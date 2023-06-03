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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Осер
1:3
Конец матча
Ланс
0'
6' Желтая карточка
Абдул-Самед Салис
0:1
19' Гол
Клод-Морис Алексис
27' Желтая карточка
Жубал Мендес
0:2
48' Гол
Клод-Морис Алексис
69' Желтая карточка
Айдара Массадио
1:2
71' Гол
Ньянг М'Байе
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Мачадо Дейвер
1:3
78' Гол
Опенда Лои
83' Желтая карточка
Гради Жонатан
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Жубал Мендес
90'+7

Ход матча

6'
 
Абдул-Самед Салис
19'
0:1
Клод-Морис Алексис
(Опенда Лои)
27'
Жубал Мендес
 
46'
Дембеле Сирики
Да Кошта Нуну
 
46'
Ньянг М'Байе
Зедатка Аким
 
48'
0:2
Клод-Морис Алексис
(Томассон Адриен)
56'
Синайоко Лассин
Эн Готье
 
57'
Сахи Хамза
Перрен Гаэтан
 
65'
 
Онана Жан
Дансо Кевин
65'
 
Сотока Флориан
Фюльжени Анжело
65'
 
Саид Уэсли
Клод-Морис Алексис
69'
 
Айдара Массадио
71'
Ньянг М'Байе
1:2
72'
Аблин Маттис
Массенжо Хан-Ноа
 
74'
 
Мачадо Дейвер
78'
1:3
Опенда Лои
(Сотока Флориан)
79'
 
Букса Адам
Опенда Лои
79'
 
Ле Кардинал Жюльен
Мачадо Дейвер
83'
 
Гради Жонатан
90'
Жубал Мендес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 440 Количество передач 437
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Осер 22.4% (26)
X 20.7% (24)
Ланс 56.9% (66)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ионуц
Андрей
Раду
97
Равелсон
Райан
4
Жубал
Мендес
95
Туре
Сулейман
13
Зедатка
Аким
14
Менса
Гидеон
80
Массенжо
Хан-Ноа
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
10
Перрен
Гаэтан
9
Да
Кошта
Нуну
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
21
Айдара
Массадио
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
26
Абдул-Самед
Салис
28
Томассон
Адриен
18
Клод-Морис
Алексис
20
Фюльжени
Анжело
11
Опенда
Лои
Осер
3-4-2-1
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Осер
Ланс

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

20 матчей

10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:0
Л2
0:0
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
3:0
Л2
1:2
Л2
1:2
Л2
4:1
Л2
1:0
ТМС
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:0
ТМС
0:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.33

Среднее время на гол

120
270

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.42
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.15
0.6

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

78
150

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 6 (3) 0.16
Да Кошта Нуну 5 0.13
Жубал Мендес 3 (1) 0.08
Перрен Гаэтан 3 (1) 0.08
Отре Матиас 2 (1) 0.05
Равелсон Райан 2 0.05
Туре Бирама 2 0.05
Эн Готье 2 0.05
Сахи Хамза 1 0.03
Синайоко Лассин 1 0.03
Шарбонье Гаэтан 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Туре Сулейман 1 0.03
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 21 (1) 0.55
Сотока Флориан 7 (1) 0.18
Фофана Секо 7 (1) 0.18
Томассон Адриен 5 0.13
Клод-Морис Алексис 5 0.13
Франковски Пшемыслав 5 (3) 0.13
Саид Уэсли 5 0.13
Мачадо Дейвер 4 0.11
Медина Факундо 2 0.05
Гради Жонатан 1 0.03
Да Коста Давид Перейра 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Фюльжени Анжело 1 0.03
Абдул-Самед Салис 1 0.03
Айдара Массадио 0 0
Кабо Джимми 0 0
Пореба Лукаш 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жубал Мендес 7 0
Жанвье Жульян 4 1
Да Кошта Нуну 4 1
Туре Сулейман 4 1
Ньянг М'Байе 2 2
Зедатка Аким 5 0
Менса Гидеон 5 0
Туре Бирама 3 0
Массенжо Хан-Ноа 3 0
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
М'Чангама Юссуф 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Эн Готье 1 0
Дембеле Сирики 1 0
Камара Усман I 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Аблин Маттис 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 7 1
Абдул-Самед Салис 6 1
Гради Жонатан 7 0
Медина Факундо 7 0
Мачадо Дейвер 5 1
Айдара Массадио 5 0
Франковски Пшемыслав 4 0
Сотока Флориан 4 0
Онана Жан 3 0
Самба Брис 3 0
Саид Уэсли 2 0
Фофана Секо 2 0
Кабо Джимми 2 0
Опенда Лои 2 0
Да Коста Давид Перейра 2 0
Томассон Адриен 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Франк Эз 1 0

Результаты матчей

Осер
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Ланс
5.6%
94.4%
1 победа 17 поражений
Первый тайм
5% (1)
37% (7)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

9
8
Осер
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Ланс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

30
1

Волевые поражения

10
40
Осер
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (13)
42% (16)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
32% (12)
32% (12)
Ланс
31%
69%
9 побед 20 поражений
Первый тайм
24% (9)
42% (16)
34% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
42% (16)
37% (14)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

32
5

Волевые поражения

19
48

Голы по времени матча

Забито

16
27
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
24 Не забивали 23
3
19%
3
11%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
3
19%
7
26%
31-45
4
25%
4
15%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

30
16
16 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
6
20%
2
13%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
7
23%
5
31%
31-45
4
13%
3
19%
46-60
4
13%
3
19%
61-75
6
20%
1
6%
76-90

Забито

17
40
8 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 16
25 Не забивали 21
3
18%
3
8%
1-15
2
12%
9
23%
16-30
3
18%
7
18%
31-45
1
6%
9
23%
46-60
4
24%
7
18%
61-75
4
24%
5
13%
76-90

Пропущено

35
14
15 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 10
6
17%
1
7%
1-15
4
11%
1
7%
16-30
5
14%
3
21%
31-45
6
17%
2
14%
46-60
6
17%
3
21%
61-75
8
23%
4
29%
76-90

Забито

33
67
16 В 1-м тайме 34
17 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 25
11 Не забивали 6
6
18%
6
9%
1-15
4
12%
14
21%
16-30
6
18%
14
21%
31-45
5
15%
13
19%
46-60
7
21%
7
10%
61-75
5
15%
13
19%
76-90

Пропущено

65
30
31 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 16
23 Пропускали первыми 10
31 Не пропускали 22
12
18%
3
10%
1-15
7
11%
3
10%
16-30
12
18%
8
27%
31-45
10
15%
5
17%
46-60
10
15%
6
20%
61-75
14
22%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тулуза - Осер 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 Брест - Осер 1:0 Осер - Клермон 1:1
Марсель - Осер 2:1 Осер - Лилль 1:1 Осер - Нант 2:1 Аяччо - Осер 0:3 Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4
Ланс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1
Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1

Результаты матчей

Осер
Ланс

Точный счет

1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
3:0
4 раза 21%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
7 раз 37%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
8 раз 21%
1:0
6 раз 16%
2:1
6 раз 16%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
20 раз 53%
0
11 раз 29%
2
6 раз 16%
3
1 раз 3%
1
14 раз 37%
3
9 раз 24%
2
7 раз 18%
0
5 раз 13%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Осер
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
18
1
4
15
1.5
13
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
15
4
3
16
1.5
6
13
1
18
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
11
0.5
Больше Меньше
33
5
7
31
1.5
19
19
1
37
2.5
12
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 38 27 4 7 89 - 40 85
2.
Ланс
 Заявка 38 25 9 4 68 - 29 84
3.
Марсель
 Заявка 38 22 7 9 67 - 40 73
4.
Ренн
 Заявка 38 21 5 12 69 - 39 68
5.
Лилль
 Заявка 38 19 10 9 65 - 44 67
6.
Монако
 Заявка 38 19 8 11 70 - 58 65
7.
Лион
 Заявка 38 18 8 12 65 - 47 62
8.
Клермон
 Заявка 38 17 8 13 45 - 49 59
9.
Ницца
 Заявка 38 15 13 10 48 - 37 58
10.
Лорьян
 Заявка 38 15 10 13 52 - 53 55
11.
Реймс
 Заявка 38 12 15 11 45 - 45 51
12.
Монпелье
 Заявка 38 15 5 18 65 - 62 50
13.
Тулуза
 Заявка 38 13 9 16 51 - 57 48
14.
Брест
 Заявка 38 11 11 16 44 - 54 44
15.
Страсбург
 Заявка 38 9 13 16 51 - 59 40
16.
Нант
 Заявка 38 7 15 16 37 - 55 36
17.
Осер
 Заявка 38 8 11 19 35 - 63 35
18.
Аяччо
 Заявка 38 7 5 26 23 - 74 26
19.
Труа
 Заявка 38 4 12 22 45 - 81 24
20.
Анже
 Заявка 38 4 6 28 33 - 81 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 Заявка 19 15 0 4 43 - 14 45
3.
Лилль
 Заявка 19 13 4 2 40 - 25 43
4.
ПСЖ
 Заявка 19 13 2 4 45 - 25 41
5.
Лион
 Заявка 19 10 5 4 35 - 19 35
6.
Марсель
 Заявка 19 10 4 5 35 - 24 34
7.
Лорьян
 Заявка 19 9 4 6 26 - 21 31
8.
Реймс
 Заявка 19 8 6 5 28 - 23 30
9.
Монако
 Заявка 19 9 3 7 37 - 33 30
10.
Клермон
 Заявка 19 9 3 7 20 - 28 30
11.
Ницца
 Заявка 19 7 7 5 24 - 18 28
12.
Брест
 Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
13.
Тулуза
 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
14.
Монпелье
 Заявка 19 7 3 9 29 - 29 24
15.
Нант
 Заявка 19 5 8 6 20 - 26 23
16.
Страсбург
 Заявка 19 5 7 7 25 - 26 22
17.
Осер
 Заявка 19 5 7 7 18 - 28 22
18.
Аяччо
 Заявка 19 4 3 12 10 - 30 15
19.
Труа
 Заявка 19 1 11 7 19 - 30 14
20.
Анже
 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 19 14 2 3 44 - 15 44
2.
Марсель
 Заявка 19 12 3 4 32 - 16 39
3.
Монако
 Заявка 19 10 5 4 33 - 25 35
4.
Ланс
 Заявка 19 8 8 3 27 - 16 32
5.
Ницца
 Заявка 19 8 6 5 24 - 19 30
6.
Клермон
 Заявка 19 8 5 6 25 - 21 29
7.
Лион
 Заявка 19 8 3 8 30 - 28 27
8.
Монпелье
 Заявка 19 8 2 9 36 - 33 26
9.
Лилль
 Заявка 19 6 6 7 25 - 19 24
10.
Тулуза
 Заявка 19 7 3 9 24 - 30 24
11.
Лорьян
 Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
12.
Ренн
 Заявка 19 6 5 8 26 - 25 23
13.
Реймс
 Заявка 19 4 9 6 17 - 22 21
14.
Брест
 Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15.
Страсбург
 Заявка 19 4 6 9 26 - 33 18
16.
Нант
 Заявка 19 2 7 10 17 - 29 13
17.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 Заявка 19 3 1 15 26 - 51 10
20.
Анже
 Заявка 19 1 3 15 13 - 45 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 29 (5)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 24 (4)
Ланс Опенда Лои 21 (4)
Реймс Балогун Фоларин 21 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 12
ПСЖ Верратти Марко 1 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Клермон Сейду Алиду 1 10
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Ланс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Осер: 50%, Ланс: 50%.
  • Фол, нарушение
    97'
    Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Равелсон Райан
  • 96'
    Туре Сулейман успешно блокирует удар.
  • 96'
    Саид Уэсли нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 96'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Офсайд
    96'
    Ньянг М'Байе из команды Осер в офсайде
  • 96'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Осер отменен из-за положения "вне игры".
  • 95'
    Контроль мяча: Осер: 50%, Ланс: 50%.
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О О Л! Осер забивает! Жубал Мендес отличился.
  • Описание гола
    94'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 93'
    Осер пытается что-то создать.
  • 93'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 93'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      92'
      Julien Le Cardinal из команды Ланс покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Осер: 51%, Ланс: 49%.
    • Травма, повреждение
      90'
      Julien Le Cardinal на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Ионуц Андрей Раду делает важнейший сейв!
    • 89'
      Хорошую попытку сделал Саид Уэсли. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 88'
      Ланс контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Осер 22.4% (26)
    X 20.7% (24)
    Ланс 56.9% (66)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Осер 1:3 Ланс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осер 1:3 Ланс

    Исход игры
    Осер
    22.4% (26)
    Ничья
    20.7% (24)
    Ланс
    56.9% (66)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (48)
    Меньше
    57.89% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    61.4% (70)
    Нет
    38.6% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    30.2% (35)
    1:1 Ничья
    19.8% (23)
    0:1 Ланс
    12.9% (15)
    1:0 Осер
    11.2% (13)
    0:2 Ланс
    10.3% (12)
    2:1 Осер
    8.6% (10)
    1:3 Ланс
    1.7% (2)
    2:0 Осер
    1.7% (2)
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