15)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

16
22

Волевые поражения

24
34

Голы по времени матча

Забито

28
37
15 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 13
23 Не забивали 22
6
21%
8
22%
1-15
7
25%
4
11%
16-30
2
7%
5
14%
31-45
3
11%
6
16%
46-60
4
14%
6
16%
61-75
6
21%
8
22%
76-90

Пропущено

23
32
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
13%
4
13%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
4
17%
6
19%
31-45
6
26%
4
13%
46-60
2
9%
8
25%
61-75
6
26%
6
19%
76-90

Забито

19
29
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
26 Не забивали 21
4
21%
4
14%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
3
16%
2
7%
31-45
3
16%
3
10%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
6
32%
9
31%
76-90

Пропущено

20
29
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
3
15%
3
10%
1-15
1
5%
1
3%
16-30
5
25%
6
21%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
3
15%
5
17%
61-75
4
20%
10
34%
76-90

Забито

47
66
24 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 37
22 Забивали первыми 21
11 Не забивали 5
10
21%
12
18%
1-15
9
19%
10
15%
16-30
5
11%
7
11%
31-45
6
13%
9
14%
46-60
5
11%
11
17%
61-75
12
26%
17
26%
76-90

Пропущено

43
61
18 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 37
10 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 28
6
14%
7
11%
1-15
3
7%
5
8%
16-30
9
21%
12
20%
31-45
10
23%
8
13%
46-60
5
12%
13
21%
61-75
10
23%
16
26%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0
Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3
Монпелье
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4
Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1

Результаты матчей

Реймс
Монпелье

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
10 раз 53%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:4
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
7
1 раз 5%

Точный счет

1:1
7 раз 18%
0:0
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:4
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 13%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 42%
0
12 раз 32%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
1
17 раз 45%
2
8 раз 21%
0
5 раз 13%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реймс
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
17
2
7
12
1.5
7
12
4
15
2.5
3
16
2
17
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
16
3
3
16
1.5
9
10
2
17
2.5
5
14
1
18
3.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
12
0.5
Больше Меньше
33
5
10
28
1.5
16
22
6
32
2.5
8
30
3
35
3.5
4
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 38 27 4 7 89 - 40 85
2.
Ланс
 Заявка 38 25 9 4 68 - 29 84
3.
Марсель
 Заявка 38 22 7 9 67 - 40 73
4.
Ренн
 Заявка 38 21 5 12 69 - 39 68
5.
Лилль
 Заявка 38 19 10 9 65 - 44 67
6.
Монако
 Заявка 38 19 8 11 70 - 58 65
7.
Лион
 Заявка 38 18 8 12 65 - 47 62
8.
Клермон
 Заявка 38 17 8 13 45 - 49 59
9.
Ницца
 Заявка 38 15 13 10 48 - 37 58
10.
Лорьян
 Заявка 38 15 10 13 52 - 53 55
11.
Реймс
 Заявка 38 12 15 11 45 - 45 51
12.
Монпелье
 Заявка 38 15 5 18 65 - 62 50
13.
Тулуза
 Заявка 38 13 9 16 51 - 57 48
14.
Брест
 Заявка 38 11 11 16 44 - 54 44
15.
Страсбург
 Заявка 38 9 13 16 51 - 59 40
16.
Нант
 Заявка 38 7 15 16 37 - 55 36
17.
Осер
 Заявка 38 8 11 19 35 - 63 35
18.
Аяччо
 Заявка 38 7 5 26 23 - 74 26
19.
Труа
 Заявка 38 4 12 22 45 - 81 24
20.
Анже
 Заявка 38 4 6 28 33 - 81 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 Заявка 19 15 0 4 43 - 14 45
3.
Лилль
 Заявка 19 13 4 2 40 - 25 43
4.
ПСЖ
 Заявка 19 13 2 4 45 - 25 41
5.
Лион
 Заявка 19 10 5 4 35 - 19 35
6.
Марсель
 Заявка 19 10 4 5 35 - 24 34
7.
Лорьян
 Заявка 19 9 4 6 26 - 21 31
8.
Реймс
 Заявка 19 8 6 5 28 - 23 30
9.
Монако
 Заявка 19 9 3 7 37 - 33 30
10.
Клермон
 Заявка 19 9 3 7 20 - 28 30
11.
Ницца
 Заявка 19 7 7 5 24 - 18 28
12.
Брест
 Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
13.
Тулуза
 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
14.
Монпелье
 Заявка 19 7 3 9 29 - 29 24
15.
Нант
 Заявка 19 5 8 6 20 - 26 23
16.
Страсбург
 Заявка 19 5 7 7 25 - 26 22
17.
Осер
 Заявка 19 5 7 7 18 - 28 22
18.
Аяччо
 Заявка 19 4 3 12 10 - 30 15
19.
Труа
 Заявка 19 1 11 7 19 - 30 14
20.
Анже
 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 19 14 2 3 44 - 15 44
2.
Марсель
 Заявка 19 12 3 4 32 - 16 39
3.
Монако
 Заявка 19 10 5 4 33 - 25 35
4.
Ланс
 Заявка 19 8 8 3 27 - 16 32
5.
Ницца
 Заявка 19 8 6 5 24 - 19 30
6.
Клермон
 Заявка 19 8 5 6 25 - 21 29
7.
Лион
 Заявка 19 8 3 8 30 - 28 27
8.
Монпелье
 Заявка 19 8 2 9 36 - 33 26
9.
Лилль
 Заявка 19 6 6 7 25 - 19 24
10.
Тулуза
 Заявка 19 7 3 9 24 - 30 24
11.
Лорьян
 Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
12.
Ренн
 Заявка 19 6 5 8 26 - 25 23
13.
Реймс
 Заявка 19 4 9 6 17 - 22 21
14.
Брест
 Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15.
Страсбург
 Заявка 19 4 6 9 26 - 33 18
16.
Нант
 Заявка 19 2 7 10 17 - 29 13
17.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 Заявка 19 3 1 15 26 - 51 10
20.
Анже
 Заявка 19 1 3 15 13 - 45 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 29 (5)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 24 (4)
Ланс Опенда Лои 21 (4)
Реймс Балогун Фоларин 21 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 12
ПСЖ Верратти Марко 1 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Клермон Сейду Алиду 1 10
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    После классного второго тайма Монпелье совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Реймс: 48%, Монпелье: 52%.
  • 93'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 93'
    Axel Gueguin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Мавидиди Стефи из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    92'
    Тибо Тамас из команды Монпелье заходит слишком далеко, он валит Ито Дзюня.
  • 92'
    Тактическая замена. Норден Арно уходит с поля и его заменяет Axel Gueguin
  • 91'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 91'
    Эстев Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Хорошую попытку сделал Жермен Валер. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 91'
    Мавидиди Стефи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Норден Арно из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Фол, нарушение
    91'
    Сирхейс Кай задерживает мяч рукой
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Реймс 52.1% (61)
    X 33.3% (39)
    Монпелье 14.5% (17)
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