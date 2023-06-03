Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Хорошую попытку сделал Yoann Cathline. Удар в створ, но вратарь начеку

88' Yoann Cathline создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Меите Бамо получил травму и заменен. Yoann Cathline выходит на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Тактическая замена. Февр Ромен уходит с поля и его заменяет Elie Kroupi

81' Соболь Эдуард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Коне Ибраима из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Удар от ворот произведет Лорьян

79' Тактическая замена. Беллегард Жан-Рикнер уходит с поля и его заменяет Yuito Suzuki

77' Беллегард Жан-Рикнер бьет со штрафного в створ, но Ивон Мвого держит все под контролем

74' Удар от ворот произведет Лорьян

74' Макенго Жан-Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Коне Ибраима создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Прчич Саньин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Лорьян

69' Оооо... вот это был удар! Гамейро Кевин должен был забить с этой позиции.

69' Гамейро Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Беллегард Жан-Рикнер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

65' Соболь Эдуард бьет со штрафного в створ, но Ивон Мвого держит все под контролем

63' Близко! Беллегард Жан-Рикнер нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

63' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Ле Бри Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Матч возобновится спорным мячом

58' Матч приостановлен из-за петард на поле

58' Забив гол, Страсбург сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

57' Г О О О О Л - Беллегард Жан-Рикнер из команды Страсбург правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

57' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Прчич Саньин нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.

56' Диарра Хабиб из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Беллегард Жан-Рикнер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Сансон Морган не смог попасть в створ ударом издали

53' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Ньямси Жерзино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля