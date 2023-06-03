Тур: 38. Стадион: Аббе-Дешам. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
6' Желтая карточкаАбдул-Самед Салис
0:1
19' ГолКлод-Морис Алексис
27' Желтая карточкаЖубал Мендес
0:2
48' ГолКлод-Морис Алексис
Ход матча
19'
0:1
27'
48'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 0
-
256 Количество передач 224
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Зедатка
Аким
14
Менса
Гидеон
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
16
Лека
Жан-Луи
11
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
-
7 Эн ГотьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
-
19 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Осер
Ланс
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
20 матчей
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.33
Среднее время на гол
120
270
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.42
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.15
0.6
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
78
150
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|5
|0.13
|Ньянг М'Байе
|5 (3)
|0.13
|Жубал Мендес
|3 (1)
|0.08
|Перрен Гаэтан
|3 (1)
|0.08
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.05
|Равелсон Райан
|2
|0.05
|Туре Бирама
|2
|0.05
|Эн Готье
|2
|0.05
|Сахи Хамза
|1
|0.03
|Синайоко Лассин
|1
|0.03
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Туре Сулейман
|1
|0.03
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|20 (1)
|0.53
|Сотока Флориан
|7 (1)
|0.18
|Фофана Секо
|7 (1)
|0.18
|Томассон Адриен
|5
|0.13
|Франковски Пшемыслав
|5 (3)
|0.13
|Саид Уэсли
|5
|0.13
|Мачадо Дейвер
|4
|0.11
|Клод-Морис Алексис
|4
|0.11
|Медина Факундо
|2
|0.05
|Гради Жонатан
|1
|0.03
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Фюльжени Анжело
|1
|0.03
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.03
|Айдара Массадио
|0
|0
|Кабо Джимми
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жубал Мендес
|7
|0
|Жанвье Жульян
|4
|1
|Да Кошта Нуну
|4
|1
|Туре Сулейман
|4
|1
|Ньянг М'Байе
|2
|2
|Зедатка Аким
|5
|0
|Менса Гидеон
|5
|0
|Туре Бирама
|3
|0
|Массенжо Хан-Ноа
|3
|0
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|М'Чангама Юссуф
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Эн Готье
|1
|0
|Дембеле Сирики
|1
|0
|Камара Усман I
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|Аблин Маттис
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|7
|1
|Абдул-Самед Салис
|6
|1
|Медина Факундо
|7
|0
|Мачадо Дейвер
|5
|1
|Гради Жонатан
|6
|0
|Айдара Массадио
|4
|0
|Франковски Пшемыслав
|4
|0
|Сотока Флориан
|4
|0
|Онана Жан
|3
|0
|Самба Брис
|3
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Фофана Секо
|2
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Опенда Лои
|2
|0
|Да Коста Давид Перейра
|2
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Результаты матчей
Осер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Ланс
5.6%
94.4%
1 победа 17 поражений
Первый тайм
5% (1)
37% (7)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
8
8
Осер
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Ланс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
30
1
Волевые поражения
10
40
Осер
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)
Ланс
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
43% (16)
38% (14)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
32
4
Волевые поражения
18
48
Голы по времени матча
Забито
15
24
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
3
20%
3
13%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
20%
7
29%
29%
31-45
4
27%
3
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
27
15
15 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
6
22%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
7
26%
5
33%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
5
19%
1
7%
76-90
Забито
17
40
8 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 16
24 Не забивали 20
3
18%
3
8%
1-15
2
12%
9
23%
16-30
3
18%
7
18%
31-45
1
6%
9
23%
46-60
4
24%
7
18%
61-75
4
24%
5
13%
76-90
Пропущено
35
14
15 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 10
6
17%
1
7%
1-15
4
11%
1
7%
16-30
5
14%
3
21%
31-45
6
17%
2
14%
46-60
6
17%
3
21%
61-75
8
23%
4
29%
76-90
Забито
32
64
16 В 1-м тайме 33
16 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 24
11 Не забивали 6
6
19%
6
9%
1-15
4
13%
13
20%
16-30
6
19%
14
22%
31-45
5
16%
12
19%
46-60
6
19%
7
11%
61-75
5
16%
12
19%
76-90
Пропущено
62
29
30 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 15
22 Пропускали первыми 10
30 Не пропускали 21
12
19%
3
10%
1-15
6
10%
3
10%
16-30
12
19%
8
28%
31-45
9
15%
5
17%
46-60
10
16%
5
17%
61-75
13
21%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тулуза - Осер 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 Брест - Осер 1:0 Осер - Клермон 1:1
Марсель - Осер 2:1 Осер - Лилль 1:1 Осер - Нант 2:1 Аяччо - Осер 0:3 Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4
Ланс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1
Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1
Результаты матчей
Осер
Ланс
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
3:0
4 раза 21%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
7 раз 37%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
1:0
6 раз 16%
2:1
6 раз 16%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
19 раз 51%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
1 раз 3%
1
14 раз 38%
3
8 раз 22%
2
7 раз 19%
0
5 раз 14%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Осер
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
181
414
136
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
144
316
513
118
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
325
730
1819
136
1126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|38
|27
|5
|6
|89 - 39
|86
|2.
|2:0 Заявка
|38
|25
|9
|4
|67 - 28
|84
|3.
|0:0 Заявка
|38
|22
|8
|8
|67 - 39
|74
|4.
|1:0 Заявка
|38
|20
|9
|9
|65 - 43
|69
|5.
|2:1 Заявка
|38
|21
|5
|12
|69 - 39
|68
|6.
|0:0 Заявка
|38
|19
|9
|10
|69 - 56
|66
|7.
|1:3 Заявка
|38
|18
|8
|12
|65 - 47
|62
|8.
|3:1 Заявка
|38
|15
|13
|10
|48 - 37
|58
|9.
|2:2 Заявка
|38
|16
|9
|13
|44 - 49
|57
|10.
|2:1 Заявка
|38
|15
|10
|13
|52 - 53
|55
|11.
|1:1 Заявка
|38
|12
|16
|10
|45 - 43
|52
|12.
|1:1 Заявка
|38
|14
|6
|18
|63 - 62
|48
|13.
|0:0 Заявка
|38
|12
|10
|16
|49 - 56
|46
|14.
|1:2 Заявка
|38
|11
|11
|16
|44 - 54
|44
|15.
|1:2 Заявка
|38
|9
|13
|16
|51 - 59
|40
|16.
|1:0 Заявка
|38
|7
|15
|16
|37 - 55
|36
|17.
|0:2 Заявка
|38
|8
|11
|19
|34 - 62
|35
|18.
|0:0 Заявка
|38
|6
|6
|26
|22 - 74
|24
|19.
|0:1 Заявка
|38
|4
|11
|23
|44 - 81
|23
|20.
|0:1 Заявка
|38
|4
|6
|28
|33 - 81
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|2:1 Заявка
|19
|15
|0
|4
|43 - 14
|45
|3.
|1:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|40 - 25
|43
|4.
|2:2 Заявка
|19
|13
|3
|3
|45 - 24
|42
|5.
|1:3 Заявка
|19
|10
|5
|4
|35 - 19
|35
|6.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 24
|34
|7.
|1:1 Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 21
|31
|8.
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|36 - 31
|31
|9.
|2:1 Заявка
|19
|9
|4
|6
|26 - 21
|31
|10.
|2:2 Заявка
|19
|9
|3
|7
|20 - 28
|30
|11.
|3:1 Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 18
|28
|12.
|1:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|13.
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|14.
|1:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 29
|24
|15.
|1:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|20 - 26
|23
|16.
|1:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 26
|22
|17.
|0:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 27
|22
|18.
|0:1 Заявка
|19
|1
|10
|8
|18 - 30
|13
|19.
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|9 - 30
|13
|20.
|0:1 Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|19
|14
|2
|3
|44 - 15
|44
|2.
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|32 - 15
|40
|3.
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|4.
|2:0 Заявка
|19
|8
|8
|3
|26 - 15
|32
|5.
|3:1 Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|6.
|2:2 Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 21
|27
|7.
|1:3 Заявка
|19
|8
|3
|8
|30 - 28
|27
|8.
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 18
|26
|9.
|1:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|34 - 33
|24
|10.
|2:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|11.
|2:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 25
|23
|12.
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|13.
|1:1 Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 22
|21
|14.
|1:2 Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|15.
|1:2 Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 33
|18
|16.
|1:0 Заявка
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|17.
|0:2 Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|0:0 Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|0:1 Заявка
|19
|3
|1
|15
|26 - 51
|10
|20.
|0:1 Заявка
|19
|1
|3
|15
|13 - 45
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|29 (5)
|Лион
|Ляказетт Александр
|27 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|24 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|21 (2)
|Ланс
|Опенда Лои
|20 (4)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|12
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 10
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осер 0:2 Ланс
Исход игры
Осер
22.4% (26)
Ничья
20.7% (24)
Ланс
56.9% (66)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (48)
Меньше
57.89% (66)
Обе команды забьют
Да
61.4% (70)
Нет
38.6% (44)
Популярный счёт
1:2 Ланс
30.2% (35)
1:1 Ничья
19.8% (23)
0:1 Ланс
12.9% (15)
1:0 Осер
11.2% (13)
0:2 Ланс
10.3% (12)
2:1 Осер
8.6% (10)
1:3 Ланс
1.7% (2)
2:0 Осер
1.7% (2)
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