Jeanuel Belocian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Команда Ренн играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Г О О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Марко Бизот прыгнул не в ту сторону.

48' Матч возобновлен

46' После проверки VAR судья изменил решение - Ренн пробьет пенальти!

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

45' Майер Ловро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Матч возобновлен

42' Гуйри Амин грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

42' Маньетти Уго грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

41' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

40' Родон Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Лис-Мелу Пьерр пробует нанести удар издали, но Доган Алемдар держит все под контролем

39' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Ренн

38' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Команда Брест сравняла счет! Игра продолжается!

36' Г О О О О О Л - Белькебла Арис из команды Брест забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Доган Алемдар прыгнул не в ту сторону.

36' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

34' Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.

33' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Сантамария Батист выиграл воздушное противоборство у Жереми Ле Дуарон.

27' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Ренн

25' Удар от ворот произведет Брест

24' Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Удар от ворот произведет Ренн

24' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Брест

21' Гуйри Амин не смог попасть в створ ударом издали

21' Токо-Экамби Карл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Хорошую попытку сделал Мунье Стив . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Jeanuel Belocian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Брест

14' Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Докю Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О Л - Буриго Бенжамен правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Докю Жереми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ренн начинает с центра поля