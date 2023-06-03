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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Лорьян
2:1
Конец матча
Страсбург
0'
1:0
10' Гол
Февр Ромен
2:0
36' Гол
Февр Ромен
2:1
57' Гол
Беллегард Жан-Рикнер
66' Желтая карточка
Беллегард Жан-Рикнер
89' Желтая карточка
Абергель Лоран
90'+6

Ход матча

10'
Февр Ромен
(Ле Бри Тео)
1:0
36'
Февр Ромен
(Калюлю Гедеон)
2:0
46'
 
Соболь Эдуард
Дагба Колин
46'
 
Прчич Саньин
Сиссоко Ибраима
46'
 
Гамейро Кевин
Делен Тома
57'
2:1
Беллегард Жан-Рикнер
(Гильберт Фредерик)
66'
 
Беллегард Жан-Рикнер
67'
Лапорт Жульен
Калюлю Гедеон
 
79'
 
Аолу Жан-Эде
Сансон Морган
79'
 
Судзуки Юито
Беллегард Жан-Рикнер
83'
Крупи Эли Джуниор
Февр Ромен
 
83'
Кари Айман
Ле Фе Энцо
 
85'
Катлайн Йоанн
Меите Бамо
 
89'
Абергель Лоран
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 4
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 595 Количество передач 523
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Лорьян 46.1% (53)
X 39.1% (45)
Страсбург 14.8% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
18
Меите
Бамо
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
24
Калюлю
Гедеон
19
Абергель
Лоран
17
Макенго
Жан-Виктор
37
Ле
Бри
Тео
14
Февр
Ромен
9
Коне
Ибраима
80
Ле
Фе
Энцо
1
Селс
Матц
29
Дукуре
Исмаэль
22
Ньямси
Жерзино
32
Гильберт
Фредерик
2
Дагба
Колин
3
Делен
Тома
27
Сиссоко
Ибраима
8
Сансон
Морган
19
Диарра
Хабиб
17
Беллегард
Жан-Рикнер
20
Диалло
Хабиб
Лорьян
3-4-3
Страсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Лорьян
Страсбург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
180

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 12 (1) 0.32
Коне Ибраима 7 (2) 0.18
Уттара Данго 6 0.16
Ле Фе Энцо 5 0.13
Февр Ромен 5 0.13
Бамба Дьенг 4 (1) 0.11
Ле Бри Тео 2 0.05
Диарра Стефан 2 0.05
Понсо Жульен 1 0.03
Тальби Монтассар 1 0.03
Йонгва Дарлин 1 0.03
Катлайн Йоанн 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Лорьенте Арман 1 0.03
Меите Бамо 1 0.03
Калюлю Гедеон 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Дукуре Сирине 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 20 (3) 0.53
Гамейро Кевин 10 (1) 0.26
Диарра Хабиб 3 0.08
Аолу Жан-Эде 3 0.08
Мотиба Лебо 3 0.08
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.05
Томассон Адриен 1 0.03
Джику Александер 1 0.03
Сансон Морган 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Ньямси Жерзино 1 0.03
Дукуре Исмаэль 1 0.03
Судзуки Юито 1 0.03
Ажорк Людовик 1 (1) 0.03
Сиссоко Ибраима 0 0
Делен Тома 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Гильберт Фредерик 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Перрен Люка 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 6 1
Калюлю Гедеон 6 0
Инносент Бонке 5 0
Ле Фе Энцо 5 0
Меите Бамо 5 0
Силва Игор 2 1
Уттара Данго 2 1
Коне Ибраима 3 0
Макенго Жан-Виктор 1 1
Йонгва Дарлин 2 0
Бамба Дьенг 2 0
Манноне Вито 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александер 8 1
Ле Маршан Максим 5 1
Аолу Жан-Эде 4 1
Ньямси Жерзино 4 1
Беллегард Жан-Рикнер 5 0
Дукуре Исмаэль 5 0
Прчич Саньин 3 1
Диалло Хабиб 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Льенар Димитри 4 0
Перрен Люка 4 0
Диарра Хабиб 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Делен Тома 3 0
Дагба Колин 3 0
Гамейро Кевин 1 1
Соболь Эдуард 2 0
Селс Матц 2 0
Томассон Адриен 2 0
Сансон Морган 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0

Результаты матчей

Лорьян
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Страсбург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

5
15
Лорьян
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Страсбург
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
11% (2)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

21
16

Волевые поражения

18
19
Лорьян
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (15)
39% (15)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
32% (12)
34% (13)
Страсбург
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
39% (15)
16% (6)
45% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
50% (19)
24% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

30
20

Волевые поражения

23
34

Голы по времени матча

Забито

25
23
15 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
25 Не забивали 23
6
24%
3
13%
1-15
3
12%
5
22%
16-30
6
24%
4
17%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
3
12%
5
22%
76-90

Пропущено

22
36
8 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
4
18%
6
17%
1-15
4
18%
6
17%
16-30
0
0%
10
28%
31-45
2
9%
6
17%
46-60
7
32%
4
11%
61-75
5
23%
4
11%
76-90

Забито

25
25
14 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
23 Не забивали 22
5
20%
6
24%
1-15
3
12%
4
16%
16-30
6
24%
4
16%
31-45
4
16%
2
8%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
6
24%
6
24%
76-90

Пропущено

33
26
12 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
3
9%
3
12%
1-15
5
15%
3
12%
16-30
4
12%
8
31%
31-45
6
18%
4
15%
46-60
7
21%
2
8%
61-75
8
24%
6
23%
76-90

Забито

50
48
29 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 16
10 Не забивали 7
11
22%
9
19%
1-15
6
12%
9
19%
16-30
12
24%
8
17%
31-45
9
18%
6
13%
46-60
3
6%
5
10%
61-75
9
18%
11
23%
76-90

Пропущено

55
62
20 В 1-м тайме 36
35 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 21
31 Не пропускали 32
7
13%
9
15%
1-15
9
16%
9
15%
16-30
4
7%
18
29%
29%
31-45
8
15%
10
16%
46-60
14
25%
6
10%
61-75
13
24%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1
ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1
Страсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2
Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2

Результаты матчей

Лорьян
Страсбург

Точный счет

2:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
8 раз 42%
2
7 раз 37%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Точный счет

3:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
2:1
5 раз 13%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 34%
1
11 раз 29%
0
9 раз 24%
3
5 раз 13%
1
16 раз 42%
2
13 раз 34%
0
6 раз 16%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
16
3
10
9
1.5
8
11
3
16
2.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
16
3
8
11
1.5
8
11
2
17
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
9
0.5
Больше Меньше
32
6
18
20
1.5
16
22
5
33
2.5
3
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 38 27 4 7 89 - 40 85
2.
Ланс
 Заявка 38 25 9 4 68 - 29 84
3.
Марсель
 Заявка 38 22 7 9 67 - 40 73
4.
Ренн
 Заявка 38 21 5 12 69 - 39 68
5.
Лилль
 Заявка 38 19 10 9 65 - 44 67
6.
Монако
 Заявка 38 19 8 11 70 - 58 65
7.
Лион
 Заявка 38 18 8 12 65 - 47 62
8.
Клермон
 Заявка 38 17 8 13 45 - 49 59
9.
Ницца
 Заявка 38 15 13 10 48 - 37 58
10.
Лорьян
 Заявка 38 15 10 13 52 - 53 55
11.
Реймс
 Заявка 38 12 15 11 45 - 45 51
12.
Монпелье
 Заявка 38 15 5 18 65 - 62 50
13.
Тулуза
 Заявка 38 13 9 16 51 - 57 48
14.
Брест
 Заявка 38 11 11 16 44 - 54 44
15.
Страсбург
 Заявка 38 9 13 16 51 - 59 40
16.
Нант
 Заявка 38 7 15 16 37 - 55 36
17.
Осер
 Заявка 38 8 11 19 35 - 63 35
18.
Аяччо
 Заявка 38 7 5 26 23 - 74 26
19.
Труа
 Заявка 38 4 12 22 45 - 81 24
20.
Анже
 Заявка 38 4 6 28 33 - 81 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 Заявка 19 15 0 4 43 - 14 45
3.
Лилль
 Заявка 19 13 4 2 40 - 25 43
4.
ПСЖ
 Заявка 19 13 2 4 45 - 25 41
5.
Лион
 Заявка 19 10 5 4 35 - 19 35
6.
Марсель
 Заявка 19 10 4 5 35 - 24 34
7.
Лорьян
 Заявка 19 9 4 6 26 - 21 31
8.
Реймс
 Заявка 19 8 6 5 28 - 23 30
9.
Монако
 Заявка 19 9 3 7 37 - 33 30
10.
Клермон
 Заявка 19 9 3 7 20 - 28 30
11.
Ницца
 Заявка 19 7 7 5 24 - 18 28
12.
Брест
 Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
13.
Тулуза
 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
14.
Монпелье
 Заявка 19 7 3 9 29 - 29 24
15.
Нант
 Заявка 19 5 8 6 20 - 26 23
16.
Страсбург
 Заявка 19 5 7 7 25 - 26 22
17.
Осер
 Заявка 19 5 7 7 18 - 28 22
18.
Аяччо
 Заявка 19 4 3 12 10 - 30 15
19.
Труа
 Заявка 19 1 11 7 19 - 30 14
20.
Анже
 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 19 14 2 3 44 - 15 44
2.
Марсель
 Заявка 19 12 3 4 32 - 16 39
3.
Монако
 Заявка 19 10 5 4 33 - 25 35
4.
Ланс
 Заявка 19 8 8 3 27 - 16 32
5.
Ницца
 Заявка 19 8 6 5 24 - 19 30
6.
Клермон
 Заявка 19 8 5 6 25 - 21 29
7.
Лион
 Заявка 19 8 3 8 30 - 28 27
8.
Монпелье
 Заявка 19 8 2 9 36 - 33 26
9.
Лилль
 Заявка 19 6 6 7 25 - 19 24
10.
Тулуза
 Заявка 19 7 3 9 24 - 30 24
11.
Лорьян
 Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
12.
Ренн
 Заявка 19 6 5 8 26 - 25 23
13.
Реймс
 Заявка 19 4 9 6 17 - 22 21
14.
Брест
 Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15.
Страсбург
 Заявка 19 4 6 9 26 - 33 18
16.
Нант
 Заявка 19 2 7 10 17 - 29 13
17.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 Заявка 19 3 1 15 26 - 51 10
20.
Анже
 Заявка 19 1 3 15 13 - 45 6
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 29 (5)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 24 (4)
Ланс Опенда Лои 21 (4)
Реймс Балогун Фоларин 21 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 12
ПСЖ Верратти Марко 1 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Клермон Сейду Алиду 1 10
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Лорьян 46.1% (53)
    X 39.1% (45)
    Страсбург 14.8% (17)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 2:1 Страсбург

    Исход игры
    Лорьян
    46.1% (53)
    Ничья
    39.1% (45)
    Страсбург
    14.8% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.35% (46)
    Меньше
    59.65% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    77.19% (88)
    Нет
    22.81% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.4% (43)
    2:1 Лорьян
    27% (31)
    1:0 Лорьян
    11.3% (13)
    1:2 Страсбург
    9.6% (11)
    0:1 Страсбург
    5.2% (6)
    2:0 Лорьян
    4.3% (5)
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