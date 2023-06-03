Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Julien Le Cardinal на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

87' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Осер

85' Саид Уэсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Удар от ворот произведет Ланс

84' Аблин Маттис не смог попасть в створ ударом издали

83' Гради Жонатан получил желтую карточку от судьи

81' Удар от ворот произведет Ланс

80' Хорошую попытку сделал Ньянг М'Байе . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Хорошую попытку сделал Аблин Маттис . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Тактическая замена. Мачадо Дейвер уходит с поля и его заменяет Julien Le Cardinal

78' Г О О О О Л - Опенда Лои забивает с правой ноги!

78' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Удар от ворот произведет Ланс

77' Туре Сулейман наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

77' Менса Гидеон из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ланс отменен из-за положения "вне игры".

75' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

73' Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Ланс

72' Туре Бирама пробует нанести удар издали, но Жан-Луи Лека держит все под контролем

71' Забив гол, Осер сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

71' Г О О О О Л - Ньянг М'Байе первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

69' Айдара Массадио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Франковски Пшемыслав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

64' Дансо Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Матч возобновится спорным мячом

63' Ох, нехорошо это выглядит. Туре Бирама получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Туре Бирама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Удар от ворот произведет Осер

59' Мачадо Дейвер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

56' Удар от ворот произведет Ланс

55' Массенжо Хан-Ноа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Менса Гидеон из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Ланс

53' Эн Готье навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Удар от ворот произведет Ланс

51' Массенжо Хан-Ноа не смог попасть в створ ударом издали

51' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Г О О О О Л - Клод-Морис Алексис первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

47' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.