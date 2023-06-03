Тур: 38. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Дешепи Бастьен
0'
1:0
10' ГолФевр Ромен
2:0
36' ГолФевр Ромен
2:1
57' ГолБеллегард Жан-Рикнер
66' Желтая карточкаБеллегард Жан-Рикнер
89' Желтая карточкаАбергель Лоран
90'+6
Ход матча
10'
1:0
36'
2:0
57'
83'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
0 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 7
-
4 Угловые 4
-
5 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
595 Количество передач 523
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
18
Меите
Бамо
37
Ле
Бри
Тео
14
Февр
Ромен
80
Ле
Фе
Энцо
19
Диарра
Хабиб
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
-
14 Февр РоменНападающий
- Нападающий
-
80 Ле Фе ЭнцоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Аушиш АдильПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
44 Кари АйманПолузащитник
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
18 Судзуки ЮитоНападающий
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лорьян
Страсбург
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
180
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|12 (1)
|0.32
|Коне Ибраима
|7 (2)
|0.18
|Уттара Данго
|6
|0.16
|Ле Фе Энцо
|5
|0.13
|Февр Ромен
|5
|0.13
|Бамба Дьенг
|4 (1)
|0.11
|Ле Бри Тео
|2
|0.05
|Диарра Стефан
|2
|0.05
|Понсо Жульен
|1
|0.03
|Тальби Монтассар
|1
|0.03
|Йонгва Дарлин
|1
|0.03
|Катлайн Йоанн
|1
|0.03
|Буасгар Кентен
|1
|0.03
|Лорьенте Арман
|1
|0.03
|Меите Бамо
|1
|0.03
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
|Дукуре Сирине
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|20 (3)
|0.53
|Гамейро Кевин
|10 (1)
|0.26
|Диарра Хабиб
|3
|0.08
|Аолу Жан-Эде
|3
|0.08
|Мотиба Лебо
|3
|0.08
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.05
|Томассон Адриен
|1
|0.03
|Джику Александер
|1
|0.03
|Сансон Морган
|1
|0.03
|Прчич Саньин
|1
|0.03
|Ньямси Жерзино
|1
|0.03
|Дукуре Исмаэль
|1
|0.03
|Судзуки Юито
|1
|0.03
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.03
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Соболь Эдуард
|0
|0
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|6
|1
|Калюлю Гедеон
|6
|0
|Инносент Бонке
|5
|0
|Ле Фе Энцо
|5
|0
|Меите Бамо
|5
|0
|Силва Игор
|2
|1
|Уттара Данго
|2
|1
|Коне Ибраима
|3
|0
|Макенго Жан-Виктор
|1
|1
|Йонгва Дарлин
|2
|0
|Бамба Дьенг
|2
|0
|Манноне Вито
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александер
|8
|1
|Ле Маршан Максим
|5
|1
|Аолу Жан-Эде
|4
|1
|Ньямси Жерзино
|4
|1
|Беллегард Жан-Рикнер
|5
|0
|Дукуре Исмаэль
|5
|0
|Прчич Саньин
|3
|1
|Диалло Хабиб
|3
|1
|Жюльен Стефан
|3
|1
|Льенар Димитри
|4
|0
|Перрен Люка
|4
|0
|Диарра Хабиб
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Делен Тома
|3
|0
|Дагба Колин
|3
|0
|Гамейро Кевин
|1
|1
|Соболь Эдуард
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Томассон Адриен
|2
|0
|Сансон Морган
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Страсбург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
5
15
Лорьян
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Страсбург
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
11% (2)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
21
16
Волевые поражения
18
19
Лорьян
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (15)
39% (15)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
32% (12)
34% (13)
Страсбург
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
39% (15)
16% (6)
45% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
50% (19)
24% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
30
20
Волевые поражения
23
34
Голы по времени матча
Забито
25
23
15 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
25 Не забивали 23
6
24%
3
13%
1-15
3
12%
5
22%
16-30
6
24%
4
17%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
3
12%
5
22%
76-90
Пропущено
22
36
8 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
4
18%
6
17%
1-15
4
18%
6
17%
16-30
0
0%
10
28%
31-45
2
9%
6
17%
46-60
7
32%
4
11%
61-75
5
23%
4
11%
76-90
Забито
25
25
14 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
23 Не забивали 22
5
20%
6
24%
1-15
3
12%
4
16%
16-30
6
24%
4
16%
31-45
4
16%
2
8%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
6
24%
6
24%
76-90
Пропущено
33
26
12 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
3
9%
3
12%
1-15
5
15%
3
12%
16-30
4
12%
8
31%
31-45
6
18%
4
15%
46-60
7
21%
2
8%
61-75
8
24%
6
23%
76-90
Забито
50
48
29 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 16
10 Не забивали 7
11
22%
9
19%
1-15
6
12%
9
19%
16-30
12
24%
8
17%
31-45
9
18%
6
13%
46-60
3
6%
5
10%
61-75
9
18%
11
23%
76-90
Пропущено
55
62
20 В 1-м тайме 36
35 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 21
31 Не пропускали 32
7
13%
9
15%
1-15
9
16%
9
15%
16-30
4
7%
18
29%
29%
31-45
8
15%
10
16%
46-60
14
25%
6
10%
61-75
13
24%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1
ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1
Страсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2
Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2
Результаты матчей
Лорьян
Страсбург
Точный счет
2:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
8 раз 42%
2
7 раз 37%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Точный счет
3:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
2:1
5 раз 13%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 34%
1
11 раз 29%
0
9 раз 24%
3
5 раз 13%
1
16 раз 42%
2
13 раз 34%
0
6 раз 16%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
163
109
811
316
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
163
811
811
217
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
299
Больше Меньше
326
1820
1622
533
335
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|38
|27
|4
|7
|89 - 40
|85
|2.
|Заявка
|38
|25
|9
|4
|68 - 29
|84
|3.
|Заявка
|38
|22
|7
|9
|67 - 40
|73
|4.
|Заявка
|38
|21
|5
|12
|69 - 39
|68
|5.
|Заявка
|38
|19
|10
|9
|65 - 44
|67
|6.
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|70 - 58
|65
|7.
|Заявка
|38
|18
|8
|12
|65 - 47
|62
|8.
|Заявка
|38
|17
|8
|13
|45 - 49
|59
|9.
|Заявка
|38
|15
|13
|10
|48 - 37
|58
|10.
|Заявка
|38
|15
|10
|13
|52 - 53
|55
|11.
|Заявка
|38
|12
|15
|11
|45 - 45
|51
|12.
|Заявка
|38
|15
|5
|18
|65 - 62
|50
|13.
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|51 - 57
|48
|14.
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|44 - 54
|44
|15.
|Заявка
|38
|9
|13
|16
|51 - 59
|40
|16.
|Заявка
|38
|7
|15
|16
|37 - 55
|36
|17.
|Заявка
|38
|8
|11
|19
|35 - 63
|35
|18.
|Заявка
|38
|7
|5
|26
|23 - 74
|26
|19.
|Заявка
|38
|4
|12
|22
|45 - 81
|24
|20.
|Заявка
|38
|4
|6
|28
|33 - 81
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|Заявка
|19
|15
|0
|4
|43 - 14
|45
|3.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|40 - 25
|43
|4.
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|45 - 25
|41
|5.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|35 - 19
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 24
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|26 - 21
|31
|8.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|28 - 23
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|37 - 33
|30
|10.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|20 - 28
|30
|11.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 18
|28
|12.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|13.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 29
|24
|15.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|20 - 26
|23
|16.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 26
|22
|17.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 28
|22
|18.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|10 - 30
|15
|19.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|19 - 30
|14
|20.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|44 - 15
|44
|2.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 16
|39
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|4.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|27 - 16
|32
|5.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|25 - 21
|29
|7.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|30 - 28
|27
|8.
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|36 - 33
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 19
|24
|10.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|24 - 30
|24
|11.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|12.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 25
|23
|13.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 33
|18
|16.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|17.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|Заявка
|19
|3
|1
|15
|26 - 51
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|13 - 45
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|29 (5)
|Лион
|Ляказетт Александр
|27 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|24 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|21 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|21 (2)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|12
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 10
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян 2:1 Страсбург
Исход игры
Лорьян
46.1% (53)
Ничья
39.1% (45)
Страсбург
14.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
40.35% (46)
Меньше
59.65% (68)
Обе команды забьют
Да
77.19% (88)
Нет
22.81% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (43)
2:1 Лорьян
27% (31)
1:0 Лорьян
11.3% (13)
1:2 Страсбург
9.6% (11)
0:1 Страсбург
5.2% (6)
2:0 Лорьян
4.3% (5)
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